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كُتّاب وآراء
السلطات تفرض على المحلات التجارية الكبرى تنظيم عملية التسوق
فرضت السلطات العمومية المكلفة بتنفيذ حالة الطوارئ الصحية إجراءات صارمة على المحلات التجارية الكبرى بالمغرب لتنظيم عملية التسوق، خشية من انتقال عدوى فيروس "كورونا" بين الزبناء.
تعليمات السلطات العمومية، التي توصلت بها أسواق المحلات التجارية الكبرى في مختلف عمالات وأقاليم المملكة، تشدد على ضرورة احترام إجراءات السلامة الصحية لعموم الزبناء الذين يقصدون هذه المحلات قصد التبضع.
ومنعت الأسواق التجارية الكبرى دخول الزبناء بشكل جماعي عبر بواباتها، إذ يتم إدخال بضعة أشخاص لا يتجاوز عددهم عشرة أفراد وعند انتهاء المجموعة الأولى من التسوق يتم إدخال مجموعة ثانية من الزبناء.
كما فرضت بعض الأسواق التجارية الكبرى، في العاصمة الرباط وسلا، كما عاينت جريدة هسبريس، إجراءات التباعد عند بوابات هذه المحلات، بالإضافة إلى منع دخول الزبناء الذين لا يرتدون الكمامات بعد قرار إجبارية ارتداء الأقنعة الواقية.
وقال مستخدم في أحد المحلات التجارية الكبرى بمدينة سلا، في تصريح لهسبريس، إنهم توصلوا بتعليمات من السلطات العمومية بضرورة تشديد إجراءات السلامة الصحية خلال عملية تسوق الزبناء، مضيفاً أن "عدم احترام هذه المحلات للتعليمات المتوصل بها قد يعرضك إلى عقوبات وغرامات قاسية".
وكانت وزارة الداخلية أصدرت قرارا يقضي بضرورة إغلاق المحلات التجارية الكبرى على الساعة السادسة مساء، أسوة بأصحاب المحلات التجارية الصغيرة.
وتأتي هذه الإجراءات المشددة في إطار إعلان المملكة عن حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني، ابتداء من يوم 20 مارس 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء.
وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء على الساعة العاشرة صباحا، تسجيل 58 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، منذ السادسة من مساء أمس الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1242 حالة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
مصر 25000 تحليلة
العراق 28414 تحليلة
الأردن 17000 تحليلة
المغرب 5600 تحليلة
لكن ما أخافه هو أن لا نستوعب الدرس ونعود لحالنا السابق أو أسوء
شخصيا أنا مرعوب من بعض الأشخاص النرجسيين أعرفهم
وهم الآن جالسون يدبرون الخطط والمكايد التي ستؤدي الناس مباشرة بعدد إنقضاء كورونا
وكيف يستثمرون الوضع الإستثنائي لصالحهم لإنماء سلطتهم وإستعبادهم للبشر وإخراج ساديتهم فيهم
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
اللهم ان هذا منكر استغلال الازمة للاسف