"وزارة الصحة" توضح بشأن "أرقام مجانية" للتواصل

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن الأرقام التي يتم الترويج لها في منصات التواصل الاجتماعي وتزعم تخصيص الوزارة لـ333 فريق استجابة سريع، وأرقام مجانية للتواصل، غير صحيحة ولا تمت للوزارة بصلة.

وذكرت وزارة الصحة، في بلاغ توضيحي، أنها خصصت خدمات رسمية للاتصال، إما لطلب الاستفسار حول مرض كوفيد-19 أو في حالة الاشتباه في ظهور أعراض هذا المرض، وهي "خدمة ألو اليقظة الوبائية: 0801004747" و"خدمة ألو 141 للمساعدة الطبية الاستعجالية"، فضلا عن خدمة "ألو 300".

وأوضح البلاغ أن هذه الخدمات "تتوفر على موزع آلي للمكالمات لتقليص مدة الانتظار، حيث تسهر فرق صحية على ضمان الإجابة عن استفسارات المواطنين 24/24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع، كما تعمل كذلك على توجيه الحالات المحتملة إلى المراكز المخصصة لذلك حسب الجهات".

وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة تجدد مناشدة المواطنات والمواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات والترويج لها لما في ذلك من آثار سلبية.