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كُتّاب وآراء
الإصابات الجديدة بـ"كوفيد 19" في كلّ جهة .. مراكش على رأس القائمة
تصدرت جهة مراكش آسفي قائمة الجهات التي سجلت بها إصابات جديدة بفيروس كورونا، بين السادسة من مساء أمس الأربعاء والعاشرة من صباح اليوم الخميس، إذ رصدت فيها 28 حالة.
وجاءت في المرتبة الثانية جهة الدار البيضاء سطات، بعد اكتشاف 13 إصابة جديدة، ثم جهة طنجة تطوان الحسيمة التي عرفت بروز 11 حالة مؤكدة وفقا للتحاليل المخبرية المنجزة.
وزارة الصحة، ضمن تحديث للوضعية الوبائية في المملكة، أكدت أن المغرب سجل 71 حالة إصابة جديدة بفيروس "كوفيد 19" بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم.
الحصيلة الإجمالية للإصابة بالجائحة في المملكة، وفق المعطيات الرسمية المعلن عنها من لدن وزارة الصحة، وصلت إلى 1346 حالة مؤكدة منذ بروز العدوى على المستوى الوطني.
وعرفت جهة الرباط 6 حالات جديدة مقابل 4 في فاس مكناس، زيادة على 3 حالات ضمن الحيز الترابي لجهة الشرق و6 إصابات مؤكدة أخرى في جهة درعة تافيلالت.
تحديث الحصيلة الوبائية تجعل العدد الإجمالي للإصابات في جهة الدار البيضاء سطات يعادل 397 حالة، و256 في مراكش آسفي و207 في جهة الرباط سلا القنيطرة.
ووصل مجموع الإصابات بـ"كورونا" إلى 165 حالة في جهة فاس مكناس، و111 بجهة طنجة تطوان الحسيمة، و76 في جهة الشرق، و67 في درعة تافيلالت، و40 بجهة بني ملال خنيفرة.
أما جهة سوس ماسة فقد بلغت حصيلة الإصابات فيها 20 حالة، و4 في العيون الساقية الحمراء، و2 بالداخلة وادي الذهب، وحالة واحدة على صعيد جهة كلميم وادي نون.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
يجب نشر مبيان الحالة الوبائية لكل مدينة
و أيضا نشر مبيان الحالة الوبائية لكل جماعة و حي في المدينة
أما إذا خرج المصابون الإفتراضيون للخارج .. فمن الصعب تتبع المخالطين ..رغم أن العدد سيكون أكبر بكثير.
إلتزمو بيوتكم ..و جميعا ضد كورونا ..و ضد خارقي الحجر الصحي
و تحية لكل من يخاطر بحياته من أجل إنجاح فترة الحجر .
على الحكومة التفكير في إغلاق كل شيء ما عدا المستشفيات و الأمن و العسكر لمدة شهر ليتبين الأمر بشكل أوضح ثم نعود إلى حياتنا العادية مع ترك الحدود مسدودة
لا يمكن للأطباء مجاراة هذا المرض الخبيت وانتم غير ملتزمين بتوجيهات السلطات، بهذه الأعداد سنستنزف قوى الأطباء، فهم في حرب مع هذا الفيروس منذ شهر، ليل نهار على مدار الساعة ولن نجد بعد ذلك لا قدر الله من يتكفل بمرضانا.
الزموا بيوتكم جزاكم الله خير الجزاء وجزا الله عنا إخوتنا الأطباء
بعد التنويه بالعمل الجبار للسلطات
يأتي دور الشعب الذي يقوم بدوره على اكمل وجه
الأقلية التي تخرق الطوارئ اكيد لديها
أسبابها ولكن بعد الحجر و فرض الكمامات و العدد لا يزال مرتفعا هدا ما لم يفهم و لن يفهم ما لم يقدم تقديم صريح للمعطيات حسب المدن..اظن ان الأمر يتعلق بالمخالطين وليست حالات جديدة توافدت ليلة امس فان كانو مخالطين فهنيئا لكم انتم في الطريق الصحيح و ان كانت جديدة فهنا عليكم مراجعة خطتكم و الإسراع في التحاليل و الإكثار منها حتى لا يضيع مجهود الشعب سدى و جهدكم فليس كل المغاربة لديهم حدائق في منازلها و أسطح ليشتموا الهواء النقي فهناك من هو محجوز في شقة ضيقة أو براكة أو الله اعلم بما هو اعظم....
المهم لينا و ليكم الله صافي دخلنا في دوامة الموت البطيء النفسي قبل الفيروسي
الله يلطف بينا