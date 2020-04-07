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الرئيسية | مجتمع | صيادلة يشكون هاجس الإفلاس إلى لجنة بنموسى

صيادلة يشكون هاجس الإفلاس إلى لجنة بنموسى

صيادلة يشكون هاجس الإفلاس إلى لجنة بنموسى
هسبريس - محمد الراجي
الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:10

وضعت الهيئة الوطنية للصيادلة حزمة من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع بين يدي شكيب بنموسى، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد؛ في مقدمتها وجود مئات الصيدليات على حافة الإفلاس، وركود أسعار الأدوية التي تم تجميدها منذ سنة 1997.

وتوجد في المغرب 12 ألف صيدلية، قال حمزة اكديرة، رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للصيادلة، في العرض الذي قدمه أمام أعضاء لجنة النموذج التنموي الجديد، إن ثلاثة آلاف منها تقترب من الإفلاس وسبعة آلاف "تكافح من أجل البقاء".

وقال اكديرة إن السبب الرئيسي للمشاكل التي يعاني منها قطاع الصيدلة في المغرب يتمثل في أسعار الأدوية المجمّدة، قبل شروع وزارة الصحة، سنة 2010، على تخفيض سعر 3000 نوع من الدواء، معتبرا أن التخفيض الذي طال أسعار الأدوية الغالية كدواء السرطان كان مبررا، "ولكن تخفيض أسعار باقي الأدوية لم يخضع لدراسة، سواء من حيث سبب التخفيض أو تداعياته المحتملة".

وخفّضت وزارة الصحة أسعار آلاف الأنواع من الأدوية التي تُصرف في الصيدليات، سواء الأصلية أو الجنيسة، وما زالت مستمرة في تخفيض أسعار مزيد من الأدوية؛ لكن الصيادلة يقولون إن هذه العملية لها عواقب وصفها حمزة اكديرة في عرضه أمام لجنة النموذج التنموي الجديد بـ"الفظيعة" (terribles).

وقال رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للصيادلة إن من تداعيات هذه العملية اختفاء الأدوية ذات المردودية الربحية الضعيفة من الصيدليات، بسبب إحجام مختبرات صنع الأدوية عن إنتاج هذه الأدوية ذات هامش الربح الضيق، مشيرا إلى أن استهلاك المغاربة من الدواء لا يتعدى 400 درهم في السنة، بمعدل تسع علب سنويا؛ وهو من أدنى معدلات استهلاك الدواء على الصعيد العالمي.

وأشار اكديرة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن الهيئة الوطنية للصيادلة أنجزت دراسة أكدت أن الأدوية التي يقل سعر بيعها للزبون في الصيدليات عن 23 درهما "فيها خسارة للصيدلاني، إذا قارنا هامش الربح الذي تتيحه مع التحمّلات Décharges.

ويتوفر المغرب على 45 وحدة لصناعة الأدوية، تضمن إنتاج الحصة الأكبر من الاستهلاك الوطني من الأدوية، و53 وحدة للتوزيع الصيدلي، تُوصل حاجيات المستهلكين من الأدوية إلى 12 ألف صيدلية في مختلف مناطق المغرب.

ولتجاوز الإشكال الذي تطرحه شكوى المستهلكين من ارتفاع أسعار الأدوية والمطالبة بتخفيضها من جهة، وشكوى الصيادلة من ضيق هامش الربح وإحجام الوحدات الصناعية عن إنتاج الأدوية المخفّضة السعر، يرى اكديرة أن حل هذه الإشكالية يكمن في التغطية الصحية الشاملة لجميع الأدوية.

وأضاف: "هناك ما يسمى الأدوية الأساسية، يمكن أن تضع الحكومة لائحة لها وتضبط أسعارها؛ ولكن الأدوية الأخرى خارج هذه اللائحة، التي لا تعوِّض عنها صناديق التأمين، يمكن الاتفاق مع المهنيين على أساس تمكين الصيادلة من هامش ربح معقول".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - بوغطاط الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:34
الكل يشتكي في هده الايام، باش المغاربة تعرفوا راه قليل لي تحطو عليه الراس في هاد البلاد، كلشي مصلاحتو هي الاولى
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2 - بوغطاط الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:36
بما ان الدولة خفضت سعر الادوية معناه ان هناك هامش ربح كبير، الله يهديكم علينا، المغاربة مفيتاقطهمش لهاد الزيادات
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3 - Pescador الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:38
دابا نتوما شفتو غي دوا لي تيدير ٢٠ درهم ما شفتوش الوصفة الطبية ديال الطبيب لي غالبا تتكون فايتا ٤٠٠ درهم. نعلوا الشيطان او حاولو على خوتكم.
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4 - متابع الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:39
الكل يشتكي، ماكرهوش بعض الصيادلة احيدوا لينا الجلدة، وماكرهوش الجميع امرض باش اشري الدواء، خاصة الى كان غالي. باش ابقاو على راحتهم.
وللامانة هنلك صيادلة ولاد الناس، تيتعاملو مزيان، وتاينقصوا حتى من داك هامش الربح ديالهم. أما هذا راه كايهدر على مصالح اللوبيات الكبار.
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4
5 - خليلوفيتش الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:39
بإختصار فيروس كورونا عرى على أشياء كثيرة كانت كما يقال بالعامية مدرقا من الشمس بالغربال الكل يعاني في المملكة السعيدة نطلب من الله أن يرفع عنا الوباء و يخفف البلاء.
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0
6 - othmane الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:40
سبحان الله

الكل اصبح يشكوا من الافلاس المدارس الحرة و الصيادلة و حتى قطاع الصحة المعروفة بالكزارا . الكل يريد نصيب من الكعكة مع العلم ان غالبية الناس تضاعف استهلاكم من ادوية و طعام و كمامات و حتى معقمات .

عقلية الهمزة
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7 - moh الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:40
اذا قامت الحكومة بتطبيق ما تطمحون اليه ،المواطن المغربي المقهور الذي لا يتوفر على تغطية صحية ولا على تامين كيف سواجه غلاء الادوية علما ان نسبة كبيرة من السكان لا على هذه التامينات وبالتالي رفع ثمن الادوية سيؤثر سلبا على المواطنين وما عليكم ايها الصيادلة تطبيق المثل الشهير (قنع شبع) والسلام عليكم
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8 - السعيدي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:43
القطاع المربخ في المغرب هو قطاع الصيدلة، خير مثل على ذلك هو أزمة وباء كورونا.
نسيتم عندما قام الوزير السابق السيد الوردي للإشارة "أعتبره احسن وأنزه وزير صحة في تاريخ المغرب" بالنقص في جميع اتمنة الأدوية تقريبا متحديا مافيا الصيادلة والمختبرات وشركات استراد الأدوية، مغامرا بمنصبه الوزاري في سبيل المواطنين المحدودي الذخل، تارت تاءرتكم ووصلت بكم ذخول البرلمان بمساعدة برلماني صيدلاني كذلك متاثر هو كذلك بقرار الوزير، ووصل بكم الجشع بتعريضه وسط قبة البرلمان للسب والقذف ولو لا الآلطاف الالاهية لتعرض للضرب والتعنيف الجسدي، كل هذا لأنه حارب جشعكم وطمعكم وامتصاص دم المواطنين
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9 - مغربية الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:46
تبيعون الادوية بدون انقطاع كل السنة و تتضاعف مبيعاتكم في هده الظروف لدرجة اننا كثيرا ما لا نجد ليكم الادوية المطلوبة .تبيعون الكمامات العادية و المعقمات باثمنة باهضة و الى حد اليوم الثلاثاء لم يطرأ اي تغيير في ثمنها و تشتكون الافلاس عجبي
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10 - zaid الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:47
غير بانت كورونا كلشي ولا يتشكى وطمعين في هد الصندوق اصلا معمول غير الفقراء
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11 - ابو حنضلة الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:49
في هاد الوقت الحرج..الدي تموت فيه الناس من المرض و الجوع...يضهر من يريد الاصطياد في الماء العكر...ابانت هته الازمة عن الوجه القبيح للبعض...فهاهم الصيادلة ينضمون الى القائهة، قائمة الطماعين و الانتهازيين...يريدون من الدولة ان ترفع سعر الادوية ..التي هي اصلا من الاغلى سعرا في العالم... لا قناعة..لا رحمة لا شفقة لا وطنية، هدا ليس بغريب عليهم و اكثرهم دهب لاروبا الشرقية لشراء "الشهادة"..متلهم متل اصحاب المدارس الخاصة...و المصحات الخاصة..و اصحاب الطاكسيات..و الحافلات...على النمودج التنموي الجديد ان يبدا بهم...الغاء اقنصاد الريع و الكريمات...وفتح قطاع النقل امام الشركات الخاصة بدفتر تحملات...تعميم قطاع الصحة و التعليم... و توزيع و بيع الادوية المصنعة بالمغرب مباشرة بالمستشفيات باتمنة المصنع.. فهته القطاعات لا تساهم في الاقتصاد الوطني بشي كقطاع السياحة او الفلاحة او المناجه.....فهي لا تجلب عملة صعبة ولا توفر مناصب محترمة و مقننة..
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12 - خالد.ف الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 15:50
غالبا ما تخفض الدولة أسعار الأدوية الجنيسة لكونها تنتج محليا و بكميات كبيرة و معفية من أذاء مستحقات براءة الإختراع ... وجودتها غير متطورة و رديئة أحيانا بالمقارنة مع الأصلية ! إلا أن جشع المصنع أي لوبي الصيادلة يريد رفع الأسعار كي يكون الربح 1000 في المائة . شخصيا ، والدتي تستعمل دواء ثمنه هنا ب 500 درهم و في إيطاليا لا يتجاوز 150 درهم .
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