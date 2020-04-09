السلطات تشدد تدابير تأمين سلامة نزلاء دور المسنين من كورونا

هسبريس - محمد لديب

فَعَّلت سلطات مدينة الدار البيضاء إستراتيجية صحية لمنع تسرب فيروس كورونا إلى دور المسنين المتواجدة بالعاصمة الاقتصادية، عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية وتقليص عدد الأشخاص الذين يلجون هذه المؤسسات، سواء تعلق الأمر بالزوار أو غيرهم، قصد ضمان السلامة الصحية للمسنين المقيمين بداخلها.

ورصدت السلطات المحلية، بتعاون من مجلس مدينة الدار البيضاء وباقي مجالس المقاطعات المنتخبة، مبالغ مالية لتوفير الوجبات الغذائية الآمنة ومواد التنظيف والتعقيم، لاستعمالها من طرف نزلاء مؤسسات دور المسنين بمناطق عين السبع وعين الشق وباقي المناطق الأخرى بالمدينة.

وقال نائب رئيس مجلس المدينة، في تصريح لهسبريس، إن هناك عملا مكثفا يشرف عليه عمال عمالات مدينة الدار البيضاء، بتنسيق مع رؤساء المقاطعات، من أجل توفير كافة احتياجات هذه الفئة من المواطنين، قصد السهر على راحتهم ومنع أي فجوة لتسرب مرض "كوفيد 19" إلى هذه الدور.

وأضاف المتحدث، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن دور المسنين تحتضن فئة من المواطنين يتطلب ضمان سلامتها في هذه الفترة عملا مضاعفا، وهو ما تسهر عليه السلطات المحلية على صعيد كل عمالة في العاصمة الاقتصادية.

وأوضح نائب عمدة مدينة الدار البيضاء في التصريح ذاته: "لقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية لتقليص عدد الأشخاص الذين يلجون إلى هذه المؤسسات الخيرية، سواء تعلق الأمر بمسؤولين أو منتخبين أو موظفين أو زوار، قصد الحد من نسبة اختلاطهم بنزلاء دور المسنين، وهو أمر طبيعي في هذه الفترة التي ينتشر فيها فيروس كورونا في أوساط بعض المواطنين".