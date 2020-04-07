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الرئيسية | مجتمع | عبد القادر اعمارة: "أتواجد في بيتي لفترة نقاهة"

عبد القادر اعمارة: "أتواجد في بيتي لفترة نقاهة"

عبد القادر اعمارة: "أتواجد في بيتي لفترة نقاهة"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 21:30

أكد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أنه في بيته لفترة نقاهة تدوم بضعة أيام بعد خروجه من المستشفى أمس الاثنين.

وكتب الوزير في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي: "لكل من يسأل عن حوالي، مشكورا، أنا الآن في بيتي لفترة نقاهة تدوم إن شاء الله بضعة أيام. الأطباء، مشكورين، وحسب التحليلات المخبرية، أكدوا خلو جسمي من الفيروس وكذا الحاجة الملحة إلى الراحة حتى يستعيد الجسم عافيته. شكرا للأطباء والممرضين والأصدقاء والزملاء وللجميع".

وتماثل الوزير عبد القادر اعمارة للشفاء من فيروس "كورونا" المستجد، الذي اكتُشفت إصابته به عقب عودته من مهام رسمية في دول أوروبية، إذ كشفت التحاليل المخبرية التي أجريت له خلو جسمه من "كوفيد-19"، ليتقرر السماح له بمغادرة المستشفى والعودة إلى بيته.

وكانت الوزارة عممت بلاغا أعلنت فيه إصابة الوزير بالفيروس، وأكدت أن الأعراض التي برزت عليه بسيطة ولا تدعو للقلق، وأنه يمارس مهامه الاعتيادية باستعمال كافة الوسائل التقنية التي تتيح الاشتغال عن بعد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - آية دعاء الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 21:39
الحمد لله على سلامته. ونتمنى الشفاء العاجل لكل المرضى
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16
2 - رضوان لعلالي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 21:40
الله يبارك اسيد الوزير الف مبروك الله يسسهل على باقي مرضانا والله يشافيهم يارب
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2
3 - محمد الزموري الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 21:41
الحمدلله على السلامة اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
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8
4 - زهير الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 21:44
الحمد لله والشكر لله على سلامتك ونتمنى الشفاء العاجل للجميع
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8
5 - نبيل الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 21:48
حمد الله على سلامتو إمكانياتنا الشفاء العاجل لكل المصابين و اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين
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6 - مغربي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 21:49
سلآم عليكم ، اولا على سلامتك الأخ عمارة،الحمد لله والشكر لله رب العالمين،لو طبقوا على جميع من دخلوا من الخارج كاسائحين أو مغاربة الخارج بنفس الطريقة التي اخد بها الوزير،ما وصلنا الى ما نحن عليه،وللأسف اغلبية ناس مخلطين مصابين.
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7 - GALA الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 21:51
على سلامتكم وهنيئا لكم بالشفاء. نطلب من الله الشفاء العاجل للجميع
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8 - arabcha الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 21:51
الشفاء العاجل ان شاء الله فكيفما كان الحال فهو اولا انسان وثانيا مغربي اللهم اشفه لاهله وذويه واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم امواتنا امين
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9 - فايزة الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 21:55
الحمد لله على سلامة معالي الوزير السيد عبد القادر اعمارة، طهور إن شاء الله. ربي يحفظكم لذويكم.
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10 - عبد المجيد الحريقي الحمدوني الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 21:56
على السلامة الحمدلله نسأل الله العافية لجميع المرضى وأن يحفظ الله هذا الوطن من كل سوء
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