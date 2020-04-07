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الرئيسية | مجتمع | هل يُنذر ارتفاع عدد حالات كورونا بدخول المغرب المرحلة الثالثة؟

هل يُنذر ارتفاع عدد حالات كورونا بدخول المغرب المرحلة الثالثة؟

هل يُنذر ارتفاع عدد حالات كورونا بدخول المغرب المرحلة الثالثة؟
هسبريس - أمال كنين
الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:00

مباشرة عقب انخفاض عدد الإصابات المؤكدة بكورونا بالمغرب خلال أيام في الأسبوع الماضي، عادت من جديد للارتفاع مسجلة أرقاما تتعدى المئات خلال أربع وعشرين ساعة، فباتت تتجاوز الألف؛ إلا أنه على الرغم من ارتفاع الأرقام يؤكد خبير أن البلاد لم تدخل المرحلة الثالثة للانتشار.

وفي هذا الإطار، يتوقع مصطفى الناجي، اختصاصي في علوم الفيروسات ومدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن يرتفع عدد الحالات المؤكدة خلال الأيام المقبلة، عازيا الأمر إلى ظهور بؤر عائلية وأيضا انقضاء فترة حضانة الفيروس التي تصل إلى خمسة عشر يوما.

وخلال حديثه مع هسبريس، أكد الناجي أن ارتفاع عدد حالات كورونا لا يجب ربطه مع مرور المغرب إلى المرحلة الثالثة للانتشار، قائلا إن المرور من مرحلة إلى أخرى تتدخل فيها عوامل؛ من بينها طريقة انتشار المرض ونسبة الحالات المحلية مقابل نسبة الحالات الواردة من الخارج، وتقييم الوضع القائم والأخذ بعين الاعتبار الإستراتيجية التي وضعتها هيئة تتبع الوباء.

وأوضح الخبير أن الوباء بات اليوم ينتشر بشكل أسرع؛ وهو ما يتطلب انتظار انتهاء هذه الفترة، قائلا إنه من الجيد أن تظهر الحالات المصابة للتعرف على الأشخاص الحاملين للمرض وعلاجهم، وهو ما سيساهم في وقف انتشاره، مشددا على أنه في أغلب البلدان مباشرة بعد وصول عدد الحالات المسجلة إلى أقصاها تبدأ من جديد في الانخفاض.

وأشاد المختص بالإستراتيجية التي تتخذها المملكة للتصدي لوباء كورونا، مؤكدا أن هناك مؤشرات تدل على خروج البلاد من الأزمة، ومشددا على أن تحقيق خطوات إيجابية هو بيد المواطن الذي عليه الالتزام بإجراءات الحجر والوقاية والعزل، قائلا: "إذا فقط خرج مواطن أو اثنان ممن يحملون الفيروس فهذا كفيل بنقله بشكل واسع في محيطه".

وتحدث الناجي عن ضرورة ارتداء القناع الطبي، منبها إلى ضرورة تغييره كل ثلاث ساعات، ناهيك عن وجوب الالتزام بشروط النظافة من قبيل غسل اليدين باستمرار واستعمال المناديل الورقية والتعقيم.

يذكر أن السلطات العمومية قررت العمل بإجبارية وضع "الكمامات الواقية"، ابتداء من اليوم الثلاثاء، بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا.

يأتي هذا القرار بعدما خلصت العديد من الأبحاث العلمية الحديثة إلى إمكانية انتقال العدوى بمجرد التنفس أو التحدث عبر الهواء الذي يُخرجه الشخص عوض العطس والسعال فقط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (35)

1 - عادل الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:08
الله يلطف بنا بغيت غير شي طبيب نفسي أربعين يوم مخرجت
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26
2 - رأي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:10
لا أريد أن أكون متشائما، لكن أمامنا خياران آما فرض حالة الطوارئ كحماية للافراد، وإما ترك الامور تسير هكذا ببطء، والنتبجة كل يوم 100 حالة، حتى يعجز الاطباء عن استقبتل الحالات الكثيرة، وهذا لا نتمناه، يارب ارحم أمة محمد
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27
3 - ابن البلد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:12
الله يحفض بلدنا وشعبنا من كل مكروه ما علينا الان هو الدعاء إلى الله (ان الله على كل شيء قدير )...
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27
4 - الحسن بومدين الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:12
هدا لان المسؤولين همهم السياحة والترفيه مع العلم ان الطائرات التي اتوا بالوباء جائو من بؤر الوباء........
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7
5 - الحرب العالمية الرابعة الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:15
من كان يتوقع ان كل العالم سيكون في حرب ضد عدو مجهري. سواء كان هو من طور نفسه او من فعل فاعل. المهم انه تحدى كل الامكانيات البشرية وابان عن قصور الإنسان رغم ماتوصل اليه. بل لم يكن ليصل عدد الضحايا بسبب انتظاره السريع والذي سهلته وسائل النقل الحديثة فهو قد جعل ماتوصل اليه الإنسان لخدمته بل وحتى الإنسان يسخره ليتكاثر ويتنقل. تلكم الحرب العالمية الثالثة بصيغة المجهر او الميكرو وان نجحنا في تخطيها لن يكون من المستحيل انتظار حرب أقوى واشد ولكن بصيغة الماكرو اي غزو كائنات فضائية نحن من يبحث عنها في المريخ او في الكون. الإنسان فقط يجني في كل مرة نتائج اختراقاته.
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16
6 - مكناس الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:15
نتمنى من الله سبحانه وتعالى وهو قادر على كل شئ أن يرفع عنا هذا البلاء فانه لا طاقة لنا به و خصوصا ينيتنا التحتية بالمستشفيات ضئيلة و عدد الأطر الطبية قليل لولا مجهوداتهم الله يجازيهم كون الله يستر ...المهم ناخدو درس من هاد كورونا فدوام الحال من المحال ماشي ديما العام زين نهتمو شويا بالعلم و الطب و االه ينزل العفو على جميع الناس مسلمين و غير المسلمين
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20
7 - مواطن وطني الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:15
مقارنة مع العراق فقط كمثال بهذه الأرقام تخطينا العراق بعدد الإصابات والوفيات. العراق مجاور لأيران التي هي أكبر بؤرة في الشرق الأوسط ومع كل ظروف الحرب والسياسة وجميع المشاكل اللي عندهم كيديرو الاف تحليل في اليوم. وقبل 4 أيام بدأت الفرق الطبية عندهم بالذهاب إلى الأحياء وأخذ التحاليل دار بعد الدار في كل حي وبداو أولا بالأحياء المكتظة وهذا ما رأيته على قنوات العربية والحدث والجزيرة . تخيلوا العراق ورغم كل مافيه وكايديرو أربعة دالألف وخمسمئة تحليل في اليوم الواحد. ونحن لحد الآن لم نصل هذا الرقم من الاختبارات منذ بداية الانتشار لأول حالة .


حنا درنا 5000 تحليل في بلد 40 مليون يعني النسبة هي 1 في كل عشرة الاف أو 105 تحليل في كل مليون. دول العالم كيديرو الاف التحاليل والنسبة ما بين 25 ألف و 150 الف تحليل لكل مليون . للأسف وبدون عواطف. العلم فقط والإحصائيات. إيلا بقت هدي نسبة الإصابات معناه أنه سيكون عدد المصابين في المغرب هو ثمانية مليون و800 وألف. وإذا بقت نفس نسبة الوفيات ب 8 بالمئة إذن سيكون عدد الوفيات أزيد من 700 ألف ضحية. يجب التحرك باقصى سرعة وإلا فين غادي ندفنوهم.؟ أفتونا رجاء
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13
8 - Ingénieur الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:16
كورونا ينذر بالأسوأ؛ فبعد إحصاء المآت سندخل في إحصاء الآلاف. الفيروس إنتقل بسرعة البرق من بؤر الوافدين إلى مخالطي المخالطين، والآن هو في طور تشكيل بؤر داخل الأسر بأكملها الجد الآباء الإبن الأخ..و من يستهتر سوف يجلس في غرف الإنعاش تحت جهاز يتحكم في تنفسه.خصوصا أن احتمال موت المصاب Fifty Fifty.. كورونا لا يحب الإستهتار و ليس في أجونداته معنى الرحمة بالمستهترين. لا تعتمدوا فقط على الأرقام، فالحالات الأكثر خطورة لازالت صامتة، و الكارثة أراها تتكون في أزقتنا الشعبية. كيف نقنع هؤلاء الذين يفضلون البطاطا، التقضية و السجائر و كسر الحجر.. فشلنا نعم فشلنا بعد مرور 20 يوم مازال كورونا يضرب بقوة. أنضحي لأجل جهل أم ماذا؟ أليست وزاراتنا فشلت تارة تقول الكمامة غير ضرورية وتارة تجبرها، ألا نحصي كل يوم المآت و عشرات الوفيات؟ ألم يحن الوقت لفرض حجر صحي كلي 24/24 أم تريدون أن يبقى الحجر الجزئي لشهور، حتى قنواتنا مازالت تبث التفاهات و لم تعر أي اهتمام لموتى المسلمين الذين لم تودعهم عائلاتهم، لا قرآن ولاحداد ولا خطبة جمعة في قنواتنا...
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10
9 - ملاحظ الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:17
لله يهديكم كثرو من التحاليل اليومية إلى بقينا على هاد الحال هاديك 8000 مخالط غادى تولي 3 مليون ومغادينش نساليو تحاليل ديالها حتى 2024 ..الى بغينا هاد الحجر تكون عاندو نتيجة ونحاصرو المرض ونحدو من انتشارو وسعوا من مراكز التحاليل ...ودخلوا مختبرات القطاع الخاص ...الله يهديكم إلى بقينا على هاد الوثيرة راه داك الشي مخدامش ...وغادين نبقاو نشوفو محمد اليوبي سنوات طوال ...في ظل هشاشة قطاع الصحة...الله يهديكم كثرو من مراكز التحاليل
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14
10 - Momo الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:18
نحن كلنا أمل و متفائلين بأن الله سيرفع عنا هذا الوباء باقل الخسائر و قبل رمضان ان شاء الله،فقط التزموا بيوتكم و اعتماد وسائل الوقاية.
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6
11 - سعيد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:18
الحل الوحيد للقضاء على هذا الوباء هو ايجاد لقاح, ارى ان الحجر الصحي سيطول و الامور ستتأزم اقتصاديا لان الحجر الصحي مرتبط بمدى درجة وعي المجتمع
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7
12 - Anas fes الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:18
إن تربية الحمام في الأحياء الشعبية يندر بكارتة . إد أن الحمام يتنقل بين السطوح و ربما يساهم دالك في تنقل الفيروس بين السكان . يجب على السلطان أن تقوم بمنع هادا لتفادي الشبهات
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5
13 - مهاجر الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:19
بدون تطاول على أهل الإختصاص ربما يدل عدد الوفيات المنخفض جدا على أننا لن نمر بإذن الله إلى المرحلة الثالثة.
إذا كان عدد الحالات مرتبط بعدد التحليلات فإن عدد الوفيات يمكن معرفته بالتدقيق.
الله أعلم.
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2
14 - الديمقراطية الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:20
أتمنى أن يشهد المغرب بعد التغلب على هذا الوباء بإذن من الله، انخفاظا في أسعار العقار ب 50% فالشقة التي ثمنها 25 مليون عليها أن تصبح 12 مليون و هذا ما سيفرض على المنعشين العقاريين بعد الخروج من الأزمة إنشاء الله .
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9
15 - نوفل الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:22
انا كمواطن مغربي وعندي غيرة على هذ البلاد نتمنى من السلطات انها تقوم بتقصير مدة الاسواق لأننا نشاهد عشوائية المواطنين والداخل والخارج بزاف ما ينذر بكارثة الله يحفظنا ونطلي من الوزارة الوصية على الصحة انا تعطينا معلومات أدق على الوباء
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8
16 - Ayoub الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:23
Le Maroc doit être sous couvre feu Militaire, il doit se preparer sérieusement à une catastrophe humaine et économique comme le reste de la planète, soyons UNIS
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0
17 - اسماء الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:25
اللهم اجعل هده الايام تمر و لا تضر يارب انفسنا و اهالينا و من نحب في وداىعك
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18 - المرحلة الاولى الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:26
اش دانا لشي مرحلة ثالثة لاهلا يوصلنا ليها المغاربة واعيين بالخطورة ديال المرحلة الثالثة وحنا عندنا قطاع الصحة على قد الحال يالله اتكافى مع هاد المرحلة وإنشاء الله غادي نرجعو المرحلة الأولى ومن بعد الإقصاء من دورة كورونا
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0
19 - الأندلسي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:30
ليس هناك اي انخفاض في عدد الوفيات ولا في عدد الحالات المسجلة ولكن الانخفاض الذي حصل هو التقليص المتعمد من عدد التحليلات 500 تحليلة في يومين ؟؟؟!!! في حين ان دول اروبا تقوم بأكثر من 10 الآف تحليلة كل 24ساعة .
فرق كبير أحمادي . إضرك خاطرك أساط
فرق كبير بين دولة مؤسسات ومجرد بلد فقط
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20 - وكواك الحق الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:30
و الله في رأيي لو اتخذ المغرب عاجلا الخطوات التالية لكان أنقذ
وقف التجوال من الساعة الرابعة زوالا للتاسعة صباحا
توزيع الأمن و الدرك و الجيش لحراسة الناس : راه الأغابية تتخرج بدون سبب
توقيف المعامل الغير الضرورية شهرين
فحص الناس بعشرات الآلاف : نحن من أضعف الدول في الكشف أعتقد لم نتعدى أربعة آلاف : ربعهم مصاب !! غير معقول ماذا لو فحصنا المخالطين كلهم و الآخرين ماذا لو فحصنا أربعين ألف ..
لن أطيل : صرخة مواطن غيور لعلها تصل
نجى الله وطني
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21 - جابر الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:34
قرار إستعمال الكمامات جاء متؤخرا جدا .دول آسيا إستعملتها من أول وهلة، فإستطاعت أن تحاصر الوباء . وأحسن مثال هو مدينة هونغ كونغ، ذات السبعة ملايين نسمة، التي خرجت من الجائحة التي دامت ثلاثة أشهر، ب 600 مصاب و 4 وفيات. وسر نجاحهم ، هو إستعمال الكمامات لعامة الساكنة، وبدون اللجوء إلى الحجر الصحي.
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22 - مواطن الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:35
الحل الوحيد هو تطبيق الحجر الصحي الاجباري على العموم لمدة شهر ممنوع ان يخرج ايا كان. الناس تشري مايكفيها من القطاني والطحين والغاز ما يكفيها لمدة شهر واحد. ووضع العسكر في الاحياء. في حالة الحاجة الى شيء ضروري يمكن للعسكر القيام بجلبه الى المنازل.
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23 - Mowatina الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:35
انا ابقى في العمل اكثر من ثلاث ساعات فكيف لي تغيير الكمامة بعد ثلاث ساعات بالاخص ان الظرفية المادية لا تسمح لي بشراء اكثر من كمامة هذا من جهة من جهة ثانية كيف اقوم بتغييرها الا يعرضها ذلك الى التلوث عند مسكها باليد رغم مسحها بالمعقم الذي لا يكون قاتل للجراثيم مئة في المئة هل هذا هو الحل في نظرهم اظن ان شكاوينا وصرخاتنا وملاحظتنا لا تصل الى المسؤولين فالله هو خير حافظا والسلام
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24 - رشيد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:37
علينا أن نمر إلى الإجراءات المشددة ألا هي وقف جميع الأنشطة الصناعية والتجارية والإدارية ما عدا الصناعة الغذائية والدوايية لمدة أسبوعين إن أردنا ان نحد من انتشار هذا الوباء لايعقل أن قطاعات تشغل يد عاملة كبيرة مازالت تستغل كانشطة الجرف الأصفر بالجديدة ومعامل الكبريت باسفي
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25 - عبداله الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:37
عدد الفحوصات ضعيف جدا لهدا يصعب تطويق الوباء الحل الوحيد مضاعفة الفحوصات لتصل على الاقل الى 5000 فحص في اليوم .
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26 - zhouroujd الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:37
الله يحفظ ويستر بلادنا من كل سوء يارب
ولكن يجب القليل من الترهيب ان الانسان الا مخافش مكيحشمش
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27 - كونوا ايجابيين في تفكيركم الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:37
المرجو من الجميع التحلي بالايجابية. و الابتعاد عن النقد الفارغ. فالدولة مشششششششكوووورة على مجهوداتها. و الله ان ما تقوم به الدولة في هذه الأيام ليبعت على الفخر لتفضيلها حياة المواطن على الاقتصاد كما نرى في بلدان اخرى. و من لا يرى دلك فإنه ياإما جاحد أو أنه لا يفقه شيء
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28 - zhouroujd الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:37
الله يحفظ ويستر بلادنا من كل سوء يارب
ولكن يجب القليل من الترهيب ان الانسان الا مخافش مكيحشمش
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29 - عروبي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:38
نعم هذا صحيح لأن أغلب الحالات عائلية و المغرب عزل المدن عن بعضها و أغلق الحدود بكرا أنا أنصح الناس بغسل اليدين مرات أكثر في اليوم و شرب سوائل ساخنة هذا يقتل الفيروس في حالة وصوله إلى الجسم
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30 - رضوان الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:40
المغرب لا يقدر ولن يقدر علي مواجهة كورونا بكل صراحة معندناش.الا ان يلطف بنا الله وحده القادر ان يرحم عجز دولتنا.
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31 - شخص مر من هنا الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:42
شي وحدين كيعايرو فالسياحة اوكيقولو السياحة هيا اللي جابت ليهم الوباء اوا لوكان كانت السياحة هيا اللي جابت لك الوباء لكان امشينا فيها احنا العاملين فالسياحة اللولين .افلوس السياحة اللي كتخلصو منها احلال والسياحة احرام.اوا ارتاحو دبا هاهيا ما ابقات لا سياحة لا دوفيز.سيرو سلفو باش اتخلصو.
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32 - عبد. العزيز الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:42
ما نراه اليوم العديد من قادة العالم ومنهم ترامب الرئيس الامريكي في خطابهم يقولون علينا ان نصلي لله فيا ترى علمانيين بلدنا وعلى راسهم عصيد هل يدعو الى الصلاة ملاحضة ليس صلاة المسلمين بل صلاة الرئيس الامركي وهذا وارد لانهم اذا دخلوا جحر دب دخلو معهم ولا حول ولا قوة الا بالله
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33 - papa noel الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:43
بعض الدراسات تقول ان فیروس کورونا یتعذر علیه دخول خلایا الاطفال الصغیرة ومن ثم یحاول الخروج عبر غاٸظ الطفل ...لما الطفل تایدیر کرشو حاشاکم....مما یستوجب علی الامهات تنظیف وتعقیم ایدیهن والمکان لان الغایط یسبب العدوی کما یجب تنظیف وتعقیم المرحاض عند کل استعمال
فی الصین عمارة کبیرة وراقیه اصیب کل سکانها بالعدوی من خلال مریض واحد فی الطابق العلوی من خلال القوادس الملتصقة بها المراحیض....وهذا مذکور فی ومصور فی یوتوب
اتعجب لخبراءنا لم یتکلموا او یبحتوا فی مواضیع متل هذه لینصحوننا...
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34 - متتبع الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:47
بغينا الفحص والتحاليل فالاول مشي حتى تالطفر فينا ازكا وراء الميت خصارة.
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35 - noureddine الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 23:48
يجب علينا أن نتفاءل مقارنة بالدول العظمى التى ارخى الوباء بظلاله عليها وحصد آلاف الموتى والمصابين شريطة الالتزام بالعزل المنزلي وعلى الشعب ان يعي مدى خطورة هذا الوباء وانتشاره بسرعة وعلى منظومة الصحة تكثيف التحاليل المخبرية السريعة ليس تلك المتعلقة بالحمض النووي لمحاصرة الوباء وعدم انتشاره وسط العاءلات. للاشارة فإن استعمال الكمامات ضروري ومؤكد والسلام.
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