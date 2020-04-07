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كُتّاب وآراء
المغرب يسجّل 21 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. الحصيلة 1141 حالة
أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 21 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في المغرب، منذ التاسعة من مساء أمس، لترتفع الحصيلة إلى 1141.
وكانت المعطيات الإحصائية المحينة مساء أمس الاثنين قد حصرت عدد الإصابات المؤكدة في 1120 حالة موزعة على 11 جهة في المملكة.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 4131 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 83 حالة، كما تحققت 7 حالات شفاء حديثة ليرتقي العدد الإجمالي للمتعافين إلى 88 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (30)
الورقة المسموح بها للخروج يجب ان تقنن اكثر يكون فيها عدد الخروج في الا سبوع لا في ساعة.
لن يأتينا الشر إلا من الأسواق والمتاجر فلا يدخل المتاجر إلا واحد فقط
يإخوان ويا أخوات كيف تجتمعون حول البائع الكتف على الكتف وتطلبون السلامة؟ ابتعدوا من بعضكم ..
وأدق ناقوس الخطرللتدخل لتنظيم المستفيدين من المساعدات الرميدية أو غيرها
فعوض أن تساعدوهم أنتم تقتلوهم بتركهم في الفوضى وهم "الله يكون في عونهم " لا يفكرون في شيء سوى في أفواه مفتوحة تنتظرهم في الأعشاش.
نتمنى يكون عدد الفحوصات اكثر و يكون الرقم اقل ربما تستطيعون السيطرة على الوضع
ثمن تكلفة الفحص 500 درهم المفروض يدفع من صندوق كورونا او ميزانية الدولة لان المواطن المغربي البسيط لا يجد حاليا شراء لتر حليب و خبز و الشاي لاولاده و ليس معه ثمن الكراء و الدواء و الماء و الكهرباء . كان قبل الجائحة يخرج يبحث عن قوت يومه . كل يوم و رزقه كما نقول
هل 1200 درهم او 1000 درهم او 800 درهم ستحل المشكل للناس لتي كانت تعمل في القطاع الغير المهيكل او ورشات البناء و هي اغلبية الناس التي تظررت بشكل كبير . يوجد ناس في هده الازمة لاحول و لا قوة الا بالله الخبز و اتاي و العدس و البيصارة اليس من حقهم شراء كلغ من السمك او دجاجة او نصف كلغ لحم احمر و كلغ من التفاح او البرتقال الذي اصبح ثمنه خيالي
راسي سيتفرقع على الاوضاع لا نملك الا الدعاء . اللهم عجل بالفرج و ارفع عنا هدا الوباء
الحجر الصحي ملتزمين به لكن الاغلبية نفذ صبرها . الله يخرجنا من الازم باقل الاضرار . اتمنى نجد الكمامات عند تجار الاحزان
افينك العتماني افينك اماء هينيكن جبتو الربحة نيشان من نهار جيتو واحنا اللور الور.
السلامة السلامة ياربي السلامة
فلنبقى في بيوتنا الله يرحم ليكم الوالدين
اقانا الله واياكم من كرونا ورفع عنا البلاء وغفر لنا ولكم دنوبنا.
تنضيم الخروج يكون مرة كل يومين لمن عندهم ورقة الخروج ويكون كالتالي
حسب اليوم و رقم البطاقة
اليوم فردي يخرج اصحاب رقم البطاقة فردي
اليوم ثناءي يخرج اصحاب رقم البطاقة ثناءي.
هذا ويبقى دافع الخروج للضرورة . و حسب مدى وعي الشعب بخطورة هذا المرض . وشكرا لكل العاملين بهذا المنبر الاعلامي . وتبقى التوعية اقوى سلاح
رحمتهُ سبحانهُ، وسعت كل شيء، فلا يجوز الوقوفُ منها موقف اليأس والقنوط مهما اشتدت بالإنسان المِحَنْ وتكالبت عليه الرزايا؛ لأن الله -عزَّ وجلَّ- قادرٌ على خلقِ الفرج وتفريج الكَرْب وتبديد الخطوط، والشكُ فى ذلك مدعاةٌ لنسبة النقص والعجز إلى الله تعالى, واعتقادُ ذلك بالله عزَّ وجلَّ كفرٌ بجلالهِ وكمالهِ وعظيمِ سلطانه.
وإنَّك تقرأ قوله تعالى: {إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ}
نطلب من ملك البلاد . السلطان محمد السادس . أن يلقي كلمة على شعبه العزيز يطلب فيها من رعيته الالتزام بالبيوت . فنحن المغاربة نسمع و نطيع ملكنا المحبوب .
أين انت يا ملكنا المحبوب . أعز الله ملكك و أطال عمرك . نترقب رؤيتك .
اللهمً ارفع عنا الوباء