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الرئيسية | مجتمع | بيع "الكمامات" بالتقسيط يهدد بنقل فيروس "كورونا" بين المغاربة

بيع "الكمامات" بالتقسيط يهدد بنقل فيروس "كورونا" بين المغاربة

بيع "الكمامات" بالتقسيط يهدد بنقل فيروس "كورونا" بين المغاربة
هسبريس - محمد الراجي (كاريكاتير: عماد السنوني)
الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:00

رغم دخول قرار معاقبة الأشخاص الذين لا يرتدون الكمامات للوقاية من فيروس "كورونا"، بعدما صار ارتداؤها إجباريا بموجب مرسوم وزاري، حيز التطبيق ابتداء من أمس الثلاثاء، مازال عدد من المواطنين يبحثون عن الكمامات بسبب عدم توزيع العدد الكافي منها على المحلات التجارية التي تتولى بيعها.

وبدأت عملية توزيع الكمامات على محلات البقالة من طرف شركات توزيع الحليب، أمس الثلاثاء، لكن الكمية الموزعة لم تتعدّ علبة واحدة من فئة 50 وحَدة لكل محل تجاري، وهو ما أدى إلى نفادها فورا. ووجد التجار أنفسهم في صدام مع المواطنين الذين يبحثون عن الكمامات بأي وسيلة، خوفا من الغرامة أو السجن.

ولم يتم توزيع الكمامات اليوم الأربعاء على التجار الذين وُزعت عليهم أمس، واقتصر توزيعها على التجار الذين لم توزع عليهم، بسبب عدم إنتاج الشركات المصنّعة للكميات الكافية لتغطية حاجيات السوق الوطنية، إلى حد الآن، في انتظار زيادة حجم الإنتاج خلال الأيام المقبلة.

وأوضح عيشى أُشوط، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط، أن هناك إقبالا كبيرا للمواطنين على اقتناء الكمامات، بسبب الخوف من المقتضيات القانونية التي ستطال أي مخالف لقرار إجبارية ارتدائها، مشيرا إلى أن غياب الكمامات خلق للتجار متاعب كثيرة، إذ يتهمهم بعض المواطنين برفض بيعها لهم، بينما هم لا يتوفرون عليها أصلا.

واعتبر أشوط، في تصريح لهسبريس، أن عدم منح مهلة للمواطنين لاقتناء الكمامات، وتطبيق قرار إجبارية ارتدائها مباشرة في اليوم التالي، هو ما أدى إلى الارتباك الذي تشهده السوق حاليا، حيث نفدت كمية الكمامات الموزعة بسرعة.

من جهة ثانية، تطرح طريقة بيع الكمامة مخاطر من احتمال أن تكون وسيلة لانتقال فيروس "كورونا"، بدل أن تكون أداة للوقاية منه، إذ تُوزّع علبة من خمسين وحَدة على المحلات التجارية، ويتم بيعها، بعد ذلك، بالتقسيط، بحيث تلمسها مباشرة يد التاجر، التي تلمس مئات القطع والأوراق النقدية.

عيسى أشوط، يؤكد أن بيع الكمامات بالتقسيط يمكن، فعلا، أن يترتّب عنه انتقال فيروس كورونا، ما دامت يدا التاجر تلمسان النقود التي قد تكون ملوثة بالفيروس، مشيرا إلى أن حل هذا المشكل هو أن تعمل الشركات المصنّعة على وضع خمس كمامات في كل كيس، وتباع للمواطنين بأربعة دراهم دون فتحها.

وأضاف المتحدث ذاته أن هذه الطريقة ستمكّن من تجنب خطر انتقال فيروس "كورونا"، لأن غالبية المواطنين سيكون بمقدورهم أن يشتروا خمس كمامات بأربعة دراهم، بينما وضع الكمامات في علبة من خمسين وحَدة يقتضي بيعها بالتقسيط، رغم ما تنطوي عليه هذه العملية من خطر حقيقي للإصابة بالفيروس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (74)

1 - واقعي الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:04
رجوكم لا لتهافة و الهستيرية فهي التي تأذي للمضاربة في الأثمنة و الإكتضاض الذي ينشر المرض ، ما فيها والو تصبر على خوتك لي خدامين مثلا ولا كبار السن يشريو الكمامة أولا ، تال الأسبوع الثاني أو غدي تلقاقهم غي محطوطين
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15
2 - مغربي الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:04
مايمكنش و مستحيل نشري كمامة مدها ليا واحد بيديه... زائد ان المغاربة ماعندهمش ثقافة يلبسو الكمامات بحال الاسيويين و هاد القرار كيبان غير غيزيد ف نشر الفيروس اكثر الله يحفظ
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44
3 - كمال أنصار الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:05
أودي راه في تمارة لاوجود للكمامات لا باكية ولا بالتقسيط
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25
4 - noureddine الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:05
effectivement. a mon avis, il faut interdire la vente par unité, et mettre en vente des paquets de 5 et de 10 unités en plus des grand paquets de 50 et de 100.
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31
5 - Bakr الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:06
Ce matin je suis allé au CARREFOUR pour acheter un paquet de masques il m'ont dit qu'ils vendent les masques par unité. Ce CARREFOUR se trouve à côté clinique badr Bourgogne ce marché
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2
6 - مواطنة حرة الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:06
آوا وشنو المعمول حنا كنتبعو غر التعليمات توع المسؤولين.كولو لينا بالضبط اشنو المطلوب منا حت كول نهار بخبار جداد معرفنا مزال اش نديرو حرنا والله.الكمامات ضروريين ولكن طريقة البيع مهياش هاديك وه مول حانوت كيبيع الكمامات اش هاد الهبال
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14
7 - بوعزا البوعزاوي الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:08
من المفروض ان ان تتكفل القواعد الحزبية بتوزيع الكمامات على البيوت واستخلاص ثمنها الحقيقي ودفعه لصندوق الدولة ان هي فعلا انخرطت في الدكاكين الحزبية من اجل بناء الوطن والاهتمام بمصلحة المواطنين ...
كذلك الشان بالنسبة للمجتمع المدني الذي نهب الدولة ذون ان يقدم معظمه قيمة مضافة لهذا الوطن الجريح ولهذا الشعب البئيس ..
ضاع وطني بتهميش حكمائه وتمجيد فساقه ...
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11
8 - immad الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:08
اظن ان القضية قضية تجارة وربح من وراء الكمامات لاغير....ما معنى ان تفرض على المواطن شراء خمس كمامات دفعة واحدة !!! بحجة حمايته من انتقال الفيروس له من البائع ....البائع الذي سيبيع له واحدة هو نفسه الذي سبيع له خمسة!!!
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-40
9 - اللهم الطف بنا الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:09
للاسف الدولة بقراراتها المستعجلة تدخل المواطنين في حالة من الهلع و التهافت على اقتناء الكمامات ما يسبب خرقا للحجر الصحي و هو ما يسبب التجمع و التجمهر و بالتالي سهولة انتقال العدوى بين الناس...
فالناس تخاف من الغرامات و الحبس اكثر مما تخاف من الفيروس و وفتكه
على الدولة ان تتدرب على ازمات كهذه و ان تكون هنالك خلايا يقظة لكل طارئ سواء مفتعل او طبيعي..
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12
10 - جمال ابن بطوطة الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:09
والكمامات حالة المغاربة إلى عصبة متخفين..
بل أضحت التقاليد تختلف وتتباعد..
كما لو اننا في الصين..
حيث التحية عن بعد..
والكلام باقتضاب شديد..
واختصار الطريق المؤدية إلى التبضع..
كلها سلوكيات ستبقى لا محالة ..
حتى بعد زمن كورتوا..
وربما ابعد من ذلك..
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-5
11 - rajaa الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:10
vraiment j'ai peur de contamination d'aprendre les masque contre le virus de chez picerie.je suis avec l'embalade d'une petite quantite (5ou 10 unité).
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2
12 - الكمامة المزورة الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:10
الكمامة من النوع التي تغسل بالبيت افضل واحسن مليون مرة من الكمامة ديال 16 ريال لانها غير صحية.
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7
13 - Jawad الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:10
c est innacceptable. de prendre la,chose avec cette légérete flagrante. on nous demande de porter des masques jettables, chaque famille doit avoir un paquet de 100, on va pas sortir tt les jours acheter des masques, quelle mediocrite de gestion, incroyable
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3
14 - ولاية السراغنة الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:10
بالنسبة لنساء عليهم الاكتفاء بالنقاب فهو والله كافي حماية للنفس ومرضاة لله عز وجل اللهم ارفع عنا هذا البلاء
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12
15 - زكريا الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:10
ينبغي ايضا برامج توعوية من طرف الاطباء و الجمعيات كيفية الإستعمال و الوقت الذي تنتهي فيه مدة الإستعمال
الناس بطبيعة الحال يحملون أفكار بدائية على سبيل المثاااال يمكن استعمال حمالة الصدر ككمامة ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!
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1
16 - ابو مروان الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:10
السلام عليكم. مقترح وضع 5 كمامات داخل كيس هو حل مثالي. اما بيعها بالتقسيط فهي مغامرة غير محسوبة العواقب.
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14
17 - raman الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:11
حكومة فيها 50 وزير رغم ذالك لا تستطيع ان تفكر او ان تاخذ امور بسيطة في الحسبان
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9
18 - شوفو لينا شي حل بزاف هادشي الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:11
والله أريد أن أبعت لكم صورة الكمامة التي أشتريتها هاد الصباح أولا مصاوبة بالساك ديال التقدية فقط لاغير تانيا لاستيك لي فيها ضعيف يلاه بغيت نديرها تقطع ولحتها

المشكلة والطامة الكبرى وهي سبب هده الجائحة هو أن المغربي صافي تعمى ولا كايشوف الربح بلا مايفكر أنو هو نيت ممكن تجيه كورونا ويموت واحد العقلية ولات عندنا بدولو ربي بالدرهم وكايستغلو الفرص

الغش الغش الغش بزاف راه هاد كورونا جات على قبال هاد الناس الطماعين الجاهلين على الفلوس والربح

أطالب من الدولة تشوف شي حل راه عيينا من هاد الناس ولاو كايخطوها بديورهم وغير الزبل لي منافع فوالو ويدورو يبيعوه باش يربحو وحنا نمرضو ولا نموتو

ديرو شي شركات خاصة معترفة من طرف الدولة ومراقبة تفرقاها على الناس فابور وعلى الديور أو حتى بدرهم المهم هو تكون مزيانة لي تحميها راه تقهرنا بهاد الناس لي كايبيعو الزبل ويربحو 10 دريال فالوحدة
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9
19 - ام انيسة الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:11
انا جدا مثفقة مع الكلام المكتوب فعوض مانحاربو الفيروس كنوضو كنزيدو نكثروه والله الا عجبني الاقتراح وأأيده فعلا تنوض تعطي بكية فيها 50 وبجي زبون يشري وحده وتعطيها لو بيدك وانت نهار كامل كتخلص من ناس هاذا هو انتشار انتاع المعقول ديال الفيروس ديرو باكيات فيها 5 و وراه 2 دراهم ثمن جد مناسب وهكذا غادي نكونو مرتاحين ومطمئنين والله يحفضنا ويحفضكم ويكفض امة آدم جمعاء ويا لطيف الطف بنا يالطيف الطف بنا يالطيف الطف بنا
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4
20 - khalid الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:11
يجب تنفيذ هدا الاقتراح فهو حل ناجع. فمند الأمس ونحن نفكر في هدا الأمر بعدما فشلنا في شراء علبة بأكملها
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1
21 - مرباح الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:13
نبهنا لهده الطريقة الخطيرة لبيع الكمامات فستنشر العدوى لا قدر الله
الطريقة الصحية هي علبة مكونة من خمس او عشر كمامات مغلفة بكيس بلاستيكي ليقتنيها المستعمل و يعقم الكيس البلاستيكي كله من الخارج قبل الاستعمال كغسل هدا الكيس اابلاستيكي الدي يحتوي بداخله على الكمامات بالماء و جافيل او اي معقم اخر ويتركها تنشف ومن تم يجبد من الكيس و يستعمل و الله يرفع علينا هدا البلاء
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8
22 - Red الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:13
هنا يجب ان نعود في سطرين الى ما كان قد قاله رئيس الحكومة حول عدم فاعلية استخدام الكمامات وعدم الحاجة اليها في عز الوباء العالمي فهنالك تقصير كبير من الدولة في هذا الشان وكذلك مصير الكمامات التي كانت بحوزة الدولة واختفت فيجب مسائلة الحكومة حول هذا الامر لانها الفاعل الاول والوحيد في هذا المشكل
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1
23 - مسمر جحا الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:13
الكمامات التي سيتم توزيعها على محالة البقالة هل هي ذات جودة أم مجرد قماش ؟؟ فإذا كانت تسرب الهواء فلا جودة فيها
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-1
24 - أسامة الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:14
الاغلب مالقاش الكمامة و المخزن لا يرحم انا متفق ان كل قرار في صالح العامة و هاتشي في صالح المواطن لكن القرار استعجالي كانو يخليو لناس على الاقل اسبوع باش كلشي ياخد كمامة مشكل والله لناس لي مالقاوش.
احسن شيئ يزودو المقطعات و القياد تزود دار بدار و ناس لي ماعدهومش ياخدها فابور
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0
25 - شخص مر من هنا الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:14
اليوم اخرجت بالكمامة حيدتها اتروحت .صافي غادي نقعد فالدار حتا يمشي هادشي.
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0
26 - aissa الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:14
من تبغي طبق شي قانون خصك تقوم بدراسة ديالو ماشي بين ليلة وضوحها طبقو و أسبوع كنقلبو على كمامات مكينينش
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0
27 - خااد الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:15
الجهل الجهل الجهل هو الذي ييسبب كارثة في البلد...في مكناس برج مولاي عمر التجمعات حتى الواحدة بعد منتثف اللبل..الله استر
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-1
28 - عادل البيضاوي 7 الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:15
السلام عليكم.
كان يجب على الحكومة أولا ضمان وفرة الكمامات في الأسواق قبل قرار إجبارية استعمالها..
أي انه يجب على الحكومة أولا وضع أجل محدد في اسبوع تقريبا و الوقوف على توفيرها بشكل جيد في الاسواق الممتازة والصيدليات وكذا أصحاب محلات البقالة في الاحياء قبل ان يتم تطبيق قانون اجبارية وضع الكمامة
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29 - عمر الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:16
نطلب منكم اي واحد بغا يزودني بالمواد الاولية انا نتحمل يد العاملة مجانا مستعد نحل المكازة ديالي و نبدا ننتج الكمامة مجانا وشكرا
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0
30 - ب ك الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:16
منطقيا السلطات الأمنية في البلد، تعي جيدا هدا الخصاص في السوق من الكمامات، واضن أنها لن تفعل القانون المتعلق بها حتى تصبح السوق مشبعة من هدا المنتوج.
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0
31 - zhour de tanger الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:16
اريد فقط ان ازكي هذا المقال واضيف اليه انني عندما خرجت لاقتناء هذا الكمامات هذا الهم الجديد اكتشفت ان تجار الحي يبيعون الكمامة بأربعة دراهم للواحدة على العلم ان الدولة حددت سعرها في 80 سنتيم فقط الشيء الذي يجب مراعاته في هذه الضرفية القاهرة اخبار هذا التجار بعدم احتكار ثمن بيع الكمامات بهذا القدر من الدراهم بقانون زجري لهم أيضا لانه يفوق قدرتنا الشرائية وشكرا
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1
32 - ملاحظ الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:17
باشي الخوف فقط من يدا التاجر!! التاجر يسلمها للزابون لي يقاياسها على وجهو ويرجعها للتاجر إلا معاجباتوش. كذلك شافت بائعي الكارو بالتقسيط يبيع الكمامات, فاش كيطيحولو فالأرض يعاود يجمعهوم
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2
33 - متتبع!! الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:17
ملحوظة هامة: هذه الكمامات يجب أن يشتريها فقط من هو مضظر لأن يذهب إلى العمل (مثل بعض العاملين في مراكز النداء التي لا يكترث مسيروها بعمالهم الذين بدل من أن ييسروا لهم العمل من البيت يلزمونهم بالحضور) أو من يتكلف بالخروج للتبضّع نيابة عن الآخرين.. للأسف نحن الذين نفتقد إلى الوعي التام.. ما قيمة أن يشتري الكل كمامة ويخرج؟ فمثلا من كل أسرة بها 5 أفراد يخرج 1 صاحب الكمامة وليس 5 مجتمعين.. لطفك يارب
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34 - mohasimo الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:17
من أجل سلامتكم اشتروا الكمامات من المحلات وليس من عند أشخاص لا تعرفونهم أي السوق السوداء, وعقموها قبل أن تضعوها على وجوهكم لأن لا تدرون من لمسها أو ربما ارتداها, والله يحفظ الجميع آمين.
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35 - مسمرير تنغير الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:17
حشوما طبقو لقانون على الكمامات ومكينينش فالسوق ونوضو المواطينين لحيحة عل لكمامات كولشي هد الشي كيبين هشاشة وصياغة الفوانين بالعشواءية علاش ميتعطاوش مجانا مرض كورونا زيد عليها الخلعة ديال الكمامة
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36 - كمامات كورونا الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:17
هناك طرق خاطئة ظهرت من الوهلة الأولى من مكان البيع بالتقسيط حيث لا توجد كل عينة محمية في غلاف او كيس. الكل ينزعها عند الكلام والتدخين ثم ويعيدها على أنفه وفمه.. وطرق تخزين المادة التي تصنع منها الله اعلم بها
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37 - oum الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:18
السلام عليكم
هذه الكمامات التي تباع لاجدوى منها.
اتساءل هل المغرب يحارب فيروس ام يحارب شعبه!!!
انا مع مغرب متقدم نظيف,لكن ليس بالطريقة المتبعة,هذا ضد حقو ق الانسان ليست الوضعية بل الربانية.
اتقو الله
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38 - Vive le Maroc الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:18
الكلمات غير موجودين بالأسواق فيه تجار وفي محلات تجاريه وصيدليات لم يلتزمو بشروط بيعه بثمن الدي اعلنه ملك المغرب نصره الله في سماسره لوبيات لم يتوعضو بمايقع في العالم بسبب كرونا الجشع طمع اعم أعينهم وسود قلوبهم لناخذ ورقه رميد كم من لمستفدين من إعلانه مداخلهم تفوق موظف او عامل مغرب او مياوم لي ديز فيهم صدقه اليوم بكل صدق هم ساءقي شحانات مكتري الماذونيات طكسي كبير وبعض مقولات صغرى كيف لمالكي الماذونيات ان يرفعو سومه لكراءيه ويطلبون حلاوه تحت ضغط الحجر رغم ان منهم له ماذونيات ويستفيد من تقاعد او أجره خياليه ان كن ابنا الوطن الواحد أبانا أجدادنا ضحو بكل شي من أجل دحر المستمعمر لفرنسي والاسباني من طنجه لكويره ولم نستفد من ماذونيات ولن وثاءق تتبت ذالك لان تصحيه من أجل الوطن ليس بمقابل ريع او ماذونيه اصبحو يستغلها مالكيه بدون وجه حق اتكلم ان كان يجمعنا وطن واحد تحت شعار الله الوطن الملك نصره الله انم مياحز في نفس ان موضفه استغلت منصبها وضغطت عل موظفي من أجل نزع لملكيه بدعو وزيارات داخليه اراضت حجزها بالرباط لعاصمه شفافيه يحصرتاه
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39 - ياسر نصر الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:18
اخطر من هذا قد يلجأ البعض إلى إعادة استعمال الكمامات المستعملة مع غياب ثقافة استعمالها وطرق التعامل معها ...هكذا ستكون الكمامات وسيلة لنشر الفايرس وليست وسيلة للحد من انتشاره لهذا يجب توعية المواطن بطرق استعمالها مع ملاحظة أغلب تجار الاحياء الشعبية والتي تشكل أزيد من 60%من احياء المملكة يستعملون الكمامات بطرق غير صحيحة بحيث يتحدث للزبون والكمامة مليئة باللعاب يرفعها مرة وينزلها مرة وهكذا ثم بعدها يعطيك كمامة من العلبة ومعها الباقي من النقود وهي مليئة برداد البائع ...الصين تغلبت على الوباء بوعي الجميع والتجارة عن بعد الدفع عن بعد الاعتماد على مستخدمين محترفين يحضرون المشتريات حتى باب المنزل ...يجب توعية المواطنين وتغيير السلوك والا فنحن في خطر
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40 - sam الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:18
moi je suis d'accord avec Monsieur 3isa achout
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41 - جنان مراد الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:18
أجد أن ما ورد في هدا المقال غاية في الأهمية خصوصا في ما يتعلق ببيع الكمامات بالتقسيط و ما يشكل دلك من مخاطر انتقال الفيروس عن طريق اللمس عند البقال. أتمنى أن يجد هدا المقال صداه عند السلطات المختصة لفعل ما يلزم وتفادي الا سوء.
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0
42 - hassan الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:18
المرجو من السلطات ، التدخل سريعا و عبر وسائل التواصل و الاشهارات للإشارة إلى هدا الأمر الخطير جدا جدا .
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43 - Mouatene الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:19
un de mes voisins ma donné un nouveau masque celui de 80centim car je les ai pas trouvé au shop ni en pharmacie 'apres ouverture de ce masque j'ai senti une mauvais e odeur comme celui de la sueur.le masque est nouveau
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44 - محمد علي الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:20
هذا امر صحيح اشتريت زوج كمامات. و قد لمسهم مول حانوت بيدو . قلت له لا يجب لمسها ب اليد. و هو يلمس النقود من مجموعة من الناس و بائعو الجملة الذين يأتون من مناطق اخرى. هذا خطر يجب ان تنتبه اليه الدولة قبل فوات الاوان. شكرا
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45 - جهاد الصويري الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:20
هادي فكرة ممتازة! على ربي غير يفرقوها..
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46 - Momo الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:20
انا لم اجدهم لا بالتقسيط و لا بالجملة،الكمامات موجودة فقط في التلفزيون العمومي.
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47 - الفكر العشوائي الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:20
تسن قرارات بدون دراسة او تفكير من الادمغةالذي يسيرؤن شؤون البلاد. الله يحفضنا يحفضنا
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48 - safi الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:20
اكيد فكرة رائعة ارجو تطبيقها في اقرب وقت .
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49 - safi الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:22
فكرة جيدة المرجو العمل بها وإلا فعلا سنواجه اصابات بمسألة التقسيط تلك عند التاجر .
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50 - badre الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:23
تبين جليا العبث و العشوائية في اتخاذ القرارات الحكومية كيف يعقل اتخاد قرار و تطبيقه في اقل من ٢٤ ساعة دون اخد بعين الاعتبار مدة وصول الكمامات الى كل نقاط لمملكة اضف الى دالك بيع الكمامات بالتقسيط الدي يعتبر كارثة بكل المقاييس لانها غير معقمة وتتعرض للمس من طرف عدة اشخاص فتصبح بدالك وسيلة لنقل الوباء لا للحماية
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51 - متابع الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:23
بالله عليكم هل هذه (الكمامات) التي توزع 80س من طرف شاحنات الحليب صالحة للوقاية من فيروس كرونا؟
من المسؤول عن مراقبة الجودة؟
هل وضع قطعة من البلاستيك على الوجه من سيمنع من تفشي الفيروس؟
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52 - شريعي عبد السلام الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:24
هناك احياء لم تصلها الكمامات بعد،لذلك وجب على السلطات المختصة الثريت في تطبيق الجزاءات على الذين لم يحملوا الكمامات،مثلا حي التشارك المكتظ ، حي محروم من كل شيء وحي استوطن الباعة المتجولون ازقته رغم عمل السلطات والشرطة الجبار،وبذلك فقاطنيه قاب قوسين او أدنى من العدوى لذلك وجب تزويد ساكنته بالكمامات الكافية
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53 - الرحيق المختوم الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:24
ما دمت في المغرب فلا تستغرب. وداوِنِي بالتي كانت هي الداءُ.
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54 - Naturaliat الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:25
البيع بالتقسيط سوف يؤزم الوضعية

الشعب عزيز عليه ديطاي détail

لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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55 - مواطن الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:25
كان على السلطات التريث شيئا ما حتى تمكين جميع المحلات التجارية من التزود بالكمامات الوافرة فكيف يعقل أن تقوم السلطة بتغريم مواطن عن شيء لاوجود له أصلا في بعض المناطق. اي خطوة يجب دراستها مسبقا لتفادي الصدامات مع السلطة نحن في غنا عنها.
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56 - مسلم الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:26
الكمامات في مدينتي موجودة في الحوانيت وبالثمن المحدد 80سنتيم شكرا لك يا وطني والله العظيم عندما تكون محنة احس باني انتمي الى دولة
قادرة على تخطي اي مشكل
يما مغرب
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57 - ابو حسام الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:26
على من تضحكون واش هذك كمامات بعدا اين هي الجودة واين هي المعاير الصحية بهذه الطريقة في التوزيع قد تؤدي الى كارتة حقيقية يجب على الدولة مراجعة الامور وبدل عوزعها بالتقسيط علىيها ان تعبئ في علبة هن 5 او 10 كمامات وتحسين الجودة
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58 - محمد الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:27
اليوم اشتريت من بيم علبة لكن الجودة جد ضعيفة .فمن اجل استعمال واحدة ضيعت خمسة وحتى هذه الواحدة تمزقت مباشرة بعد نصف ساعة
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59 - [email protected] الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:28
فعلا ، تسويق الكمامات بواسطة علب تحتوي على 50 وحدة يطرح عدة مشاكل. اولها إمكانية نقل الفيروس اذا تم بيعها بالتقسيط. تانيا ، عدم قدرة مجموعة كبيرة من المواطنين اقتناء هذه العلب. اذا. وجب التفكير في تسويق علب تحتوي على اعداد مختلفة، 5 وحدات، 20 وحدات .30 وحدة .... وذلك من أجل تفادي انتشار الفيروس من جهة واللي القدرة الشرائية لمختلف الفئات الاجتماعية.
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60 - بوعلام الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:28
هاد قضية الكمامات اظهرت عشوائية وهواية المسؤولين في اتخاذ القرارات، القرار اتخذ يوم الاثنين ووجب تنفيذه يوم الثلاثاء في حين ان جزء هام من الشعب لم يشتري بعد الكمامات وحتى من ذهب الايام التالية لاقتنائها وعو خائف من الاعتقال او الغرامة فلم يجدها ومن وجدها فثمنها كان 10 مرات الثمن الحقيقي.
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61 - Amra الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:30
هناك خطر على المواطن قبل استعمال الكمامة عليه ان ينظف يديه و يعقمهما قبل استعمال الكمامة على الدولة أن توفر للجميع،وعلى المواطنين ان لا يستعمل الكمامة المستعملة من طرف اخر
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62 - Med الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:30
هذا هو المفهوم. واش انا لي فيا الغلط . ولا لي كيفرض عليا شي حاجة مموفرهاش .
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63 - ملاحظ الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:31
الحكومة فاشلة في التسيير وتسرعت في 3 حالات , اقرت اجراءات ليلا ونفذتها صباح اليوم الموالى وادى وسيؤدي المواطن الثمن غاليا:
1__اغلاق الحدود دون اعطاء اي مهلة للناس بالخروج والدخول== مغاربة مشردين في الخارج وحتى ان هناك حالات في الداخل واوامر من جل الدول لاسترجاع مواطنيها...
2__تعميم وثيقة الخروج دون توفيرها للعموم وبكمية كافية ==كثيرون لا يتوفرون عليها وازدحام امام مكاتب الشيوخ وبيعها من طرف عديمي الضمير...
3__اجبارية الكمامات دون منح مهلة للمواطنين لاقتناءها ودون توفيرها للعموم بالكمية الكافية==نفادها بسرعة, صدام البقال مع المواطنين, بيعها بثمن غالي من طرف عديمي الضمير, بيعها بالتقسيط عن طريق اللمس يترتّب عنه انتقال فيروس كورونا.
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64 - citoyenne الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:31
لا يعقل أن تباع الكمامات. بالتقسيط من يضمن لنا سلامة من يمدها إلينا. !!!!!!يعملو كل 10 كمامات في بكية وحدة لماذا يوزعون بكية من فئة 100 وحدة ؟؟؟؟
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65 - هشام متسائل الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:31
ممكن تشجيع المواطنين على شراء مثلا 10 كمامات داخل واقي بلاستيكي
10 + 2 بالمجان
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66 - المحفوظ الع الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:31
اودي راه الوعي الي خصنا والله إلى خرجت دبا لشارع إلى شفت الناس الي وضعو الكمامات على العنق كثر من الناس الي وضعوهم على الفم كأن هذ الناس ديرين الكمامات غير خوف من القانون ماشي احميو ريوسهم رآه الدولة أعبد الله ديرة هذ القانون باش تحميكم من هذ الوباء
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67 - سلا الرباط الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:32
السلام عليكم ، يجب على الحكومة إجراء التحاليل لكل من خرج من منزله في الأيام الأخيرة قبل يوم الثلاثاء تزامنا مع إلزامية ارتداء الكمامات .
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68 - الحرب العالمية الثالثة الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:32
هذا يعني انه رغم الجهود المبذولة لزلنا نعاني من سوء تدبير
كمسؤل في شركة.
اظن انه يجب ان تباع على شكل كمية معينة 4 او 10 فما فوق مجموعة في غلاف
وجب ايضا اقتراح حلول ريتما تتوفر في الاسواق. كوضع مناذيل على الوجه مع التوجيه من طرف مختصين بكيفية التعامل معه .
لاننا يجب علينا ان نتعاون جميعا على تطبيق الحماية المفروض اتباعها لكن تماشيا مع الواقع الذي نعيشه .
وليس من العيب او الضعف ان يستشير الوزير او الحكومة عن كيفية فرض المصلح العامة بواقعية واتقان مع الحفاظ على سلامة الجميع.
فهذا سيرفع الحرج حتى عن السلطة التي هي بين مطرقة القانون .
و مءات المواطنين المخالفين..
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69 - مغربي الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:32
الارتجالية في اتخاذ القرارات من الجهات الرسمية و الفوضى في تدبير تنزيل التدابير على المستوى الواقع.
حسبنا الله و نعم الوكيل. اللهم ارفع عنا هذا الوباء.
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث .
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70 - بوعزا البوعزاوي الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:33
قد استري كيسا يجمع عددا من الكمامات واغقمه قبل فتحه لانه سيكون في بلاستيكة , لكن لا يمكنني ان اعقم كمامة واحدة خصوصا وانها مصنوعة من مادة تضيع بالسوائل
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71 - تعقيم ايدي العاملين الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:34
وهادوك لي كاينعوهم فلوزين

واش تيصنعوهم وفق شروط الأمان ؟

واش تيعقموا يديهم ؟

واش دايرين الماسك مايقيسوش وجههم وهما تيصنعهم ؟ الخ

نتمنى ذلك، الله يحد الباس ويرحم الاموات ويصبر مواليهم ويشافي امرضى
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72 - ملاحظ الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:35
صحيح. البيع بالتقسيط يمكن أن يساهم في نشر العدوى بسبب اللمس المتكرر لعلبة الكمامات.
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73 - الحقيقة الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:35
ماقاله هذا الرجل عن بيع الكمامات بالتقسيط معقول 5 كمامات في كيس واحد لاتشكل خطرا على الناظ
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74 - روح المواطنة....درعة تافيلالت الأربعاء 08 أبريل 2020 - 16:36
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في ظل الوضعية الراهنة التي تمر بها البلاد والعالم بأسره. ومع سرعة إنتشار الفيروس Corona .يجب على الشركات المصنعة للكمامات وضع علبة واحدة تحتوي على 5 كمامات تكون مقفلة حيث تكون في متناول المواطنين ويكون أي شخص قادر على شرائها بثمن مناسب . وبذلك نحد من بيعها بالتقسيط لما له من مخاطر إنتقال العدوى بين المواطنين. والله يحفظ بلدنا الحبيب من أي مكروه ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين. اللهم يارب العالمين ارفع عنا هذا الوباء برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم امين يارب العالمين...
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