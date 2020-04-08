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الرئيسية | مجتمع | وزارة الصحة ترصد 58 إصابة جديدة بكورونا .. الحصيلة 1242 حالة

وزارة الصحة ترصد 58 إصابة جديدة بكورونا .. الحصيلة 1242 حالة

وزارة الصحة ترصد 58 إصابة جديدة بكورونا .. الحصيلة 1242 حالة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 08 أبريل 2020 - 10:45

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء على الساعة العاشرة صباحا، تسجيل 58 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، منذ السادسة من مساء أمس الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1242 حالة.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 4358 منذ بداية انتشار الفيروس على مستوى البلاد.

جدير بالذكر أن عدد الحالات المؤكدة إصابتها، حتى الساعة السادسة من مساء أمس، كانت قد بلغت 1184 وفق الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة.

المعطيات نفسها، الخاصة بصباح اليوم، كشفت تسجيل حالة وفاة جديدة أوصلت العدد الإجمالي للوفيات إلى 91 حالة، إضافة إلى 4 حالة شفاء جديدة تجعل مجموع المتعافين 97 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - Amine الأربعاء 08 أبريل 2020 - 10:51
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وباء كورونا علمني درسا مهما الا وهو الشعب جاهل لا ٱعمم
الحكومة ترجلات والشعب تبرهش.كنا ديما ننتقض المسؤولين
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225
2 - mizo الأربعاء 08 أبريل 2020 - 10:51
الله يلطف بينا ياربي بقاو فديوركم
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109
3 - حميد الأربعاء 08 أبريل 2020 - 10:53
الحمد لله على كل حال نتمنى من الله أن نسمع في القريب العاجل بأنه لم تسجل أي حالة حتى الآن
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125
4 - سفح الجبل الأربعاء 08 أبريل 2020 - 10:56
يجب الرفع من عدد التحليلات المخبرية الأمر خطير جدا قبل فوات الأوان الطريق التي تدار بها الأمور لا تعجبني إطلاقا
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164
5 - Yanis الأربعاء 08 أبريل 2020 - 10:56
hamdoullah y as pas beaucoup de mort si c est vrais le maroc est dans le bon chemin mais j ai des doutes sur le nombre des morts c est un peu exagéré ou pas comptabiliser
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-50
6 - مشاهد الأربعاء 08 أبريل 2020 - 10:57
تق في الله سبحانه وتعالى ولا تخف خد حذرك كحذرك من العدو واصبر على ما ابتليت به فهو خير ، ولا تجعل الدنيا اكبر همك .
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185
7 - mouaad الأربعاء 08 أبريل 2020 - 10:58
الله يلطف بنا يارب
اخوتي الدول دارت أكثر من مجهودها معنا فدبا الباقي علينا فنحن المسؤولين على ماتبقى.
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66
8 - نجي الأربعاء 08 أبريل 2020 - 10:58
163 تحليلة عطات 58 إصاااابة !
علاش نسبة التحاليل قليييلة ؟ ؟
بغيت غير مفهم علاش شراو أجهزة الكشف السريع من كوريا الجنوبية مين مكيستخدموهمش ؟
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132
9 - casawi الأربعاء 08 أبريل 2020 - 10:58
الشعب يريد الحجر الصحي 24h/24 الشعب يريد الحجر الصحي 24h/24 الشعب يريد الحجر الصحي 24h/24 الشعب يريد الحجر الصالشعب يريد الحجر الصحي 24h/24 حي 24h/24 الشعب يريد الحجالشعب يريد الحجر الصحي 24h/24ر الصحي 24h/24 الشعب يريد الحجر الصحي 24h/24
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73
10 - رضوان الأربعاء 08 أبريل 2020 - 10:59
 وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه.
حنا المسؤولين على هدشي .نحاسبوا انفسنا والدولة يحاسبها الله
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28
11 - ولد العربي الأربعاء 08 أبريل 2020 - 10:59
كنسول على واحد سميتو "مكي الصخيرات "كان كيداوي الناس بالاشارة وحتى باللمس .مع كورونا اختفى هو والجهل والناس اللي كانو يصدقونه ويحجوا عنده
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92
12 - مدوخ من المداويخ الأربعاء 08 أبريل 2020 - 10:59
لعشية مع 6 تسمع شي 150 حالة ولى الله يستر
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-20
13 - Ingénieur الأربعاء 08 أبريل 2020 - 11:00
الهم اشف المصابين و ارحم موتى المسلمين... حتى قنواتنا مازالت تبث التفاهات و لم تعر أي اهتمام لموتى المسلمين الذين لم تودعهم عائلاتهم، لا قرآن ولاحداد ولا خطبة جمعة في قنواتنا. (فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ...)
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67
14 - تعليق الأربعاء 08 أبريل 2020 - 11:00
نتمنى أن تنخفض نسبة الحالات قريبا ونستقبل رمضان في اجواءه المعتادة
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55
15 - احمدي الأربعاء 08 أبريل 2020 - 11:00
اللهم ارفع عنا هذا الوباء
اللهم اشفي جميع المرضى
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45
16 - مواطنة حرة الأربعاء 08 أبريل 2020 - 11:01
إلا عرفتو اش ديرو بلا متبقو تخلعو فينا ١٠٠ مرة فنهار.خليو الحصيلة حتال لعشية وتكال بمرة.مبقينا قادين علة الصدمات.
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42
17 - أسماء الأربعاء 08 أبريل 2020 - 11:01
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله يحفضنا أو صافي
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22
18 - هنا وهناك الأربعاء 08 أبريل 2020 - 11:01
هادشي بزااف قلة الوعي والاستهتار بالوباء شوف فين وصلنا اصابات ووفيات وغم دلك لن نتشاءم سنضل متفاءلين
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20
19 - Yass الأربعاء 08 أبريل 2020 - 11:02
الهم احفصنا جميعا و ازل عنا هذا الوباء. بحسب هذا المعطى اليومي ان نسبة الشفاء من كورونا هي 50 بالمئة.
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10
20 - 2020 الأربعاء 08 أبريل 2020 - 11:02
يجب تعميم الحجر الصحي وتوقيف الحركة بصفة كاملة واغلاق الموانئ والمحلات التجارية والمخابز يعني لي لقاوه الشارع اتعدم يجب تتبع هدا الاجراء المتشدد لمدة اسبوع كامل..لأن الامر أصبح أخطر هدا الدي لا يستوعبه الناس
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4
21 - الله المستعان الأربعاء 08 أبريل 2020 - 11:02
اللهم رفع عنا هذا الوباء اللهم حفض جميع عبادك وتجوز عنهم اللهم انا نسالك العفو والعافية في الدنيا والاخرة توفنا وانت راض عنا
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15
22 - اللهم اصرف عنا البلاء الأربعاء 08 أبريل 2020 - 11:02
لنطن صريحين،الشعب المغربي من أكثر الشعوب جهلا و قلة للوعي.إذا أرادوا الخروج و خاصة في هذه الأوقات و السلطات تطالبهم بالبقاء في منازلهم حتى تتحين الأوضاع،فهؤلاء الأشخاص هم من أولي العقول المتحجرة،و لكن لا بأس في أن يخرجو و لكن شريطة ارتدائهم للكمامات حتى لا يصيبوا الآخرين بالمرض لا سمح اللخ.اللهم اصرف عنا الداء و قنا شر الوباء و أبعد عنا الطعن و الطاعون و البلاء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير،و اشف مرضانا و ارحم موتانا
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11
23 - السعيدي محمد الأربعاء 08 أبريل 2020 - 11:02
أتمنى من جميع المغاربة أن يتقيدوا بكافة التعليمات والتوجيهات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة؛ حماية لهم ولأسرهم أولا ولمجتمعهم ثانيا. نسأل الله العظيم أن يحفظ بلدنا ويبعد عنه البلاء والوباء وعن سائر بلاد المسلمين وعن البشرية جمعاء. اللهم آمين
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6
24 - اللهم اصرف عنا البلاء الأربعاء 08 أبريل 2020 - 11:02
لنطن صريحين،الشعب المغربي من أكثر الشعوب جهلا و قلة للوعي.إذا أرادوا الخروج و خاصة في هذه الأوقات و السلطات تطالبهم بالبقاء في منازلهم حتى تتحين الأوضاع،فهؤلاء الأشخاص هم من أولي العقول المتحجرة،و لكن لا بأس في أن يخرجو و لكن شريطة ارتدائهم للكمامات حتى لا يصيبوا الآخرين بالمرض لا سمح اللخ.اللهم اصرف عنا الداء و قنا شر الوباء و أبعد عنا الطعن و الطاعون و البلاء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير،و اشف مرضانا و ارحم موتانا
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3
25 - محمد ص ع الأربعاء 08 أبريل 2020 - 11:03
ضرووووري تزاد تحليلات مخبرية الى بغينا نسيطرو على الوضع... السؤال المهم دابا امتى يبداو يستعملو داكشي لي جا من كوريا.
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18
26 - ياسر الأربعاء 08 أبريل 2020 - 11:03
اللهم لا ملجأ منك الا اليك، يا من اذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، احفظ بلدنا و اكشف عنا الضر برحمتك يا أرحم الراحمين و ارزقنا توبة نصوحا
نرجو من الإخوة الكرام الالتزام التام بقواعد الحجر الصحي لأننا في مرحلة حاسمة، يحز في نفسي رؤية الاكتظاظ في بعض الأسواق و كأن شيئا لم يكن، فالكل مسؤول عن أفعاله، كونوا مسؤولين جزاكم الله خيرا..
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12
27 - احسن الحل الأربعاء 08 أبريل 2020 - 11:03
انا من وجهة نظري ليبان مصب كولوخونا اتيريو فيه غاتكون صفر حالة إصابة فالبلاد
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-29
28 - مواطن الأربعاء 08 أبريل 2020 - 11:04
مادامت الأسواق الشعبية قائمة يعني الإختلاط يعني استمرار الإنتشار...
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20
29 - جلال الأربعاء 08 أبريل 2020 - 11:06
الحمدلله على كل حال واقول لاخواني المغاربة أن التزمت في بيوتكم مايكون غير الخير هاد الأرقام ماشي كبيرة وخصوصا بعد أيام من الحجر الصحي. انا اعيش في اسبانيا واعرف كيف انتقلت الأرقام بسرعه. المغرب انشاء الله بخير. فقط يجب البقاء في البيت وخوج فرد من الاسره كل أسبوع للتبضع واعتبار كل الناس مصابة
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13
30 - محمد الأربعاء 08 أبريل 2020 - 11:06
من فظلكم عليكم باعلان الحالات لمرض كورونا حسب المدن والقرى وليس للمناطق وشكرا
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16
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