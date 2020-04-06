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العثماني: المغرب يدخل منعطفا حاسما .. وكورونا في المرحلة الثانية

العثماني: المغرب يدخل منعطفا حاسما .. وكورونا في المرحلة الثانية
هسبريس من الرباط
الاثنين 06 أبريل 2020 - 20:55

أكد رئيس الحكومة، مساء اليوم الإثنين، أن المغرب دخل منعطفا حاسما بخصوص الوضعية الوبائية لفيروس كورونا في البلاد.

وأشار العثماني إلى ارتفاع عدد إصابات بمرض "كوفيد 19" في الأيام الأخيرة الماضية، قائلاً: "نحن أمام أكثر من مائة إصابة يوميا بهذا الوباء، وأكثر من ألف ومائة حالة كإجمالي الإصابات و71 وفاة.. نجدد بهذه المناسبة الترحم عليهم والدعاء لأهلهم بالصبر والسلوان".

وأضاف رئيس الحكومة، في كلمته خلال اجتماع المجلس الحكومي: "في هذه الأيام، وصلنا منعطفا حاسما، رغم أن تطور الحالات مازال متوسطا وأننا مازلنا في المرحلة الثانية. وهناك جهود لاحتواء الوباء والحد من انتشاره، إذ برهن الشعب المغربي عن تعبئة كبيرة وأظهر معدنه الأصيل في التضامن والتعبئة والانخراط وفي الالتزام".

العثماني أشار إلى "شفاء أكثر من 76 حالة، وهي من الأمور المفرحة، غير أنه يجب الاستمرار في التعبئة، إذ إن التحول الوبائي لفيروس كورونا في بلادنا انتقل من الحالات الوافدة إلى 80 في المائة من الحالات المحلية"، وزاد: "كثير من البؤر الموجودة هي ذات طابع عائلي وأسري، ولاسيما بسبب بعض المناسبات الأسرية مثل الأفراح والجنائز التي لا تراعى فيها الإجراءات الوقائية والاحترازية"، مشددا على ضرورة اليقظة والالتزام بأدوات الوقاية والحماية.

وأضاف رئيس الحكومة، في كلمته، أن عموم الشعب المغربي ملتزم بالتباعد الاجتماعي وبالإجراءات الاحترازية وباتباع التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية، "إلا أن هذا غير كاف وعلينا أن نرفع درجة الالتزام بهذه الإجراءات".

وجدد العثماني دعوته إلى البقاء في البيوت والحرص على الالتزام بالاحتياطات في جميع الأحوال والأوقات، مردفا: "هذا ما يمكنه حماية بلدنا حالا ومستقبلا ويساعد على حصر تزايد الحالات، وهذا هو العاصم الوحيد من الوباء حتى في الدول الأخرى".

وذكر العثماني أننا "نعيش في هذه المرحلة انتشارا كبيرا لوباء فيروس كورونا على المستوى العالمي، إذ أصاب أكثر من 200 دولة وإقليم، كما وصل عدد الحالات عبر العالم إلى أكثر من مليون وربع مليون حالة، وتجاوزت الوفيات 70 ألفا".

وأبرز المصدر ذاته أن مختلف دول العالم منشغلة بمواجهة هذه الجائحة، "في وقت استطاعت بلادنا والحمد لله من خلال التوجيهات الاستباقية والإنسانية لجلالة الملك نصره الله مواجهة هذه الجائحة بأقصى ما تستطيع".

كما نوه رئيس الحكومة بتعبئة العديد من القطاعات، من أطر طبية ومختلف السلطات والأجهزة الأمنية، وأشاد بتعبئة الكثير من القطاعات الصناعية لتطوير وتكييف قدراتها الإنتاجية لتواكب التحولات التي فرضتها الجائحة.

وسجل العثماني أن الكثير من المقاولات الصغرى والمتوسطة تقدمت بمقترحات في هذا الإطار اعتمدتها الحكومة ودعمتها للتكيف مع احتياجات الوطن في هذه الظرفية، وأوضح على سبيل المثال أن عددا من مصانع النسيج ستنتج ما يعادل 2.5 مليون كمامة يوميا.

كما أعلن رئيس الحكومة الانطلاق الفعلي يومه الإثنين لعملية توصل المستحقين من المواطنين المشتغلين في القطاع غير المهيكل، والمتوفرين على بطاقة راميد، بمبالغ الدعم المقررة لفائدتهم؛ وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات التي اقترحتها لجنة اليقظة لدعم الأشخاص المتوقفين عن العمل، بمن فيهم أجراء القطاع المهيكل الذين توقفت المقاولات المشغلة لهم.

"الحكومة ستعمل على أن يشمل الدعم في مرحلة لاحقة المهنيين المتوقفين عن العمل وغير المتوفرين على بطاقة راميد وغير المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، يورد العثماني، الذي أكد أن هذا الدعم يندرج في إطار منظومة متكاملة من أجل التخفيف من آثار هذه الجائحة على المواطنين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - Houssaine الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:07
كل من خالط يجب عزله و اجراء التحاليل له. لامفر من الف تحليلة في اليوم على الاقل
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36
2 - Ben Abdelah الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:07
Le pire premier ministre marocain depuis l indepedence ni charisme ni compétence
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-25
3 - ميمون الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:08
نحن فقط من يقوم بالمجهود

نحن محبوسون مع ابنائنا

والباعة المتجولون يملأون الأزقة

والسلطة غائبة

أو تركز على التفاهات

لابد من وضع حد للبلعة المتجولون

لابد من فرض الحجر الصحي بالقوة

لابد من اعادة النظر فالرخص الممنوحة من الشيوخ والتي أعطيت لكل من هب ودب.

لابد من تقويت النظافة والتعقيم في مداخل الاسواق

لابد من تمكين المواطن من الاختبار بثمن بسيط بواسطة الصيدليات.

لابد من الاسراع في محاصرة البؤر بالاختبارات الكثفة السريعة
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69
4 - تنغيري الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:09
ها عار الله الى ما سكت،الله ارحم بيها الوالدين الى متكمش بحال ايها الناس،واش سياتكم غا تخاف علينا اكتر من ريوسنا،يكفي انكم تصرحون بمعلومات ثم في اليوم الموالي تصرحون بمعلومات مناقضة،بركا علينا لي فينا اكفينا.نهار اكونوا عندنا باحثين وعلماء ومسؤولين بمعنى الكلمة عاد نݣولوا راه لباس،دبا وديما رجانا في الله وحده.
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19
5 - دعم بدون نظام الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:09
بدون نظام وطريقة صحيحة لاستقبال الجمهور من المستفذين.... وحصرهم في بريد بنك. ووفكاش. ان الاحياء الهامشية يا حكومة العتماتي مكتضة باليكان ومنها من ليس به بريد او وكالة كاش... وان كان فهو مركز واحد. يعني الالاف. والتجمهر.. في غياب.. نظام تأطره قوة عمومية...... نجد. 1 مخازني. لا يدري شيء خصوصا تكوينه وتعليمه.... وكيف. 1 فرد من المخازنية سبنظم مئات....... اليس هذا الاستخفاف ولا مسؤولية... تجمهر عجيب غريب. مجموعة هنا واخرى هناك تدافع.. وفضوليون... والفضل. للوزارة الوصية على النظام.....
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9
6 - يوسف الدراز الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:09
المرحلة الثاني،لاقدر الله.سبابو ديك الورقة لي كان تيفرق لمقدم.أكانت الحلقة دائرة بيه.
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11
7 - Mourad الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:09
العاصم الوحيد من الوباء اسي العثماني هو الله اولا ثم إعادة ترتيب الاوراق بعد تجاوز هذه الجايحة و رد الاعتبار الصحة العمومية والتعليم العمومي لانتاج مجتمع واعي و صحي بدل كرة القدم و المهرجانات .و شكرا هس
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38
8 - ملاحظ الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:10
وزير أول يحسب الابتسامة تكفي لحل جميع المشاكل، السيد درويش كبيرة عليه الوزارة الاولى
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9 - Mido الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:11
واألله لو صمت حتى نتجاوز هذه المرحلة لكان فضلا وخيرا
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17
10 - Ahmad الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:12
كونو واقغيين دبا نلبسو الكمامات ولا لا مالكم مع التدبدب
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0
11 - rachid الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:12
لي كيخرجو من بيوتهم باش يتقضاو ولي عندهم أغراض يلبسو الكمامات الطبية (الماسك)، بعدما وصات به منظمة الصحة العالمية.
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7
12 - مدمن على هسبريس الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:12
الله يهدي ما خلق وصافي اما البشر عندنا والله ما كيحشم. المقدم بدى غير يوزع في الرخص ضاربا عرض العرض قرار وزارة الداخلية
يجب اعادة النظر في الرخص التي منحها المقدم
شكرا
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7
13 - يوسف الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:12
منذ مدة وهم يحدثوننا عن مرحلة حاسمة. ولم نر الا الزيادة في الحالات . ماذا يعني هذا إذن الله اعلم الى أين تسير الامور. توقعاتي العدد سيصل الى حوالي 4500 والله اعلم
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0
14 - said الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:13
عندما إنتشر الفيروس بكوريا الجنوبية قاموا بتتبع المصابين بالفيروس عن طريق الهواتف لمعرفة الأماكن اللتي مروا منها و قاموا بإجراء آلاف الإختبارات في هذه الأماكن لالتحقق من المصابين ثم بعثوا برساءل نصية عبرالهواتف ل الناس المتواجدين في الأحياء و المناطق الموبوؤة من أجل الإ لتزام أكثر بالحجر الصحي ،و قد تمكنوا من حصر الوباء،أتمنى في المغرب أن يصرحوا بالأحياء الموبوءة حتى يتخد ساكنة هذه الأحياء أكثر حذرا و أن تغلق حتى الأسواق بها ،و أن يرفعوا عدد الإختبارات ،لأنه إذا بقينا على الوضع الحالي فلن ننتهي قريبا من هذاالحجر.
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7
15 - اوعقى الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:13
كيف سيتم توزيع الاعانات على القطاع غير المهيكل كيف سيتم معرفتههم ؟؟؟
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0
16 - Mohammed الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:13
بل الرفيق الأعلى ..... ولله الحمد
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3
17 - مواطن الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:14
بدأ هاد كورونا كيطلع لينا في الراس ، والله اخوتي هذه ثلاثة أيام ، اكتفي فقط بوجبة غذاء مكونة بقطعة خبز صغيرة فقط ، لا فطور لا عشاء لا كاسكروط لا شاي لا قهوة لا شيئ غير الشعور بالوهن والدوار ... الان عرفت قيمة الجوعى ، كان الله في عون جوعى العالم ... الجوع أشد و اخطر من كورونا .
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11
18 - azul الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:14
المغرب في الطريق للوصول الى حالة حرجة لاسامح الله نطالب المغاربة بإلتزام البيوت، كما نطلب من الدولة إخراج الجيش لفرض الحجر المنزلي بالقوة
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9
19 - زكريا الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:14
أغلبية الدول و خاصة المتقدمة إستوعبت أن الحجر الصحي غير كافي. يجب على الدولة الرفع من عدد الإختبار أو test حتى يتم عزل المصابين بأسرع وقت تم تقديم العناية إليهم بشكل كبير و سريع
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9
20 - الوطن الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:15
السيد رئيس الحكومة ليس الوقت لعرض العضلات نأمرك الان ان تشل الحركة وتوقف كل القطاعات عن العمل، وهناك اقتراح اخر، وأخير،اذا اعجبك ان يوجه صاحب الجلالة خطاب للشعب بأن يلزمو بيوتهم لأن الملك له مصداقية عند الشعب ويجبونه عكس حكومتكم ومعذرة على الصراحة.
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