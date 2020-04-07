24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
07/04/2020
الأيام القادمة
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:36
|07:04
|13:35
|17:05
|19:56
|21:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- "عاصفة السيتوكين" .. نشاط مناعي مفرط يحصد ضحايا "كوفيد 19"
- خرق "الطوارئ" يجر أشخاصا إلى القضاء بالنقوب
- إنه زمن الكورونا يا صديقي..
- "وزارة الصحة" توضح بشأن "أرقام مجانية" للتواصل
- سلطات الدار البيضاء تسارع الزمن لتعقيم الشوارع والمرافق العامة
"عاصفة السيتوكين" .. نشاط مناعي مفرط يحصد ضحايا "كوفيد 19" (5.00)
- بلافريج يصوّت ضد الاقتراض الخارجي .. وبووانو: سقوط أمام "البوز" - (248)
- الكمامات تنفذ من السوق بعد ساعات من القرار الإلزامي للسلطات - (208)
- وزير المالية: غياب العملة الصعبة يشكل خطرا على السيادة المغربية - (184)
- المغرب يسجّل 64 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة - (157)
- خرق "حالة الطوارئ" يضع شقيق وزير سابق في سجن "عكاشة" - (148)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
مديرية الأمن تشدد على إجبارية وضع الكمامات
الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 22:20
دعت مصالح الأمن الوطني جميع الأشخاص المأذون لهم استثناءً بالتنقل إلى وضع الكمامات الواقية، التي أصبحت إجبارية منذ اليوم الثلاثاء 7 أبريل، وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة قانونا.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني في "تغريدة" عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على أن الأجراء المفعل يهدف إلى ضمان الأمن الصحي لكافة المواطنين.
وكانت وزارات الداخلية والصحة والاقتصاد والمالية، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أعلنت في بلاغ مشترك أمس الإثنين أن وضع الكمامات الواقية من فيروس "كورونا" أصبح إلزاميا على جميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن، ابتداء من اليوم الثلاثاء.