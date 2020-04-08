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الملك يقرر إعفاء مستغلي محلات الأحباس من الكراء

الملك يقرر إعفاء مستغلي محلات الأحباس من الكراء
هسبريس من الرباط
الأربعاء 08 أبريل 2020 - 12:40

قرر الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، إعفاء مكتري المحلات الحبسية من أداء واجبات الكراء طيلة مدة سريان حالة الطوارئ الصحية.

وقال بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إن أمير المؤمنين الملك محمد السادس، الناظر الأعلى للأوقاف، يهم المحلات المستغلة للتجارة والحرف والمهن والخدمات.

وأضاف المصدر نفسه أن هذا القرار الصادر عن الملك محمد السادس يسري أيضا على المحلات المخصصة للسكن، ما عدا تلك التي يستفيد منها الموظفون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عبد العالي ايت إستير الأربعاء 08 أبريل 2020 - 12:51
الله ينصر سيدنا الأسرة الملكية
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8
2 - غير دايز الأربعاء 08 أبريل 2020 - 12:53
والله العظيم سعداتنا عندنا ملك محمد السادس الله ينصرو و يحفظو لينا
بهاد الوقت ولينا نشوفو سياسة التضامن عند الكثير من المغاربة
اللهم ارفع عنا هدا البلاء
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7
3 - حسن الأربعاء 08 أبريل 2020 - 12:54
أسأل الله أن يحفظ جلالة الملك محمد السادس من كل سوء وأن يحفظ البلاد والعباد من هاد الوباء
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9
4 - raad الأربعاء 08 أبريل 2020 - 12:57
لم أفهم المرجو التوضيح أكثر و وشكرا
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0
5 - رطني الأربعاء 08 أبريل 2020 - 12:58
حفظكم الله ودمتم ذخرًا لهذا الوطن
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6
6 - كراسي حميد الأربعاء 08 أبريل 2020 - 12:58
نتقدم بكل إجلال وتقدير لجلالة الملك نصره بهذه المبادرة التي منحت التفاىل والتضامن الي فئات اخري من الفئات التي منحت عطف صاحب الجلالة نصره الله/ من بينها الحمامات الشعبية العمومية داخل وخارج اصوار المدن العتيقة
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1
7 - باحث عن لقمة العيش الأربعاء 08 أبريل 2020 - 12:58
الحمد لله هاذا مسمار ترقناه الله انصر سيدنا ويحفظ وطننا الغالي.
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3
8 - said الأربعاء 08 أبريل 2020 - 12:59
الله انصر سيدنا و ايطول لينا فعمرو
فالازمات و الحروب كاتبان معادن الحكام
الله الوطن الملك
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3
9 - اعصيم سمير الأربعاء 08 أبريل 2020 - 13:02
ملكنا محمد السادس الله يحفظو وينصرو ويحفظ ليه الميمة لي ولداتو.
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5
10 - Hôtel Alpha الأربعاء 08 أبريل 2020 - 13:04
مبادرة جميلة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
آلله _ الوطن _ الملك
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4
11 - إسلام الأربعاء 08 أبريل 2020 - 13:06
بادرة طيبة من صاحب الجلالة، حفظه الله ورعاه بما حفظ به الذكر الحكيم.
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2
12 - عبدالله العيون الأربعاء 08 أبريل 2020 - 13:07
واخيرا جاء القرار الذي كنا ننتضره بفارغ الصبر الله يطول لينا في عمرك يا ملكنا العزيز . بحكم انني توقفت عن العمل منذ شهر مما ادى الى توقف مدخولي اليومي . ومن هدا المنبر اناشد سيادتكم بان يتم تعجيل المرحلة التانية من الدعم و الدي يتعلق بالاشخاص الذي لا يتوفرون على ( الرميد. و كذالك الضمان الجتماعي) والله ولي التوفيق
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13 - hamid الأربعاء 08 أبريل 2020 - 13:08
ومتى يلتفت الملك الى المكتب الوطني للماء والكهرباء: للتوقيفهم عند حدهم،والذي اجال استخلاص الفواتير الى ان ترفع حالة الطوارى الصحية وبعدها يشرعون بمص دماء المغاربة،اليس من يسيرو هذا القطاع مغاربة؟؟اليست في قلبهم درة رحمة تجاه المواطن المغلوب على امرهم،لماذا لا يعفون عن الفواتير وخصوصا دات الاستعمال المنزلي خصوصا في هذه الظرفية العصيبة.وهم من كانوا الى اجل قريبا يمصون دمائنا دون حسيب ولا رقيب.
نتمنى من عاهل البلاد فهو ملادنا الاخير ان يتدخل فتقتنا فيه كبيرة،اللهم نصره وحفظه بما حفظت به كتابك العزيز
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14 - makoudi nourddine الأربعاء 08 أبريل 2020 - 13:09
بادرةطيبة.اللهم احفظ ملكنا محمد السادس
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0
15 - الشيطان عدو مبين الأربعاء 08 أبريل 2020 - 13:11
يجب ايظا مساعدة المحتاجين المهمشين باش الناس ميخرجهومش الجوع للشارع ونسدقو ظربنا كولشي في الزيرو
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16 - Abdelghani الأربعاء 08 أبريل 2020 - 13:12
حفظك الله من اي مكروه وادام الله في عمرك خدمة للوطن وشعبه الودود,وازال
الله عنا هذا الوباء,اللهم انك اعلم بعبادك ورؤوف بهم,فاستجب دعوانا وانت خير الراحمين.امين.
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17 - اسامة الأربعاء 08 أبريل 2020 - 13:12
الله يحفض سيدنا ويطول الله عمره ويحفظ الأسرة ديالو
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18 - سعيد الأربعاء 08 أبريل 2020 - 13:13
الهم الله مولانا امير الموءمنين و ندعو له ان يتدخل في ما يخص بالمدارس الخصوصية التي لا تولي بكوفيد19 و تلزم اولياء التلاميد بتسديد شهر ابريل وشكرا
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19 - الاسماعيلي الدواز الأربعاء 08 أبريل 2020 - 13:13
هناك من هؤلاء المكترين من يستغل العشرات من عقارات الأوقاف ويؤجرها من باطن للغير
انظروا فقط الى المتاجر في الأسواق مع منازل العمارات الحبسية
كثير منها مستغل من باطن
الكراء للأول 150 درهم،يحولها بعد الاستغناء عنها الى غيره نظير 1700 أو أكثر
منازل العمارات فيها ما هو أقبح
المكتري الأول بمبلغ 150 درهم يرهن الشقه ب 10 مليون للغير + 500 درهم ايجار من باطن
الأوقاف راه فيها الريع
ومن حضر احدى جلسات المحاكم في الموضوع سيطير عقله من أشكال الريع
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20 - المهدي الأربعاء 08 أبريل 2020 - 13:14
برافو !! قرار جديد يضاف الى حزمة قرارات جعلت المغرب ولله الحمد في طليعة الدول المواكبة للتصدي للوباء على أكثر من صعيد .. شكراً صاحب الجلالة ..
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21 - ربيع الأربعاء 08 أبريل 2020 - 13:15
بادة حسنة من جلالة الملك حفضه الله ورعاه،وفي نغس السياق نتمنى ان يكون نفس الامر للمدارس الخاصة
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22 - طالب معاشو الأربعاء 08 أبريل 2020 - 13:17
واصحاب القروض ، والضرائب ؟؟؟؟
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23 - تحياتي من الرباط الأربعاء 08 أبريل 2020 - 13:22
بسم الله ما شاء الله على ملكنا المحبوب الغالي الله يحفظك يا سيدنا الله يطولنا عمرك نسال الله السلامه في الدنيا والاخره الله الوطن الملك
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