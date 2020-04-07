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كُتّاب وآراء
وزارة العدل: آلية العفو لا تمس التعويضات المدنية
تبعا لما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية بشأن الشريط المتعلق بسيدة تربط بين العفو الصادر لفائدة أحد النزلاء وبين مطالبتها بالتعويض المدني عن الضرر اللاحق بها، أوضحت وزارة العدل أن العفو ينصب فقط على العقوبة ولا يمس التعويضات المدنية طبقا لمقتضيات الفصل السابع من ظهير العفو.
وينص الظهير على أن العفو لا يلحق في أي حال من الأحوال ضررا بحقوق الغير؛ ومن ثم يبقى من حق الضحية استيفاء مبلغ التعويض المدني وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، حسب وزارة العدل في بلاغ توصلت به هسبريس.
وشددت الوزارة على أن لجنة العفو اعتمدت في مقترحات الترشيح للعفو الملكي على معايير موضوعية وإنسانية واجتماعية وتأهيلية تتماشى مع سياق وظرفية هذه الالتفاتة المرتبطة بخطر انتشار وباء فيروس كورونا.
وبالرجوع إلى قوائم المستفيدين من العفو الملكي الاستثنائي، تورد الوزارة، تبين أن المعني بالأمر أدين بـ12 سنة سجنا نافذا، وأنه قضى أكثر من ثلثي العقوبة، علاوة على أنه استفاد من برامج تعليمية، بالإضافة إلى أنه كان يتميز بسيرة وسلوك حسنين.
وأكد البلاغ أن "العفو بطبيعته كمؤسسة قانونية ينصب على أشخاص مدانين من أجل أفعال جرمية وليس على أشخاص أبرياء، وفق فلسفة عقابية تروم إدماج وتأهيل السجناء، وتشجيع من أبانوا منهم عن حسن السيرة والسلوك وانخراطهم في البرامج الإصلاحية".