الوزير اعمارة يشفى من "كورونا" ويغادر المستشفى

هسبريس من الرباط

تماثل وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، للشفاء من فيروس "كورونا" المستجد، والذي اكتشفت إصابته به عقب عودته من مهام رسمية في دول أوروبية.

المسؤول الوزاري غادر المستشفى أمس، والذي دخل إليه الأسبوع الماضي بعد تدهور وضعه الصحي، حيث كان يرقد ببيته عقب اكتشاف إصابته بـ"كوفيد 19".

وكشفت التحاليل المخبرية التي أجريت للوزير خلو جسمه من فيروس كورونا المستجد، ليتقرر السماح له بمغادرة المستشفى والعودة لبيته.

وقد عممت الوزارة بلاغا أعلنت فيه إصابة الوزير بالفيروس، وأكدت أن الأعراض التي برزت عليه بسيطة ولا تدعو للقلق، وأنه يمارس مهامه الاعتيادية باستعمال كافة الوسائل التقنية التي تتيح الاشتغال عن بعد.