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كُتّاب وآراء
وزارة الصحة ترصد 58 إصابة جديدة بكورونا .. الحصيلة 1242 حالة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء على الساعة العاشرة صباحا، تسجيل 58 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، منذ السادسة من مساء أمس الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1242 حالة.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 4358 منذ بداية انتشار الفيروس على مستوى البلاد.
جدير بالذكر أن عدد الحالات المؤكدة إصابتها، حتى الساعة السادسة من مساء أمس، كانت قد بلغت 1184 وفق الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة.
المعطيات نفسها، الخاصة بصباح اليوم، كشفت تسجيل حالة وفاة جديدة أوصلت العدد الإجمالي للوفيات إلى 91 حالة، إضافة إلى 4 حالة شفاء جديدة تجعل مجموع المتعافين 97 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (30)
وباء كورونا علمني درسا مهما الا وهو الشعب جاهل لا ٱعمم
الحكومة ترجلات والشعب تبرهش.كنا ديما ننتقض المسؤولين
اخوتي الدول دارت أكثر من مجهودها معنا فدبا الباقي علينا فنحن المسؤولين على ماتبقى.
علاش نسبة التحاليل قليييلة ؟ ؟
بغيت غير مفهم علاش شراو أجهزة الكشف السريع من كوريا الجنوبية مين مكيستخدموهمش ؟
حنا المسؤولين على هدشي .نحاسبوا انفسنا والدولة يحاسبها الله
اللهم اشفي جميع المرضى
الله يحفضنا أو صافي
نرجو من الإخوة الكرام الالتزام التام بقواعد الحجر الصحي لأننا في مرحلة حاسمة، يحز في نفسي رؤية الاكتظاظ في بعض الأسواق و كأن شيئا لم يكن، فالكل مسؤول عن أفعاله، كونوا مسؤولين جزاكم الله خيرا..