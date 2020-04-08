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كُتّاب وآراء
إقليم طاطا يُسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا
بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جهة سوس ماسة 20 حالة، وفقا لآخر المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة، بعد استقرت الإحصائيات في 19 حالة لنحو أسبوع.
وفقا لمصادر جريدة هسبريس، فالحالة المؤكدة المسجلة اليوم الأربعاء تتعلق بشخص في التسعينيات من العمر، يتحدّر من دوار "المحاميد" في الجماعة الترابية "فم زكيد"، بإقليم طاطا، إذ رجّحت المصادر أن يكون أحد أبنائه المصابين، الذي كان قد حلّ بالمنطقة قادما من الدار البيضاء منذ حوالي أسبوعيْن ولم تظهر عليه أعراض الإصابة، هو من نقل إليه العدوى.
وأوردت المصادر ذاتها أن الحالة الصحية للمصاب، وهو أول حالة تُسجّل بإقليم طاطا، جد حرجة للغاية، ونُقل إلى المستشفى الإقليمي بطاطا، كما يُنتظر إحالته على المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير.