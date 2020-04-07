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كُتّاب وآراء
كورونا في الجهات .. البيضاء ومراكش بالصدارة والداخلة دون إصابة
وصلت الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد إلى 332 حالة في جهة الدار البيضاء سطات، وفق إحصائيات وزارة الصحة صباح اليوم الثلاثاء، في صدارة الجهات المغربية المصابة بالجائحة.
وقد أعلنت الوزارة، اليوم الثلاثاء على الساعة الثامنة صباحا، تسجيل 21 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في المغرب، منذ التاسعة من مساء أمس، لترتفع الحصيلة إلى 1141 حالة.
كما بلغت الحصيلة 201 من الحالات المؤكدة إصابتها في جهة مراكش آسفي، و186 في جهة الرباط سلا القنيطرة و152 بفاس مكناس، إضافة إلى 96 في جهة طنجة تطوان الحسيمة.
أما جهة الشرق فقد وصل عدد المصابين بالعدوى فيها إلى 71 حالة مؤكدة بنتائج إيجابية للتحاليل المخبرية، مقابل 46 في جهة درعة تافيلالت و33 في بني ملال خنيفرة و19 بسوس ماسة.
أما مجموع الحالات فيعادل 4 على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، بينما تبقى حالة وحيدة لعدوى "كورونا" في جهة كلميم وادي نون، وتغيب الجائحة عن جهة الداخلة وادي الذهب.
جدير بالذكر أن المعطيات الرسمية الخاصة بصباح اليوم كشفت تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 83 حالة، وتأكدت 7 حالات شفاء حديثة زادت مجموع المتعافين إلى 88 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
في ليلة الاثين طلع علينا قرار فرض الكمامة يوم الثلاثاء !!!!!!!!!!!
اتصلت منذ قليل باسرتي في احدى المدن لكي اذكرهم بهذا القرارواخبروني بان لا احد يحمل الكمامة لانها غير متوفرة حتى في الصيدليات !!!!!
وآلله يهدي بنادم يلتازم بهذا الحضر الصحي. ويشدوا الأرض
الغريب في الأمر أن داك البقال قد يكون عادى الزبناء ولكن مازالت الحالة لم تزداد، أظن أن الأعراض ستظهر بعد أسبوعين، وهؤلاء قد قد يصيبون الأخرين، وهده الخالة صعبة،
بذلك يجب على الناس أن لايستخف بالأمر
المرجو من وزارة الداخلية اصدار بلاغ يسمح للمواطنين بالتبضع في الأسواق والمتاجر الكبرى الا مرة في الاسبوع وذلك بختم الورقة ( ختم تاريخ التسوق ) المسموح بها الخروج للتسوق . مع تشديد المراقبة من طرف المحلات التجارية اثناء الدخول . وذلك للحد من كثرة ادعاء المواطن التسوق كل يوم .