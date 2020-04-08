كورونا عبر الجهات .. غالبية الإصابات الجديدة بين البيضاء والرباط

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة الوضعية الوبائية الخاصة بفيروس كورونا، محصورة في الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، وقالت إن جهة الدار البيضاء سطات شهدت أكبر عدد من الإصابات الجديدة.

وسجلت المملكة 52 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في عموم أرجاء البلاد، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 1242 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 91 حالة ومجموع المتعافين 97.

الحالات الجديدة، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، تمثلت في 20 بجهة الدار البيضاء سطات، التي بلغ فيها المجموع 373 حالة، و15 حالة بجهة الرباط سلا القنيطرة التي راكمت 201 حالة كحصيلة.

وتم تسجيل 10 حالات جديدة بدرعة تافيلالت ليصل المجموع فيها إلى 61 حالة، بينما جهة بني ملال الخنيفرة رصدت فيها 6 حالات جديدة رفعت العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 40 حالة.

المعطيات الرسمية وقفت على 4 حالات إضافية بمراكش آسفي، التي وصل المجموع فيها إلى 208 حالات، وحالة واحد في فاس مكناس الجامعة 161 حالة، وارتفع العدد إلى 100 حالة بطنجة تطوان الحسيمة و20 حالة بسوس ماسة بعد تسجيل حالة في كل منهما.

وثبتت الحصيلة الجهوية في باقي مناطق البلاد، ويتعلق الأمر بـ73 حالة في جهة الشرق و4 حالات في جهة العيون الساقية الحمراء وحالة واحدة في جهة كلميم وادي نون، أما الداخلة وادي الذهب فإنها تبقى دون أي إصابة بكورونا.