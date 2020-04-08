شفاء مصاب بفيروس "كورونا" في إقليم الجديدة

هسبريس من الجديدة

أعلنت السلطات الصحية بجهة الدار البيضاء سطات، شفاء صاحب ضيعة في منطقة الغديرة بإقليم الجديدة من مرض "كوفيد-19"، إذ غادر أحد المستشفيات بمدينة الدار البيضاء.

وحسب مسؤولين بالمندوبية الجهوية لوزارة الصحية، فإن المعني بالأمر خضع للعلاجات الضرورية ومتابعة طبية مباشرة، على غرار باقي المصابين بفيروس "كورونا"، لتثبت التحاليل المخبرية خلوه من الفيروس بعد فترة العلاج.

كما أكدت المصادر ذاتها، أن جميع مخالطي صاحب الضيعة خضعوا بدورهم للحجر الصحي الإجباري ببيوتهم لمدة أسبوعين، لتؤكد التحاليل المخبرية خلوهم من الفيروس، في الوقت الذي أشرفت فيه السلطات المحلية بمنطقتي بير الجديد والغذيرة مهارزة الساحل، على مراقبة منع اختلاطهم بأي أشخاص آخرين.

يشار إلى أن إقليم الجديدة سُجلت به حالتا إصابة بالفيروس، الذي أودى بحياة امرأة بمنطقة أزمور، وشخص آخر بالجديدة كان في زيارة إلى تركيا، قبل أن يعود ويخضع لتحليل مخبري أثبت إصابته بمرض "كوفيد-19".