الإصابات الجديدة بـ"كوفيد 19" في كلّ جهة .. مراكش على رأس القائمة

هسبريس من الرباط

تصدرت جهة مراكش آسفي قائمة الجهات التي سجلت بها إصابات جديدة بفيروس كورونا، بين السادسة من مساء أمس الأربعاء والعاشرة من صباح اليوم الخميس، إذ رصدت فيها 28 حالة.

وجاءت في المرتبة الثانية جهة الدار البيضاء سطات، بعد اكتشاف 13 إصابة جديدة، ثم جهة طنجة تطوان الحسيمة التي عرفت بروز 11 حالة مؤكدة وفقا للتحاليل المخبرية المنجزة.

وزارة الصحة، ضمن تحديث للوضعية الوبائية في المملكة، أكدت أن المغرب سجل 71 حالة إصابة جديدة بفيروس "كوفيد 19" بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم.

الحصيلة الإجمالية للإصابة بالجائحة في المملكة، وفق المعطيات الرسمية المعلن عنها من لدن وزارة الصحة، وصلت إلى 1346 حالة مؤكدة منذ بروز العدوى على المستوى الوطني.

وعرفت جهة الرباط 6 حالات جديدة مقابل 4 في فاس مكناس، زيادة على 3 حالات ضمن الحيز الترابي لجهة الشرق و6 إصابات مؤكدة أخرى في جهة درعة تافيلالت.

تحديث الحصيلة الوبائية تجعل العدد الإجمالي للإصابات في جهة الدار البيضاء سطات يعادل 397 حالة، و256 في مراكش آسفي و207 في جهة الرباط سلا القنيطرة.

ووصل مجموع الإصابات بـ"كورونا" إلى 165 حالة في جهة فاس مكناس، و111 بجهة طنجة تطوان الحسيمة، و76 في جهة الشرق، و67 في درعة تافيلالت، و40 بجهة بني ملال خنيفرة.

أما جهة سوس ماسة فقد بلغت حصيلة الإصابات فيها 20 حالة، و4 في العيون الساقية الحمراء، و2 بالداخلة وادي الذهب، وحالة واحدة على صعيد جهة كلميم وادي نون.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.