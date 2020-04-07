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كُتّاب وآراء
عبد القادر اعمارة: "أتواجد في بيتي لفترة نقاهة"
أكد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أنه في بيته لفترة نقاهة تدوم بضعة أيام بعد خروجه من المستشفى أمس الاثنين.
وكتب الوزير في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي: "لكل من يسأل عن حوالي، مشكورا، أنا الآن في بيتي لفترة نقاهة تدوم إن شاء الله بضعة أيام. الأطباء، مشكورين، وحسب التحليلات المخبرية، أكدوا خلو جسمي من الفيروس وكذا الحاجة الملحة إلى الراحة حتى يستعيد الجسم عافيته. شكرا للأطباء والممرضين والأصدقاء والزملاء وللجميع".
وتماثل الوزير عبد القادر اعمارة للشفاء من فيروس "كورونا" المستجد، الذي اكتُشفت إصابته به عقب عودته من مهام رسمية في دول أوروبية، إذ كشفت التحاليل المخبرية التي أجريت له خلو جسمه من "كوفيد-19"، ليتقرر السماح له بمغادرة المستشفى والعودة إلى بيته.
وكانت الوزارة عممت بلاغا أعلنت فيه إصابة الوزير بالفيروس، وأكدت أن الأعراض التي برزت عليه بسيطة ولا تدعو للقلق، وأنه يمارس مهامه الاعتيادية باستعمال كافة الوسائل التقنية التي تتيح الاشتغال عن بعد.