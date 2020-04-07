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الرئيسية | مجتمع | "الحلاقة السرية" في كورونا .. "100 تخميمة ولا ضربة بالمقص"

"الحلاقة السرية" في كورونا .. "100 تخميمة ولا ضربة بالمقص"

"الحلاقة السرية" في كورونا .. "100 تخميمة ولا ضربة بالمقص"
هسبريس من تطوان
الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 21:00

حذر سعيد العباري، طبيب اختصاصي في التخدير والإنعاش، من تفشي فيروس "كوفيد-19" بسبب ظاهرة "الحلاقة السرية"، مشيرا إلى أن انتقال الحلاق من منزل إلى آخر قد يكون سببا في انتقال العدوى، داعيا عموم المواطنين إلى اجتناب الاختلاط أو استعمال أدوات الحلاقة المشتركة وعدم المغامرة أو إلقاء النفس إلى التهلكة، بسبب هذه السلوكيات التي قد يدفع المرء ثمنها غاليا.

"الناس فالناس والقرع في مشيط الرأس"، هكذا يقول المثل الشعبي الذي اختاره مدونون للتنديد بخرق حالة "الطوارئ الصحية" من لدن عشرات المواطنين، لاسيما مع ظهور ممارسات تتسم بالاستهتار والمجازفة، والحديث هنا موجه إلى الذين يقصدون الحلاق خلسة، أو يزورهم بالبيوت بعيدا عن أعين السلطات، لأن هذه السلوكيات قد تتحوّل إلى بؤرة سوداء للوباء في المقبل من الأيام.

"100 تخميمة ولا ضربة بالمقص"

رغم تعبير غالبية مهنيي الحلاقة عن انخراطهم، معبرين عن حس عال من المسؤولية وقيم المواطنة، فإن هناك فئة أخرى لا تزال تقامر بأرواحها أولا وأرواح العشرات من الأسر.

قد تغدو "ضربة مقص" متهورة من يد الحلاق سببا في هلاك أسرة أو القضاء على آمال شاب وإدخاله قاعة العناية المركزة٬ وقد يصير أقصى ما يتمناه المرء "أن يعود إلى عافيته، لاسيما أن ممتهني الحلاقة لا يعمدون إلى تعقيم الأدوات المستعملة، بعد كل زبون، وحتى وإن عقمها، فإن ذلك محط شبهة حتى يثبت العكس، وهو ما قد يفضي إلى الإصابة بالفيروس، كما قد يصبح الحلاق ناقلا للفيروس بين الأسر، خاصة وأن وزارة الصحة تتحدث عن وجود بؤر عائلية مصابة بفيروس كورونا المستجد.

أدوات مشتركة وخطر واحد

يحاط موضوع الحلاقة السرية بالمنازل بستار كثيف من الكتمان، تفضحه هفوات اللسان، يقول عبد الصمد الدكالي، عن فرع وزان لجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، معتبرا هذه الممارسات تدين أصحابها، مطالبا السلطات الوصية، قبل إنزال أية عقوبات في حق مرتكبيها، بضرورة طمأنة المهنيين وتعويضهم، خاصة وأن جلهم يتحدرون من الهامش المنسي وقوت يومهم وقوت أهلهم يعتمد على هذه الحرفة.

ودعا الدكالي، في تصريح لهسبريس، الزبناء إلى التحلي بالحكمة والفطنة والرزانة حفاظا على أنفسهم وأهاليهم، وناشد القضاء بتشديد العقوبة في حق المخالفين، "على اعتبار أننا في حالة حرب، وكل من يساعد العدو على التوغل والإضرار بالمغاربة فهو خائن لهذا الوطن".

وقال عضو الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، إن المواطنين مدعوون إلى الانخراط والتبليغ عن أي حالة تخرق حالة الطوارئ، لأنهم ليسوا بمنأى عن الخطر، وأن هؤلاء المهنيين والزبناء المستهترين هم قنابل قد تنفجر في وجوههم في أية لحظة.

من جانبه، أوضح عبد الحق المجدوبي، محام بهيئة الرباط، أن ممارسي الحلاقة السرية يعرضون أنفسهم للمساءلة والمتابعة القضائية، معتبرا الجرم يتساوى مع تعريض حياة المواطنين للخطر، لما فيه من خرق لقوانين الطوارئ، المتخذة لمحاصرة الوباء.

وأضاف المحامي ذاته، أن القانون 20.292. 2 منح السلطات الحكومية سلطة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ حالة الطوارئ، ومنها إجبارية ارتداء الكمامة التي يعاقب عدم ارتدائها أثناء الخروج الاستثنائي، سواء إلى العمل أو اقتناء المستلزمات، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحلاق سيصبح مرتكبا لجنحتين؛ الأولى تتعلق بخرق إجراءات الحجر الصحي؛ والثانية عدم ارتداء الكمامات الوقائية، داعيا إلى ضرورة سيادة الضمير والمسؤولية، خاتما حديثه بـ"حسن بيديك أفضل ليك".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سكريتي 12 ساعة 2000 درهم الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 21:06
انا اعمل حارس شخصي سكريتي وهاد القطاع ممنوع فيه اللحية مع انها سنة الرسول الله والان مع هاد الوضع لفيه هاد الوباء وكلشي داير الحجر الصحي ومنهم الحلاقة طبعا كل مرة كيكولو لينا حسن اللحية لا اعرف كيفاش كيفكرو هاد الناس ما هما خلاو ناس طلق اللحية ديالها اتباعا لسنة النبي مع خلاو ناس طلق اللحية حيث الدولة دايرة الحجر الصحي وحتى حلاق مخدم
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-58
2 - مرباح اليوسفية الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 21:07
اتأسف لبعض المواطنين ياتون بحلاق الى منازلهم ليقص لهم شعرهم في هدا الضرف الخطير و هدا الحلاق كم من منزل دهب اليه و يمكن انزيجلب اليك هدا الداء لا قدر الله و لهدا احذروا جازاكم الله خيرا
والله اكتشفت انني حلاق ماهر بدأت بحلق شعري بيدي اولا بمساعدة زوجتي تم شعر ابني الصغير و الامر على ما يرام و الحمد لله
حتى تمر هده الجائحة بادن العلي القدير ان تمر بخير عافنا الله و اياكم من هدا الوباء و جميع المسلمين والمسلمات و العالمين اجمعين
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38
3 - الاعتماد على الذات الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 21:07
افضل السبل لتجنب العدوى الابتعاد عن الحلاقة لدى الحلاقة
يجب الاعتماد على النفس في الحلاقة خصوصا في هذه الظروف
لتجنب اخطار العدوى و الحمد لله ان تم ايقاف هذا النشاط الى حين
الشفرة لا تتعى 50 سنتيم او 150 سنتيم بالنسبة لحق اللحية
اما لحلق الراس فادوات الحلاقة توجد الارخص ب 30 او 40 درهم تفي بالغرض
في سنة 1987 وجدت صديقا قد حلق شعره بالمقص
اما حاليا فاداة الحلاقة تسهل كثيرا مامورية الحلاقة
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9
4 - الصراحة على عين ميكا الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 21:08
كل كلامك مفهوم وصريح أن يبقى الحلاق في المنزل ينتضر من السماء ان تمطر ذهبا أو فضة والله متتحشم.
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-37
5 - ولد الشعب الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 21:10
كفى من الإستهتار والجهل!!!!! ماذا لو طال شعرك فرصة ثمينة لتعيش ما لم تسمح لك به الظروف عيشه ...صحتك وصحة عائلتك اغلى من الظهور والشياكة ..نحن في حرب...الفيروس خطير جدا..والدول على حافة الإنهيار الإقتصادي...واموال طائلة تهدر .والتهور قد يجعلك تندم ندما شديدا ان أصبت وتسببت الإصابة لعائلتك.
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35
6 - Zakaria de الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 21:10
نقطة مهمة أود أن أشير إليها للمسؤولين على وجه الخصوص من فظلكم يجب عليكم وأنتم بالقرب من المصابين بالعدوى وهم في المستشفى بين أربع جدران وهم وحديين هناك احتمال ان يموتوا فقط بالخوف والقلق والاكتئاب، لازم يكون أحدهم معهم في تلك اللحضة العصبية التي تمر عليهم من أجل تحفيزهم وتذكريهم برحمة الله...، الكثير منهم يخيلوا لهم انهم على مشارف الموت فحين ان نسبة وفاتهم بسبب الفيروس هي واحد في المئة و الموتة الطبيعية هي بنسبة مئة في المئة،
لذا انوه واذكر واقول بفضل الله يجب أن يكونوا بجانبهم مختصين نفسانين تكون عندهم عقيدة سليمة حتى يتم مساعدتهم على تخطى هذه الازمة،
وشئ اخر هو التغذية الصحية الجيدة جزاكم الله خير،
والله لا يضيع اجر المحسنين
، انشري يا صوت الحق
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22
7 - Sabrina الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 21:11
وازدتو فيه الدول الأوروبية اللي كيموت ليها الالوف فالنهار راها ابدات كتدير التخفيف من الحجر باش ايرجعو الناس الحياة العادية وانتوما كتهولو الاشياءراه قلناها اوغادي انعاودوها هاد الكوفيت 19 غادي ايدوزو كلشي لانه هو الانفروانزا لقديما غير اطور.
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-59
8 - مياوم مع وقف التنفيذ الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 21:12
اول مرة كنحس براسي فرحان بزاف حينت اما قرع
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36
9 - متطفل الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 21:12
انا شريت طاندوز. وبدينا كنتعلموا على ولادنا.
المهم الحلاقة الاولى بكاو فيها.
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48
10 - aziz الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 21:13
أنا شفت راسي شعر طوال كلت له أجي وجبت ماكنة الحسنة هير هديك الصغيرة و درت 2 ف النص التحتاني ديال الراس و 3 ف النص الفوكاني وناضت وطلعت مزيانة أول مرة زعمت ندير هاد القضية ونجحت اللحسنة طلعت عادي ومزيانة من فوائد الحجر الصحي
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22
11 - عنتر الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 21:14
الواقع شئ آخر ، القهوة كتسربى فالمحلبة والحلاقة تحت الدف خاص يمنع فتح المحلات بشكل كلي وشي حوايج تيوقعو امام اعين اعوان السلطة
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12
12 - غير على سبة الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 21:15
لواحد يحسن لراسو ؤلا يخليه يوصل الرجلين.
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13
13 - عزالدين لعيون الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 21:16
ان قبل الأزمة كانت لدي توندوز وشيسوار والمقص لاستعمال الشخصي اتمنى ان يأخذ الناس الحضر
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11
14 - المتوكل الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 21:16
أنا احلق رأسي بنفسي هذه الاسابيع، والحسانة تطلع غزالة هه.
بقا فدارك الله يرضي عليك
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14
15 - سعيد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 21:18
انا حلاق ودرت الحجر الصحي من 18 مارس ومحالي مسدود، صحاب الرميد مردوش عليا، وخدام عل عائلة ولحد الساعة مسولاتش فينا الدولة، لا حنين لا رحيم، لحد الساعة مزال طافي التليفون عل الزبناء، لكن لفوقاش غادي نبقا هاكا
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36
16 - Akram الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 21:18
قال وزير إيطالي لن يرى شعركً احد وانت في نعش الأموات ....الحلاق يتعامل مع ناس كثر ...وممكن شي حد يكون مريض ...وانت تجيب المرض لداركم ....وفيقو ....ماشي ديرو تصرفات صبيانية..او واحد خارج يشري كارو يمرض ...حتى طبيب يفكر الف مرة يقول قريت ثلاثين عام ونغامر بحياتي على قبل مشرمل ...
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20
17 - حلاق وجدة الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 21:19
انا حلاق كاري المحل ب2000درهم للشهر وخدام على 5 من العائلة دابا واقفين و الكراء كاع علينا و بحكم انني ماشي مزوج ماغاديش نستافد من الدعم اذن نموت بجوع انا و عائلة ولا؟؟؟ ضروري نخدمو في سرية وكلشي خدام لدرجة حتى المسؤولين كيستاعنو بخدمات الحلاق حاليا و الدليل اللي كيبانوا في التلفاز او حتى هاذوك كتحلق ليهم جورجينا ديالهم؟؟؟
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12
18 - عبدالله الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 21:19
فعلا كلام في الصميم بحيت (الحلاقق السرية) كانت سبب من اسباب تفشي الوباء في ايطاليا اللهم اني قد بلغت
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18
19 - محمد الزموري الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 21:20
هذا الحجر الصحي سيرجع بالشباب إلى عهد السبعينات عهد جيلالة وناس الغيوان أيامhippisme بالأخص الذين لا يعرفون كيف يحلقون أو الذين لا يتوفرون على آلة الحلاقة وربما هذا درس يجب أن يؤخذ في الحسبان وعافانا الله من هذا الوباء
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3
20 - الحسين الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 21:20
استغرب للناس الذين يستغلون أي وقت لمصالحهم الشخصية بغض النظر عن معاناة الشعب كما اتعجب للناس المستهرين والذين لا يعلمون أن بعض التصرفات ممكن أن تكون سبب هلاكهم ، لاتحلقو هذا الرأس الفارغ أو استعملوا شفرة بانفسكم
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2
21 - الحمد لله الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 21:21
و أخيراً تمت المهمة بسلام و بسهولة تامة.
علماً أني ضد التصلاع أو ما يعرف بالتصليع.
قمت بتصليع رأسي بنفسي في مدة وجيزة جداً.
و الان أنا أستمتع بهذا الاحساس الجميل.
....
....
لقد حلقت رأسي بنفسي شخصياً.
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4
22 - السايسي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 21:22
جاء الوباء وشغل جميع الاوساط عن كل شيء الا من يسمونهم بمستغلي الظروف للاغتناء فكنا نسمع عن مافيا العقار’ الرمال,...وجاء دور مافيا الكمامات كما نشر بعدة فيديوهات وتاكد ان بعض رجالات الدولة يسعون لاداء واجبهم على احسن وجه لكن اختفاء الكمامات من الصيدليات وامكنة البيع عادى اما ان تحدد اثمنة للاغتناء من جيوب الشعب فهذا مرض خطير كما هو الشان بالنسبة لمافيا المحروقات التي تجنى تقريبا 4 دراهم في اللتر الواحد ولا احد من اعضاء الحكومة او البرلمان طالب بتوجيه هذه المبالغ الضخمة الى صندوق الوباء عوض استفادة ا....ومن معه من الملايير المستخرجة من جيوب الشعب
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2
23 - صلع من وجدة الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 21:24
قضية الحلاقة ليست ببالغة الاهمية .. المشكل وهو الام الاسنان ( الله يحفظ ) مع العلم ان اطباء الاسنان في عطلة ...
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3
24 - هزلت الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 21:25
الله احسن عوان الاطباء مع هاد الناس، غير صبروا معنا الله اجازيكم بخير
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1
25 - الحلاق الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 21:28
الحلاقة العسكرية المغربية القديمة هي الاصل ههه
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2
26 - مفتاح الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 21:28
والله انا تتوفر على آلة حلاقة . وأفضل ان اقرع على أن احلق عند الحلاق وأكون ضحية لعدوى مميتة .
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0
27 - الصلعة الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 21:28
انا و ابي و ابني قمنا بحلاقة رؤوسنا بالرقم 0 .يعني (تصليعة) .الى ان تزول الجاءحة و ترجع الحياة إلى طبيعتها بعد ذلك سنذهب عند الحلاق
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2
28 - عبدالرحمان الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 21:28
انا في اسبانبا.في الحضر الصحي منذ 15مارس.
صالونات الحلاقة مغلقة.ولا املك ماكينة حلاقة كهربائية.على الاقل لحلاقة شعري مثل الاكباش.
لكن الغالب الله.عندما انظر الى المرايا،اتذكر افراد مجموعات ناس الغيوان و لمشاهب في السبعينيات.
حاولت شراء ماكينة على موقع امازون.لكن المخزون نفذ.
فسلمت امري لله.
الغوفالا ليست اكثر فتكا من كورونا
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4
29 - oussama الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 21:30
معرفتش علاش الناس فهاذ الوقت عندهم الحسانة اهم من الماكلة ميقدروش يدوزو حتى شهر واحد بلاما يمشيو عند الحلاق. لدرجة انه حتى فهاذ الظروف الاستثنائية كالسين كايعيطو على الحلاقة باش يجيو عندهم لديورهم. مافيها باس الا ربيتي شعرك واحد شوية راه ماغاديش ياكلك اولا شيحاجة خليه حتى 4 شهور
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4
30 - براهيم من كزا الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 21:36
عرض عليا واحد الصديق هاد القضية ونبهتو گلت ليه دير بحالي كلفت المدام ديالي قرعات ليا اوبيخير اوبعت من الشوبوهات
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3
31 - monir الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 21:37
اودي الله ارفع علينا الوباء و البلاء محدها كورونا حاضرة و المشاكل في كل مجال. اللهم ارحمنا و ارفع عنا هاذا الوباء و اغفر لنا فإنا ظلمنا انفسنا كثيرا و انت ارحم الراحمين. استغفرك اللهم من كل الذنوب و اتوب اليك.
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2
32 - H DMS الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 21:37
إلى صاحب التعليق الأول إنما الأعمال بالنيات گلامك صحيح لگن يقول عز وجل ولا تلقوا بأنفسگم إلى التهـلگة لا حرج عليك شد مقص أبالي بهـا هـي أشعرك الدين ديالنا دين الإعتدال مع گامل أحترماتي عمر اللحية مدخل ملاهـا الجنة لگن الأعمال والله أعلم وأستغفر الله من گل ذنب عظيم
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1
33 - العنكبوت الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 21:41
أقسم لكم بالله شي ساعة دابا باش سالات ليا الزوجة الحلاقة وهي أول مرة تمسك مقصا و مشطا،كانشكرها بزاف واخا بيني و بينكم شبعتها نكير لا ماشي هاكاااك،ماكاتعرفيش،،،المهم صبرات معايا حتى ساليت والله حتى طلعات تحسينة في المستوى المهم كورونا مانعطيهاش فرصة و الحفيظ الله
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3
34 - محمد لعيوني الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 21:42
لهدا قلنا سابقا يجب السماح للحلاف بمزاولة عمله هلى اساس زبون واحد في المحل اضافة الى استعمال الكمامة. لان العمل في محله وفي ظروف صحية حسنة احسن من العمل سرا كما جاء في المقال.لان المواطن سيبحت عن الحلاق بشتى الطرق والعكس صحيح .ادن الحل تقنين العمل احسن من العشوائية.والسؤال التاني ما هو الحل للناس في غياب الخلاق وخاصة للمهن التي توجب الحلاقة وتكون الزامية
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7
35 - سمو الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 21:45
انا حلاق خدام على أسرة 4افراد كاري محال 1500درهم معنديش الراميد مغاديش نستافد من المساعدة الإجتماعية ديال 800درهم اصلا ديالاش.اذن انا اعمل انا موجود.
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