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الرئيسية | مجتمع | مديرية الأمن تشدد على إجبارية وضع الكمامات‎

مديرية الأمن تشدد على إجبارية وضع الكمامات‎

مديرية الأمن تشدد على إجبارية وضع الكمامات‎
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 22:20

دعت مصالح الأمن الوطني جميع الأشخاص المأذون لهم استثناءً بالتنقل إلى وضع الكمامات الواقية، التي أصبحت إجبارية منذ اليوم الثلاثاء 7 أبريل، وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة قانونا.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني في "تغريدة" عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على أن الأجراء المفعل يهدف إلى ضمان الأمن الصحي لكافة المواطنين.

وكانت وزارات الداخلية والصحة والاقتصاد والمالية، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أعلنت في بلاغ مشترك أمس الإثنين أن وضع الكمامات الواقية من فيروس "كورونا" أصبح إلزاميا على جميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن، ابتداء من اليوم الثلاثاء.

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