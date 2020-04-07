24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3607:0413:3517:0519:5621:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "عاصفة السيتوكين" .. نشاط مناعي مفرط يحصد ضحايا "كوفيد 19" (5.00)

  2. استراحة محارب (5.00)

  3. شاب ينهي حياته شنقا بمسكن أسرته في آيت ملول (5.00)

  4. السلطات المغربية تقرر إجبارية وضع الكمامات ابتداء من غد الثلاثاء (5.00)

  5. تطهير وتعقيم السالمية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | صرامة تطبيق القانون تنتظر "مخالفي الكمامات" و"مُحَرضي الواقيات"

صرامة تطبيق القانون تنتظر "مخالفي الكمامات" و"مُحَرضي الواقيات"

صرامة تطبيق القانون تنتظر "مخالفي الكمامات" و"مُحَرضي الواقيات"
هسبريس - محمد الراجي
الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:00

ابتداء من اليوم الثلاثاء، سيجد المواطنون غير الممتثلين لقرار وضع الكمامات أنفسهم عرضة للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات إعلانها.

الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة وجه دورية إلى المحامي العام الأول، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية ونوابهم، يحثهم فيها على "التطبيق الحازم والصارم" للمقتضيات القانونية المتعلقة بمخالفة قرار حمل الكمامات.

وكانت وزارات الداخلية والصحة والاقتصاد والمالية، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أعلنت في بلاغ مشترك أمس الإثنين أن وضع الكمامات الواقية من فيروس "كورونا" أصبح إلزاميا على جميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن، ابتداء من اليوم الثلاثاء.

ودعا رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين المعنيين بالدورية التي أصدرها اليوم إلى "العمل على التطبيق الصارم والحازم للمقتضيات القانونية موضوع هذه الدورية، وعدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن الأفعال التي تصل إلى علمهم بشأن عدم التقيد بوضع الكمامات الوقائية في حالة الخروج من المنازل".

وحسب ما جاء في دورية رئيس النيابة العامة فإن عدم وضع الكمامات الواقية يعتبر جنحة منفصلة عن جنحة خرق تدابير الحجر الصحي المتعلقة بعدم ملازمة مكان الإقامة، أو خرق غيرها من التدابير الأخرى التي قررتها السلطات العمومية المختصة في هذا المجال.

وتصل عقوبة مخالفة قرار حمل الكمامات الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين. ولن يخضع لهذه المقتضيات القانونية المخالفون لقرار وضع الكمامات فقط، بل أيضا كل من يعرقل تنفيذ هذا القرار، إذا تم ذلك بواسطة العنف أو التهديد أو الإكراه أو التدليس، وفق ما جاء في دورية عبد النباوي.

كما أن تحريض الغير على عدم وضع الكمامة الواقية، باستعمال الأساليب المذكورة نفسها، يعتبر بدوره جنحة، سواء كان التحريض بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع، أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية.

وتشمل وسائل التحريض أيضا الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الأعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.

من جهة ثانية، دعا رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين المعنيين بالدورية إلى مواصلة التعبئة لحماية صحة المواطنين وسلامتهم، طيلة فترة الحجر الصحي، والاستمرار في إشعاره بجميع التدخلات التي يباشرونها في إطار تطبيق القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (59)

1 - مغترب1 الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:05
الدول الاوروبية التي أمرت باستعمال الكمامات تريد تخفيف الإجراءات التي اتخذتها لكبح انتشار كورونا لانها ترى أن اقتصادها سيتدهور و السيطرة على كورونا سيمتد لنصف سنة على الاقل كذلك استقرار وانخفاض عدد الحالات الجديدة سمح لها بذلك، صحيا لم يتغير شيء في ارتداء الكمامات من عدمهم يعني سوء استعمال الكمامة اخطر من عدمه.
للاسف المغرب اصبح فأر تجارب بدون وجود علماء وخبراء محليين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
2 - Hamid الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:07
انتشار وباء كورونا لايبشر بالخير ونحن لا نتمنى لبلدنا سوى الخير ولكن اذا لم يسارع المسؤولين الى فرض الحجر الصحي الكلي اي 24/24 فإن المستقبل الصحي سيبقى غامض،والخوف كل الخوف ان يستمر الوضع لاشهر عديدة على هذا الحال لان بعض الناس اذ لم اقل نسبة لا باس بها لم يستوعبوا بعد خطورة المرحلة ولم يلتزموا بنصف ما طلب منهم،وانا اقول لن يلتزموا ابدا، لانه عبر التاريخ وفي انحاء العالم لم يوجد ولا يوجد شعب واعي بنسبة 100% ولذلك وجب دائما على المسؤولين العالمين بالوضع التدخل الفوري من أجل تقويم تلك النسبة والتقويم يجب ان يكون جادا وسريعا ،فأنا اظن ان شهر من الحجر الكلي باذن الله سيساهم في محاصرة الوباء بشكل تام بدل انتظار المجهول. اذن كما يقال بالدارجة المغربية(كبرها تصغار) وأسرعوا من فضلكم،بشرط تقديم المساعدات الضرورية والمستعجلة للأسر المحتاجة لمساعدتهم على الالتزام،وحتا رجال السلطة مشكورين على مجهوداتهم نرجو ان يعتبروا المرحلة مرحلة حرب حقيقية وان يلتزمو الحجر الصحي خارج بيوتهم للمحافظة على أسرهم.سارعوا من فضلكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
3 - عبدالحليم الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:08
يجب تزويد السوق بما يكفي من الكمامات وفي اسرع وقت٠٠٠٠
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
46
4 - badr الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:09
حتى اللقاوهم عاد اطبقوا القانون ماشي الكمامات مكينينش فالسوق اوهما بغاو انزلوا على بنادم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
69
5 - ahmed الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:10
حسب منظمة الصحة العالمية فالحجر الصحي والكمامات تدابير وقائية دفاعية تساهم في منع انتشار الفيروس بكثرة لكنها تبقي غير كافية.

الحل حسب المنظمة الدولية دائما هو الانتقال لوضعية الهجوم عبر فحص جميع من خالطهم المصابون وبالتالي الكشف عن اصابتهم ومنعهم من مخالطة باقي الناس.

هكذا تمكنت المانيا وكوريا الجنوبية من كبح جماح الفيروس ولذلك فالوفايات والاصابات بهاتين الدولتين اقل بكثير من باقي الدول.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
6 - ملاحظ الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:10
لله يهديكم كثرو من التحاليل اليومية إلى بقينا على هاد الحال هاديك 8000 مخالط غادى تولي 3 مليون ومغادينش نساليو تحاليل ديالها حتى 2024 ..الى بغينا هاد الحجر تكون عاندو نتيجة ونحاصرو المرض ونحدو من انتشارو وسعوا من مراكز التحاليل ...ودخلوا مختبرات القطاع الخاص ...الله يهديكم إلى بقينا على هاد الوثيرة راه داك الشي مخدامش ...وغادين نبقاو نشوفو محمد اليوبي سنوات طوال ...في ظل هشاشة قطاع الصحة...الله يهديكم كثرو من مراكز التحاليل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
7 - جمال ابن بطوطة الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:10
ندعوا الله العلي القدير..
أن يرفع عنا البلاء..
ويرحم كل ضعيف..
ويشفي كل مريض..
انه على كل شيء قدير..
آمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
8 - oujdi الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:10
لا توجد كمامات في مدينة وجدة. وا عباد الله البارح بالليل صدر البلاغ و خاصك صباح تكون دايرها مع أنها منعدمة في الأسواق. دبا خاص مخالفة للحكومة لعدم وفيها بالبلاغ و عدم توفير الكمامات في الأسواق ليوم الثلاثاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
9 - حسن الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:10
بعد الزامية وضع الكمامات وهو قرار محمود
تسبب هذا القرار في مزيد من الازدحام في المحلات التجارية
كما ان رجال الامن بدؤا في تسجيل المخالفات 300 درهم ابتداء من اليوم الثلاثاء
الان مجموعة من المواطنين يبحثون عن شراء الكمامات ولم يجدوها بالمحلات لنفاذ المخزون منذ الصباح
وبالتالي مزيد من التنقل والخروج من طرف المواطنين بحثا عن الكمامات
كان من المستحب منح المواطن مهلة 2-3 ايام لشراء الكمامات قبل تسجيل المخالفات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
10 - Naturaliat الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:11
القرار مزيان

لكن اين الكمامات....لم أجدها اليوم بالرباط ....حي مولاي إسماعيل القببات....الرباط

ولم أذهب للعمل لان ليس لدي كمامة

وايضا غدا لن أذهب للعمل...الى حد الان لا تتوفر على الكمامات

المرجو من المسؤولين التدخل.....وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
11 - immad الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:12
قضية الكمامات مهزلة بكل المقاييس......قانون ارتجالي سريع ....والكمامات غير موجودة اصلا ...وهناك العديد من المحلات ينكرون وجودها ويبيعونها لاصدقائهم فقط !!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
12 - fatyاسبانيا الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:12
انا بغيت انقول العثماني وجماعتو فين هما الكمامات خاص توزعو علئ الناس الكمامات بالمجان كما كانت الصين توزع الكمامات علئ الناس للوقاية من الفيروس لسليم والحاميل للفيروس واتذكر انك قلتي لا فائدة من حمل الكمامات هل هد صحيح .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
13 - زيد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:12
جميل جداً ولكن فين هما الكمامات اصلا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
14 - جليلة الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:12
غدا ان شاء الله خدامة واليوم مشيت باش نشري كمامة ملقيتهمش عند 4 صيدلايات غير متوفرة ولا واحدة شنو منمشيش للخدمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
15 - مواطن أصلي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:13
صافي والله تعيقتو الدولة جهلات ولات باغا تجبد الفلوس من الشعب بأي طريقة ... حتى هاديك المعاونة تاع صحاب الرميد غتجبدوها مدوبلة من ظهر الشعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
16 - يوسف الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:13
انا بغيت نعرف حاجة وحدة: شكون شد المارشي دالكمامات؟ غريب!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
17 - Chaya الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:13
J'ai appelé presque toutes les pharmacies d'El jadida. Ils n'ont pas de bavettes !! Alors que doit-on faire dans ce cas là? Galérer pour les acheter et payer des amendes en plus. Du grand n'importe quoi
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
18 - عدنان الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:14
حنا لقيناهوم بعدا مع 9 ديال صباح كنت فمرجان مافيهش.. رجعت ليه مع 15h ماكاينش.. كارفور واتقداو مافيهوش.. الصيدليات مافيهومش.. لحوانت معندهمش.. إوا أشنو المعمول؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
19 - sanae الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:14
لقيناها ومدرناهاش راه ماكيناش منين نجيبوها متلا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
20 - مواطن الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:14
التطبيق الصارم للقانون يجب ان يقابله الالتزام الصارم بحقوق المواطن. من خلال التوفير الصارم للكمامات والادوية والاعانات المالية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
21 - Redouane الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:14
ملاحظة لأول يوم من فرض ارتداء الكمامة وكوني المسؤول عن الأسرة ، اضطررت اليوم للخروج للتبضع ، نصف من صادفتهم انطلاقا من السكن إلى السوق لا يرتدون الكمامة والنصف الذين يرتدونها نصفهم يضعونها أسفل الذقن ، دائما نفس الأمر ، الإستهتار التام بمجهودات الدولة للحد من هذا الوباء ، وأطرح التساؤل هنا ، ما هو الوباء ، هل هو كورونا أم هذه الفئة من الشعب لي باغين يقتلونا ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
22 - idane الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:14
ولكن اين هي الكمامات؟ لا وجود لها في جميع صيدليات المنطقة او المحلات التجارية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
23 - محمد برادة الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:14
لكننا لم نجد ااكمامات في السوق .هل نعاقب على شيء غير موجود الان؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
24 - البوهالي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:15
الى حد الآن والى آخر سطر من هذا التعليق لاتوجد كمامات طبية لا في الصيدليات لا بالسوبير كارمت لا المجلات التجارية لا بيسري لا محلبة لا وااالو... اذا ما ذنبي ان اُعاقب بذنب اشخاصٍ لم يضعوا الكمامات بالعدد اللازم رهن اشارتي و اشارة العديد من المواطنين مثلي الذين اصطفوا بالطوابير وسط الازدحام من اجل تلبية النداء لوضع الكمامة الطبية ؟؟؟؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
25 - AKRAM الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:15
السؤال هو لمذا يعلن خبر كهذا في مساء الأمس فقط ، علما أن الكمامات غير موجودة في الصيدليات من الأساس ، اه لقد نسيت أن من يضع هته القوانين غير مهتم بأسئلة العامة لأنه لا يحتاج صوت الشعب لينتخب ، يكفيه رضى المخزن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
26 - hamza الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:15
لايوجد كمامات في المحلات ولا في الصيدليات اليوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
27 - intidam الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:16
وفيناهوما الكمامات راه تانشوفهوم غير في التلفاز قلبت عليهم المدينة كلها والو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
28 - CITOYEN الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:16
نعم لتطبيق القانون لان هذا الإجراء في صالح المواطنين. و لكن المشكل يبقى في عدم وجود الكمامات في المتاجر و البعض لا يبع الكمامات بالتقسيط اما ان تاخد 50 او 100 ام لا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
29 - فاعل خير الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:16
في هذا الصباح توجهت إلى الصيدلية للاقتناء الكمامات فلم أجدها. كيف يمكن تطبيق القانون أمام عدم تواجد هذه الكمامات؟
هل ممكن السلطات ان تتدخل وتتأكد من وجودها أولا؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
30 - ميمون الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:16
وجدة
لا وجود للكمامات في أي مكان

الكل يبحث عنها في كل مكان

هم بها يخلقون رواج وتجمهر نحن في غنا عنه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
31 - abdallah marrakech الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:16
نحن مع تطبيق القانون مع الحزم في الإجراءات وهذا حق الدولة في المحافضة على سلامة مواطنيها وبالمقابل يجب ويحثم على الدولة توفير وتسخير كل إمكانياتها لتوفير الكمامات وكدلك إعطاء التعليمات للمحلات البيع أن تلتزم لكل زبون 100كمامة ومن يريد الزيادة عليه دفع 150درهم المنتوج التاني و300 المنتوج التالث وهكذا سنضمن حق الاخر .اما تطبيق القانون نحن معه وكذلك نحن مع توفير الكمامات لكل من يرغب في اقتناءها .مثلا أن بحت عنها في اكتر من مكان لم أجدها ولكن واسع النظر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
32 - انا هنا بكمامتي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:16
نحن مع اجبارية ارتداء الكمامات...بهذه الطريقة سوف نحد من انتشار الفيروس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
33 - hanane OUMAIMA الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:18
قبل فرض الكمامات كان يجب توفيرها في الصيدليات بالكمية الكافية ...هناك فئة كبيرة لم تتمكن من اقتنائها لانها نفدت...فضلا على ان اغلبية الناس لن تلتزم بتغيير الكمامة كل اربع ساعات مما يزيد في خطورة انتشار الفيروس...الله يحفظ الجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
34 - زندباد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:18
"ولن يخضع لهذه المقتضيات القانونية المخالفون لقرار وضع الكمامات فقط، بل أيضا كل من يعرقل تنفيذ هذا القرار، إذا تم ذلك بواسطة العنف أو التهديد أو الإكراه أو التدليس، وفق ما جاء في دورية عبد النباوي."

و هديك قرر و من بعد كور و أعطي للعور ما داخلاش معهم فالروينة علاش زعما؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
35 - ابوج-ن الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:19
مجتمعاتنا مكتضة بالبشر و الزحام و الازدحام و الاحتكاك الجسدي و كثرة البشر مثل الفطر و تعج بالناس و الاطفال عادة - و ارى انه يستحيل فرض الحجر الصحي او حالة الطورائ و كأننا من كوكب آخر...المجتمعات الاخرى منضبطة يقضة منقادة و على بال و على وعي بالمخاطر و خاصة المخاطر العصرية مثل الاوبئة و الجوائح و الحوادث النووية و الاشعاعات و التلوت الذي يضرب قارات الخ..لكننا في دار غفلون و الجميع غير مبالي و ترى اما ممسكة بطفلها و تتحدت مع واحد من اهلها يقبل و يضحك مع الوليد و ترى الناس متزاحمة في الاسواق بلا هدف بلا معنى بلا خوف رغم ان السلطات تنبه و تنبه بلطف بمكبرات الصوت و في عن طريق المساجد و ناس الامن و الصحة و الجماعات و التلفزة و الراديو الخ لكن لمن تحكي زبرك يا داوود؟ الناس في غفلة ساهون و كأنهم غير معنيون او يقولون "ما تجي شي فيا" و هذا اكبر خطأ- الدليل: وفاة واحد من العائلة في باريس جراء كرونا- لكن من كان يقول انه سوف يصاب و يموت بعنف كبير و فجأة و لم تنفع معه مستشفيات باريس و لم تنفعه حتى يقضته لان كان يعتني كثيرا بصحته الخ الخ- كورونا يكشف الدول و سياستها فقط الدول الصلبة المبنية على الصح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
36 - مواطن من المنصورية المحمدية الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:19
السلام الاخوان صراحة القانون في مصلحة الجميع ولكن تنزيله بالنسبة لي خاطئ بالنسبة لي مثلا معنديش الكمامات حيت مقدي و مغاديش نخرج من هنا منعرف وقتاش متلا جاني ظرف طارئ و خرجت غادي نولي خارق القانون وانا لي مطبقو على حقو و طريقو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
37 - مواطن غيور الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:20
هذا فاش فالحين غي فالعقوبات الحبسية فحوايج خرى ما كان والو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
38 - البيضاوي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:20
الكمامات غير موجودة في الدار البيضاء و الناس تاهوا في البحث عنها دون جدوى هل يتعلق الأمر باحتكار هذه المادة من طرف الباعة حتى يتحكموا في ثمنها أم لم يكن هناك أصلا توزيع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
39 - Moroco الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:20
يجب الضرب بيد من حديد على كل مستهتر ..خصوصا بعض المراهقين .
والتركيز خصوصا على الغرامة الفورية فستكون ناجحة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
40 - افينكم ا الكمامات الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:21
شح في الواقيات!!!بين ليلة وضحاها اصبح الزاميا وضع الكمامات!!!عطيو الناس شوية الوقت راها غير متوفرة والقانون داز لمرحلة التنزيل.وا كماماتاه. وا كماماتاه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
41 - دولة الحق الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:21
الصرامة في تطبيق القانون على الكمامات أي دولة هذه كوريا الشمالية و لم تصنع مثل هذا و الله لقد عدنا الى الوراء بخمسين سنة . الكمامات اجراء مساعد فقط و ليس ضروري و أكثر من هذا الدولة لم توفرها للعموم بالعدد الكافي و القرار جاء متسرعا و فجائيا . باختصار الحكومة أصبحت تتخبط في كل اتجاه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
42 - Issam الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:22
نعم لكل وسائل الوقاية
ولكن اين و كيف سنحصل على هذه الكمامات ؟
و ما الجواب لهذه السلطات و انت في رحلة البحث عن كمامة؟
اما بالنسبة للناس لي مقاتلة مع طرف ديال الخبز راه شرا كمامة بالنسبة ليه تبدير الاموال
المرج وضع استراتيجيات لكل اجراء قبل التفكير في العقوبات و الصرامات و و و .....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
43 - علي السوسي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:22
سبحان الله العظيم هذه الكمامات اللعينة اختفت من السوق بمجرد فرضها بشكل إجباري كان الأرض ابتلعتها وقلة قليلة من المتاجر تتوفر لديها ولكن تبيعها بسعر مضاعف من خمس إلى عشر مرات لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم من هذا الشعب ومن هذه الدولة مكاين غير كوي وحرق فبنادم الله يستر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
44 - zak الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:22
مزيان الحزم، ولكن خاص يكون الحزم حتى علا الدولة بتوفير الكمامات، لم أجدها في الصيدلية ولا فنقط البيع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
45 - شيغيفارا الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:22
بحال هداك اللي شرا سيارة بلا متكون عندو رخصة السياقة....

وفروا الكمامات للناس فكل مكان عاد اجي طبق القانون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
46 - عمار الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:23
نحن مع الحكومة في اي قرار تتخده من اجل سلامة المواطن. لكن قبل اصدار قرار الجزر عليها توفير الكمامات بالقدر الكافي حتى لا تفقد الدولة مصداقيها و هيبتها. فالقانون سيطبق ضد من ؟ و الكمامات غير متوفرة بالمرة !!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
47 - رشيد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:23
وفيناهوما الكمامات بعد راهم غير موجودين بتاتا في مدينة خريبكة بحتنا عليهم في المتاجر الكبرى مرجان بيم غير موجودين كيف تطبق العقوبات والكمامات غير موجودة المسؤولية تعق على الحكومة كان اولا توفير الكمامات وتوزيعها على جميع المناطق ومن ثم تطبيق المرسوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
48 - Hassan SD الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:24
في هـاد الحال دخلونا گاملنا الحبس هـذشي لبقا نولي من دو السوابق راه الشرويطة مگايناش ألنسيتو خاص گل وحدة تگون في بلاستيگ مدام گتبيعو ضطاي لأن الشخص لغدي إقدمهـا إقدر إگون حامل الڤيروس عاد المشگل راه صلاحيتهـا فقط 3 ساعات هـادشي فقصة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
49 - شعيب الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:25
السلام عليكم
بسم الله الذي لايضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم.
اللهم ردنا اليك ردا جميلا
وارفع مقتك وغضبك عنا
ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ياارحم الراحمين يارب العالمين امين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
50 - Kamal Deutschland الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:25
تحية احترام وتقدير لرجال الأمن ورجال السلطة على مجهودهم الجبار ولا اشكك في اخلاصكم او تفانيكم في العمل. والله خوفا عليكم من العدوى وانتشار الوباء تعاملو بحذر مع من تصادفون في الشارع. قوموا بالاحتياط اللازم. وحبس المخالفين ليس حل بل استخدام القوة والردع لان هاد النوع كيفهم غير لغة العنف. والله لن يدخلو بهذه الطريقة. لكن عندما يعلمون علم اليقين لحصل غدي اتسلخ ويتبهدل والله لخرج. شعب يخاف ميحشم. الناس المحترمة شادين ديورهم والاوباش خارجين مريحين في راس الدرب ومتجمعين. وحتى السوق خصو يتنظم حيت الناس كتجمع فيه. وشكرا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
51 - mouda الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:26
حتى التكميم ...ماعندنا فيه زهر ....اين الكمامات ياترى!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
52 - الجليلي فاطمة الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:27
السلام عليكم
من فضلكم اشتغل في قطاع الصيدلة ويجب علي الخروج للءهاب للعمل ولكن اين هي الكمامات لا اثر لها في السوق اريد جوابا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
53 - علي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:27
وفروا الكمامات في الأسواق قبل تطبيق العقوبات على المواطنين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
54 - ملاحظ الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:29
أتمنى .. أن لاتخرج بعد 24 ساعة ، قرارات أخرى ، لأنه أكيد نفسية أغلب المواطنين في 0 , نحن ننتضر قليلا من التشجيع ، والتحفيز ليس الترهيب ، لإجتياز هاذه المرحلة الصعبة ، القانون يجب أن يسري على الجميع ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
55 - الحكومة العجيبة الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:29
عجيب امر المغرب و خصوصا الحكومة فهي تقرر فجأة تطبيق قانون إجبارية الكمامات مقابل الحبس و الغرامة و عند نزولنا إلى الصيدليات لا نجد اي شيء و حتى في الأسواق الكبرى. عجيب وغريب.
وهذا يدل على عقلية الحكومة وهي تقرر و تدبر من برجها العالي الذي هو بعيد عن الواقع و يدل كذلك على عقلية اازجر و العداء للمواطن. فالمواطنين هم خزان للمال و هم من يؤدي الثمن في جميع الأحوال والحكومة تعيش في النعيم و الذي سوف تحاسبهم عليه أمام الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
56 - Yoyo الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:30
كل قانون مهما كان لا يطبق الا بعد مرور وقت من الزمن بعد الاعلان عليه والمصادقة والنشر، ولكن هءه الاعلان ولو لصبغته الاستعجالية كان من المفترض ترك بضعة ايام حتى تزود المحلات ويمكن للناس اقتناؤها، ومن هنا اتساءل ان كان وراء التستر عن السلامة الصحية تمكين الخزينة من موارد اضافية بطريقة ذكية،لان السجون مكتدة والغرامة هي السبيل الوحبد للافلات من عقاب اخر ولهذا طلب التشدد في تطبيق "القانون" مع العلم بان محلات القرب لم تتوصل بعد بالكمامات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
57 - عبدو الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:31
ذهبنا الى السوق.... ال الصيدلية... إلى البارافارماسي... لا توجد كمامات
ما العمل؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
58 - ahmed الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:32
حتى نلقاو بعدا الكمامات عاد حاسبونا. نهار كامل اليوم كندورو وسط الدار البيضاء ولم نجد شيئا. ما الحل يا مخزن وسلطة ويا دولة.. هل الحل هو السجن ..الله يهديكم ،، الى بغيتو تنجحو وتعاونوا الشعب فرقوهم عليهم عوض ما تخليو الخطفة عليهم. سامحكم الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
59 - hicham maroc الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 17:32
السلام عليكم حتارامي وتقدير لأي قانون ولاكن هل وفرتم لنا نحن كمواطنين الكمام ومالبسنهاش هذ التخربيق واش عندموم شواحد كيحلم وغدا اطبقو قانون كفاش غنديرو نجاريو الافكار ديالكم وكان فرقتو علينا الكمامات ومدلاناهمش داك الساعة عندكوم الحق في الاجلاري اما تقلو لين لااه كاين الكافي و في خلال ساعتان نفد تلمخزون هذ عار عار انكم تطبقو قانون وانتما قدينش بيه كينا 40 مليون مواطن واش عندكوم 40مليون ميتزعب من الكمامات عاد طبقو علينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 59 | عرض: 1 - 59

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.