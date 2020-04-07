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كُتّاب وآراء
صرامة تطبيق القانون تنتظر "مخالفي الكمامات" و"مُحَرضي الواقيات"
ابتداء من اليوم الثلاثاء، سيجد المواطنون غير الممتثلين لقرار وضع الكمامات أنفسهم عرضة للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات إعلانها.
الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة وجه دورية إلى المحامي العام الأول، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية ونوابهم، يحثهم فيها على "التطبيق الحازم والصارم" للمقتضيات القانونية المتعلقة بمخالفة قرار حمل الكمامات.
وكانت وزارات الداخلية والصحة والاقتصاد والمالية، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أعلنت في بلاغ مشترك أمس الإثنين أن وضع الكمامات الواقية من فيروس "كورونا" أصبح إلزاميا على جميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن، ابتداء من اليوم الثلاثاء.
ودعا رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين المعنيين بالدورية التي أصدرها اليوم إلى "العمل على التطبيق الصارم والحازم للمقتضيات القانونية موضوع هذه الدورية، وعدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن الأفعال التي تصل إلى علمهم بشأن عدم التقيد بوضع الكمامات الوقائية في حالة الخروج من المنازل".
وحسب ما جاء في دورية رئيس النيابة العامة فإن عدم وضع الكمامات الواقية يعتبر جنحة منفصلة عن جنحة خرق تدابير الحجر الصحي المتعلقة بعدم ملازمة مكان الإقامة، أو خرق غيرها من التدابير الأخرى التي قررتها السلطات العمومية المختصة في هذا المجال.
وتصل عقوبة مخالفة قرار حمل الكمامات الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين. ولن يخضع لهذه المقتضيات القانونية المخالفون لقرار وضع الكمامات فقط، بل أيضا كل من يعرقل تنفيذ هذا القرار، إذا تم ذلك بواسطة العنف أو التهديد أو الإكراه أو التدليس، وفق ما جاء في دورية عبد النباوي.
كما أن تحريض الغير على عدم وضع الكمامة الواقية، باستعمال الأساليب المذكورة نفسها، يعتبر بدوره جنحة، سواء كان التحريض بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع، أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية.
وتشمل وسائل التحريض أيضا الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الأعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.
من جهة ثانية، دعا رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين المعنيين بالدورية إلى مواصلة التعبئة لحماية صحة المواطنين وسلامتهم، طيلة فترة الحجر الصحي، والاستمرار في إشعاره بجميع التدخلات التي يباشرونها في إطار تطبيق القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (59)
للاسف المغرب اصبح فأر تجارب بدون وجود علماء وخبراء محليين.
الحل حسب المنظمة الدولية دائما هو الانتقال لوضعية الهجوم عبر فحص جميع من خالطهم المصابون وبالتالي الكشف عن اصابتهم ومنعهم من مخالطة باقي الناس.
هكذا تمكنت المانيا وكوريا الجنوبية من كبح جماح الفيروس ولذلك فالوفايات والاصابات بهاتين الدولتين اقل بكثير من باقي الدول.
أن يرفع عنا البلاء..
ويرحم كل ضعيف..
ويشفي كل مريض..
انه على كل شيء قدير..
آمين
تسبب هذا القرار في مزيد من الازدحام في المحلات التجارية
كما ان رجال الامن بدؤا في تسجيل المخالفات 300 درهم ابتداء من اليوم الثلاثاء
الان مجموعة من المواطنين يبحثون عن شراء الكمامات ولم يجدوها بالمحلات لنفاذ المخزون منذ الصباح
وبالتالي مزيد من التنقل والخروج من طرف المواطنين بحثا عن الكمامات
كان من المستحب منح المواطن مهلة 2-3 ايام لشراء الكمامات قبل تسجيل المخالفات
لكن اين الكمامات....لم أجدها اليوم بالرباط ....حي مولاي إسماعيل القببات....الرباط
ولم أذهب للعمل لان ليس لدي كمامة
وايضا غدا لن أذهب للعمل...الى حد الان لا تتوفر على الكمامات
المرجو من المسؤولين التدخل.....وشكرا
هل ممكن السلطات ان تتدخل وتتأكد من وجودها أولا؟
لا وجود للكمامات في أي مكان
الكل يبحث عنها في كل مكان
هم بها يخلقون رواج وتجمهر نحن في غنا عنه
و هديك قرر و من بعد كور و أعطي للعور ما داخلاش معهم فالروينة علاش زعما؟
والتركيز خصوصا على الغرامة الفورية فستكون ناجحة
ولكن اين و كيف سنحصل على هذه الكمامات ؟
و ما الجواب لهذه السلطات و انت في رحلة البحث عن كمامة؟
اما بالنسبة للناس لي مقاتلة مع طرف ديال الخبز راه شرا كمامة بالنسبة ليه تبدير الاموال
المرج وضع استراتيجيات لكل اجراء قبل التفكير في العقوبات و الصرامات و و و .....
وفروا الكمامات للناس فكل مكان عاد اجي طبق القانون
بسم الله الذي لايضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم.
اللهم ردنا اليك ردا جميلا
وارفع مقتك وغضبك عنا
ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ياارحم الراحمين يارب العالمين امين
من فضلكم اشتغل في قطاع الصيدلة ويجب علي الخروج للءهاب للعمل ولكن اين هي الكمامات لا اثر لها في السوق اريد جوابا
وهذا يدل على عقلية الحكومة وهي تقرر و تدبر من برجها العالي الذي هو بعيد عن الواقع و يدل كذلك على عقلية اازجر و العداء للمواطن. فالمواطنين هم خزان للمال و هم من يؤدي الثمن في جميع الأحوال والحكومة تعيش في النعيم و الذي سوف تحاسبهم عليه أمام الله.
ما العمل؟