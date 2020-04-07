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- الكمامات تنفذ من السوق بعد ساعات من إجبار المغاربة على وضعها - (115)
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كُتّاب وآراء
الكمامات تنفذ من السوق بعد ساعات من إجبار المغاربة على وضعها
توارت وجوه كثير من المغاربة، اليوم الثلاثاء، خلف أقنعة متعددة الأشكال والألوان بعد فرض السلطات، مساء أمس الاثنين، ارتداء الكمامات كإجراء احترازي للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.
وعلى غرار كل القرارات التي اتخذتها السطات إلى حد الآن لمحاصرة فيروس كورونا؛ مثل إلزام المواطنين بالبقاء في بيوتهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، شهد اليوم الأول من تطبيق قرار إجبارية ارتداء الكمامة ارتباكا، تمثل بالأساس في نفادها من السوق وتزاحم المواطنين على شرائها.
وتتولى شاحنات توزيع الحليب تزويد أصحاب محلات البقالة بالكمامات، وتُباع لهم بستين سنتيما، فيما يبيعونها هم للزبناء بثمانين سنتيما للكمامة الواحدة؛ وهو السعر الذي حددته الحكومة.
ولمْ تمض سوى ساعتان من فتح المتاجر الكبرى أبوابها حتى نفد مخزونها من الكمامات، بسبب الإقبال الكبير على اقتنائها. "ما بقاوش الكمامات"، يقول مستخدم في مركز تجاري في حي كريمة بسلا لكل من سأله عن الكمامات.
عادل، واحد من المواطنين الذين لم يعثروا على كمامة يلبي بها قرار السلطات، قال لهسبريس إنه طاف على عدد من المحلات التجارية وحتى الصيدليات في حي شماعو بسلا، دون أن يعثر عليها، مضيفا: "علي أن أستقل الحافلة إلى سلا الجديدة لقضاء ضرورة، وما نعرف أش ندير، غي خليها عالله وصافي".
ولم توضّح الحكومة حين أصدرت قرار إجبار ارتداء الكمامات مساء أمس، ما إن كانت العقوبات التي أقرّها المرسوم الوزاري المتضمن لعقوبات خرق حالة الطوارئ الصحية سيطبّق فورا أم ستعطى للمواطنين مهلة لاقتناء الكمامات.
ونفدت الكمامات من الصيدليات أيضا، حسب ما عاينت هسبريس في مدينة سلا؛ في حين يصل سعر بيع الكمامة الواحدة إلى تسعة دراهم في بعض الصيدليات المتوفرة عليها، وهو ثمن زيد بحوالي أربعة أضعاف عن السعر الذي حددته الحكومة.
وحُدد السعر الأقصى لبيع الكمامات للعموم، حسب ما جاء في مرسوم وزاري أصدرته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في 2.50 درهما للوحَدة.
وعزت صيدلانية في مدينة سلا سبب ارتفاع سعر الكمامات التي تبيعها بتسعة دراهم للوحَدة إلى "جودتها"، مضيفة "الكمامات الرخيصة ديال الكاغيط ماشي ميديكال (طبية) بحال هادو".
هذا التفسير أكده أمين بوزوبع، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، بقوله، في تصريح لهسبريس، إن اللبس الذي وقع فيه عدد من المواطنين الذين يشتكون من غلاء سعر بيع الكمامات في الصيدليات هو أنهم يعتقدون ألا فرق بين الكمامات الطبية والعادية.
وأوضح بوزوبع أن الكمامات التي تُباع في الصيدليات هي كمامات طبية سعرها مرتفع في السوق دوليا، كما أنها نادرة ولا يمكن تغطية حاجيات المغرب منها، مضيفا أن هذه الكمامات تتميز بمعايير معينة؛ وهو ما يجعل سعرها مرتفعا مقارنة مع الكمامات العادية.
وتوجد ثلاثة أنواع من الكمامات: النوع الأول يحمل تعريف FFP2، يصل سعر الوحدة منها إلى ستين درهما، وهي موجهة إلى مهنيي الصحة في المستشفيات. أما النوع الثاني فهو الذي يباع في الصيدليات بتسعة دراهم للوحدة، وتدخل ضمن "المستلزمات الطبية". أما النوع الثالث فهو الذي يباع في المراكز والمحلات التجارية، ولا تدخل ضمن المستلزمات الطبية، وتتوفر على معايير حماية مختلفة عن النوعين الأول والثاني، وفق التوضيحات التي قدمها أمين بوزوبع.
وتسود انتقادات واسعة وسط المواطنين بسبب عدم إمهالهم مدة كافية لاقتناء الكمامات، وعدم توفرها في السوق بالكميات المطلوبة، خاصة أن عدم ارتداء الكمامة قد يكلف المخالف غرامة مالية وربما الحبس.
وعبّر مواطن، في حديث لهسبريس، أمام محل للبقالة في حي تبريكت بسلا، بعد أن طلب من البقال تزويده بكمامتين، عن استيائه من تسرّع السلطات في تطبيق قرار إجبارية الكمامات، قائلا: "كانوا يوفرو لعباد الله الكمامات هو الاول. العقلية ديال الزّيرو".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (115)
كالنينجا..
ولله الحمد ..
والكمامات تراث فضاء المدينة..
بمخرجات سلوكية متنوعة واحترازية..
مرحلة مهمة في حياة المغاربة..
وتجربة فريدة
اللهم اني اعوذ بك من الفتن ما ظهر منها و ما بطن
لاحول و لا قوة الا باللة العظيم
بعض الصيدليات علقت يافطات على ابوابها تفيد ان ليس هناك كمامات و ذلك لكثرة السؤال عنها ......
إذن قبل الزام الناس بنص قانوني يتعين وضع الآليات الكفبلة بتنفيذه ... إذن الحكومة المغربية الآن توجد في موقف من يأمر الناس بالمستحيل.
واش معرفينش غادي يولي التسابيق والإزدحام على الصيدليات، يعني توفير إحسن الظروف لانتقال المرض كما فعلتم بحضر المدن ( الناس عمرات المحطات) وحضر الخروج من المنزل (الناس عمرو مرجان والأسواق) .
تتخذون قرارات بسرعة بدون ما تعرفون العواقب
حسبي الله ونعم الوكيل
تخرج عن صمتها ، إنه تضخم الأنا في أعلى شكل من أشكاله.
اللهم لطفك و رحمتك يا رب ، اللهم لا تجعل عافيتها لا في الحمامات و لا في المعقمات.. اللهم انزل علينا شآبيب رحمتك و العافية من طاهرة سمائك ؛ و لا تحوجنا إلى ما تصنعه يد البشر لعافيتنا و رفع البلاء المنوط بنا ...
الحاصول ماينفع غ الشاش الصحراوي و العمامة
للرجالة و الملحفة للنساء
وتحياتي و الله يحفظ احبابنا بجميع ربوع البلاد و يحفظ امة محمد صلى الله عليه و سلم و الناس اجمعين
على الدولة علا من هضرات؟!؟؟!
كيفاش مقطعين التوب ديال دال داك الساك لي بدلوه بالميكة كانهزو بيه غير التقدية وخيطو معاه لاستيك واش هاديك هي الكمامة
عندنا الساك لي تقديت بيه فالدار وموجود نمشي نشري غير ميترو ديال لاستيك بعشرة ديال ونقطع ونخيط ونبيع تا أنا
هادي راها بيعة وشرية مزيانة مشروع زوين لأي وحدة كالسة فالدار تقطع وتخيط وتبيع
تركيا دايرين الكمامات الطبية بالمجان كايفرقوها السلطات وحنا دايرين الزبل حشاكم لي هي كاتنشر العدوى ونبيعوها لناس
المغاربة بدلو الله بالدرهم أي حاجة يخبرقو فيها باش يربحو الفلوس ويموت بنادم ولا يمرض ماشي شغلهم ونا والله مانشري ديك الكمامة حيت مباغيش نمرض ندير الحل لراسي
ضعو الكمامات حفاضا ع صحتكم و ليس تجنبا للعقاب من السلطات
لا تخرجو خوفا ع اولادكم ذويكم و خاصه امك او ابوك
و حكمو عقلكم فالامر كبير جدا و اكبر مما تتخيلو، موت بدون جنازه ولا حتا نضره اخيره من ذويكم
ارجوكم حكمو عقلكم و الله يلطف بالعباد
الانانية،و أنا قبل الاخر،عقلية المجاعة واللهط من الوزير للغفير،
وبعد هذا نات و نسب غلاء الاسعار و الاحتكار و نحن من اشعل فتيلتها، و نسب الحكام و نحن اسواإ منهم ،هذا فيض من غيض،لو ولينا مقاليد المسؤولية لكنا أسوأ وابذأ!
Nous sommes égoïstes, ignobles,et stupides !
Et après tous on vient pleurnicher pour la disparition des masques de papier hygiénique,de nourriture de tout...
Savez vous monsieur, quand vous achetez tous les masques d'autres n'auront rien,et les prix vont flamber ?!
تنزيل القوانين على الخاوي باش بنادم يدير اكتضاض عند الصيدلية وفي المحلات وتكون العدوى
إيطاليا التي يبلغ عدد الإصابات اليومية بها اربعة اضعاف ما اعلن رسميا كعدد إجمالي للاصابات فالمغرب.لم تقم بمتل هذا الاجراء الارعن و الغير مسؤول. الا اذا عتبرنا ان الارقام الرسمية لا مصداقية لها وان الوضعية الوبائيةالمحلية اسوء مما هو عليه في باقي دول العالم
اخيرا لو كانت الكمامات تفيذ في عدم انتقال العدوى.ما شهدنا ضحايا من الأطباء و الممرضين.و وزراء الصحة و كبار المسؤولين القائمين على مؤسسات وهيئات استحذتت اصلا لمحاربة هذا الوباء ..الأمر أخطر .من وضع كمامة .والسنوات المقبلة كفيلة للكشف عن خطورة الوباء ومعرفة الحقيقة كاملة.
إن دل هذا على شيء فانما يدل على مدى عدم قدرة وعجز المسؤولين عن تسيير ازمة تمر بها البلاد،في القادم من الحكومات يجب اخذ مثل هذه الاخطاء القاتلة في الاعتبار قبل التصويت على من يتولون امور الوطن والمواطن.
الله غالب.
ذهبت إلى مرجان القريب مني فأخبروني أنهم لم يتوصلوا بها، فماذا أفعل؟ أذهب للعمل و أؤدي الغرامة؟
لا في الصيدليات ولا في الدكاكين .نلاحظ بأن الحكومة كل مرة تخرج علينا بإجراءات تزيد من التجمعات وتعطي أسبابا للناس بالخروج من بيوتهم والتجمهر عند الصيدليات والمحلات.
و فهم تسطا
* أقول للذين سيعيشون بعد الوباء، أن ما بعد كورونا لن يكون
مثل قبلها .
خلية تدبير الازمات ادا كانت عارفة هد القرار كان عليها بعداك توفر الكمامات
أظن هذا الاجراء المتسرع سيكون له عواقب وخيمة لتسابق الناس نحو الصيدليات و نقط البيع .....
واش بغيتو تعاودو التجربة الفاشلة ديال ورقة الخروج ملي تجمعو الناس امام المقاطعات دبا ولاو يتجمعو امام الصيدليات لي عندهوم الكمامات و اصلا قلال
بغيتو الناس يلتزمو عطيوهم وقت علة الاقل يومين او ثلاث على ما توفروهم في نقط البيع عاد اجيو قولو اجباري هدا راع العبث و الارتجالية في القرارات لقد دقنا درعا بقراراتكم.
الله يلطف بينا
هل اسرقها كي لا تعاقبني السلطات، ام اقبل عقاب الدنيا وعقاب الآخرة يعاقب بها من عاقبني في الدنيا......!!!
واكبر عقاب ان تفرض شيئا على شخص وهو في الأصل غير موجود او العكس.......؟؟؟؟
اللهم ان اشكو إليك ضعفي و قلة حيلتي.
اللهم اني اعوذ بك من غضبك
العقلية ديال الزّيرو
.هل هذا هو نصيبهم ومساهمتهم في مساعدة الدولة والمجتمع على مواجهة هذه الجائحة؟
الله يلعن اللي ما يحشم.
لماذا لا تتحمل جميع مؤسسات الدولة المكلفة بتطبيق هذه القرارات مسؤوليتها و تيسر للمواطن تطبيق هذه القرارات ؟
فالمواطنون (كل المغاربة)أغلبيتهم واعون بجسامة الظرف وخطورته لكن يجب اتقان تطبيق القرارات والله ولي التوفيق للكل.