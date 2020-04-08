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كُتّاب وآراء
بيع "الكمامات" بالتقسيط يهدد بنقل فيروس "كورونا" بين المغاربة
رغم دخول قرار معاقبة الأشخاص الذين لا يرتدون الكمامات للوقاية من فيروس "كورونا"، بعدما صار ارتداؤها إجباريا بموجب مرسوم وزاري، حيز التطبيق ابتداء من أمس الثلاثاء، مازال عدد من المواطنين يبحثون عن الكمامات بسبب عدم توزيع العدد الكافي منها على المحلات التجارية التي تتولى بيعها.
وبدأت عملية توزيع الكمامات على محلات البقالة من طرف شركات توزيع الحليب، أمس الثلاثاء، لكن الكمية الموزعة لم تتعدّ علبة واحدة من فئة 50 وحَدة لكل محل تجاري، وهو ما أدى إلى نفادها فورا. ووجد التجار أنفسهم في صدام مع المواطنين الذين يبحثون عن الكمامات بأي وسيلة، خوفا من الغرامة أو السجن.
ولم يتم توزيع الكمامات اليوم الأربعاء على التجار الذين وُزعت عليهم أمس، واقتصر توزيعها على التجار الذين لم توزع عليهم، بسبب عدم إنتاج الشركات المصنّعة للكميات الكافية لتغطية حاجيات السوق الوطنية، إلى حد الآن، في انتظار زيادة حجم الإنتاج خلال الأيام المقبلة.
وأوضح عيشى أُشوط، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط، أن هناك إقبالا كبيرا للمواطنين على اقتناء الكمامات، بسبب الخوف من المقتضيات القانونية التي ستطال أي مخالف لقرار إجبارية ارتدائها، مشيرا إلى أن غياب الكمامات خلق للتجار متاعب كثيرة، إذ يتهمهم بعض المواطنين برفض بيعها لهم، بينما هم لا يتوفرون عليها أصلا.
واعتبر أشوط، في تصريح لهسبريس، أن عدم منح مهلة للمواطنين لاقتناء الكمامات، وتطبيق قرار إجبارية ارتدائها مباشرة في اليوم التالي، هو ما أدى إلى الارتباك الذي تشهده السوق حاليا، حيث نفدت كمية الكمامات الموزعة بسرعة.
من جهة ثانية، تطرح طريقة بيع الكمامة مخاطر من احتمال أن تكون وسيلة لانتقال فيروس "كورونا"، بدل أن تكون أداة للوقاية منه، إذ تُوزّع علبة من خمسين وحَدة على المحلات التجارية، ويتم بيعها، بعد ذلك، بالتقسيط، بحيث تلمسها مباشرة يد التاجر، التي تلمس مئات القطع والأوراق النقدية.
عيسى أشوط، يؤكد أن بيع الكمامات بالتقسيط يمكن، فعلا، أن يترتّب عنه انتقال فيروس كورونا، ما دامت يدا التاجر تلمسان النقود التي قد تكون ملوثة بالفيروس، مشيرا إلى أن حل هذا المشكل هو أن تعمل الشركات المصنّعة على وضع خمس كمامات في كل كيس، وتباع للمواطنين بأربعة دراهم دون فتحها.
وأضاف المتحدث ذاته أن هذه الطريقة ستمكّن من تجنب خطر انتقال فيروس "كورونا"، لأن غالبية المواطنين سيكون بمقدورهم أن يشتروا خمس كمامات بأربعة دراهم، بينما وضع الكمامات في علبة من خمسين وحَدة يقتضي بيعها بالتقسيط، رغم ما تنطوي عليه هذه العملية من خطر حقيقي للإصابة بالفيروس.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (74)
كذلك الشان بالنسبة للمجتمع المدني الذي نهب الدولة ذون ان يقدم معظمه قيمة مضافة لهذا الوطن الجريح ولهذا الشعب البئيس ..
ضاع وطني بتهميش حكمائه وتمجيد فساقه ...
فالناس تخاف من الغرامات و الحبس اكثر مما تخاف من الفيروس و وفتكه
على الدولة ان تتدرب على ازمات كهذه و ان تكون هنالك خلايا يقظة لكل طارئ سواء مفتعل او طبيعي..
بل أضحت التقاليد تختلف وتتباعد..
كما لو اننا في الصين..
حيث التحية عن بعد..
والكلام باقتضاب شديد..
واختصار الطريق المؤدية إلى التبضع..
كلها سلوكيات ستبقى لا محالة ..
حتى بعد زمن كورتوا..
وربما ابعد من ذلك..
الناس بطبيعة الحال يحملون أفكار بدائية على سبيل المثاااال يمكن استعمال حمالة الصدر ككمامة ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!
المشكلة والطامة الكبرى وهي سبب هده الجائحة هو أن المغربي صافي تعمى ولا كايشوف الربح بلا مايفكر أنو هو نيت ممكن تجيه كورونا ويموت واحد العقلية ولات عندنا بدولو ربي بالدرهم وكايستغلو الفرص
الغش الغش الغش بزاف راه هاد كورونا جات على قبال هاد الناس الطماعين الجاهلين على الفلوس والربح
أطالب من الدولة تشوف شي حل راه عيينا من هاد الناس ولاو كايخطوها بديورهم وغير الزبل لي منافع فوالو ويدورو يبيعوه باش يربحو وحنا نمرضو ولا نموتو
ديرو شي شركات خاصة معترفة من طرف الدولة ومراقبة تفرقاها على الناس فابور وعلى الديور أو حتى بدرهم المهم هو تكون مزيانة لي تحميها راه تقهرنا بهاد الناس لي كايبيعو الزبل ويربحو 10 دريال فالوحدة
الطريقة الصحية هي علبة مكونة من خمس او عشر كمامات مغلفة بكيس بلاستيكي ليقتنيها المستعمل و يعقم الكيس البلاستيكي كله من الخارج قبل الاستعمال كغسل هدا الكيس اابلاستيكي الدي يحتوي بداخله على الكمامات بالماء و جافيل او اي معقم اخر ويتركها تنشف ومن تم يجبد من الكيس و يستعمل و الله يرفع علينا هدا البلاء
احسن شيئ يزودو المقطعات و القياد تزود دار بدار و ناس لي ماعدهومش ياخدها فابور
كان يجب على الحكومة أولا ضمان وفرة الكمامات في الأسواق قبل قرار إجبارية استعمالها..
أي انه يجب على الحكومة أولا وضع أجل محدد في اسبوع تقريبا و الوقوف على توفيرها بشكل جيد في الاسواق الممتازة والصيدليات وكذا أصحاب محلات البقالة في الاحياء قبل ان يتم تطبيق قانون اجبارية وضع الكمامة
هذه الكمامات التي تباع لاجدوى منها.
اتساءل هل المغرب يحارب فيروس ام يحارب شعبه!!!
انا مع مغرب متقدم نظيف,لكن ليس بالطريقة المتبعة,هذا ضد حقو ق الانسان ليست الوضعية بل الربانية.
اتقو الله
من المسؤول عن مراقبة الجودة؟
هل وضع قطعة من البلاستيك على الوجه من سيمنع من تفشي الفيروس؟
الشعب عزيز عليه ديطاي détail
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
قادرة على تخطي اي مشكل
يما مغرب
،
1__اغلاق الحدود دون اعطاء اي مهلة للناس بالخروج والدخول== مغاربة مشردين في الخارج وحتى ان هناك حالات في الداخل واوامر من جل الدول لاسترجاع مواطنيها...
2__تعميم وثيقة الخروج دون توفيرها للعموم وبكمية كافية ==كثيرون لا يتوفرون عليها وازدحام امام مكاتب الشيوخ وبيعها من طرف عديمي الضمير...
3__اجبارية الكمامات دون منح مهلة للمواطنين لاقتناءها ودون توفيرها للعموم بالكمية الكافية==نفادها بسرعة, صدام البقال مع المواطنين, بيعها بثمن غالي من طرف عديمي الضمير, بيعها بالتقسيط عن طريق اللمس يترتّب عنه انتقال فيروس كورونا.
10 + 2 بالمجان
كمسؤل في شركة.
اظن انه يجب ان تباع على شكل كمية معينة 4 او 10 فما فوق مجموعة في غلاف
وجب ايضا اقتراح حلول ريتما تتوفر في الاسواق. كوضع مناذيل على الوجه مع التوجيه من طرف مختصين بكيفية التعامل معه .
لاننا يجب علينا ان نتعاون جميعا على تطبيق الحماية المفروض اتباعها لكن تماشيا مع الواقع الذي نعيشه .
وليس من العيب او الضعف ان يستشير الوزير او الحكومة عن كيفية فرض المصلح العامة بواقعية واتقان مع الحفاظ على سلامة الجميع.
فهذا سيرفع الحرج حتى عن السلطة التي هي بين مطرقة القانون .
و مءات المواطنين المخالفين..
حسبنا الله و نعم الوكيل. اللهم ارفع عنا هذا الوباء.
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث .
واش تيصنعوهم وفق شروط الأمان ؟
واش تيعقموا يديهم ؟
واش دايرين الماسك مايقيسوش وجههم وهما تيصنعهم ؟ الخ
نتمنى ذلك، الله يحد الباس ويرحم الاموات ويصبر مواليهم ويشافي امرضى
في ظل الوضعية الراهنة التي تمر بها البلاد والعالم بأسره. ومع سرعة إنتشار الفيروس Corona .يجب على الشركات المصنعة للكمامات وضع علبة واحدة تحتوي على 5 كمامات تكون مقفلة حيث تكون في متناول المواطنين ويكون أي شخص قادر على شرائها بثمن مناسب . وبذلك نحد من بيعها بالتقسيط لما له من مخاطر إنتقال العدوى بين المواطنين. والله يحفظ بلدنا الحبيب من أي مكروه ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين. اللهم يارب العالمين ارفع عنا هذا الوباء برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم امين يارب العالمين...