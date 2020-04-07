24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3607:0413:3517:0519:5621:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "عاصفة السيتوكين" .. نشاط مناعي مفرط يحصد ضحايا "كوفيد 19" (5.00)

  2. بنحمزة وتقديم الزكاة (5.00)

  3. الفيروس ينهي حياة رئيس اللجنة الإسلامية بإسبانيا (5.00)

  4. شاب ينهي حياته شنقا بمسكن أسرته في آيت ملول (5.00)

  5. السلطات المغربية تقرر إجبارية وضع الكمامات ابتداء من غد الثلاثاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجّل 21 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. الحصيلة 1141 حالة

المغرب يسجّل 21 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. الحصيلة 1141 حالة

المغرب يسجّل 21 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. الحصيلة 1141 حالة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 08:45

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 21 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في المغرب، منذ التاسعة من مساء أمس، لترتفع الحصيلة إلى 1141.

وكانت المعطيات الإحصائية المحينة مساء أمس الاثنين قد حصرت عدد الإصابات المؤكدة في 1120 حالة موزعة على 11 جهة في المملكة.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 4131 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 83 حالة، كما تحققت 7 حالات شفاء حديثة ليرتقي العدد الإجمالي للمتعافين إلى 88 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - LACHGAR الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 08:58
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله احد الباس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
42
2 - mouaad الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 08:59
اللهم جعل هذا البلد سالما من كل داء يارب.
الورقة المسموح بها للخروج يجب ان تقنن اكثر يكون فيها عدد الخروج في الا سبوع لا في ساعة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
3 - ،مواطنة الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 08:59
اللهم بلغنا رمضان المبارك لا فاقدين ولا مفقودين. كلما التزمنا ببوتنا كلما حمينا أنفسنا وحمينا غيرنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
65
4 - السادسة مساءا الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 09:02
من الأفضل أن يتم تخصيص السادسة من مساء كل يوم لذكر الحصلية اليومية لعدد المصابين والمستبعدين وممن وفتهم المنية، تخفيفا على بعض الناس الملتزمين بالحجر الصحي،اذ لا تزيد هذه الاخبار الا خوفا وترهيبا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
5 - سناء الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 09:02
باربي تهدي المغريب يلتزمو بوتهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
6 - الحوز الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 09:04
بصراحة أنا معجب بطريقة تعامل المخزن مع الأزمة رغم كل الاختلافات معه . نريد الصرامة مع تجاوزات بعض رجال السلطة ، ولا تسنوا الفئات الهشة والفقيرة فهي في أمس الحاجة للضروريات اليومية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
7 - مغربي أصلي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 09:04
الحمد لله النسبة في التراجع مزيدا من الحجر الصحي.
لن يأتينا الشر إلا من الأسواق والمتاجر فلا يدخل المتاجر إلا واحد فقط
يإخوان ويا أخوات كيف تجتمعون حول البائع الكتف على الكتف وتطلبون السلامة؟ ابتعدوا من بعضكم ..
وأدق ناقوس الخطرللتدخل لتنظيم المستفيدين من المساعدات الرميدية أو غيرها
فعوض أن تساعدوهم أنتم تقتلوهم بتركهم في الفوضى وهم "الله يكون في عونهم " لا يفكرون في شيء سوى في أفواه مفتوحة تنتظرهم في الأعشاش.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
8 - Anwar33 الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 09:06
المزيد من التحاليل 147 تحليلا قليلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
9 - منصف التازي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 09:07
ارقام غير مخيفة لو كان عزلوا المخالطين و فحصوهم للحالات الاولى
نتمنى يكون عدد الفحوصات اكثر و يكون الرقم اقل ربما تستطيعون السيطرة على الوضع
ثمن تكلفة الفحص 500 درهم المفروض يدفع من صندوق كورونا او ميزانية الدولة لان المواطن المغربي البسيط لا يجد حاليا شراء لتر حليب و خبز و الشاي لاولاده و ليس معه ثمن الكراء و الدواء و الماء و الكهرباء . كان قبل الجائحة يخرج يبحث عن قوت يومه . كل يوم و رزقه كما نقول
هل 1200 درهم او 1000 درهم او 800 درهم ستحل المشكل للناس لتي كانت تعمل في القطاع الغير المهيكل او ورشات البناء و هي اغلبية الناس التي تظررت بشكل كبير . يوجد ناس في هده الازمة لاحول و لا قوة الا بالله الخبز و اتاي و العدس و البيصارة اليس من حقهم شراء كلغ من السمك او دجاجة او نصف كلغ لحم احمر و كلغ من التفاح او البرتقال الذي اصبح ثمنه خيالي
راسي سيتفرقع على الاوضاع لا نملك الا الدعاء . اللهم عجل بالفرج و ارفع عنا هدا الوباء
الحجر الصحي ملتزمين به لكن الاغلبية نفذ صبرها . الله يخرجنا من الازم باقل الاضرار . اتمنى نجد الكمامات عند تجار الاحزان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-12
10 - محمد المجدوبي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 09:07
القضية غادا وتحماض وكاكا ديانا ما يهزوها شراوط.
افينك العتماني افينك اماء هينيكن جبتو الربحة نيشان من نهار جيتو واحنا اللور الور.
السلامة السلامة ياربي السلامة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-54
11 - املنا في الله كبير الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 09:08
يا رب اشف جميع المرضى و ابعد عنا هذا المرض بعد السماء عن الارض .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
12 - HAFID الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 09:09
+28 cas seulement depuis 8h00 du matin d'hier (en 24 heures). espérons qu'on reste comme ça.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
13 - المكارم الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 09:11
الإلتزام بالحجر المنزلي من عدمه هو المحدد الأساس لمصيرنا
فلنبقى في بيوتنا الله يرحم ليكم الوالدين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
14 - محمد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 09:13
جهة مكناس لم تسجل اي اضافة وهذا يحسب للوعي ساكنتها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
15 - mahboub الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 09:14
ابتداءا من اليوم سنتوقع برقة أمل ودلك بتراجع هدا الفيروس إضافة الى اجبارية الكمامات التي ستقي كتيرا من الناس وبفضل الله سندخل في العد التنازلي للوباء وما يصل رمضان حتى نكون اصبح الفيروس في خبر كان.
اقانا الله واياكم من كرونا ورفع عنا البلاء وغفر لنا ولكم دنوبنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
50
16 - بارقة امل الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 09:22
لعل نقصان عدد المصابين في هذا الصباح فال خير على المغرب قاطبة وتكون بداية انحدار الوباء وبالتالي القضاء عليه..شكرا للاطقم الطبية أطباء وممرضين تقنيين وعمال أفراد السلطات العمومية والأمن والجيش وعمال النظافة وإن شاء الله بالتزام بيوتنا سيتم تجاوز هذه المحنة في أقرب الآجال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
17 - عبدو الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 09:24
ليحد الباس ، اللهم إرفع البلاء عنا يا أرحم الراحمين .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
18 - ابو آدم القنيطري الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 09:24
اما يا مغاربة كونوا قد المسؤولية و الكل يتجند من اجل المصلخة العامة و اتباع قاعدة السلامة.. و الا استعدوا للاسوء يا مغاربة..اللهم احفظنا من الوباء ما ظهر منه و ما بطن.آمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - abdelkader الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 09:25
فكرة ارجو من هيسبريس ايصالها الى المعنيين بامر بلدنا الغاليي.
تنضيم الخروج يكون مرة كل يومين لمن عندهم ورقة الخروج ويكون كالتالي
حسب اليوم و رقم البطاقة
اليوم فردي يخرج اصحاب رقم البطاقة فردي
اليوم ثناءي يخرج اصحاب رقم البطاقة ثناءي.
هذا ويبقى دافع الخروج للضرورة . و حسب مدى وعي الشعب بخطورة هذا المرض . وشكرا لكل العاملين بهذا المنبر الاعلامي . وتبقى التوعية اقوى سلاح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - amina الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 09:36
قول لنا على حسب المدن الشرق وجدة شحال فيها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
21 - Chosib الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 09:44
147+21 حالة=168في 12ساعة..يعني اكتر من 340فحص يومي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - مغربي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 09:49
مع الاسف المنحنى في تصاعد هل فشل الحجر الصحي اين الخلل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
23 - Aroubi الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 09:50
Vous rigolez y as des cas qui ont pas des signes de coronavirus et portant sont porteur de virus et vont contamnier des million j espère que le nombre des morts reste stables Allah yastare nos frere et nos soeur marocain qu on l aime nous en Europe on est dedans on est dans le combat et pourtant on pense à notre pays
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
24 - سعيد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 09:50
لعله خير، وباختصار شَديد.
رحمتهُ سبحانهُ، وسعت كل شيء، فلا يجوز الوقوفُ منها موقف اليأس والقنوط مهما اشتدت بالإنسان المِحَنْ وتكالبت عليه الرزايا؛ لأن الله -عزَّ وجلَّ- قادرٌ على خلقِ الفرج وتفريج الكَرْب وتبديد الخطوط، والشكُ فى ذلك مدعاةٌ لنسبة النقص والعجز إلى الله تعالى, واعتقادُ ذلك بالله عزَّ وجلَّ كفرٌ بجلالهِ وكمالهِ وعظيمِ سلطانه.
وإنَّك تقرأ قوله تعالى: {إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ}
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
25 - كمال الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 09:51
كل الامل في العلماء المنهمكون حاليا ومع سباق مع الزمن في المختبارات يحاولون ايجاد ٠دواء مناسب يوقف انتشار الوباء الان ولقاحا للسيطره عليه لاحقا اما الهيلله من فوق السطوح ليلا لا تنفعنا في شيئ.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - Hind الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 09:52
يا رب تلطف بالعباد و تعاون الامن و الدرك و كل السلطات على الناس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
27 - المحقق كونان الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 09:56
رقم الاصابات في تصاعد مستمر والاسوء قادم يجب اتخاذ المزيد ثم المزيد من الصرامة كي يلزم الناس بيوتهم اذا اردتم فهلا تجاوز المحنة ونناشد جلالة الملك بطرد المهرج العثماني من الحكومة لان شخص مثله لا ييق رئيسا لحكومة هذا البلد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - mohamed الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 09:56
svp il faut contrôler les pharmacies.ce matin les masques a 10dhs la pièce ( jeutable 3h). pas seulement contrôler mais il faut retirer leurs autorisations (Toujar Almaassi).
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
29 - Malaki الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 09:58
السلام عليكم ورحمة الله
نطلب من ملك البلاد . السلطان محمد السادس . أن يلقي كلمة على شعبه العزيز يطلب فيها من رعيته الالتزام بالبيوت . فنحن المغاربة نسمع و نطيع ملكنا المحبوب .
أين انت يا ملكنا المحبوب . أعز الله ملكك و أطال عمرك . نترقب رؤيتك .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
30 - مواطنة مغربية الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 09:59
نتمنى ان تعطي عملية الكمامات النتيجة اذا احسن استعمللها ضروري من توعية شاملة كيفاش تلبس وشحال المدة، ولأ يمكن اعادة استعمالها ....ضروري توعية المواطنين هاد شي جديد عليهم وللأسف عندنا بزاف ناس ما واعيينش.
اللهمً ارفع عنا الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 30 | عرض: 1 - 30

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.