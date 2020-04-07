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كُتّاب وآراء
السّلطة تهدم "برّاكات غير قانونية" في مدينة النّاظور
نفّذتِ السّلطة المحلية بمدينة النّاظور حملة تطهيرية استهدفت عددا من "البرّاكات" لباعةٍ متجوّلين في الساحات المحاذية للمحطّة الطرقية في وسط المدينة.
وتأتي هذه الخطوة، التي أشرف على تنفيذها باشا المدينة وأعوان السّلطة، في إطار التّدابير الاحترازية العامّة لتطويق انتشار فيروس كورونا المستجدّ "كوفيد-19".
وقامت الحملة، التي استُعين فيها بجرّافة وشاحنة، بإزالة جميع الأكشاك غير القانونية، التي احتلّت أرصفة المحطّة وعددا من المناطق المجاورة وكذلك أرصفة السّوق المركزي لبيع الخضر والأسماك.
وتعتزم الأدارة الترابية في النّاظور اتّخاذ كافّة الإجراءات الصّارمة في حقّ كل ممارس لنشاط تجاريّ غير قانونيّ في هذه الظّرفية الحسّاسة من مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجدّ.