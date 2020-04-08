الملك يقرر إعفاء مستغلي محلات الأحباس من الكراء

هسبريس من الرباط

قرر الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، إعفاء مكتري المحلات الحبسية من أداء واجبات الكراء طيلة مدة سريان حالة الطوارئ الصحية.

وقال بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إن أمير المؤمنين الملك محمد السادس، الناظر الأعلى للأوقاف، يهم المحلات المستغلة للتجارة والحرف والمهن والخدمات.

وأضاف المصدر نفسه أن هذا القرار الصادر عن الملك محمد السادس يسري أيضا على المحلات المخصصة للسكن، ما عدا تلك التي يستفيد منها الموظفون.