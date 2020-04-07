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كُتّاب وآراء
الوزير اعمارة يشفى من "كورونا" ويغادر المستشفى
تماثل وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، للشفاء من فيروس "كورونا" المستجد، والذي اكتشفت إصابته به عقب عودته من مهام رسمية في دول أوروبية.
المسؤول الوزاري غادر المستشفى أمس، والذي دخل إليه الأسبوع الماضي بعد تدهور وضعه الصحي، حيث كان يرقد ببيته عقب اكتشاف إصابته بـ"كوفيد 19".
وكشفت التحاليل المخبرية التي أجريت للوزير خلو جسمه من فيروس كورونا المستجد، ليتقرر السماح له بمغادرة المستشفى والعودة لبيته.
وقد عممت الوزارة بلاغا أعلنت فيه إصابة الوزير بالفيروس، وأكدت أن الأعراض التي برزت عليه بسيطة ولا تدعو للقلق، وأنه يمارس مهامه الاعتيادية باستعمال كافة الوسائل التقنية التي تتيح الاشتغال عن بعد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (56)
نتمنى من الله العلي القدير أن يشفي كل اخواننا المصابين و ان يرفع البلاء عن هده البلاد و بلاد المسلمين والمسلمات و العالمين اجمعين
ان شاء الله الشفاء لجميع مرضى المسلمين.
الرجاء من الجميع الإنضباط و الصرامة حتى نخرج من هذا المنعطف بسلام..
هو من ببن الناس لی شغلو بالی لانه کان من اول المصابین و لم تعد اخباه متداولة بعد خبر اصابته
نتمنا له الصحة والعافية
ونتمنى من العلي القدير ان يشفى كل المرضى
ونسال الله الرحمة والمغفرة لي جميع الموت