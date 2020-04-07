المغرب يسجّل 21 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. الحصيلة 1141 حالة

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 21 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في المغرب، منذ التاسعة من مساء أمس، لترتفع الحصيلة إلى 1141.

وكانت المعطيات الإحصائية المحينة مساء أمس الاثنين قد حصرت عدد الإصابات المؤكدة في 1120 حالة موزعة على 11 جهة في المملكة.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 4131 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 83 حالة، كما تحققت 7 حالات شفاء حديثة ليرتقي العدد الإجمالي للمتعافين إلى 88 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.