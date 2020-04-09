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كُتّاب وآراء
عمال النظافة في شوارع البيضاء .. "جنود الخفاء" يتحدون الوباء
أيادٍ معذّبة في شوارع العاصمة الاقتصادية للمملكة لا يعرف أحد عن مآسيها وأحزانها شيئا، تُفرغ صناديق القمامة وتجمع أعقاب السجائر وتكنسُ مخلفات البيئة في أكياس بلاستيكية، تعمل دون كلل أو ملل آناء الليل وأطراف النهار.
تضحيات بلا تكريم يبذلها عمال النظافة في جميع ربوع المملكة، بالتزامن مع تفشي وباء "كورونا" الذي أعاد التركيز على قواعد الصحة العامة، قصد جمع النفايات المنزلية وتعقيم الأماكن العامة للحيلولة دون انتشار الفيروس المستجد.
جنود غير مرئيين معبّؤون لمواجهة الجائحة الوبائية غير مبالين بإرهاق ساعات العمل، ينتشرون في الشوارع والأحياء حتى ساعات متأخرة من الليل، لا يهابون عدوى فيروس "كوفيد-19"، يقومون بتطهير وتعقيم الأماكن العامة وسط العديد من المخاطر الصحية.
ففي ظل السرعة الفائقة التي ينتشر بها الفيروس العالمي، يجوب عمال النظافة شوارع وأحياء المدن المغربية كلما هجع السكان آخر الليل، ليجمعوا الأزبال التي خلّفها المارة طوال النهار، متناسين ظروفهم العائلية ومشاكلهم المالية بسبب الرواتب الشحيحة وسط غلاء المعيشة.
جنود مجهولون تأهبوا لمواجهة تداعيات الجائحة الوبائية على بلادنا، يكابدون من أجل تطهير الشوارع وتنظيفها؛ ورغم أن كثيرين يزدرون هذه المهنة، لكنهم اختاروا مواجهة نظرات المجتمع "القاتلة" دون أن تخترق أجسادهم، ساعين إلى تكريس ثقافة النظافة لدى عموم الناس.
حالة الطوارئ الصحية مازالت سارية المفعول في المجتمع المغربي، وجلّ الشرائح المجتمعية توقفت عن العمل إلى حين انتهاء هذه الفترة، باستثناء هذه الفئة التي تراها تملأ شوارع وأحياء المدن في ظل حظر التجوال، مستعينة بأسلحتها في محاصرة الوباء؛ وهي المكنسة وآليات التعقيم.
وشرعت المجالس الجماعية للمملكة في عملية التعقيم الشاملة للمدن، بحيث تشمل مختلف المرافق والتجهيزات العمومية والساحات العامة، فضلا عن تعقيم مقرات الجماعة والمقاطعات والعمالات والإدارات العمومية والساحات والمحطات الطرقية.
وتهدف عملية التطهير والتعقيم المعلنة إلى الحد من تأثير تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، في إطار التجاوب مع التدابير الوقائية التي تحث عليها وزارة الصحة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
هم من يستحق الاوسمة وليس المومسات والحتالات الذين اخدوا ملايين الدولارات في اقل من 5دقائق في المهرجانات والحفلات ،اضافة الى التنقل بواسطات الطائرات الخاصة والسيارات الفارهة والفناديق المصنفة.
تحية لعمال النظافة .
شكرا لم
يجب إعادة ترتبب الأولويات
اما تلدفاع عن الخارجون عن القانون فقط من اجل الظهور فهدا خطا.
كنا نتمنى مادام يقولون هم نبض الشارع ويدافعون عنه ان يكونوا في الموعد. ان يساهموا في التوعية والتحسيس.
ان يدبلجوا بيانات يشكرون الدولة بمختف اداراتها على مجهوداتهم.لقد جربنا العيش بلا تعليم ولا برلمان ولا بلديات ولا احزاب ولا نقابات ولا نقل وووو واستمرت الدولة رغم الصعاب ولكن هل ممكن ان تستمر الدولة ولو نصف ساعة بدون امن .مستحيل.
اما في الهواء فالمقدم اجتمع عليه المءات عند توزيع الرخص و لكن الاحتياط واجب في البر و البحر و الله يدوزها بخير
جازامهم الله خيرا
رواتب تصل إلى 5000 دراهم مكيناش عذاب لي تما
ليكم الله يا أصحاب النضافة غير نقيو ليهم وسخهم