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جمعويون ينتقدون "تعنيف" خارقي حالة الطوارئ‬

جمعويون ينتقدون "تعنيف" خارقي حالة الطوارئ‬
هسبريس من الرباط
الخميس 09 أبريل 2020 - 00:24

وجّهت فعاليات مدنية العديد من الانتقادات إلى تحركات أعوان السلطة خلال تطبيق حالة الطوارئ الصحية، تتعلق ببعض التجاوزات الفردية التي تقع أثناء اعتقال المخالفين لقرار الخروج إلى الشارع دون التوفر على ورقة التنقل الاستثنائية.

وفي هذا الصدد، قال عادل أداسكو، فاعل مدني، إنه "لا يوجد أي بند قانوني يجيز لرجال السلطة استعمال العنف ضد مواطن أعزل لم تصدر منه مقاومة، على اعتبار أن خارق حالة الطوارئ تنتظره عقوبات تمتد من الغرامة إلى الحبس".

وأضاف أداسكو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "ما رأيناه مؤخرا من بعض المسؤولين القياد الذين يعمدون إلى توجيه الصفعات إلى المواطنين، أمام كاميرات الصحافة مع التشهير بهم والإمعان في إهانة كرامتهم، يعد مؤشرا لتراجع كبير ومقلق في مجال حقوق الإنسان بالمغرب".

وتابع المتحدث: "إن التعاقد الذي حصل بين المسؤولين والمواطن، بعد إعلان الدولة عن المصالحة الوطنية والمفهوم الجديد للسلطة، أثمر بعض المكتسبات الحقوقية؛ غير أن سلوكات بعض المسؤولين قد تؤدي إلى هدم تلك المكتسبات وإعادتنا إلى الوراء، لأنها تضرب عرض الحائط بدستور المملكة، الذي يعتبر حقوق الإنسان أسمى من التشريعات الوطنية".

وأردف الفاعل عينه بالقول: "عدم الوعي هو نتاج سياسات متتالية منذ الاستعمار، لذلك على المغرب أن يستوعب الدروس من جميع النواحي، ويعطي أولوية للتعليم والصحة والعدل والبحث العلمي في مقدمة كل البرامج التي سيقبل عليها، بعد الخلاص من هذا الوباء الذي يجب أن نتضامن جميعا من أجل مواجهته".

كما دخلت الجبهة الاجتماعية المغربية على خط تلك التجاوزات الفردية لأعوان السلطة في مدن المملكة، معربة عن رفضها لـ"بعض السلوكات والتدخلات القمعية الماسة بكرامة وحقوق المواطنين، عبر التعنيف وتكسير آليات معيشهم اليومي دون تقديم بدائل".

وطالبت الجبهة الاجتماعية، في بيان توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، بـ"ضرورة تكثيف التعبئة والتحسيس وإيجاد البدائل لضمان الالتزام بالحجر الصحي"، لافتة إلى أن "الدولة مسؤولة عن احترام قيمة الإنسان وحقه في التعليم والعلاج والرعاية الصحية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - lhaj الخميس 09 أبريل 2020 - 00:34
ها نتوما قلتوها خارقي حالة الطوارئ ماشي تعنيف الملتزمين بحالة الطوارئ اشنو بغيتو نحنيو ليهم اونهزوهم فوق لعماربة
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57
2 - don الخميس 09 أبريل 2020 - 00:36
لا صافي خارج بلا سبب و بلا إذن استتنائي و نتلاقاواه بالورد و نديواه نزيدو نعمرو الحباسات و نزيدو الكتضاض و المصاريف را أغلبية الشعب مع الهراوا و سيرو قراو التعاليق على الڤيدوات
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24
3 - الطنز العكري الخميس 09 أبريل 2020 - 00:38
انا لست مع من يخرج بدون غرض ولكن ضد السادية و الهمجية اللتي هي اصلا سمة فدول العالم الثالث تحديد العنف و الحكرة و اللطم و الفع و الركل مثلنا مثل مصر و الهند و غرديرها من الدول السادية المخزنية ولكن هتا هاذ العنف ليس موجه ضد الجميع رادين بالهم معامن غا جات فلي ما عندو كالة
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-13
4 - الصرامة الخميس 09 أبريل 2020 - 00:39
كاين بعض العناصر هي كتقلب على العصا حيث القانون محطوط باش نطبقوه ماشي نخرقوه وهادو لي كيخالفو الطوارئ إلى قدر الله نشرو العدوى للناس وماتو هادو راه خاصهوم نطبقو عليهم قانون ديال القتل غير العمد ماشي ديال مخالفة الطوارئ هادا العصا راها نوع من الصرامة في تطبيق القانون
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24
5 - ali الخميس 09 أبريل 2020 - 00:41
ما رأيناه في الحي المحمدي من تدمير عربات العديد من المواطنين والتي تعابر مصدر رزقهم الوحيد من طرف الجرافات بأمر من السلطات سيسبب احتقان وغليان كبير من طرف هذه الفئة. والتي قد تكون شرارة اضطرابات اجتماعية لاحقا.

يجب على المخزن ان يكون ذكيا في تعامله مع الطوارئ ويجمع بين الحزم والانسانية. اما المنهجية الأمنية. فضررها اكبر من نفعها.
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-12
6 - youssef الخميس 09 أبريل 2020 - 00:42
Si on suit vos opinions passives on serait rendus à 20 000 cas maintenant !!! Est ce que vous vivez vraiment sur cette planète??? Défendre klk1 qui enfreint la loi et met la vie de ses concitoyens en danger je trouve ça vraiment irrespectueux envers nous ...
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9
7 - محمد القاسمي الخميس 09 أبريل 2020 - 00:43
لم يسبق حتى الآن أن قام أحد رجال القوات المسلحة أو رجال الأمن باستخدام العنف أو أسلوب الضرب
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14
8 - مغربي في زمن كورونا الخميس 09 أبريل 2020 - 00:44
اظن ان الخطر الكبير الدي يهدد المنظومة الاجتماعية هي بعد كثرة الأحزاب السياسية. وكثرة النقابات اتت الجمعيات لتخلص على ما تبقى من منظومة الاخلاق والتربية . فثقافة الفاعلين الاجتماعيين التي اصبح من هب ودب ينسب لها نفسه. فتارة تفتي في قضايا اجتماعية ونفس الفئة تتكلم في السياسة ومرة أخرى في ......
ولسان المغربي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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5
9 - المستعين بالله الخميس 09 أبريل 2020 - 00:44
لا حول ولاقوة الا بالله، اعباد الله خليوا المسؤلين يديروا خدمتهم، راه المخزن ما كيتعداش على عباد الله، راه لي دار شي حاجة كيتخلص او صافي، غير هو الخلاص فيه او فيه، امَّا يجي واحد ويدافع على انسان متهور لا اخلاق لا آداب، هدي فلسفة خاوية، كنقول لهاد السيد لكيدافع على هاد الرعاوين يخرج هو ويدير الحملات ديال التوعية والتحسيس ويشوف كيفاش غادي يكون التجاوب معاه،
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3
10 - متتبعة الخميس 09 أبريل 2020 - 00:46
نطلب منكم ان تدخلو الحجر هذه الفترة. هنا ك نوعية من الناس لا تفهم الا بهذه الطريقة. ارجو من جمعيات حقوق الانسان ان تبتعد عنا لفترة حتى ينتهي على الاقل كورونا. والا سنرفع عليكم دعوى الى الله سبحانه.. الام لحماية ابنها تعنفه بعض المرات...ادا فعلت الدولة عنفا مع شخص واحد فرغبتها من ذلك حماية 40 مليون...وحتى الدول الغربية التي تشتغلون لحسابها تفعل اكثر من التعنيف
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4
11 - حميد الخميس 09 أبريل 2020 - 00:48
اتركونا من حقوق الإنسان فحقوق الانسان لا مكا ن لها في هذا الوقت لأن ارواح الابرياء في خطر بسبب تهور وتجاوزات بعض المخالفين فالسلطة قامت بواجبها سخرت جميع الوسائل الا علام المقدمين الشيوخ البراحة وووو ام تريدون دفع البلاد الى الهاوية باسم حقوق الانسان على المخالفين ان يحترموا ما عليهم ولن تهان كرامتهم
إحترم تحترم
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6
12 - ملاحظ صريح الخميس 09 أبريل 2020 - 00:48
بحال هاد الجمعويين اللي خلاو هاد المخالفين يفهمو غلط حقوق الانسان. خرجتو على واجب احترام القانون والسلطات..
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4
13 - مهتم جدا الخميس 09 أبريل 2020 - 00:49
السي أداسكو ، وفر هذا الفلسفة لوقت آخر . نحن الفلسفة الصحيحة والمطلوبة اليوم هي دخل لدارك باش تحمي نفسك وتحمي غيرك . الي التزم مرحبا ، الي ما التزمش وقصح راسو ، ياكل لعصا . والعصا هنا من مقاصد الشريعة باش نحافظوا على الانفس والارواح
اتمنى ان تكون قد فهمت
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6
14 - medo الخميس 09 أبريل 2020 - 00:49
واخا تتهدو على حقوق انسان ودوك الناس لي خداميم ليل ونهار ومهددين بالمرض ماشي بشر ولا معندهم حقوق شفتكم تتهدرو غا على واحد الحالة بوحدها ديا داك القايد والقياد لوخرين لي خدامين بتفاني واخلاص ونزيدكم هاد القياد والبوليس والمخازنية لي خدامين ليل ونهار معندهم حقوق گاع مهدرتو عليهم ملي كانو هادوك تيزفو عليهم بالحجر من السطوحة ولا الحقوق كاينين غا عند واخد شمكار خارج للزنقة فعز الفيرويس وحالة الطوارئ اودي الله ياخد فيكم الحق خرجتو على البلاد بإسم حقوق الانسان
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3
15 - بركاني الخميس 09 أبريل 2020 - 00:50
رغم الحملات الاعلامية المكثفة التي قامت وتقوم بها مختلف المنابر الاعلامية السمعية والرقمية منذ بداية الحجر الصحي منبهة الى خطورة الوضع. يأبى بعض المستهترين بحياة الاخرين الا ان يخرقوا هذا الوضع . ثم تطل علينا فئة من الجمعويين تنادي بحقوق الانسان. نحن جميعا لنا الحق في الحياة وشخص واحد مستهتر يمكن ان يضيع هذا الحق. يجب أن يعلم مثل هؤلاء الجمعوييون ان رجال ونساء السلطة بمختلف رتبهم يعملون ليل نهار وتحت اكراهات نفسية قاسية من اجل حمايتنا جميعا. يقضون اليوم في الجولان و تتبع مدى التزام المواطنين بالحجر الصحي حتى طاب ليهم القلب مساكن و تأتي شرذمة لكي تهدم كل هذا الجهد. واش بغيتهم يوزعوا عليهم الورد. هناك بعض الاشخاص لا يصلح معهم الا التصرفيق. كفا من التعليقات والبيانات الفارغة. خليو الناس تخدم وكلسو ف ديوركم.
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2
16 - سعيد الخميس 09 أبريل 2020 - 00:50
اعتقد انه هناك مجموعة من لقطاء الدفاع عن مايصطلح عليه اعتباطيا كرامة وحق قلة قليلة ممن لم يلتزم بحالة الطوارئ الصحية التي تعرفها البلاد قلت هؤلاء لم يجدوا موضوعا خصبا يسترزقون من ورائه سوى إيهام الرأي العام بوقوفهم بجانب قلة من الخارجين عن القانون،أقول لهؤلاء أن المغرب في سباق ضد الزمن لتجنب كارثة وبائية لقدر الله،والحل الوحيد لتريوض القطيع هو الصفع واللطم، لأنه هناك فئة لا تؤمن إلا بلغة العصا،فبدلا من انخراطهم في التوعية والتاطير والتحسيس، فضلوا التشويش لايثارة الانتباه،انه الارتزاق في زمن الكوارث،أو الاسترزاق بماسي الاخر،سيروا كونو تحشمو
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1
17 - مواطنة مغربية الخميس 09 أبريل 2020 - 00:50
أجي تشوف دابا منتصف الليل و بنادم فالزنقة ك يكمي و يتلفظ بكلام ساقط و ما مسوقش كاع للحجر الصحي ...في نظرك هادو شنو خاصهم...
الناس كتموت و البلاد على المحك دايرة كثر من جهدها باش توعي و تحمي الناس و بنادم عايش الحياة ما مسوقش...الناس مضحية بحياتها بصحتها مخلية ولادها و واليديها و خوتها باش حنا نكونو في أمان ... تحية احترام و تقدير و امتنان للأطقم الطبية في المستشفيات ..لأفراد الأمن و جميع عناصر وزارة الداخلية،الدرك الملكي و القوات المساعدة و القوات المسلحة الملكية و الوقاية المدنية تحية امتنان و تقدير لعمال النظافة و المتطوعين و لكل مغربي حر عندو غيرة على هاد البلاد...
اللهم اجعل هدا البلد آمنا مطمئنا و سائر بلاد المسلمين..
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1
18 - ماروكي الخميس 09 أبريل 2020 - 00:50
احسن حاجة يقدر يقدمها المغربي من اجل المغرب هو استعمال موانع الحمل .... واش واحد ما عندو عشا ليلة ووالد 8 ولد غير واحد واقدر عليه...
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19 - هرمكة الخميس 09 أبريل 2020 - 00:51
* لا للمبالغة ، حرية الفرد تنتهي عدم إحترام الآخر ،
و ذلك التصرف ليس جديداً علينا ، لقد سبق أن رأيناه
في الدول العريقة في الديموقراطية .
* جميع المغاربة مجندون لمكافحة هذه الجائحة إلا شرذمة
من الغوغائيين ، لهذا أطلب من الجهات المسؤولين أن يشبعوا
أولئك هرمكة ، و لا مجال للمزاح في هذه الظروف الصعبة .
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20 - العباس الخميس 09 أبريل 2020 - 00:51
اودي راحنا جنس كاموني إلى ما تحكينا ما نعطو ريحة قرب مسكني أرى يوميا مراهقين كايلعبو قاش قاش مع المخزن
زائد أصحاب دكاكين دايما جماعة دايرين كراسى وجالسين مقصرين
الله يلطف سيقتلنا الغباء والعناد
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21 - عادل الخميس 09 أبريل 2020 - 00:51
اظن ان حالة الطوارئ وتعريض حياة الآخرين للخطر الفتاك و المميت من طرف الطائشين تستدعي الحزم و الصلابة حتى إذا اقتضى الأمر جلد الشخص الذي يعتبر قاتلا في رأيي ومن يدافع عنه يخرق ابسط واول حق بشري وهو حق الأمان والحياة. فلا تساهل والعصا لمن عصا في هذه الظروف. وحال أوربا خير دليل علىما اقول
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