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الرئيسية | مجتمع | ‪عمال النظافة في شوارع البيضاء .. "جنود الخفاء" يتحدون الوباء‬

‪عمال النظافة في شوارع البيضاء .. "جنود الخفاء" يتحدون الوباء‬

‪عمال النظافة في شوارع البيضاء .. "جنود الخفاء" يتحدون الوباء‬
هسبريس من الدار البيضاء
الخميس 09 أبريل 2020 - 10:00

أيادٍ معذّبة في شوارع العاصمة الاقتصادية للمملكة لا يعرف أحد عن مآسيها وأحزانها شيئا، تُفرغ صناديق القمامة وتجمع أعقاب السجائر وتكنسُ مخلفات البيئة في أكياس بلاستيكية، تعمل دون كلل أو ملل آناء الليل وأطراف النهار.

تضحيات بلا تكريم يبذلها عمال النظافة في جميع ربوع المملكة، بالتزامن مع تفشي وباء "كورونا" الذي أعاد التركيز على قواعد الصحة العامة، قصد جمع النفايات المنزلية وتعقيم الأماكن العامة للحيلولة دون انتشار الفيروس المستجد.

جنود غير مرئيين معبّؤون لمواجهة الجائحة الوبائية غير مبالين بإرهاق ساعات العمل، ينتشرون في الشوارع والأحياء حتى ساعات متأخرة من الليل، لا يهابون عدوى فيروس "كوفيد-19"، يقومون بتطهير وتعقيم الأماكن العامة وسط العديد من المخاطر الصحية.

ففي ظل السرعة الفائقة التي ينتشر بها الفيروس العالمي، يجوب عمال النظافة شوارع وأحياء المدن المغربية كلما هجع السكان آخر الليل، ليجمعوا الأزبال التي خلّفها المارة طوال النهار، متناسين ظروفهم العائلية ومشاكلهم المالية بسبب الرواتب الشحيحة وسط غلاء المعيشة.

جنود مجهولون تأهبوا لمواجهة تداعيات الجائحة الوبائية على بلادنا، يكابدون من أجل تطهير الشوارع وتنظيفها؛ ورغم أن كثيرين يزدرون هذه المهنة، لكنهم اختاروا مواجهة نظرات المجتمع "القاتلة" دون أن تخترق أجسادهم، ساعين إلى تكريس ثقافة النظافة لدى عموم الناس.

حالة الطوارئ الصحية مازالت سارية المفعول في المجتمع المغربي، وجلّ الشرائح المجتمعية توقفت عن العمل إلى حين انتهاء هذه الفترة، باستثناء هذه الفئة التي تراها تملأ شوارع وأحياء المدن في ظل حظر التجوال، مستعينة بأسلحتها في محاصرة الوباء؛ وهي المكنسة وآليات التعقيم.

وشرعت المجالس الجماعية للمملكة في عملية التعقيم الشاملة للمدن، بحيث تشمل مختلف المرافق والتجهيزات العمومية والساحات العامة، فضلا عن تعقيم مقرات الجماعة والمقاطعات والعمالات والإدارات العمومية والساحات والمحطات الطرقية.

وتهدف عملية التطهير والتعقيم المعلنة إلى الحد من تأثير تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، في إطار التجاوب مع التدابير الوقائية التي تحث عليها وزارة الصحة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - Youssef الخميس 09 أبريل 2020 - 10:08
صراحة يجب إعادة النظر في هولاء الأبطال، يستحقون أجرة عالية.
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28
2 - سعيد الخميس 09 أبريل 2020 - 10:10
بعد للتعليم على هذا الوباء إن شاء الله يجب على الحكومة أن تكافئ هؤلاء الجنود مكافأة كبيرة على التضحية التي بدلوها من أجل هذا الوطن وكل من ساهم في هذه التضحية.
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20
3 - عبدو عبدالله الخميس 09 أبريل 2020 - 10:11
عمال النظافة في كل أنحاء المغرب تحية خاصة لهم. وليس في الدار البيضاء فقط. مع كامل الأسف يجب إعادة النظر في رواتبهم الهزيلة واعطائهم اكتر مما يستحقون
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22
4 - المخلوف الخميس 09 أبريل 2020 - 10:12
تحية اخلاص واحترام وتقدير لعمالنا الشرفاء.
هم من يستحق الاوسمة وليس المومسات والحتالات الذين اخدوا ملايين الدولارات في اقل من 5دقائق في المهرجانات والحفلات ،اضافة الى التنقل بواسطات الطائرات الخاصة والسيارات الفارهة والفناديق المصنفة.
تحية لعمال النظافة .
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20
5 - رشيد الخميس 09 أبريل 2020 - 10:12
اللهم احفظهم من كل سوء يارب العالمين
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12
6 - انهم ابطال الخميس 09 أبريل 2020 - 10:13
انهم من ابطال كل الازمنة لولاهم لغرق العالم في ازباله مما سيسبب جميع الامراض
شكرا لم
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16
7 - saghrou الخميس 09 أبريل 2020 - 10:14
مع الوباء إختفت الكثير من الوجوه المعتادة والتافهه التي ملأت أخبارها القنوات والمحاكم والأنستغرام واليوتوب والمقاهي والحمامات وبقي الفلاح والطبيب والدركي والشرطي وعامل النظافة والبقال والصيدلي والجندي والمدرس يخاطرون بحياتهم لخدمة المواطن.
يجب إعادة ترتبب الأولويات
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14
8 - rachida الخميس 09 أبريل 2020 - 10:14
الله احفظهم لينا ياربي هاذو لي خاصهوم ترقيه
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8
9 - عزيز الخميس 09 أبريل 2020 - 10:15
الله يجازيكوم كل خير و يحفظكم من كل سوء و الله يرفع البلاء عن الجميع و انشاء الله فرجه قريب ...ان مع العسر يسرا
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8
10 - محمد لعيوني الخميس 09 أبريل 2020 - 10:16
هؤلاء هم من ندافع عنهم .من نطالب بتحسين وضعيتهم المادية .من نرفع لهم القبعة سواء في كورونا او قبلها. الا ان هدا ااظرف اصعب.جمعيات حقوق الانسان هؤلاء من يستحقون التقدير الدين يعملون عملا شريفا وبراتب متواضع ورغم دلك يضحي علينا جميعا ان نساهم جميعا ان نساعدهم جميعا الان بالتبرعات ليرتاحوا.
اما تلدفاع عن الخارجون عن القانون فقط من اجل الظهور فهدا خطا.
كنا نتمنى مادام يقولون هم نبض الشارع ويدافعون عنه ان يكونوا في الموعد. ان يساهموا في التوعية والتحسيس.
ان يدبلجوا بيانات يشكرون الدولة بمختف اداراتها على مجهوداتهم.لقد جربنا العيش بلا تعليم ولا برلمان ولا بلديات ولا احزاب ولا نقابات ولا نقل وووو واستمرت الدولة رغم الصعاب ولكن هل ممكن ان تستمر الدولة ولو نصف ساعة بدون امن .مستحيل.
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9
11 - عبدالله الخميس 09 أبريل 2020 - 10:16
لهم منا كل الإحترام و التقدير و التحية
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7
12 - عبد الرحمان الخميس 09 أبريل 2020 - 10:20
انا من ساكنة سيدي معروف ،اوجه الشكر الى عمال النظافة الذين ابانوا عن انخراطهم التام في محاربة انتشار النفايات و كدا استعمال جميع الوسائل المتاحة للحد من انتقال السكان نن اجب رمي النفايات .فلكم منا تحية تقدير واجلال.الله يحفظكم من كل سوء.
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7
13 - ولد حميدو الخميس 09 أبريل 2020 - 10:22
حسب رايي و الله اعلم من يعمل في الهواء الطلق احتمال اصابته قليلة فلو كان اللمس ينقل العدوى فان اول المتضررين هم تجار التقسيط و عمال النظافة و سيكون المصابون بالالاف و في الغالب العدوى تنتقل بالقرب من مريض و في الاماكن المغلقة مثل المنزل او وسيلة نقل و اغلبية المصابين من بؤر عاءلية
اما في الهواء فالمقدم اجتمع عليه المءات عند توزيع الرخص و لكن الاحتياط واجب في البر و البحر و الله يدوزها بخير
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6
14 - kelm الخميس 09 أبريل 2020 - 10:22
تحية من الأعماق يأدون واجبهم بدون بروكينز propagande و لا إمتنان
جازامهم الله خيرا
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4
15 - fouad الخميس 09 أبريل 2020 - 10:26
Qu'ils soient membres du personnel soignant, des forces de l'ordre ou qu'ils contribuent au maintien du secteur alimentaire et à tous ceux qui agissent pour les autres : nous leur disons merci
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4
16 - متطوع في المسيرة الخضراء الخميس 09 أبريل 2020 - 10:27
علينا أن نشدد بحرارة على أيدي عمال النظافة في جميع أنحاء المملكة حيث يقومون بالواجب المهني رغم الظروف الصعبة انهم جزء من الفرق الأمنية التي تسهر على سلامة الوطن وعمال النظافة يسهرون على نظافة المدن والقرى على حد سواء
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5
17 - مواطن حر الخميس 09 أبريل 2020 - 10:28
يجب على شركات النظافة باش اتهلاو في العمال ماديا ا معنويا لانهم يواجهون جميع الفيروسات كل يوم الله احسن عوانهم
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5
18 - المصطفى بهلول صاحب روئية الخميس 09 أبريل 2020 - 10:29
يجب على الدولة إحترام رواتب هاذ الاشخاص في سعودية

رواتب تصل إلى 5000 دراهم مكيناش عذاب لي تما
ليكم الله يا أصحاب النضافة غير نقيو ليهم وسخهم
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3
19 - جنود النظافة الخميس 09 أبريل 2020 - 10:32
يجب إعادة النظر في منظومة التشغيل التي تاطر هذا القطاع الحيوي و كيفية تدبير الموارد البشرية و التي تعتبر المحور المركزي لهذا القطاع. حان الوقت لتحسين وضعية عمال النظافة أو بالأحرى جنود النظافة بدءا الرفع من الاجر و تسوية وضعيتهم القانونية و الاجتماعية (CNSS. CNOPS... ).
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20 - زكرياء الخميس 09 أبريل 2020 - 10:33
على ال الحكومة ان تنظر إلى هذه الفئة وتعطي لها حقوقها، صراحة يقومون بعمل جبار كيفا لا وهم من يقومون بجمع النفايات و تعقيم الشوارع.. يغامرون بارواحهم من أجل نظافة الشوارع والاحياء والأزقة تحية وتقدير لهم
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21 - سليم الخميس 09 أبريل 2020 - 10:34
فئة للأسف الشديد رغم دورها الرئيس في الحفاظ على البيئة والصحة العامة وتخليص الناس من أعباء يعجزون عن التخلص منها بدونهم؛ فإنها الفئة الأكثر هشاشة في المجتمع والأقل حماية ، بل لا تسلم حتى من النظرة الدونية من أناس انسلخوا عن بشريتهم بسبب إفراطهم في سلوكاتهم الحيوانية و انسلاخهم من إنسانيتهم.اليوم كما دائما يثبتون أنهم موجودون في الخط الدفاعي الأول لحماية المجتمع رغم شح وضعف الإمكانات . الله وحده من سيجازيكم الجزاء الأوفى على أعمالكم الجليلة.
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22 - عامل نظافة الخميس 09 أبريل 2020 - 10:38
ديك 1500 درهم شهريا كتمشي لينا غير فأدوية التنفس و معرضون لجميع الأمراض نتمنى الالتفات لنا لأننا نموت عرقا بعرق و حتى المواطن لا يساعد يرمي الأزبال فالأرض.... المرجو رفع الأجرة الشهرية في حدود 3000 درهم تمكننا من الزواج و فتح أسرة صغيرة جدا تاحنا بشر مثلكم تماما
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23 - أمين الخميس 09 أبريل 2020 - 10:42
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جاء في هذا المقال أن عمال النظافة يقومون بتضحيات بلا تكريم فهذا صحيح لأن هذه الشريحة من المجتمع مهمشة من طرف الشركات المشغلة لهم حيث نجد أنهم يأخذون رواتب أقل مما يستحقون على الرغم من أنهم يعملون ليل نهار بنظام التناوب وبدون شروط السلامة. أما بخصوص أنهم جنود غير مرئيين أو مجهولون فنظري العكس لأني كلما سنحت لي الفرصة الخروج إلى الشارع اصادفهم يقومون بأعمالهم بدون كلل أو ملل لأنهم هم الذين يسهرون على نظافة المدن سواء تعلق الأمر بجمع الازبال ووضعها في الشاحنات الخاصة بذلك أو كنس الشوارع والازقة.
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