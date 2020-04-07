كورونا في الجهات .. البيضاء ومراكش بالصدارة والداخلة دون إصابة

هسبريس من الرباط

وصلت الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد إلى 332 حالة في جهة الدار البيضاء سطات، وفق إحصائيات وزارة الصحة صباح اليوم الثلاثاء، في صدارة الجهات المغربية المصابة بالجائحة.

وقد أعلنت الوزارة، اليوم الثلاثاء على الساعة الثامنة صباحا، تسجيل 21 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في المغرب، منذ التاسعة من مساء أمس، لترتفع الحصيلة إلى 1141 حالة.

كما بلغت الحصيلة 201 من الحالات المؤكدة إصابتها في جهة مراكش آسفي، و186 في جهة الرباط سلا القنيطرة و152 بفاس مكناس، إضافة إلى 96 في جهة طنجة تطوان الحسيمة.

أما جهة الشرق فقد وصل عدد المصابين بالعدوى فيها إلى 71 حالة مؤكدة بنتائج إيجابية للتحاليل المخبرية، مقابل 46 في جهة درعة تافيلالت و33 في بني ملال خنيفرة و19 بسوس ماسة.

أما مجموع الحالات فيعادل 4 على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، بينما تبقى حالة وحيدة لعدوى "كورونا" في جهة كلميم وادي نون، وتغيب الجائحة عن جهة الداخلة وادي الذهب.

جدير بالذكر أن المعطيات الرسمية الخاصة بصباح اليوم كشفت تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 83 حالة، وتأكدت 7 حالات شفاء حديثة زادت مجموع المتعافين إلى 88 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.