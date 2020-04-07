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الرئيسية | مجتمع | الكمامات تنفذ من السوق بعد ساعات من إجبار المغاربة على وضعها

الكمامات تنفذ من السوق بعد ساعات من إجبار المغاربة على وضعها

الكمامات تنفذ من السوق بعد ساعات من إجبار المغاربة على وضعها
هسبريس - محمد الراجي
الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:00

توارت وجوه كثير من المغاربة، اليوم الثلاثاء، خلف أقنعة متعددة الأشكال والألوان بعد فرض السلطات، مساء أمس الاثنين، ارتداء الكمامات كإجراء احترازي للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وعلى غرار كل القرارات التي اتخذتها السطات إلى حد الآن لمحاصرة فيروس كورونا؛ مثل إلزام المواطنين بالبقاء في بيوتهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، شهد اليوم الأول من تطبيق قرار إجبارية ارتداء الكمامة ارتباكا، تمثل بالأساس في نفادها من السوق وتزاحم المواطنين على شرائها.

وتتولى شاحنات توزيع الحليب تزويد أصحاب محلات البقالة بالكمامات، وتُباع لهم بستين سنتيما، فيما يبيعونها هم للزبناء بثمانين سنتيما للكمامة الواحدة؛ وهو السعر الذي حددته الحكومة.

ولمْ تمض سوى ساعتان من فتح المتاجر الكبرى أبوابها حتى نفد مخزونها من الكمامات، بسبب الإقبال الكبير على اقتنائها. "ما بقاوش الكمامات"، يقول مستخدم في مركز تجاري في حي كريمة بسلا لكل من سأله عن الكمامات.

عادل، واحد من المواطنين الذين لم يعثروا على كمامة يلبي بها قرار السلطات، قال لهسبريس إنه طاف على عدد من المحلات التجارية وحتى الصيدليات في حي شماعو بسلا، دون أن يعثر عليها، مضيفا: "علي أن أستقل الحافلة إلى سلا الجديدة لقضاء ضرورة، وما نعرف أش ندير، غي خليها عالله وصافي".

ولم توضّح الحكومة حين أصدرت قرار إجبار ارتداء الكمامات مساء أمس، ما إن كانت العقوبات التي أقرّها المرسوم الوزاري المتضمن لعقوبات خرق حالة الطوارئ الصحية سيطبّق فورا أم ستعطى للمواطنين مهلة لاقتناء الكمامات.

ونفدت الكمامات من الصيدليات أيضا، حسب ما عاينت هسبريس في مدينة سلا؛ في حين يصل سعر بيع الكمامة الواحدة إلى تسعة دراهم في بعض الصيدليات المتوفرة عليها، وهو ثمن زيد بحوالي أربعة أضعاف عن السعر الذي حددته الحكومة.

وحُدد السعر الأقصى لبيع الكمامات للعموم، حسب ما جاء في مرسوم وزاري أصدرته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في 2.50 درهما للوحَدة.

وعزت صيدلانية في مدينة سلا سبب ارتفاع سعر الكمامات التي تبيعها بتسعة دراهم للوحَدة إلى "جودتها"، مضيفة "الكمامات الرخيصة ديال الكاغيط ماشي ميديكال (طبية) بحال هادو".

هذا التفسير أكده أمين بوزوبع، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، بقوله، في تصريح لهسبريس، إن اللبس الذي وقع فيه عدد من المواطنين الذين يشتكون من غلاء سعر بيع الكمامات في الصيدليات هو أنهم يعتقدون ألا فرق بين الكمامات الطبية والعادية.

وأوضح بوزوبع أن الكمامات التي تُباع في الصيدليات هي كمامات طبية سعرها مرتفع في السوق دوليا، كما أنها نادرة ولا يمكن تغطية حاجيات المغرب منها، مضيفا أن هذه الكمامات تتميز بمعايير معينة؛ وهو ما يجعل سعرها مرتفعا مقارنة مع الكمامات العادية.

وتوجد ثلاثة أنواع من الكمامات: النوع الأول يحمل تعريف FFP2، يصل سعر الوحدة منها إلى ستين درهما، وهي موجهة إلى مهنيي الصحة في المستشفيات. أما النوع الثاني فهو الذي يباع في الصيدليات بتسعة دراهم للوحدة، وتدخل ضمن "المستلزمات الطبية". أما النوع الثالث فهو الذي يباع في المراكز والمحلات التجارية، ولا تدخل ضمن المستلزمات الطبية، وتتوفر على معايير حماية مختلفة عن النوعين الأول والثاني، وفق التوضيحات التي قدمها أمين بوزوبع.

وتسود انتقادات واسعة وسط المواطنين بسبب عدم إمهالهم مدة كافية لاقتناء الكمامات، وعدم توفرها في السوق بالكميات المطلوبة، خاصة أن عدم ارتداء الكمامة قد يكلف المخالف غرامة مالية وربما الحبس.

وعبّر مواطن، في حديث لهسبريس، أمام محل للبقالة في حي تبريكت بسلا، بعد أن طلب من البقال تزويده بكمامتين، عن استيائه من تسرّع السلطات في تطبيق قرار إجبارية الكمامات، قائلا: "كانوا يوفرو لعباد الله الكمامات هو الاول. العقلية ديال الزّيرو".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (115)

1 - zakaria الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:08
اليوم خرجت أبحت عن الكمامات في الصيدليات و محلات بيع الأجهزة الطبية و الأسراق التجارية الكبرى، لأتفاجأ أنخا غير متوفرة بتاتا... خاصة بمرجان، لو يسبق أن عرضت به
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25
2 - omar الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:08
هنا في تنغير لا توجد الكمامات فالصيدلية ولا في أي مكان وهنا المشكلة
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3 - احمد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:08
طبعا ستنفذ بسرعة لان العرض اقل من الطلب
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16
4 - اختلالات الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:08
على هاد الاساس قلنا خصنا فرض الطوارئ لاننا لا نملك الامكانيات لمواجهة هدا الوباء، كان من المفروض تكون وحدات انتاجية في كل جهة او اقليم لكن.....؟ وآسفاه الله يتولانا برحمتو
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18
5 - عزيز الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:09
والله مشكلة مالقينا والو.ما هو الحل يا دولة.
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10
6 - متتبع الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:09
البيع والشراء ديال بصح وبالقانون واجباري، المحسوبية حتى في زمن الأزمات،
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23
7 - جمال ابن بطوطة الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:09
لقد أضحينا في زمن كورتوا..
كالنينجا..
ولله الحمد ..
والكمامات تراث فضاء المدينة..
بمخرجات سلوكية متنوعة واحترازية..
مرحلة مهمة في حياة المغاربة..
وتجربة فريدة
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2
8 - متتبع الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:09
البيع والشراء ديال بصح وبالقانون واجباري، المحسوبية حتى في زمن الأزمات،
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1
9 - yassine الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:09
دون اغفال من يشتري جوج و ثلاثة د باكيات و يعيد بيعها بهامش الربح.. والله ما بقينت نفهم... الدولة تقرر دون تشديد المراقبة... الا الدولة متعاوناش و نعاونوها.. را معندنا كنقاومو هاذ البلاء..
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8
10 - Aziz1 الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:09
المضاربين والمحتكرين والملهوفين وباء البشرية
اللهم اني اعوذ بك من الفتن ما ظهر منها و ما بطن
لاحول و لا قوة الا باللة العظيم
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11
11 - محمد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:10
فنهي بعد و جدة مزال موصلها والو ناس ضلت تجري من سوق لسوق من فرماسين لفرمسين من بار مديكال الي الاخرة و الجواب لازالت غير منوفرة
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4
12 - حسن التادلي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:10
في مديتة قصبة تادلة .... لا كمامات بالصيدليات و لا في المتاجر ......
بعض الصيدليات علقت يافطات على ابوابها تفيد ان ليس هناك كمامات و ذلك لكثرة السؤال عنها ......
إذن قبل الزام الناس بنص قانوني يتعين وضع الآليات الكفبلة بتنفيذه ... إذن الحكومة المغربية الآن توجد في موقف من يأمر الناس بالمستحيل.
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7
13 - قرارات حكومية تساعد كرونا الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:10
قرارات غريبة الاطوار... تساعد التجمهر. كل مرة قرار يليه تجمهرات.... عجبا. لبعد الحكومة على الشارع المغربي بمختلف اطيافه.... ربما قرارتها تخص شوارع الرباط الرئيسية..... مزيدا. من الغباء والقرارات التي لا تسبقها دراسة...... مند زيارت كورونا المغرب. ونحن نواجه قرارت حكيمة. تنفذ بطرق غبية
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10
14 - عبدالإله الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:11
أصلا اتخاذ قرار بهذه السرعة خطأ فادح.
واش معرفينش غادي يولي التسابيق والإزدحام على الصيدليات، يعني توفير إحسن الظروف لانتقال المرض كما فعلتم بحضر المدن ( الناس عمرات المحطات) وحضر الخروج من المنزل (الناس عمرو مرجان والأسواق) .
تتخذون قرارات بسرعة بدون ما تعرفون العواقب
حسبي الله ونعم الوكيل
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15 - Ahmed. الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:11
Bon soyons honnêtes. Les masques vendus en masse ne valent vraiment rien. Ca donnerait les mêmes résultats que de mettre un foulard Hayati. Ca on peut le faire nous même à la maison sans besoin d'aller engraisser ......
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3
16 - Khadija hajjouji الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:11
إنه الصراع من أجل البقاء في أوجه ، إنها نزعة البقاء
تخرج عن صمتها ، إنه تضخم الأنا في أعلى شكل من أشكاله.
اللهم لطفك و رحمتك يا رب ، اللهم لا تجعل عافيتها لا في الحمامات و لا في المعقمات.. اللهم انزل علينا شآبيب رحمتك و العافية من طاهرة سمائك ؛ و لا تحوجنا إلى ما تصنعه يد البشر لعافيتنا و رفع البلاء المنوط بنا ...
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7
17 - عادل الفيلالي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:11
كان لازم على الدولة توفير كميات كبيرة من الكمامات لكي يشتريها المواطن بالمقابل نجد القوانين مفعلة والكمامات غائبة والملاحظ هناك بعض الباعة يضاربون في أثمنة الكمامات في حين صيدليات تقول أنها لم تتوفر على الطلبية من الكمامات. فعليه لابد للقطاع الوصي ان يواصل جهوده من أجل إيصال الكمامات إلى كل المواطنين وخصوصا المناطق الشعبية والإنتباه أيضا دون نسيان المناطق البعيدة والمهمشة والله الموفق.
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3
18 - ماء العينين الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:12
والو حتا هون فكليميم جنوب المغرب تضوررر المحلات كاملين ما تلقا حتا كمامة
الحاصول ماينفع غ الشاش الصحراوي و العمامة
للرجالة و الملحفة للنساء
وتحياتي و الله يحفظ احبابنا بجميع ربوع البلاد و يحفظ امة محمد صلى الله عليه و سلم و الناس اجمعين
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4
19 - tarik sat الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:12
الكمامة اجبارية وتشريها الا معندكش تمشي الحبس ولا تخلص غرامة هههههه واعرة واش هاد الدولة ولا هاد الصندوق ماقدروش يخلصو علينا 0.80 سنتيم
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20 - مواطن الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:12
نفد الحمامات بمجرد عرضها التهافت الناس لشراءها بكميات كبيرة .دون مراعاة الآخرين الدين لم يجدوا مايضعون على انوفهم .حشوما ...هادو مازال كان مابغاو ايتاعضو الأنانية والجشع حتى في زمن الوباء الله ويستر والطف بالعباد وايهدي ما خلق
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21 - مكناسي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:12
خرجت لقيت صيدلية تتبيعها(كمامة عادية) ب 8 دراهم و تتقولي ماشي هي لي هضرو عليها الدولة.
على الدولة علا من هضرات؟!؟؟!
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22 - أنا مغانشريش الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:12
أول حاجة أنا مغانشريش دوك الكمامات شفت النوعية ديالهم رديئة جدا هادوك يدوزو الفيروس ونا نصايبها الراسي

كيفاش مقطعين التوب ديال دال داك الساك لي بدلوه بالميكة كانهزو بيه غير التقدية وخيطو معاه لاستيك واش هاديك هي الكمامة

عندنا الساك لي تقديت بيه فالدار وموجود نمشي نشري غير ميترو ديال لاستيك بعشرة ديال ونقطع ونخيط ونبيع تا أنا

هادي راها بيعة وشرية مزيانة مشروع زوين لأي وحدة كالسة فالدار تقطع وتخيط وتبيع

تركيا دايرين الكمامات الطبية بالمجان كايفرقوها السلطات وحنا دايرين الزبل حشاكم لي هي كاتنشر العدوى ونبيعوها لناس

المغاربة بدلو الله بالدرهم أي حاجة يخبرقو فيها باش يربحو الفلوس ويموت بنادم ولا يمرض ماشي شغلهم ونا والله مانشري ديك الكمامة حيت مباغيش نمرض ندير الحل لراسي
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9
23 - oujdi الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:12
حتى تكون موجودة عاد نتكلموى على نفاذها من 8صباحا ماكايناش لا في صيدلية ولا في متاجر
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24 - Hicham hamdani الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:13
لكمامات مكينينش ف إقليم الراشدية و تتغير .
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25 - عبدالحي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:13
عن أي كمامات تتحدثون؟كمامات مصنوعة من أكياس التبضع التي حلت مكان الاكياس البلاستيكية ،والغريب أنها جد شفافة وذات حزام واحد.فاشلين في أبسط الاشياء
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26 - عبد الكريم الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:13
نفاذ الكمامات من المحلات التجارية بسرعه فائقة حيث أن بعض الناس لم تقتصر على شراء كمامة واحدة بل العلبة بأكملها
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27 - عبدو عبدالله الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:13
لم تتجاوز نصف ساعة على نفاذها. المعظلة ليس في اعدادها ولكن في سوء وطريقة بيعها هناك من اشتري 60كمامة او اكثر مرة واحدة. كان من الضروري ان تباع الكمامات بطريقة عادلة ولا تسلم الا للشخص الذي يحمل رخصة التنقل الاستثنائية
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28 - محمد الجابر الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:13
كنت اعلم من الاول ان النتيجه ستكون اكبر مما هي عليه الان و قلتها سابقا نسبه التحاليل اليوميه كااااارثيه و ستقودنا لما لا يحمد عقباه، اشتريت كمامات و قفازات مند ضهور اول حاله في اليوم التاني من مارس
ضعو الكمامات حفاضا ع صحتكم و ليس تجنبا للعقاب من السلطات
لا تخرجو خوفا ع اولادكم ذويكم و خاصه امك او ابوك
و حكمو عقلكم فالامر كبير جدا و اكبر مما تتخيلو، موت بدون جنازه ولا حتا نضره اخيره من ذويكم
ارجوكم حكمو عقلكم و الله يلطف بالعباد
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29 - Samir الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:13
على الحكومة اغراق الاسواق بالكمامات قبل اصدار قوانين اجباربة ارتدائها أما اصدار القوانين لتلميع صورتها فهذا يسمى ارتباك يحسب عليها.
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4
30 - ابو صفوان الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:14
ها العار فكرو في خوتكم ، والو ماكيناش والاسواق الكبرى الناس مزاحمة على الكمامة
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31 - رشيد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:15
المسؤولية يتحملها رئيس الحكومة الذي يتخذ قرارات متسارعة وغير مدروسة والذي تسبب في ازدحام على المتاجر الكبرى مع العلم ان هذه الكمامات غير متوفرة بثاتا اليوم لم نجدها كان على رئيس الحكومة أن يعطي مهلة 5 أيام حتى يتم توزيع هذه الكمامات على جميع مناطق المغرب لأن هذه القرارات يتحملها الحزب الحاكم
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4
32 - مكنايس الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:15
الحكومة كتطلب من الشعب يكون مسؤول ويدير الاحتياطات ديالو ولكن مموفراش الظروف الملاءمة اي قرار تديرو كتكون موراه الفوضى و التجمعات لي تتسهل فانتشار العدوى
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33 - عادي في بلادي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:15
عادي في بلادي
الانانية،و أنا قبل الاخر،عقلية المجاعة واللهط من الوزير للغفير،
وبعد هذا نات و نسب غلاء الاسعار و الاحتكار و نحن من اشعل فتيلتها، و نسب الحكام و نحن اسواإ منهم ،هذا فيض من غيض،لو ولينا مقاليد المسؤولية لكنا أسوأ وابذأ!

Nous sommes égoïstes, ignobles,et stupides !
Et après tous on vient pleurnicher pour la disparition des masques de papier hygiénique,de nourriture de tout...
Savez vous monsieur, quand vous achetez tous les masques d'autres n'auront rien,et les prix vont flamber ?!
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34 - مواطن الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:16
اليوم في المحلات التجارية الكبرى رأيت انانية المواطنين و ذلك بشراء كميات كثيرة .يجب تقييد بيع كمامات و ذلك ببيع packet لكل مواطن و ليس جملة كمامات
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35 - الهام الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:16
حتى هنا في تمارة مالقينا والو لا في المحلات ولا في بيم ولا في الصيدليات ولا حتى وحدة شنو الحل
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36 - newyork الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:16
استعمالوا القماش إن لم تجدوا(mask) فهو يقيك ويقي الطرف الأخر الأطباء ينصحون به. الله يحفظ الناس جميعها
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37 - maghribi walakin الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:16
c'est l'occasion de propager encore plus la maladie en créant des attroupement pour acheter des masques...fallait utiliser les service de poste pour distribuer gratuitement les masque comme ça chacun reste chez soi...l’incompétence des autorités va nous coûte très chère. désole pour le Français mais de clavier arabe.
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38 - متتبعة الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:16
لمذا هذا الوقت بالذات؟!..قرار حكومي متسرع تحت التهديد ..ونفاذ الكمامات من السوق سيولد أزمة نحن في غنى عنها.! لمذا لم تأخذ الحكومة هذا القرار الوقائي منذ بداية الأزمة ؟ تفاديا لتفشي الوباء و لتفادي التهديد والوعيد لعدم وضعها.. قرارات استعجالية ومفاجأة تنهك وتوتر المواطن وهو منهك اصلا..وهذا من شأنه أن يشكل خطرا أكثر نظرا للازدحام الشديد الذي ستشهده المحلات والصيدليات..كما هو الشأن بقرار سحب الاعانة يوم امس والذي شهد ازدحاما هو الاخر..
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39 - محمد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:17
هذا حال الدولة المغربية دائما يصدرون قرارات المنع أو الإجبار دول توفير الحل أو البديل هكذا منعو تداول الميكا دون توفير بديل لها و الآن بجبرون الناس على ارتداء الكمامة دون توفيرها في الأسواق... دولة تعرف فقط إصدار التعليمات من فوق برج عال دون مراعات الإمكانات و لا العمل لتوفير الظروف الملائمة للقرارات
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40 - محمد الوجدي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:17
نرجوا من حكومتنا أن توفر أولا لجميع المواطنين الكمامات بعدها تسن العقوبات. لماذا التسرع في القرارات. بوجدة قصدت عدة دكاكين وصيدليات ولم اجد ولو واحدة. ادن ماذا أفعل مع الأمن.؟؟؟..
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41 - متتبع فقير الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:17
وفين هيا المعاونة لي بغيتو ديرو للفقراء أصحاب الدخل اليومي
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42 - sara الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:17
les pharmacies vendent le paquet de 50 masques à 80 dhs.. quelle honte! et ne donne qu'un seul paquet par personne.
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43 - rayan الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:17
المعنى الحقيقي طلع لكرمة تاكل الكرموس .نزل شكون قالها ليك
تنزيل القوانين على الخاوي باش بنادم يدير اكتضاض عند الصيدلية وفي المحلات وتكون العدوى
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44 - SAID الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:18
يجب على المواطنين ان ياخدوا ما يلزمهم من الكمامات حتى يتسنى للآخرين الاستفادة ولكن للاسف هذا هو حالنا كل واحد كيعرف غير راسو
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45 - محمد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:18
مذا سأقول لكم يا اخوان،بعض الناس و هم كثيرون يستغلون هذه الظرفية الصعبة فيشتري الواحد منهم كمامات كثيرة تفوق احتياجاته قصد توفير احتيتطي له ولعائلته فيتسبب في نفاذ المخزون ويبقى كثير من الناس بدون كمامات.
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46 - مرباح الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:18
المشكلة في هده الكمامات ان البقال الدي يتسلمها من الممون ليبيعها بالتقسيط وحدة وحدة طريقة بيع حفاضات الاطفال . يعني يلزم ان تكون كل كمامة مغلفة بكيس من البلاستك و يشتريها المواطن و يغسلها من الخارج بالمواد المطهرة و بستخرجها من الكيس البلاستيكي عاد يستعملها لانه واجب الحدر من الكل
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47 - ملاحظ الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:18
إن لله في خلقه شؤن ، لاأعرف لماذا لم يعبأ المغرب بأكمله قبل إعلان إجبارية وضع الكمامات.. هاده فتنة !!
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48 - مغربي روفولي، الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:18
سؤال أين كانت هذه الصرامة حينما تركت الحدود والمعابر دون مراقبة ولا فحوصات .وان تحركها جاء متأخرا .وتبعه قرارات( كوبي كولي)مستنسخة لما تقوم به الدول الاخرى.وقبلها الافلام التي اتخدت من موضوع الاوبئة العابرة للقارات تيمة لها . وكيف انها وصفت ما ترتب عن انتشار العدو (والتي كانت الصين مصدرها ) من فوضى في الاسواق توقف للمجال الجوي .ملاعب فراغة.حتى إغلاق المساجد ودور العبادة لم يغب عن مخيلة كاتب السيناريو . اخص بالذكر فيلم CONTAGION الذي صدر في 2010،أي 10 سنوات قبل اليوم.
إيطاليا التي يبلغ عدد الإصابات اليومية بها اربعة اضعاف ما اعلن رسميا كعدد إجمالي للاصابات فالمغرب.لم تقم بمتل هذا الاجراء الارعن و الغير مسؤول. الا اذا عتبرنا ان الارقام الرسمية لا مصداقية لها وان الوضعية الوبائيةالمحلية اسوء مما هو عليه في باقي دول العالم
اخيرا لو كانت الكمامات تفيذ في عدم انتقال العدوى.ما شهدنا ضحايا من الأطباء و الممرضين.و وزراء الصحة و كبار المسؤولين القائمين على مؤسسات وهيئات استحذتت اصلا لمحاربة هذا الوباء ..الأمر أخطر .من وضع كمامة .والسنوات المقبلة كفيلة للكشف عن خطورة الوباء ومعرفة الحقيقة كاملة.
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49 - Nani الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:18
On trouve pas ses masques il faut que ce genre de produit soit disponible dans le marché
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50 - تنغيري الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:19
كما جرت به العادة،قرارات ارتجالية واعتباطية،بمثل هذه القرارات الحكومة تساهم بشكل كبير في ارتفاع مخاطر انتشار الڤيروس بين المواطنين على الصعيد الوطني،كيف لحكومة تقول انها مسؤولة تقوم بسن قرارات وعقوبات دون دراسة؟؟هذه ليست مباراة في كرة القدم أو مسابقة ثقافية،نحن نتحدث عن انتشار وباء قاتل يهدد 40 مليون مواطن،يهدد بلد بأكمله.
إن دل هذا على شيء فانما يدل على مدى عدم قدرة وعجز المسؤولين عن تسيير ازمة تمر بها البلاد،في القادم من الحكومات يجب اخذ مثل هذه الاخطاء القاتلة في الاعتبار قبل التصويت على من يتولون امور الوطن والمواطن.
الله غالب.
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51 - شفيق الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:19
هد ناس رهم تجار في السوق تحتاكرو سوق خاص ناس المسؤولين اتحاسبو على هاد الاستهتار كل واحد أخوض كميية محدودة!!!!!!!
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52 - نعمان الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:19
صراحة يعجز اللسان عن التعبير، منذ شهر و رىئيس الحكومة يصرح أن الكمامات لا فائدة منها، البارحة و بجرة قلم يصدر قرار يطبق اليوم : عدم إرتداء الحمامة يعاقب عليه قانونا بالغرامة و السجن!!!
ذهبت إلى مرجان القريب مني فأخبروني أنهم لم يتوصلوا بها، فماذا أفعل؟ أذهب للعمل و أؤدي الغرامة؟
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53 - العابر الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:19
ككل مرة و كعادة الحكومات المغربية بل عادة المسؤولين المغاربة نعيش العبث مرة اخرى.الحكومة و السلطة بالخصوص تعلن عن قوانين زجرية لمعاقبة كل مخل بعدم احترام ارتداء الكمامة و الكمامة مفقودة.طفت عشرات الصيدليات و كارفور فلم اعثر عليها.فمن يجب ان يعاقب الحكومة ام المواطن.هل هناك قانون يسمح للمواطن برفع دعوى لدى محاكم المملكة لمحاسبة الحكومة على التقصير في توفير الكمامات بالعدد الكافي قبل الزجر لحمايتنا من شططها و حماية صحتنا.
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54 - احمد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:19
منذ الصباح والناس تبحث في الصيدليات عن الاقنعة ولم تجد شيئا هنا في وجدة .فكان من الاجدر ان يوفروا للناس اقنعة ثم يطبقوا القوانين الزجرية عليهم.
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55 - رشيد بشار الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:19
و الله بحتت هدا اليوم في جميع الصيدليات على كمامة لم اجدها فكيف السبيل ادا اوقفتني السلطات وانا المعيل الوحيد لاسرتي و أطفالي ﻻ زالو صغار و الحالة الاجتماعية تتعقد أكثر فأكثر
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56 - bendahmane Youssef الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:19
واش هادو غيبقاو ديما مقيدين بلغة الوعيد الحبس والغرامة عاد يديروا الكمامات شخصيا استعملت الكمامة مند حظر التجوالي وتنقلي للعمل بحكم اعمل كحارس امن خاص باش يدكرنا رءيس الحكومة أنه بلا مادير الكمامة حتى تكون مصاب رآه مدخلاتش للرأس باش تشوف أن الأطباء تصابوا وحالات الإصابة في تزايد مستمر الأمر فين أن أن حالة تنقل الفايروس عبر الهواء
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57 - صحراوية الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:20
بعدا فالعيون ماكاينينش و ماشفناهم ف مرة مين بدات كورونا ماشفنا شي ماسك
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58 - سعيد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:20
حسبنا الله ونعم الوكيل ،مازلت أبحت عن عون السلطة من أجل اعطاءي ورقة الخروج، وزادت معاناتي في البحت عن كمامة، واش هادو لكيفرضوا هاد القوانين عايشين معانا في المغرب ولا لا!!!الى عايشين هنا كانقولهوم سيروا عند البقال شري كماما عاد هضار
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59 - كمامات زمن كورونا الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:20
وهل كمامات 80 سنتيم صحية ؟؟ كما أحدر أصحاب المحلات الصغيرة من شراء وبيع الكمامات التي تصنع بطريقة عشوائية فقد تكون مضرة وناقلة لأمراض تنفسية
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60 - مراكشي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:21
الامر يتطلب الجودة في هذه الكمامات لأن فيروس كورونا ما معاه المزاح لأنه فيروس مجهد تيحتاج وسائل مجهدة
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61 - يزن الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:21
لا حول ولا قوة الا بالله مافهمتش هاد سياسة التخزين لي جات لناس فهاد الازمة د الوباء اشنو هاد الجشع فكلشي نعلو شيطان تاديرو اللهطة را كاع الناس محتاجاها وخصوصا الناس لي خدامة بحال الامن كاين دابا لي خدا بلعرام غير باش يمشي يشري جوج بطاطات ويرجع دريعة باش يكسر الححر الصحي الله يهديكم يا عباد الله الله يهديكم
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62 - ملقيناش الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:21
شحال حنا ندبرو والو ملقيناش الجشع عند هاد الناس بنادم يدي الف كمامة ويخلي الناس آخرين ناهيك عن الاكتظاظ باش كيفكرو هاد المسؤولين صادرين قانون مع السادسة مساءا مطبقينو مع الصبح فين هي الكميات الوافرة موصلنا حتى باكية واحدة مال هاد العشواىية ، الحاصول الله يلطف وصافي
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63 - سالم الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:22
اليوم الثلاثاء استجاب عدد كبير من المواطنين بوضع الكمامات و لكن ما زالت هناك فئة لم تستجب لهذا الواجب . اقول واجب لان الامر لا يتعلق بالحماية الداتية فقط ولكن بحماية الآخرين. قد نتفهم ان بعض الناس لم يلزموا بيوتهم لعدة أسباب و لكن لا يوجد أي سبب يمنع الإنسان من و ضع كمامة او قطعة قماش على فمه. هذا الإجراء هو الناجع و الاصح لكي تعود الحياة لمجراها في اقرب وقت. لذلك يجب الضرب بيد من حديد على المخالفين لا مجال للرحمة مع من لا يرحم غيره ويستهتر بحياة الغير .
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64 - الحاج الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:22
السلطات تضرب قراراتها بنفسها فهي اصدرت القرار الخاص بارتداء الكمامات لكن هذه الكمامات غبر متوفرة فكيف يمكن تطبيق قانون غير واقعي وهذا ما يجعل المواطن لايحترم قرارات السلطة احيانا. اذا اردت ان تطاع فامر بما هو في المستطاع. التلفزيون يروج ان الكمامات متوفرة لكن الواقع شيء اخر.
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65 - يونس الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:22
هههه والله قلت في نفسي كيف ستعود نقود لي مكانها الاصلي وتوقعت ان تكون هناك قرارات جديدة واخبرت كام صديق لي قلت له ادا اخدت نقود الدعم اجلس في منزلك افضل قبل ان تعود نقود الى مكانها وقلت له سترى بعد ان يتم صرف النقود سيجدون طريقة سريعة لي اعادة نقود ولحين تم القرار الاول وهوة كمامة اجباري مع العلم انو الكمامة غير موجودة في الاسواق وبتوفيق لي الحكومة لا يوجد شيء في المغرب بدون مقابل اعمل بجهد تستفيد نام في منزلك تموت من الجوع
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66 - Med الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:23
اصلا لم تكن هناك أي كمامات في السوق فكيف ينفذ شيئا لم يكن موجود أصلا.
لا في الصيدليات ولا في الدكاكين .نلاحظ بأن الحكومة كل مرة تخرج علينا بإجراءات تزيد من التجمعات وتعطي أسبابا للناس بالخروج من بيوتهم والتجمهر عند الصيدليات والمحلات.
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67 - ممرضه متفانيه الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:23
في انتظار العثور عليها انصح كل شخص بارتداء كمامه ثوب بامكانه تفصيلها لوحده و بسهوله باستعمال ثوب يكون سميك شويه. في المشفى نستعمل احيانا كمامات ثوب نشتريها مع لباس العمليات والبلوزات.قرأت تعليقات لناس تشتكي تفاذها اقول لكم هذا القرار هو لحمايتنا وليس لتعجيزنتا وقهرنا وبالنسبه لنفاذها فالعالم كله يشتكي غياب الكمامات حتى الدول العظمى علي الاقل نحن وفرتها لنا الدوله باثمنه مناسبه
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68 - الحبيب سعداوي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:23
قلت في تعليق سابق بالامس يجب التساهل يوم او يومين حتى لا يعاقب احد وهو في الطريق لاقتناءها
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69 - مواطنة الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:23
السلام وعليكم آشمن 80سنتيم كمامة 4dh وكلشي باغي يشريها تقول مكينش الحجر الصحي
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70 - سعاد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:23
نتمنى أن نقضي على هذا الفيروس اللعين بالالتزام في بيوتنا حتى لا تزداد الحالات وننتصر بادن الله نحن والمسلمين والمسلمات أجمعين
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71 - nour الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:24
تخبط عشوائي في بعض القرارات كما قلنا بالأمس عند صدور القرار في آخر لحظة و التطبيق في صباح الغد
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72 - رضى الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:24
الحقيقة هي ان اصحاب الصيدليات يمصون دماء المغاربة في كل ما هو براميديكال. ان اقول هذا واتحمل المسولية فيه ولي بغا يحاكمني مراحبا بيه. لانني ولد الميدان. فمثلا les seringues de 2.5ml تتباع ف الصيدليات ب 2.5 درهم في حين يشترونها هم بسعر 0.4 درهم من الموزعين. نسبة الربح 650%
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73 - Mellouki الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:25
تخريف الحكومة طلب بدون مقومات
و فهم تسطا
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74 - مغربي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:25
بحثت هذا الصباح في جميع الصيدليات الموجودة في الحي الذي أسكن فيه، لكني لم أجد شيئا. ربما استولى بعض السماسرة عديمي الضمير على جميع الكمامات التي تم تصنيعها من أجل إعادة بيعها بأسعار مضاعفة. يبدو أن كورونا أرحم من بعض الفيروسات البشرية.
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75 - و الله الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:25
* و الله ، هذه الجائحة ، ستعيد تربيتنا وتغير الكثير من سلوكنا .

* أقول للذين سيعيشون بعد الوباء، أن ما بعد كورونا لن يكون
مثل قبلها .
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76 - سلا الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:26
في مدينة سلا وفي منطقة العرصة حي الامل لا وجود للكمامات ولا حتى المقدم اللدي سيوقع الورقة هنا فقط المتسولون واصحاب تريبورتورات الخضر منطقة منسية تماما
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77 - تمور الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:26
هذا القرار راه مزيان علاش مايفرقوا لينا الكمامات بحال كيف عطاونا ورقةالخروج باش نتفاداو الزحام اوبلا منخرجوا نقلبوافي المحلات الصيدليات او مالقاو والو
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78 - محمد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:26
بحال ديما...... اخراج القرار قبل فترة تحسيس وعدم توفير المنتوج...تخبط وراء تخبط.... هدا نتيجة وضع اخد القرارات في يد مفقودة الكفاءات....
خلية تدبير الازمات ادا كانت عارفة هد القرار كان عليها بعداك توفر الكمامات
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79 - محبة لأولادها الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:26
راه كاينين حتى سي ناس الله إهديهم كايشريو بكميات كتيرة أو إخليو ناس خرين بلاش
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80 - الزمامرة الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:26
طبعا غادي يتساعدو مع الناس غي حاجة وحدة لي معروفة على المغاربة وهي اللهطة..... فكولشي الله يستر تلقا بنادم مغادي خدام موالو أوشاري بكية تاع الكمامات ....والله والله والله إلى أخطر فيروس هو ديال الجوع.... سأل سيدنا سليمان نملة كم يكفيك من حبة قمح في العام قالت له 3 حبات فوضعها في قنينة واغلق عليها ووضع معها 3 حبات قمح ثم رحل وترك لها فجوة من أجل الاوكسجين.... عندما دار العام عليها اتاها سيدنا سليمان ففتح عليها القارورة وجدها أكلت حبة واحدة ونصف فسألها كيف... قالت عندما كان رزقي عند الله كنت لا أبالي لأن الله لن ينساني ولكن عندما علمت ان رزقي عندك خشيت ان تنساني فإدخرت لي هدةالحبةوالنصف.... الله هو الرزاق هو لي جاب لينا هاد الوباء باش نتاعضو... كفاااااانا لهيط يا مسلمين... اللهم ابعد عنا هدا الوباء
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81 - الجابري الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:27
الكمامات تنفذ من السوق بعد ساعات من إجبار المغاربة على وضعها
أظن هذا الاجراء المتسرع سيكون له عواقب وخيمة لتسابق الناس نحو الصيدليات و نقط البيع .....
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82 - مغربيه الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:27
اقتنيت كمامات من محل تجاري ووضعته واخذت عود كبريت ونفخت فاذا بالعود انطفأ. وعند الانف لا يوجد اي شيئ يمكنه ان يظغط على الانف لكي لا يدخل الهواء فهل هذه الكمامه تحميني ام لا لانها عندما انفخ الهواء يطلع منها . ياريت في جواب .
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83 - ماسك الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:27
ثمن باكية 50 ماسك هو 40 درهم,هذا ما حددته الحكومة,را الماسك ماتيعنيش هتخرح وقت مابغيتي بلا سبب
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84 - Abdo الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:27
كيف يعقل يصدر قرار اجبارية الكمامات و ينفد اليوم الموالي واش هاد المسؤولين كبساهمو في نشر الوباء ؟
واش بغيتو تعاودو التجربة الفاشلة ديال ورقة الخروج ملي تجمعو الناس امام المقاطعات دبا ولاو يتجمعو امام الصيدليات لي عندهوم الكمامات و اصلا قلال
بغيتو الناس يلتزمو عطيوهم وقت علة الاقل يومين او ثلاث على ما توفروهم في نقط البيع عاد اجيو قولو اجباري هدا راع العبث و الارتجالية في القرارات لقد دقنا درعا بقراراتكم.
الله يلطف بينا
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85 - Mouhcine Azrou الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:27
يجب اعطاء فرصة لتزويد الاسواق بالمنتوج الاقتصادي و بعدها يتم تطبيق القانون . و الحق يقال لم يتم توقيفنا و لا تغريمنا لحد الساعة من قبل رجال الامن . الاشكالية هو اذا ما توفرت هل نقتني منها فقط ما يكفينا ليومين ثم نعود للاسواق لاقتنائها مرة اخرى ؟ ام اقتناء ما يكفينا مدة زمنية اكبر و نتسبب في نفاد السلعة ؟ من جانبي ساقتني ما يكفيني لمدة يومين و بعد ذلك يكون خير .
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86 - ابن البلاد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:28
حتى الكمامات فيها طبقية كمامة شعب المقهور غير ديال الكاغط يعني مصالحة ل والو هي فقط مثل فزاعات الي كي خلعو بها الطيور في الحقول . اما ان اردت جودة عالية من الكمامات فما عليك إلى أن تكون من اصحاب النخبة ..اما الشعب كين لي مزال كتسنا هدك البركة ديال الفلوس باش يعيش .
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87 - بوغطاط الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:28
هدا هو المشكل ان هده الكمامات ماشي طبية وشحال من واحد غادي يدخل بيها بين الناس لي تقدر تكون مصابة وهو في النية ديالو راه محمي، الى كان الفيروس كيعيش في الهواء راه مشكل كبير، حيت هاد الكمامات متصفيهش، ثاني حاجة المغاربة هما المغاربة، الانسان ديما مخلوع وملهوف على الحاجة، كياخد احتياط عام، رغم انه عارف غادي بهد الطريقة المحلات تفرغ من الكمامات كياخد كثر من الحاجة ديالو، الله يهدينا،بنادم مخلوع
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88 - Abdelghani الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:28
لقد قرات للتو مقالا للدكتور مصطفئ كرين في احد المواقع الالكترونية الاخبارية وهو يهاجم حكومة العثماني بعد القرار المفاجئء لوضع الكمامة وفرضها علئ المواطن بالقوة ووصف القرار بالفضيحة الوطنية والعالمية,لانه لاتوجد دولة في العالم بما فيها امريكا بان تفرض علئ مواطنيها الكمامة وبالقوة الا في المغرب,ومن هنا يظهر بان الطائرة التي حطت بمطار النواصر والقادمة من كوريا الجنوبية محملة باطنان من الكمامات,هذه البضاعة فهي في ملكية شخصية بارزة فرضت علئ حكومة العثماني وبالقوة كذالك بان يصدر قرارا للمواطنين بان يضعوا الكمامة علئ وجوهم وان صح التعبير بان شراء الكمامة هو امر اجباري,الحكومة المغربية ومافوقها لايهمهم المواطن بتاتا بل يهمهم اموال المواطن.والله عيب علئ الحكومة المغربية ان تصدر قرار بدون خطاب اولئ او تصريح مسبق من لدن الحكومة اتجاه مواطنيها.يجب علئ رئيس احكومة ان يصرح ويخاطب المواطن المغربي حول هذه الازمة وما العمل مستقبلا.يجب علئ العثماني ان يكون قريبا للمواطن وليس فقط التواصل والتوعية بالعصا من طرف السلطات المحلية,حرام ما تفعلونه والله حرام وعيب.
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89 - Hassan الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:28
لماذا هذا النقص في كمية الكمامات، ليس لعدم إنتاجها بالقدر الكافي، لكن هناك العديد من الأشخاص عوض أن يقتني خمسة أو ستة، يشتري عشرون او أربعون، و بهذا فلن يجد الآخر ما يشتريه، فمن هذا المنبر أن اقترح على الدولة ان تحدد للمتاجر المسموح لها ببيع هذه الكمامات بيع كمية محدودة لكل مواطن و لا يحق له شراء أكثر من اللازم، رغم أن العيدي يضع كمامات غير صحية أو مصنوعة من الثوب، و يجب على الدولة مراعاة هذا الجانب.
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90 - Rajaa الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:29
وهل يتم فرض عقوبات وغرامات ولا يتم توفير كمية كافية للمواطنين !!!!؟ فمن يسمع اخبار البارحة يظن انه تم انتاج كمية كافية وهي لم تكفي حتى خمس الشعب ولا تكفي حتى للموظفين ولم نجدها لا في دكان ولا في مركز تسوق ولا في صيدليات فما هذا الاستهتار ولا مسؤولية
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91 - Collége Atlas inezgane الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:29
ا لارتجالية في القرارات كالعادة يجب توفير الكمامات اولا وبعدها ياتي تطبيق القانون على المواطنين الله يخر الامور على خير
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92 - زينب الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:29
الله يستر وصافي فالصباااح ناس شي كيدفع شي والزحام شافو الربيع مشافو الحافة وكيتقاتلو ف 10 دقايق تباع كولشي و كيبيعوهوم ب درهم للوحدة ونافيهوم لالاستيك لاوالو غي بحال كلينيكس شعب اناني كاملين كياخدو ب ستة دالحبات و عشرة
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93 - اللهم زد و بارك الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:30
تبرعات + شري الكمامة هادي هيا سياسة اغناء الاغنياء و تفقير الفقراء
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94 - habib الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:30
هادشي اللي قلنا البارح.خاص السلطات قبل ما طبق شي قرار توفر المطلوب.
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95 - هشام الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:30
بصراحة الوضع بمدينة الدار البيضاء خطير جدا...التهافت على المحلات التجارية و الاسواق لم يسبق له مثيل...و المشكل الأكبر أن المخزون نفذ في أقل من ساعة واحدة من صباح اليوم...في حين السلطات تفرض إرتداء الكمامات قبل الخروج...وضعية جد مزرية...أسعار الكمامات العادية قفز الى 15 درهم للواحدة...أما ffp2 فسعر الواحدة يصل إلى 100 درهم...الله يلطف بنا...
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96 - Motasafih الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:30
كان على الدولة أن توفر الكمامات بوفرة ورهن إشارة المواطنين في جميع ربوع المملكة قبل اتخاذ القرار الزجري .نتمنى للجميع الصحة والسلامة ..
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97 - راشد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:31
نحن سواسية امام كرونا فالموت لا يفرق يين الطبيب او الوزير او المتشرد ... مرحبا بالموت ان كان سينصفنا بوضعنا في كفة قيمتها درهم امام كفة ستون درهم .... سبحانك يا الله
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98 - متتبع عن بعد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:31
كيف لي ان اشتري الكمامات ولم اجدها في السوق وليس لدي مال.......؟؟؟
هل اسرقها كي لا تعاقبني السلطات، ام اقبل عقاب الدنيا وعقاب الآخرة يعاقب بها من عاقبني في الدنيا......!!!
واكبر عقاب ان تفرض شيئا على شخص وهو في الأصل غير موجود او العكس.......؟؟؟؟
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99 - كفى من الارتجالية الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:32
يجب منح مدة أسبوع قبل تنفيد العقوبة على من لا يرتدي الكمامة، لأنها بكل بساطة غير متوفرة للجميع.
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100 - YOYO الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:32
نفذت الكمامات لان التواصل بالتهديد بالسجن جعل الناس يتسابقون على اقتناء اكبر عدد ممكن والذي لم يسعفه اقتناءها وغاذر بيته فمصيره الغرامة والسجنة فلقد تم العفو عن محكومين لتقليص احتمالية اصابة المسجنونين بالوباء كاجراء احترازي فكيف ندخل السجن بريئا اليه ،وما العمل حين تكتظ السجون بهذه الحالات التي لا ذنب لها الا انها لم تجد كمامة وغاذرت البيت من اجل العمل او التبضع
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101 - شاحنة الحليب زمن كورونا الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:33
الذي فكر بفكرة بيع الكمامات عن طريق شاحنات الحليب ظناً منه أن هؤلاء مازالوا يشتغلون بالطريقة القديمة بتوزيع الحليب ليلا. لكن الواقع ان هؤلاء الموزعين في بعض الأماكن قد يزور أصحاب الدكاكين مرة كل يومين او مرة كل ثلاثة أيام وحتى إذا كان دور بعضهم لا تصله الشاحنة الا بعد الزوال او عند العصر وخير دليل شركة سنطرال واسألوهم
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102 - ملاحظ الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:33
سوف ينتشر الوباء أكثر بعد تهافت الجميع على اقتناء الكمامات و لربما وجدها البعض حجة للخروج من المنزل.
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103 - مواطن من مدينة بني تدجيت الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:33
منذ بداية الوباء والكمامات مقطوعين في مدينة بني تدجيت كما أن اسعار المواذ الضرورية لا تطاق اللحم الاحمر 90 درهم.البصل 13 درهم الطماطم 10 دراهم...كأننا لسنا في المغرب بين الحق والقانون
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104 - متابع الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:33
فالاخبار تكلموا على عقوبة عدم وضع الكمامة و نساو المفيد لي هو التوعية
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105 - مغربي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:33
الحمد لله الجهة الشرقية ما فيهاش اللهطة
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106 - مغربي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:33
لا حول و لا قوة إلا بالله
اللهم ان اشكو إليك ضعفي و قلة حيلتي.
اللهم اني اعوذ بك من غضبك
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107 - مواطن الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:34
أنا كذالك بحثت في كل المحلات دون فائدة
العقلية ديال الزّيرو
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108 - Mustapha الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:34
الصيدلية القريبة من السكن تبيعها الان ب 5 دراهم للواحدة
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109 - fahd الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:34
(لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم) اينا هي الكمامات الآن وما ذنب المواطن المغلوب والله لانعرف كيف نتصرف الآن، طاحط الصمعة علقوا الحجام
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110 - صاحب القلم الأحمر الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:35
هذه أزمة كبيرة بحيث هذه الكمامات تباع اليوم ب2،50 في إقليم برشيد
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111 - noure الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:35
كان على المسؤلين إعطاء مهلة من أجل إرتداء الكمامات 3أيام لتفادي الاكتظاظ في الاماكن التي تباع فيها. الكمامات نفدت وما علينا الا أن نستنى غدا أنشاء الله . الله يحفظك أيها الاطباء وجميع السلطات الساهرة على أمن المواطنين
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112 - أبو أمير الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:35
هنا كيتفضح الشغول بأن كلشي خارق الحجر الصحي وما كايناشي المراقبة من جميع النواحي !!!
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113 - ندى الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:36
اول حاجة مايمكنش الدولة تفرض قرار فالليل ولاغدا تبدا تحاسب الناس عليه على الاقل تخلي يومين مهلة على ما الناس يقدروا يوفروا الكمامات وثانيا مافكرتوش عيوقع اكتظاظ بسبب تهافت المواطنين على اقتنائها وثالثا ماشفناش شي حملات توعية بكيفية استخدام الكمامة والاجراءات الوقائية و مدة صلاحية كل نوع من الكمامات .راه كاين ناس ماقاريينش ممكن يبقاو لابسين نفس الكمامة يوميا او يستخدمها اكثر من شخص او يصبنوها . ورابعا المفروض الدولة تخصص دفعة مجانية من الكمامات للفقراء اللي ماعندهومش حتى ماياكلوا . واخيرا كل مواطن يتحلى بروح المواطنة والانسانية ويشري ما يكفيه فقط من الكمامات .ويخلي للناس حتى هوما .حشومة الانانية والاحتكار
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114 - مغربي حتى النخاع. الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:36
بعض تجار الأزمة بخنيفرة يبيعون هذه الكمامات بدرهمين دون استحياء وقد كشفوا عن وجوههم الجشعة . خاصة وأن محلاتهم توجد قرب الأحياء الشعبية :بويفلوسن (الفتح) وأساكا إضافة إلى حي السلام
.هل هذا هو نصيبهم ومساهمتهم في مساعدة الدولة والمجتمع على مواجهة هذه الجائحة؟
الله يلعن اللي ما يحشم.
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115 - RGUIBI الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 14:36
دائما نفس المشكل . في التراخيص لم ناخذها حتى اخترقنا القانون بالخروج في الحظر للمقاطعة القريبة . المواد المعقمة نسأل عنها منذ أكثر من 6 أيام و لا نجدها ... والآن الكمامات تتوارى عن السوق في بضع ساعات واذا وجدت بدون كمامة فأنت خارج عن القانون ؟
لماذا لا تتحمل جميع مؤسسات الدولة المكلفة بتطبيق هذه القرارات مسؤوليتها و تيسر للمواطن تطبيق هذه القرارات ؟
فالمواطنون (كل المغاربة)أغلبيتهم واعون بجسامة الظرف وخطورته لكن يجب اتقان تطبيق القرارات والله ولي التوفيق للكل.
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