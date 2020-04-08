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الرئيسية | مجتمع | إقليم طاطا يُسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

إقليم طاطا يُسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

إقليم طاطا يُسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا
رشيد بيجيكن من أكادير
الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:10

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جهة سوس ماسة 20 حالة، وفقا لآخر المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة، بعد استقرت الإحصائيات في 19 حالة لنحو أسبوع.

وفقا لمصادر جريدة هسبريس، فالحالة المؤكدة المسجلة اليوم الأربعاء تتعلق بشخص في التسعينيات من العمر، يتحدّر من دوار "المحاميد" في الجماعة الترابية "فم زكيد"، بإقليم طاطا، إذ رجّحت المصادر أن يكون أحد أبنائه المصابين، الذي كان قد حلّ بالمنطقة قادما من الدار البيضاء منذ حوالي أسبوعيْن ولم تظهر عليه أعراض الإصابة، هو من نقل إليه العدوى.

وأوردت المصادر ذاتها أن الحالة الصحية للمصاب، وهو أول حالة تُسجّل بإقليم طاطا، جد حرجة للغاية، ونُقل إلى المستشفى الإقليمي بطاطا، كما يُنتظر إحالته على المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - حميد برادة الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:28
واش هادو مابغاوش يجلسو فدارهم هاهو عدا الوالد ديالو علاش خلاوه السلطات يسافر بصفتو اش؟؟؟؟؟؟؟ الشكوى لله
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2 - تنغيري الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:29
إوا هانتا جاي تتجري من الدار البيضاء ومخلص المركوب مضوبل باش تجيب معاك المرض تعادي بيه الوالدين ديالك باش تبقا نتا على خاطرك،هانتا تهنيتي،او هانتا فضيتي مع كلشي دبا،مني جيتي من مدينة موبوؤة مقدرتيش دير حجر صحي تلقائي تكمش فشي بيت ولا فشي خلا حتا دوز 15 يوم،ولا حسيتي براسك نتا هو باهوم،إوا هانتا خرجتي على الواليد ديالك.الضمير ديالك مرتاح دبا؟؟
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3 - انيا اوالطيب الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:29
عباد الله كل واحد جلس في مدينة لي راه راه فيها
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4 - جمال كلميم الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:32
لقد توفي قبل قليل وهم بصدد نقله للمستشفى ، رحمة الله عليه
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5 - marocain الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:36
اللهم الطف اللهم الطف اللهم اطف .
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6 - عادل الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:38
ااسلام عليكم ورحمة الله اوريد ان اقول ان الحالة لهدا الرجل العجوز ان نقلت له العدوى عبر ابنه القادم من الدار البيضاء كيف مر من الدار البضاء الى مدينة طاطا هدا هي المرحلة الحارجة لهدا اطلب من اخواننا المغاربة ان نكون متحدين واللزوم في بيوتينا الله يرحم الوالدين راه السلطات عيات بهاد المجهودات راه حتى احنا خاصنا نديرو مجهود بحال الاطباء بحاء الممرضين بحال السلطات يد وحدة متصفقش خاصنا نتحدو الله يرحم الوالدين نبقاو فالدار ولو 14 اليوم او نحكمو .وشكرا
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