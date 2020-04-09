24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3307:0213:3417:0619:5821:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. وضع حافلة لنقل المسافرين رهن إشارة وزارة الصحة (5.00)

  2. الملك يقرر إعفاء مستغلي محلات الأحباس من الكراء (5.00)

  3. جمعية حقوقية ترفض أحكام القضاء في خنيفرة‎ (5.00)

  4. "خياطة كمامات" تقود إلى توقيف خمسيني بفاس (5.00)

  5. يا "أرباب التعليم الخاص": الآباء زبناء لا يتسولون مساعدة ! (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الإصابات الجديدة بـ"كوفيد 19" في كلّ جهة .. مراكش على رأس القائمة

الإصابات الجديدة بـ"كوفيد 19" في كلّ جهة .. مراكش على رأس القائمة

الإصابات الجديدة بـ"كوفيد 19" في كلّ جهة .. مراكش على رأس القائمة
هسبريس من الرباط
الخميس 09 أبريل 2020 - 11:00

تصدرت جهة مراكش آسفي قائمة الجهات التي سجلت بها إصابات جديدة بفيروس كورونا، بين السادسة من مساء أمس الأربعاء والعاشرة من صباح اليوم الخميس، إذ رصدت فيها 28 حالة.

وجاءت في المرتبة الثانية جهة الدار البيضاء سطات، بعد اكتشاف 13 إصابة جديدة، ثم جهة طنجة تطوان الحسيمة التي عرفت بروز 11 حالة مؤكدة وفقا للتحاليل المخبرية المنجزة.

وزارة الصحة، ضمن تحديث للوضعية الوبائية في المملكة، أكدت أن المغرب سجل 71 حالة إصابة جديدة بفيروس "كوفيد 19" بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم.

الحصيلة الإجمالية للإصابة بالجائحة في المملكة، وفق المعطيات الرسمية المعلن عنها من لدن وزارة الصحة، وصلت إلى 1346 حالة مؤكدة منذ بروز العدوى على المستوى الوطني.

وعرفت جهة الرباط 6 حالات جديدة مقابل 4 في فاس مكناس، زيادة على 3 حالات ضمن الحيز الترابي لجهة الشرق و6 إصابات مؤكدة أخرى في جهة درعة تافيلالت.

تحديث الحصيلة الوبائية تجعل العدد الإجمالي للإصابات في جهة الدار البيضاء سطات يعادل 397 حالة، و256 في مراكش آسفي و207 في جهة الرباط سلا القنيطرة.

ووصل مجموع الإصابات بـ"كورونا" إلى 165 حالة في جهة فاس مكناس، و111 بجهة طنجة تطوان الحسيمة، و76 في جهة الشرق، و67 في درعة تافيلالت، و40 بجهة بني ملال خنيفرة.

أما جهة سوس ماسة فقد بلغت حصيلة الإصابات فيها 20 حالة، و4 في العيون الساقية الحمراء، و2 بالداخلة وادي الذهب، وحالة واحدة على صعيد جهة كلميم وادي نون.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - SAID الخميس 09 أبريل 2020 - 11:05
اللهم ألطف بعبادك وارحمهم واشفيهم انك على كل شيء قدير ومزيدا من الحيطة والحذر حتى نجتاز هذه المحنة العصيبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
58
2 - Ali الخميس 09 أبريل 2020 - 11:11
يجب تطويق الأحياء المصابة مع تكثيف التحاليل
يجب نشر مبيان الحالة الوبائية لكل مدينة
و أيضا نشر مبيان الحالة الوبائية لكل جماعة و حي في المدينة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
3 - جمال أقداد الخميس 09 أبريل 2020 - 11:12
و الحصيلة في إزدياد..هذا دليل على أن بعض الأفراد لم يلزمو الحجر الصحي وشروط الوقاية..اللهم أنزل عفوك على جميع عبادك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
4 - samia الخميس 09 أبريل 2020 - 11:13
نحن نلتزم بالحجر الصحي والنضافة ولكن خارج البيوت في أزقة الأحياء الشعبية بسلا لا علاقة لهم بالحجر الصحي في اليوم كله حتى تتحول أقارب الساعة إلى السادسة .لا أدري مادا في عقليتهم أو كيف يفكرون هل الحجر الصحي يبدأ عند الساعة 6 في حياتهم ؟ارجو أن يكونو أكتر عقلانية ويكفيهم إستهتار بأرواحهم وأرواح أحبتهم وأرواحنا نحن في مرحلة تضافر الجهود يدا في يد إذ يشعورو ولو قليلا بالأطقم الطبية الساهرة ليلا ونهارا بعيدة عن أبنائهم وعائلاتهم والسلطات المعرضة لخطر الإصابة يكفي أنانية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
5 - براهيم الخميس 09 أبريل 2020 - 11:13
كنا نتمنى أن تنخفض الأرقام اليوم لكن سنبقى متفائلين يوم غد الجمعة يجب أن تبدأ في الانخفاض لا قدر الله ارتفعت سندخل في مرحلة الشك. نتمنى من العلي القدير أن يستجيب لنا. إنشاء الله. عدد التحاليل جد منخفض مقارنة ببعض الدول لكن نسأل الله خير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
6 - تجار الأزمات الخميس 09 أبريل 2020 - 11:15
ملحوظة على الحكومة ان تتدخل وتجعل الكمامات ملكًا للدولة وتكتب على علبها ممنوع البيع وتجعلها تحت مسؤولية وزارة الصحة وتقوم المصالح المختصة بتوزيعها على المواطنين للحد من انتشار 19، فالوقاية خير من العلاج وانتم ترون ان اجهزة التنفس في العالم قد تتجاوز أثمنتها 600000 درهم، حفظنا الله واياكم وابعد عنا الوباء وتجار الأزمات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
7 - عصام الخميس 09 أبريل 2020 - 11:15
الله يحد الباس ويشوف من حال المساكين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
8 - نيشان الخميس 09 أبريل 2020 - 11:16
ارتفاع عدد المصابين شيئ طبيعي . لأن كل واحد مصاب(مفترض) جالس فدارهم ، يسهل عملية الكشف عن المخالطين. لأنه ينقل العدوى لأسرته فقط ، مما يرفع العداد بسرعة .
أما إذا خرج المصابون الإفتراضيون للخارج .. فمن الصعب تتبع المخالطين ..رغم أن العدد سيكون أكبر بكثير.
إلتزمو بيوتكم ..و جميعا ضد كورونا ..و ضد خارقي الحجر الصحي
و تحية لكل من يخاطر بحياته من أجل إنجاح فترة الحجر .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
9 - Walid الخميس 09 أبريل 2020 - 11:16
السلام عليكم
على الحكومة التفكير في إغلاق كل شيء ما عدا المستشفيات و الأمن و العسكر لمدة شهر ليتبين الأمر بشكل أوضح ثم نعود إلى حياتنا العادية مع ترك الحدود مسدودة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
10 - مدون الخميس 09 أبريل 2020 - 11:17
نتمنى من وزراة الصحة إمداد الرأي العام كذلك بعدد المتوفين جراء الأمراض الأخرى غير كورونا، لأن الموت واحد مهما تعددت الأمراض. نعم نحن في زمن وباء عالمي، لكن الصحة العمومية لا ينبغي أن تهتم فقط بأرقام كورونا حصرا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
11 - أحمد الخميس 09 أبريل 2020 - 11:18
يجب فورا الإنتقال لمرحلة إتخاذ إجراءات أكثر صرامة في الجهات التي تعرف تسارعا في إنتشار الفيروس كمدن الدار البيضاء و الرباط ومراكش من طرف السلطات، وبرافو للدولة المغربية، أعتقد أن للفيروس إيجابيات منها رجوع الثقة بين الدولة والشعب لم نره منذ مرحلة بداية تولي محمد السادس للحكم في البلاد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
12 - المرجو الخميس 09 أبريل 2020 - 11:18
خصوصا المدن التي لم تسجل اي اصابة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - moulaye el hassen الخميس 09 أبريل 2020 - 11:20
يارب إحفظنا واحفظ موريتاني والمغرب وأرفع البلاء إلى يوم الدين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - مواطنة انا الخميس 09 أبريل 2020 - 11:20
نريد فحص شامل لجميع المواطنين. و الكمامات لحد الساعة مالقيتهاش الله يستر عيينا ما نتجاراو..والدولة تاتفرض عليك واحد الحاجة وهي مكايناش..لا حول ولا قوة إلا بالله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
15 - الزموا بيوتكم الخميس 09 أبريل 2020 - 11:26
ايها الناس! اتقوا الله في أنفسكم،
لا يمكن للأطباء مجاراة هذا المرض الخبيت وانتم غير ملتزمين بتوجيهات السلطات، بهذه الأعداد سنستنزف قوى الأطباء، فهم في حرب مع هذا الفيروس منذ شهر، ليل نهار على مدار الساعة ولن نجد بعد ذلك لا قدر الله من يتكفل بمرضانا.
الزموا بيوتكم جزاكم الله خير الجزاء وجزا الله عنا إخوتنا الأطباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - عبد الكريم الخميس 09 أبريل 2020 - 11:27
المرجو النصح باحراق الكمامات المستعملة وعدم القاءها في المزابل فهناك من سيعيد استعمالها بالتأكيد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - صمت قاتل الخميس 09 أبريل 2020 - 11:27
السلام عليكم..
بعد التنويه بالعمل الجبار للسلطات
يأتي دور الشعب الذي يقوم بدوره على اكمل وجه
الأقلية التي تخرق الطوارئ اكيد لديها
أسبابها ولكن بعد الحجر و فرض الكمامات و العدد لا يزال مرتفعا هدا ما لم يفهم و لن يفهم ما لم يقدم تقديم صريح للمعطيات حسب المدن..اظن ان الأمر يتعلق بالمخالطين وليست حالات جديدة توافدت ليلة امس فان كانو مخالطين فهنيئا لكم انتم في الطريق الصحيح و ان كانت جديدة فهنا عليكم مراجعة خطتكم و الإسراع في التحاليل و الإكثار منها حتى لا يضيع مجهود الشعب سدى و جهدكم فليس كل المغاربة لديهم حدائق في منازلها و أسطح ليشتموا الهواء النقي فهناك من هو محجوز في شقة ضيقة أو براكة أو الله اعلم بما هو اعظم....
المهم لينا و ليكم الله صافي دخلنا في دوامة الموت البطيء النفسي قبل الفيروسي
الله يلطف بينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - immad الخميس 09 أبريل 2020 - 11:28
لليوم الثالث على التوالي لا وجود للكمامات!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 18 | عرض: 1 - 18

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.