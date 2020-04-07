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الرئيسية | مجتمع | كورونا في الجهات .. البيضاء ومراكش بالصدارة والداخلة دون إصابة

كورونا في الجهات .. البيضاء ومراكش بالصدارة والداخلة دون إصابة

كورونا في الجهات .. البيضاء ومراكش بالصدارة والداخلة دون إصابة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 09:00

وصلت الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد إلى 332 حالة في جهة الدار البيضاء سطات، وفق إحصائيات وزارة الصحة صباح اليوم الثلاثاء، في صدارة الجهات المغربية المصابة بالجائحة.

وقد أعلنت الوزارة، اليوم الثلاثاء على الساعة الثامنة صباحا، تسجيل 21 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في المغرب، منذ التاسعة من مساء أمس، لترتفع الحصيلة إلى 1141 حالة.

كما بلغت الحصيلة 201 من الحالات المؤكدة إصابتها في جهة مراكش آسفي، و186 في جهة الرباط سلا القنيطرة و152 بفاس مكناس، إضافة إلى 96 في جهة طنجة تطوان الحسيمة.

أما جهة الشرق فقد وصل عدد المصابين بالعدوى فيها إلى 71 حالة مؤكدة بنتائج إيجابية للتحاليل المخبرية، مقابل 46 في جهة درعة تافيلالت و33 في بني ملال خنيفرة و19 بسوس ماسة.

أما مجموع الحالات فيعادل 4 على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، بينما تبقى حالة وحيدة لعدوى "كورونا" في جهة كلميم وادي نون، وتغيب الجائحة عن جهة الداخلة وادي الذهب.

جدير بالذكر أن المعطيات الرسمية الخاصة بصباح اليوم كشفت تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 83 حالة، وتأكدت 7 حالات شفاء حديثة زادت مجموع المتعافين إلى 88 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - AKRAM الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 09:20
صورة مستفزة ، أتساءل إن كانو يتعاملون بنفس الطريقة مع سكان الأحياء الراقية. (كلنا نعرف الجواب)
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-2
2 - OUAFAE RAJDALI الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 09:23
الى كان التضامن أو حطينا يد فيد غادي نتجاوزو المحنة إنشاء الله بأقل الأضرار ترجع اللمة مع العائلة و مع الصحبة بقا فدارك حمي راسك و حمي الغير الله يكون معانا
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6
3 - سعيد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 09:25
الحمد لله بدا العدد يقل اللهم ارفع عنا هذا البلاء يارب العالمين
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4
4 - أمين الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 09:27
الله يشافي الكل نطلبو من الله متوصل حتى حالة الداخلة وتبقى على هاد الحال
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2
5 - اب ريحانة الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 09:28
اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا بقدرتك ورحمتك يا ارحم الراحمين ،وليس انا ما نقول الا كما قال نبي محمد صلى الله عليه وسلم : اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجدام والجنون وسيء الاسقام. قولوا آمين
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2
6 - ريفي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 09:29
جهة سوس بها فقط 19 حالة من أنها تضم مدن كبرى سياحية.جيدا جدا.في حين جهات بها مدن صغيرة ونسبة الحالات فيها نرتفعة كبني ملال وتافيلالت والشرق
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0
7 - abboud الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 09:29
القرار ساهل!!!!
في ليلة الاثين طلع علينا قرار فرض الكمامة يوم الثلاثاء !!!!!!!!!!!
اتصلت منذ قليل باسرتي في احدى المدن لكي اذكرهم بهذا القرارواخبروني بان لا احد يحمل الكمامة لانها غير متوفرة حتى في الصيدليات !!!!!
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2
8 - Walid الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 09:35
في هذه الأيام يجب تعليق كل الأنشطة الإدارية، الصناعية، التجارية والفلاحية بدون استثناء ما عدا المستشفيات و الأمن و العسكر لمدة أربع أسابيع. مع تكليف العسكر بقضية التسوق ونقل الأشخاص إلى المستعجلات و غيرها
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9 - خالد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 09:37
نبقاو فديورنا الله ارحم الوالدين. بالخصوص بعض المستهترين، ناخدو الامور بجدية. الله اهدي الجميع. و السلام عليكم
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2
10 - مغربية وأفتخر الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 09:42
مع هاذا التراجع في الحالات المؤكدة بالنسبة ليوم 21حالة نتمناوا الخير إنشاء الله وآلله يشافي جميع المرضى وآلله يبعد علينا هاذ الوباء كما بعدت السماء على الأرض وآلله يحد الباس ويخفف مآ نزل
وآلله يهدي بنادم يلتازم بهذا الحضر الصحي. ويشدوا الأرض
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11 - مواطن مقهور الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 09:42
خاص بنادم يعرف أن العيون مسجلتحتى حالة،غير شخص كان في أكادير وبقال أصاب زوجته وطبيبه علما أن الطبيب كان في الحجر الصحي..وهاته الحالات ذهبت الى مدينة العيون،أما أولائك الأربعة فقد أصيبو بمدينة بوجدور
الغريب في الأمر أن داك البقال قد يكون عادى الزبناء ولكن مازالت الحالة لم تزداد، أظن أن الأعراض ستظهر بعد أسبوعين، وهؤلاء قد قد يصيبون الأخرين، وهده الخالة صعبة،
بذلك يجب على الناس أن لايستخف بالأمر
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12 - موآطن خارج الوطن الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 09:43
لا أفهم كل واحد وصل إلى المستشفى فى حالة حرجة يموت على التو كطبيبة الدار البيضاء اين هي معدات العناية المركزة؟ زيادة على هدا يقولون عدد المصابين ولا يدكرون هل هناك منهم من في العناية المركزة ادا كانت موجودة حيث في فرنسا يعتمدون على العدد لمراقبة تطور المرض الله يحفظ إخواننا من شر الفيروس ونفاق العبد
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13 - مواطن الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 09:45
الكميات المطروحة أمس في الأسواق الممتازة نفدت نظرا التهافت الناس على اقتناء كميات كبيرة. واعباد الله حشمو واش لمقضي 5 بكيات مالو عنود فيلق واع الآخرين سريع باكية وخلي اخوتك مايتقداو.
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14 - نور الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 09:59
الحمد لله وحده
المرجو من وزارة الداخلية اصدار بلاغ يسمح للمواطنين بالتبضع في الأسواق والمتاجر الكبرى الا مرة في الاسبوع وذلك بختم الورقة ( ختم تاريخ التسوق ) المسموح بها الخروج للتسوق . مع تشديد المراقبة من طرف المحلات التجارية اثناء الدخول . وذلك للحد من كثرة ادعاء المواطن التسوق كل يوم .
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