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الرئيسية | مجتمع | الحالة الوبائية في المملكة .. المصابون بكورونا 1346 حالة مؤكدة

الحالة الوبائية في المملكة .. المصابون بكورونا 1346 حالة مؤكدة

الحالة الوبائية في المملكة .. المصابون بكورونا 1346 حالة مؤكدة
هسبريس من الرباط
الخميس 09 أبريل 2020 - 10:35

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الخميس، تسجيل 71 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد الليلة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1346 حالة في المغرب.

وكانت الوزارة نفسها، خلال الندوة اليومية للكشف عن الحالة الوبائية في المملكة، المنعقدة على الساعة السادسة من مساء أمس الأربعاء، قد حددت الحصيلة في 1275 حالة مؤكدة.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 4770 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس.

وأوضحت وزارة الصحة، في تحديث للإحصائيات، أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة ليبقى العدد الإجمالي محددا في 93 حالة، كما ثبتت حصيلة المتعافين عند مستوى 97 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - تصحيح الخميس 09 أبريل 2020 - 10:45
المتعافون 103 هناك زيادة الحمدلله
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2 - بيصاوي الخميس 09 أبريل 2020 - 10:46
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي المعافي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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3 - amine الخميس 09 أبريل 2020 - 10:46
اللهم ارفع عنا هذا البلاء اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين
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4 - ميمون الخميس 09 أبريل 2020 - 10:47
زيادات مهولة

هناك خلل ما

الاعداد في ازدياد

71 حالة في ليلة واحدة

نشعر بالخوف

ليلة واحدة ورغم الحجر وحالة الطوارئ 71 حالة
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5 - مغترب الخميس 09 أبريل 2020 - 10:47
الرقم في تصاعد أظن أنه سيتم تمديد حالة الطوارئ لكن يجب أن تصاحبه إجراءات أكثر صرامة كإلغاء جميع الأسواق الغير المنظمة و تمديد مدة حظر التجول للثانية بعد الزوال فقط و إستعمال شهادة التنقل بالنسبة للتبضع مرة واحدة فالأسبوع مع ختمها في كل ولوج لمحل التبضع بالتاريخ و الساعة راه كاين لي مقابل غا ضوران فالزناقي و الحجة هي ديك الوريقة المقدم وزعها على 45 مليون مغربي
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6 - Redouane الخميس 09 أبريل 2020 - 10:47
السلام عليكم للإشارة فعدد المتاعفين 103 وليس 97
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7 - باحث جامعي الخميس 09 أبريل 2020 - 10:48
أضحى الفيروس ينتشر بيننا كالنار في الهشيم ، وجب الحيطة من هذا الفيروس القاتل .
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8 - naima ben الخميس 09 أبريل 2020 - 10:49
عدد المتعافين 103 ولم يبقى تابث في 97
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9 - ABC الخميس 09 أبريل 2020 - 10:49
سؤال واحد بعد هذا الحجر الصحي ارقام المتوفرة الآن : اين نحن من الحالة الوبائية هل يتصاعد هل توقف، اين نحن . نتمنى ان تتلقى جواب صريح هذا المساء في النشرة الوبائية لوزارة الصحة بلا زواق بلا مكياج . اين نحن؟
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10 - khalil الخميس 09 أبريل 2020 - 10:49
السلام عليكم * ربنا ندعوك لاندعوك رد القدر وإنما ندعوك اللطف فيه يارب ليس لنا أحد نرجوه ونستعينه وفيه شفاؤونا إلا أنت يا أرحم الراحمين أنزل وارحم جميع الموتى أجمعين
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11 - عبداللطيف الخميس 09 أبريل 2020 - 10:49
اللهم انت الغني ونحن الفقراء.نتضرع اليك بان ترفع عنا هدا الوباء.انك سميع الدعاء./.
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12 - mago الخميس 09 أبريل 2020 - 10:50
حالات الشفاء 103 حسب الموقع الرسمي.
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13 - abde الخميس 09 أبريل 2020 - 10:50
واش قلتو الحجر الصحي قلنا مرحبا هاد الناس تتفكر فينا قلتو كمامات قلنا مرحبا. وحتى تنقولو ليكم كترو من التحاليل زاش اللي تديرو الدول في نهار تنديروه في شهر او وبزاف
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