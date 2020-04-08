وزارة الصحة ترصد 58 إصابة جديدة بكورونا .. الحصيلة 1242 حالة

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء على الساعة العاشرة صباحا، تسجيل 58 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، منذ السادسة من مساء أمس الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1242 حالة.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 4358 منذ بداية انتشار الفيروس على مستوى البلاد.

جدير بالذكر أن عدد الحالات المؤكدة إصابتها، حتى الساعة السادسة من مساء أمس، كانت قد بلغت 1184 وفق الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة.

المعطيات نفسها، الخاصة بصباح اليوم، كشفت تسجيل حالة وفاة جديدة أوصلت العدد الإجمالي للوفيات إلى 91 حالة، إضافة إلى 4 حالة شفاء جديدة تجعل مجموع المتعافين 97 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.