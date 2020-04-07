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الرئيسية | مجتمع | الوزير اعمارة يشفى من "كورونا" ويغادر المستشفى

الوزير اعمارة يشفى من "كورونا" ويغادر المستشفى

الوزير اعمارة يشفى من "كورونا" ويغادر المستشفى
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:20

تماثل وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، للشفاء من فيروس "كورونا" المستجد، والذي اكتشفت إصابته به عقب عودته من مهام رسمية في دول أوروبية.

المسؤول الوزاري غادر المستشفى أمس، والذي دخل إليه الأسبوع الماضي بعد تدهور وضعه الصحي، حيث كان يرقد ببيته عقب اكتشاف إصابته بـ"كوفيد 19".

وكشفت التحاليل المخبرية التي أجريت للوزير خلو جسمه من فيروس كورونا المستجد، ليتقرر السماح له بمغادرة المستشفى والعودة لبيته.

وقد عممت الوزارة بلاغا أعلنت فيه إصابة الوزير بالفيروس، وأكدت أن الأعراض التي برزت عليه بسيطة ولا تدعو للقلق، وأنه يمارس مهامه الاعتيادية باستعمال كافة الوسائل التقنية التي تتيح الاشتغال عن بعد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (56)

1 - عيسى الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:29
الحمد لله. الله يشافي كل المصابين
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2 - لحسن الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:29
شحال من حالة تشفات اليوم ليعارف يقوليت
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3 - عبدو الوزاني الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:29
على سلامتو. ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين في المغرب وخارج المغرب.
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4 - احمد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:29
الحمد لله على سلامته. ونتمنى له صحة جيدة
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5 - said gourama الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:30
الحمد لله على السلامة خبر يثلج الصدر . الله يعفو على جميع المرضى ويرفع البلاء يا ربي العالمين .
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6 - احمد رياض الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:30
على سلامتوا بالشفاء العاجل لجميع اخواننا المسلمين وغيرهم ان شاء الله
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7 - مرباح اليوسفية الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:30
الحمد لله على سلامة السيد الوزير افرحنا لو بالشفاء والله تيبقى انسان مغربي خونا قبل لا يكون وزير
نتمنى من الله العلي القدير أن يشفي كل اخواننا المصابين و ان يرفع البلاء عن هده البلاد و بلاد المسلمين والمسلمات و العالمين اجمعين
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8 - intidam الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:30
إوا على سلامتو واتمنى الشفاء العاجل يارب العالمين إلى جميع المرضى ويبعد عنا هذا الوباء القاتل
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9 - مصطفى الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:31
الحمد لله على سلامته والعقبى لجميع المرضى الآخرين
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10 - عصام الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:31
الحمد لله على سلامته نتمنى الشفاء للجميع
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11 - kasmi الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:31
الحمد لله على سلامته نتمنى أن الله يرفع عنا هذا البلاء
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12 - رضوان لعلالي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:31
الف الف الف الف مبروك غيك الله يخليك لوليداتك كاشاء الله ديما تندعي معاك تشفى وانت وجميع المرضى.
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13 - انهار الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:31
على سلامة السيد الوزير عقبان كل المرضى والله ارفع هذا الوباء عل الجميع و تعود الحياة الى ما كانت عليه و احسن انشاء الله
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14 - ملاحظ الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:32
الحمد لله على سلامتو..الله يشفي باقي المرضى والله .يهديكم كثرو من التحاليل اليومية إلى بقينا على هاد الحال هاديك 8000 مخالط غادى تولي 3 مليون ومغادينش نساليو تحاليل ديالها حتى 2024 ..الى بغينا هاد الحجر تكون عاندو نتيجة ونحاصرو المرض ونحدو من انتشارو وسعوا من مراكز التحاليل ...ودخلوا مختبرات القطاع الخاص ...الله يهديكم إلى بقينا على هاد الوثيرة راه داك الشي مخدامش ...وغادين نبقاو نشوفو محمد اليوبي سنوات طوال ...في ظل هشاشة قطاع الصحة...الله يهديكم كثرو من مراكز التحاليل
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15 - الحمد لله الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:32
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
ان شاء الله الشفاء لجميع مرضى المسلمين.
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16 - هيشام الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:32
الحمد الله على الشفاء ، اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين في ارجاء العالم
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17 - البوهالي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:33
على سلامتو... الله يشافي مرضى المسلمين اجمعين .. و كل العباد
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18 - Yahya الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:33
الحمد لله على السلامة ، الله يشافي كل خوتنا المغاربة لي باقيين و يرحم لي ماتو فهم شهداء في الجنة انشاء الله
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19 - أحمد الفاسي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:33
نحمد الله على سلامته وعافيته.. و نسأله أن يرفع عنا البلاء عاجلا غير آجل و يحفظ هذه الأمة من كل سوء...
الرجاء من الجميع الإنضباط و الصرامة حتى نخرج من هذا المنعطف بسلام..
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20 - زاكورة تنزوليني الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:34
الحمد لله على شفاء...... أدعو لإخوانهم بالشفاء
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21 - خوك الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:34
علي سلامتك ا خيا الله يحفضك و يحفض الملك ديالنا و جميع المغاربة و والحمد للاه
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22 - intidam الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:34
هذا خبر زوين ولكن أين الكمامات اللي قلتو قلبت عليهم المدينة كلها انهم موجودين غير في التلفاز
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23 - Imane الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:35
السلام عليكم .افرح كثيييرا عند سماع خبر شفاء حالات كورونا.يارب الشفاء للجميع يارب
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24 - احمد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:36
الحمد الله على سلامتك ونتمنى الجميع مرضى كورونا الشفاء العاجل انشاء الله.
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25 - tiji الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:36
مبروك عليك الشفاء ا سي اعمارة اللهم ارفع عنا الداء وأنزل الشفاء
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26 - hicham الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:36
الحمد لله على سلامتو و الله يشافي الجميع
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27 - م س الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:36
على سلامته الله يحفظه لوليداته ولبلاده
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28 - اه!!!خبر سار الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:37
على سلمتنا. يارب سلم بالشفاء انشاء الله للجميع ورحمة الله على امواتنا والحمد لله على مجهودات الجميع لا تياسوا ولا تحزنوا ان الله معنا.
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29 - مصطفى الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:37
الحمد لله والشكر له مثل هذه الأخبار يجب تعميمها ونشرها فهي تبشر بالخير
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30 - متتبع الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:37
على سلامته. اللهم أشفي جميع المرضى المسلمين. إنك على كل شيء قدير.
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31 - صحراویة مغربیة الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:38
الحمد لله الله یعافیه و یعافی کل المغاربة و جمیع المسلمین
هو من ببن الناس لی شغلو بالی لانه کان من اول المصابین و لم تعد اخباه متداولة بعد خبر اصابته
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32 - chetouan ahmed الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:38
الحمد لله على سلامة
نتمنا له الصحة والعافية
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33 - محمد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:38
على سلامتك السيد الوزير. كتب الله لك عمرا جديدا فاتعظ
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34 - Hassan الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:39
على سلامته . نتمنى الشفاء للجميع.
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35 - rachida الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:40
الحمد لله على السلامة عقبال جمبع المصابين والرحمة والمغفرة للمتزفين وتحية لكل الاطقم الطلبية والصيدلانية .
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36 - خليل الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:40
الحمد لله على سلامتو أو العقبة للمرضى ليبقاو كاملين.
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37 - متفائل الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:41
الحمد لله اللهم شفي جميع المصابين وارفع عنا هذا البلاء يأرحم الرحمين
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38 - moulay الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:41
je suis três heureux pour le rétablisdement du ministre AAMARA.Je souhaite la prompte guérison à tous ceux qui sont dans la même peine .Que Dieu protège notre pays!الله اجيب الشفاء للجميع
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39 - med de sud الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:42
الحمد لله على سلامته.نرجوا من آلله الكريم أن يشفي كل سقيم إنه ولي ذالك وآلقادر عليه
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40 - على سلامتو الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:42
على سلامتو و العقبة للمرضى الاخرين ان شاء الله.
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41 - مواطنة الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:43
الحمد الله على السلامتك فرحنا لك كتيرا الله يشفي الجميع ويرحم اموات المسلمين
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42 - محمد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:44
علا سلامتو و عقبال لكل مريض بإذن الله
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43 - صاحب القلم الأحمر الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:44
على سلامة السيد الوزير والعقبى لبقية المغاربة وكافة البشرية يارب
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44 - حجازي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:44
الحمد لله على سلامتك ونرجوا من الله تعالى أن يشفي جميع المرضى وأن يتغمد برحمته كل أموات المسلمين ونسأل الله تعالى ان يحفظ بلدنا الحبيب المغرب وسائر بلدان المسلمين من أي مكروه.
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45 - زينب الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:44
الحمد لله على السلامه العقبه لباقي المرضى ان شاء الله
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46 - جيب راسك الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:45
هذا درس قاسي لك لكي تؤدي الأمانة على احسن وجه ربي منحك فرصة فلا تهدرها ففي وقت رئاستك الجشع كثر في اصحاب النقل وارتفعت الاثمان ففي وقتك جفت زاكورة وانت وزير للماء ففي وقتك لم تقطر السماء ...المهم الحمد لله على سلامتك وجيب راسك تنازل على فلوسك عاون الجوعى
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47 - Momo الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:45
الحمد لله على لطف الله و اللن العظيم فرحت من كل قلبي لشفاؤك،منذ و انا اتساءل عن مصيرك و بدأ الشك يتسرب الي.الله يشافي كل الانسانية جمعاء بدن استثناء و يرفع عنا البلاء امين.
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48 - بشير الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:47
الحمد لله على شفائه. اللهم اشفي جميع المرضى واعد الفرحة إلى قلوب دويهم. امين
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49 - عبد العزيز ابو النوريين الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:48
الحمد لله
ونتمنى من العلي القدير ان يشفى كل المرضى
ونسال الله الرحمة والمغفرة لي جميع الموت
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50 - رضى الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:48
الحمد لله. على سلامتك. فرحنا كثيرا بشفائك. اللهم كل الباقين يا ارحم الراحمين. اللهم ارفع هذا البلاء عنا.
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51 - عباس الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:48
هنيئا لنا بعودته و إلى مسؤوليته وبالله التوفيق والنجاح
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52 - [email protected] الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:49
الحمد لله على ذلك ، اللهم شافي كل مريض بهذا الوباء ، ومن جميع الامراض والاسقام والالام والاوجاع ، سواء في مغربنا الحبيب او في كل بقاع العال
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53 - مصطفى مصطفى الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:50
الحمد لله ونتمنا للجميع الشفاء انشاء الله ويعم الفرح وسرور للجميع وللبلاد
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54 - اجديك الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:50
علي سلامته، نتمني أن نسمع أخبارا مفرحة لجميع المرضي، متفقون معي أننا لم يسبق وأن عشنا متل هدا الرعب وهدا الخوف الدي طالنا مند مدة، وجميع الاخبار والقنوات لا تتكلم إلا عن هدا الفيروس مرضنا بدون مرض، كنا نتحرك ونعيش بكل أريحية ، اليوم تقيدنا وأصبحنا نلازم بيوتنا بمستقبل مجهول، الم نكن في نعمة يا اخوان لم نحس بطعمها إلا عندما فقدناه، فلله الأمر من قبل ومن بعد، يارب نبتهل إليك انت الدي بقدرته وبجبورته ان تزيل عنا هدا الوباء وأن احفظنا من شره، امين امين يارب العالمين...
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55 - كمال الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:51
الحمد لله على سلامتو، والشفاء العاجل للجميع ان شاء الله
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56 - khalid الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 16:51
الحمد لله على سلامتو و الله يشافي الجميع و الله يرحم لي اختارهم الله و الحمد لله على كل حال
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