24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:33
|07:02
|13:34
|17:06
|19:58
|21:15
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هذه الطريقة السليمة لارتداء الكمامات ضد كورونا
- توزيع مساعدات على متضررين يخرق "الطوارئ"
- "كورونا" يُكيف خطابات واستراتيجيات "الجماعات الجهادية" بالعالم
- إفريقيـــا للأفارقــة
- تنسيق أمني يُطيح بعصابة إجرامية بآيت اعميرة
وزارة الصحة ترصد 58 إصابة جديدة بكورونا .. الحصيلة 1242 حالة (5.00)
- بيع "الكمامات" بالتقسيط يهدد بنقل فيروس "كورونا" بين المغاربة - (166)
- كفاءات تطور نموذجين لأجهزة التنفس الاصطناعي "مغربية الصنع" - (132)
- المغرب يحصي 91 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة - (129)
- وزارة الصحة ترصد 58 إصابة جديدة بكورونا .. الحصيلة 1242 حالة - (82)
- عبيابة .. تهديدات وصدامات وزلات لسان تنتهي بمغادرة الحكومة - (80)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شباب يوزعون "كمامات وقائية" على أسرٍ معوزة للتصدي للفيروس
في سياق يعرف تضافر جهود مختلف القوى المجتمعية من أجل الوقاية من انتشار جائحة فيروس "كورونا" المستجدّ، بادر شباب من الدار البيضاء إلى توزيع آلاف الكمامات على مجموعة من الأسر المعوزة بالمدينة ذاتها.
واختار شباب من العاصمة الاقتصادية ينتمون إلى حركة "أولاد الدّرب" توزيع هذه المساعدات بمنطقة التشارك بحي سيدي مومن، بعدما صار ارتداء "الكمّامات الوقائية" إجباريا ابتداء من يوم الثلاثاء.
وقال المهدي الزوات، منسق حركة "ولاد الدرب"، إنّ الحركة طلبت من شركة هبة تقدّر بـ 10 آلاف قناع طبي، وقسّمتها إلى عشر كمّامات في كلّ ظرف، ما يعطي تقريبا اكتفاء لمدّة عشرة أيام، بعد أخذ توصيات السلطات الداعية إلى خروج فرد واحد من الأسرة مرّة في اليوم ليقضي غرض عائلته بعين الاعتبار.
واسترسل الزوات موضّحا: "أخبرنا السلطات بما سنقوم به، وأعطتنا الإرشادات الواجب احترامها. وتكلّف كلّ عضو من الأعضاء بتوزيع الأقنعة بمنطقة معينة".
ونتيجة لهذه الحملة الشبابية توصّلت، وفق المتحدّث، ألف أسرة تقريبا بمجموعة من "الكمّامات الوقائية" بمنطقة التشارك بسيدي مومن.
ومن المرتقب حَسَبَ المهدي الزوات أن تشتغل حركة "ولاد الدّرب" على "تعقيم منطقة التشارك"، إذ قال في هذا الصدد: "يبدو أن الجماعة لم تصلها بعد، علما أنّ المنطقة يجب أن تعقّم في أقرب وقت ممكن، وهو ما سنقوم به قبل أيام من شهر رمضان".
وذكّر المتحدّث بمبادرات أخرى لشباب الحركة في سياق التصدي المجتمعي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، مثل توزيع سلال تضم موادَّ أساسية على بعض العائلات المعوزة.
ويضيف المتحدّث ذاته أنّ الحركة تسير دائما في توجّه التّوعية والتّحسيس، "وفي هذا الوقت كلّما التقى شباب "أولاد الدّرب" مع شخص في الشارع يتحدّثون معه حول ضرورة أن يبقى في منزله، وأن يضع كمامته عند الخروج لقضاء غرض ضروري، وأن يحترم شروط السلامة".
تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الحركة الشبابية بيضاوية المنشأ سبق أن وجّهت في مارس الماضي رسالة بـ"أخلص عبارات الشّكر والتّقدير والامتنان" إلى "كلّ الأطقم الطبية والإدارية العاملة في الميدان الصحي؛ لأنها الخطّ الأوّل في مواجهة فيروس كورونا المستجدّ"، وشكرت في الرسالة نفسها "كلّ القوى الأمنية، ورجال الوقاية المدنية وأعوان السلطة، على التجنّد والمهنية العالية والالتزام في مواجهة هذه الأزمة الطارئة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
أضن أن إعطاء هوية المرضى مع عناوين سكناهم سيجعل مخالطيهم يلزمون الحجر الصحي طواعية أو الذهاب للتأكد من خلوهم من الفيروس حتى قبل شروع مديرية الأوبئة في البحث عنهم مما سيسهل عملية البحث على المخالطين من طرف المديرية...
أتمنى من الله الشفاء للمرضى وأن يقي المغاربة شر هذا الوباء...آمين