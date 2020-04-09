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كُتّاب وآراء
الحالة الوبائية في المملكة .. المصابون بكورونا 1346 حالة مؤكدة
أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الخميس، تسجيل 71 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد الليلة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1346 حالة في المغرب.
وكانت الوزارة نفسها، خلال الندوة اليومية للكشف عن الحالة الوبائية في المملكة، المنعقدة على الساعة السادسة من مساء أمس الأربعاء، قد حددت الحصيلة في 1275 حالة مؤكدة.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 4770 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس.
وأوضحت وزارة الصحة، في تحديث للإحصائيات، أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة ليبقى العدد الإجمالي محددا في 93 حالة، كما ثبتت حصيلة المتعافين عند مستوى 97 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
هناك خلل ما
الاعداد في ازدياد
71 حالة في ليلة واحدة
نشعر بالخوف
ليلة واحدة ورغم الحجر وحالة الطوارئ 71 حالة