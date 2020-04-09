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الرئيسية | مجتمع | مغاربة يتبادلون ويرمون الكمامات .. وخبير يحذر من انتقال العدوى

مغاربة يتبادلون ويرمون الكمامات .. وخبير يحذر من انتقال العدوى

مغاربة يتبادلون ويرمون الكمامات .. وخبير يحذر من انتقال العدوى
أيوب صدور من تطوان
الخميس 09 أبريل 2020 - 23:30

سلوكيات وممارسات سيئة رصدتها عدسات المصورين بشوارع المملكة بعد أول يوم من تفعيل قرار إجبارية ارتداء الكمامات في صفوف المواطنين المسموح لهم بالتنقل، في خطوة تروم الوقاية من تفشي وباء كورونا المستجد في ظل حالة الطوارئ الصحية.

وتأرجحت هذه السلوكيات بين استعارة وتبادل الكمامة الواحدة بين الأشخاص، وبين رميها والتخلص منها وسط الطرقات والممرات وعلى الأرصفة؛ وهو ما يشكل خطرا وتهديدا لصحة الفرد والمجتمع.

الدكتور الطيب حمضي، رئيس النقابة الوطنية للطب العام بالمغرب، رصد جملة من الأفعال الخاطئة التي تطبع تعامل المغاربة مع استعمال وسائل الوقاية والتدابير الاحترازية التي تعتبر جديدة في أوساط المجتمع المغربي وغير معهودة، محذرا من أن تتحول هذه الوسائل الوقائية (من كمامات وقفازات) إلى خطر وتهديد للصحة العامة.

وأورد المتحدث ذاته أن الأقنعة الجراحية وجدت لتغطية الفم والأنف لمنع تسرب الرذاذ من شخص إلى آخر، معتبرا بيعها بالتقسيط خطوة غير معقولة وغير محسوبة، نظرا لاحتمال انتقال الفيروس من يد البائع إلى الكمامة ومنها إلى منطقة الوجهة، على اعتبار أنه في اتصال دائم بالأوراق والقطع النقدية والتي تصنف من أكثر الأشياء قذارة وقد تصبح الكمامة في هذه الحالة رصاصة وناقلة للفيروس.

وقال رئيس النقابة الوطنية للطب العام بالمغرب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن ارتداء الكمامات يجب أن يراعي مجموعة من التدابير؛ أولها غسل اليدين بالماء والصابون وتنشيفهما، أو بمطهر كحولي دون تنشيف، والتأكد من عدم وجود أي ثقب بالكمامة قبل استعمالها، ثم تغطية الفم والأنف بالكمامة بطريقة محكمة بحيث لا يكون هناك فراغ بين الوجه والكمامة، "مع الحرص على جعل الثنيات أو الجهة الملونة في الجانب الخارجي، وكذا الضغط شيئا ما على الطرف العلوي للكمامة ليأخذ شكل الأنف، مع جر الجزء السفلي لها لتغطية الفم والذقن وإزاحة الشريط المطاطي أو الرابطين خلف الرأس أو وراء الأذنين".

وأضاف الطبيب ذاته أن استعمال الكمامات ضروري قانونا وصحيا، وذلك استنادا إلى دراسات وتجارب عديدة أثبتت نجاعة هذا الاحتراز الوقائي في الحد من تفشي الوباء واتساع رقعته، مشددا في الوقت نفسه على أن الأصل هو البقاء بالمنازل واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي كدرع واق والابتعاد قدر الإمكان عن التواجد بالشارع العام و"خيطي بيطي"، وفق تعبيره.

وأوضح الدكتور حمضي أن ارتداء الكمامة لا يعني أننا في مأمن، "ومعندها حتى معنى نديروها فالعنق أو فالجبهة"، وزاد موضحا: "ملامستنا لواجهة الكمامة يحتم علينا غسل اليدين بالماء والصابون وتنشفيهما أو محلول كحولي دون تنشيف"، مؤكدا على ضرورة "التخلص منها على مقربة من حاويات الأزبال، وماكاينش لاش نبقاو ندورو بها فيدينا للمسافة طويلة عاد نرميوها في الأماكن المخصصة لذلك".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا مشينة تهدد الصحة العامة، توثق لرمي كمامات وقفازات بالفضاءات العمومية إلى جانب رمي مناديل ورقية بمحاذاة الشبابيك الأوتوماتيكية لوكالات بنكية دون مراعاة للخطر الذي يمكن أن تشكله هذه الممارسات على المواطن ورجال وعمال النظافة وانتشار هذه المخلفات بسرعة الرياح وبالتالي تفشي العدوى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - منصف الخميس 09 أبريل 2020 - 23:38
عار والف عار المغربي الحر يدير الكمامة على عنقو ولي يشوف المخزن يصاوبها. .هادي راها هي المصيبة الكبرى
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70
2 - radouane الخميس 09 أبريل 2020 - 23:41
يا شمس العشية....
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35
3 - ابو عمران الخميس 09 أبريل 2020 - 23:43
راه المشكل ماشي فالكمامات راه في الوعي .الله اهدينا يا رب.
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69
4 - Red الخميس 09 أبريل 2020 - 23:43
نبارك كل خطوة تمت ولكن لا بد من القيام بفحص شامل يستهدف كل اامواطنين واعتماد شهادة الخلو من الفايرس بدل شهة التنقل الاستثنائي، اولا لان الفايرس بطبيعة الحال قد وصل الى مرحلة الانتقال عبر وسائل اخرى غير الاختلاط وكذلك لان غياب الوعي المجتمعي يساعده اكثر على الانتشار
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16
5 - Kénitra city الخميس 09 أبريل 2020 - 23:44
المشكلة العظمى هي ان البقال يبيع بالواحدة و يلمسها بيداه و يلمس الاموال و ايدي الناس ... الوقاية غير موجودة بتاتاً في قاموسنا .. غير الله حافظنا و صافي
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31
6 - Rachid tougui الخميس 09 أبريل 2020 - 23:46
هذه السلوكات تذل على ان الشعب يعيش الظلم و القهر غير راض على البلاد ولاتهم كرونا
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-8
7 - مهاجر الخميس 09 أبريل 2020 - 23:47
من زرع الجهل و الفقر غادي يحصدو مع كورونا
انا خاءف هير من ثورة الجياع
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13
8 - البيضاوي الخميس 09 أبريل 2020 - 23:47
ازيدو منايضش منايضش ........عفاكم شدوا لي عقلي بغا يخرج
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15
9 - الحرب العالمية الثالثة الخميس 09 أبريل 2020 - 23:47
هذه جريمة بسبب استهتار وجهل
يجب التبليغ عن مرتكبي تلك الجراءم
كما احيي اقرار المسؤلين بمنع تقسيط الكمامات
فاستعمالها لا يجب ان يتعدى بضع ساعات
لدى لا تكفي واحدة للخروج الى العمل.
كما ان البعض يشتكي من ضعفها لكني ارى ان قوة فاعليتها في ضعفها لان هذا وباء فيروسي وليس غبار فالواجب تغيير الكمامة في اقصر وقت هو الافضل لكن بالطريقة الصحيحة.
اما لو كانت الكمامة متينة وباهضة .فلن ترميها لسهولة وتحافظ عليها اكبر وقت ممكن مما يجعلها قنبلة موقوتة.
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12
10 - امنية الخميس 09 أبريل 2020 - 23:49
يارب متى سنكون حضاريين كما وصانا ديننا الحنيف. فالنظافة ضرورية ومطلوبة دائما، فكيف في هذا الظرف، ارحموا عمال النظافة وارحموا أنفسكم وارحموا المجتمع. تطبيقنا لديننا يستوجب علينا ان نكون في المستوى من الوعي وعدم الاضرار بالنفس ولا بالاخر. فنحن كلنا معنيون، رجاء لنرتقي بافعالنا وسلوكاتنا لنكون فعلا مسلمين حقيقيين. يارب نسالك العفو والعافية في الدنيا والاخرة. خدوا بالاسباب كانها كل شيئ، وتوكل على الله كانها لا شيء عسى الله ينصرنا على هذا الوباء ونخرج من هذه المحنة
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11
11 - HASSAN الخميس 09 أبريل 2020 - 23:50
تصرفات تعودنا عليها في مجتمعنا للاسف حتى اصبحت من ثقافة الاغلبية فقد تعودنا على رمي النفايات في الشوارع و المساحات الخضراء وجميع الاماكن العمومية
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10
12 - غاضب الخميس 09 أبريل 2020 - 23:52
والله حرام .انا اشتريت 5 كمامات ولم استعملهما.
الكممات التى تباع ب 0.80 درهم اصلا ذات جودة جد رديئة ولا يجوز بيعها اصلا .
بدات تتبين اموال الصندوق المتلاعب بها في صفقات الكمامات
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4
13 - ربان دراجة هواءية . وجدة الخميس 09 أبريل 2020 - 23:53
شخصيا حصلت على كمامة من عند الصيدلي مند ثلاث ايام و بعد صدور الزاميتها و عدم وجودها باسواق وجدة قمت بتصبينها مخافة الغرامة و الله يستر ...
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3
14 - مغربي مغربي الخميس 09 أبريل 2020 - 23:53
سلوك يندى له الجبين والله الى جاء هاذ الوباء فضح لينااخلاقنا وبنا على حقيقتنا بان التخلف والهمجية وحب النفس والانانية .تستحيي تقول انت مغربي كيما دارت معنا هاد الحكومة وحلات تبعونا بالنصائح والحمالات التحسيسية والتوضيح ولكن حنا عيييياااانين بزااااف.
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9
15 - Yassin الخميس 09 أبريل 2020 - 23:54
لقد رأيت أشخاصاً يضعون الكمامة ليس للوقاية بل لردع السلطات، يعاملونها معاملة الخوذة؛ يضعونها على الفم فقط
ورأيت فتيات يعاملنها معاملة الشعر أو الفولار؛ بحيث يحاولن تعديل وضعيتها كل دقيقة
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8
16 - التكليخ التفقير الغلاء الخميس 09 أبريل 2020 - 23:54
كي الشعب كي الدولة والصراحة هادشي تيخلع والله يحفظنا وينجينا
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2
17 - مول الكاميو الخميس 09 أبريل 2020 - 23:55
مازلنا نحصد نتائج اهمال التعليم والتربية الأخلاقية.واعطاء المشعل لقنوات تبث الفساد الاخلاقي بين المجتمع ...
من المستحيل ان نغير قيم المجتمع إلى الاحسن وبالأحرى ان نصلح ما أفسده الاعلام خلال عقد او أكثر من الزمن ....
كما يقول المثل با طاح وراه من الخيمة خرج مايل ...
اعيدوا لتعليم قيمته والاعلام عفته...
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14
18 - الرباطي الخميس 09 أبريل 2020 - 23:56
الله يهدينا ويرشدنا لطريق الصواب لانه لايعقل ان نسمح لانفسنا بتعريض حياة المواطنين للخطر وتشويه منظر المدينة والاساءة الى المغاربة جميعا امام المنابر العالمية وهو امر لانريده لأننا شعب أسس اول جامعة في تاريخ البشرية اَي اننا نشرنا العلم والمعرفة مرتبطين بديننا الحنيف ولايمكن ان نقدم للعالم غير ذلك.واما بالنسبة لتبادل الكمامات فهذه طامة كبرى وبالنسبة لمن لايتوفر على إمكانيات مادية لشراء عدد من الكمامات وتغييرها كل بضع ساعات فيمكنه ان يستعمل كمامة واحدة ليومين شرط تعقيمها باستعمال ماء جافيل الممزوج بالماء وكما يقول الخبراء يمكن مزج كوب جافيل باربعة أكواب ماء ليصبح معقما.لهذا يمكن تعليق هذه الكمامة في مكان نظيف وامام الهواء ليلا ليتم استعمالها صباح الغد.لاننا لاننكر ان هناك من لايجد قوت يومه فما بالك بشراء كمامة أو اكثر وخصوصا اذا علمنا ان ليس لها أهمية كبيرة في الحماية ولكن مع ذلك وجب ارتداءها ووجب ان نحرص على البقاء بمنازلنا.اللهم بلغنا رمضان وارفع عنا البلاء وانزل الشفاء امين ياارحم الراحمين.
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0
19 - عازف الليل الخميس 09 أبريل 2020 - 23:56
منع التجول هو الحل .اما الكمامة. التي تروج في الاحياء الشعبية مصنوعة من اثواب اكياس التبضع. فعلى السلطات منع هد النوع من الكمامة
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5
20 - le voyageur الخميس 09 أبريل 2020 - 23:56
وماذا كنتم تنتظرون من شعب عانى ولا زال يعاني من التهميش و الاقصاء و الضرب و الركل كلما سنحت الفرصة.القادم أصعب وأبشع
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4
21 - مغربي الخميس 09 أبريل 2020 - 23:57
الدولة تقوم بمجهود جبار في تدبير ملف كورونا،والمغاربة شعب مؤمن وصبور المغرب لن يركع لكورونا ولن ننكسر أمام هذا الفيروس اللعين الدولة قبل مواجهة كورونا واجهت الأمية ونجحت في ذلك،أي نعم مازلنا لم نقضي على الأمية تماما لكن في الوقت نفسه يكاد يكون مستحيلا أن تجد أسرة لم يستفد أحد أفرادها على الأقل من التعليم العمومي وبلغ مستوى مقبولا من الوعي الذي يجعله مدركا لأهمية كمامة أو البقاء في المنزل أو استعمال الصابون أو ...وعلى هؤلاء نراهن كمغاربة لكتم أنفاس كورونا قبل أن يكتم هو أنفاسنا المغرب سينتصر على كورونا والسبب شعبه وحكومته وعاهله حفظه الله.وإيماننا بالله أقوى من أن يزعزعه فيروس كورونا.
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-6
22 - mouna الخميس 09 أبريل 2020 - 23:58
انا كنعقل نهار لي علنوا على اول حالة درت الكمامة حيت خفت ولكن شبعت معاني في الزنقة لا لي غادي على رجليه ولا لي راكب ومن حتا وحد المقرقب جا عندي بغا صدقة وهو كيقول اواه واش خايفة والله الى مشكيلة مع هذ الناس هههه
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9
23 - مرتن بري دو كيس الخميس 09 أبريل 2020 - 23:58
السلام عليكم جميعا اخواني المغاربة اناثا وذكورا...واطلب عز وجل أن يحمينا ويحمي بلادنا وبلاد المسلمين والبشرية جمعاء من هذا الوباء المسلط الذي هو ليس إلا امتحان من رب العزة ليرى مدى صبرنا واستعفارنا ورجوعنا اليه ....فإن الله رؤوف بعباده وهو الرحمان الرحيم..البارحةلضرورة قصوى (دواء) خرجت من المنزل بالسيارة ....رأيت بأم عيني انسانة تقف لتسلم لإنسان (تعرفه بلا شك) على دراجة نارية تسلمه كمامتها ..تنزعها من فوق انفها ليضعها هو على وجهه...وينصرف ...تساءلت لوحدي ..ما أهمية الكمامة اذا تناوبنا عليها ....مصدرا للمرض.ونقلا للعدوى ب 100% ...فهي أصبحت كالخودة ( casque ) للدراجات النارية..لا يضعها الساءق على رأسه الا اذا رأى شرطي او دركي .لا لسلامته..ولكن خوفا من المخالفة والعقاب..لا زلنا بعيدين عن سماع التوصيات التي بحت بها اذاعاتنا وتلفزاتنا واعلامنا . فقد اصبحنا نتمنى أن تصاحب التوصيات . هراوات المخزن والشرطة مثل ما نرى في الهند...واليوم في اسبانيا...( العصا متخلي من يعصى) ....احنا جنس كاموني حكو عاد يعطي الريحة....
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2
24 - الله الوطن الملك الخميس 09 أبريل 2020 - 23:59
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم راه الجهل هو اكبر مصيبة في المجتمع
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1
25 - محمد الوجدي الجمعة 10 أبريل 2020 - 00:00
لقد اشتريت من دكان الحي كمامتين قبل وضعها وجدت مشكلتين: ١/ لم تكونين معقمتين لأن صاحب الدكان لم يعقم يديه ٢/ يوجد في الكمامة سوى شريط واحد من فوق.
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0
26 - CDF الجمعة 10 أبريل 2020 - 00:00
من سابع المستحيلات ان يحارب البلد الوباء واغلبية شعبه جاهلة ومتخلفة . واللوم بالدرجة الاولى يلقى على الدولة التي اهملت قطاع التعليم والصحة والبحث العلمي . وتركت الشعب يسقط في احضان التفاهة والفوضى وتجار الدين والخزعبلات.
وهانحن الآن نرى النتيجة.
نسبة كبيرة شعب جاهل لا يعي خطورة الوباء. وتجار دين و الخزعبلات جيشو فئة من اكلخ ما في الشعب للخروج في تجمعات في عز الوباء. قال ليك تضرعا الى الله وطردا للوباء . الله اعطيهم على قد تكلاخهم. شوهونا وشوهو دينهم . وعرضو عائلاتهم للخطر.
على الدولة بعد انحسار الوباء هذا بعد ايجاد اللقاح طبعا . على الدولة ان تراجع ميزانية التعليم والصحة والبحث العلمي. وعليها استغلال درس كورونا وتشجع الاغتراع المحلي والصناعة المحلية. اذا اردنا بلادنا قوية فعلينا ان نتحد ونقضي على وباء الجهل والخزعبلات واصحابه ومموليه. وارى ان الملك فضل المواطن على الاقتصاد وهذا دليل على مدى حرص جلالته على اولوية وهي المواطن . واتمنى من جلالته ان يحرص على تحقيق بلادنا للاكتفاء الذاتي في كل شيء فما بعد كورونا ليس هو ما قبله . وعلى بلادنا ان تصنع وتصدر وتخرج كل ما لديها من عقول مبدعة .
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2
27 - الصويري الجمعة 10 أبريل 2020 - 00:02
واش اعباد الله لقوالب حتى مع كورونا
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3
28 - عبد الله الجمعة 10 أبريل 2020 - 00:07
ليس هذا فقط... بل ينبغي أن تستغل فترة الحجر الصحي للارتقاء بوعي المواطن والمواطنة في عدة أمور ولم لا سن قوانين استعجالية زجرية بخصوص عدة مواضيع: الذين يرمون الأزبال في غير موضعها الذين لايمرون من ممرات الراجلين، الذين يبزقون في الشارع العام، الذين لا يحترمون الصف في الأماكن العمومية، الذين واللائي وغير ذلك....هذا إذا أردنا تكوين مواطن واعي وأردنا الارتقاء بهذا الوطن
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0
29 - رضوان الجمعة 10 أبريل 2020 - 00:07
والله العضيم معرفت باش غادي نفسر ليكم هاد المغرب فيه اطيب خلق الله اوفيه ؟؟؟؟؟ بغيت نهضر وليني مقديتش الحكرة جوعونا تالاخر درجة شفن ناس كاتحشي وجوها فطوار تاع الزبل (اعزكم الله) اوكاتقلب على قوتها اوعاد يلالقا الكمامة مليوحة والله تيديرها على فمو.حسبنا الله ونعم الوكيل الله يرزقنا من فضلوا.
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0
30 - معلقة الجمعة 10 أبريل 2020 - 00:09
لك الله يا وطني كيف بأناس اعتادوا أن يبصقون وسط الطريق أن يستوعبوا كيفية التخلص من الكمامة هذه التصرفات اللاأخلاقية تتطلب الوقت الطوييييل لتوعية هذا الشعب وأنا لاأعمم سيتضاعف المجهود ما دمنا في بلد تقل فيه النظافة في الشارع فبدل أن تعلمهم كيف يلبسون الكمامة تعلمهم كيف وأين وكم من الوقت ليتخلصوا منها آااااااعباد الله ماشي لي بلا يحيد الكمامة يرميها فينما واااالاه كيف تايقولو الناس اللولين وفيقوا
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-1
31 - مواطن الجمعة 10 أبريل 2020 - 00:09
ان نتطور يقتضي ان نغير اساليبنا والصراحة
هؤلاء الذين يرمون ويستعيرون الكمامات لو اعطيت لهم الكلمة في موضوع معين لرفعوا اصواتهم بحب الوطن وتمسحوا.
من يقوم برمي الكمامات او تبادلها فهو مسخوط الوطن والدين مهما كان.
يجب ان يعلم هؤلاء اننا نتحدث اليهم لان اثار سلوكاتهم تصل الينا وتهددنا.
كفى من الاعذار وليتحمل كل شخص مسؤوليته.
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32 - المصطفى الجمعة 10 أبريل 2020 - 00:09
لمن تعاود زبورك يا داوود. كورونا سيزول عن العالم ويبقى في المغرب
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33 - البربهاري الجمعة 10 أبريل 2020 - 00:10
تنبيه ... قد تكون الكمامات احد انجع الوسائل في تقليص وحجب الاقتحام الفيروسي للولوج الى المسالك الانفية ....ان تم استخدامها بالطريقة الصحيحة والمثلى ..كما يمكن ان تكون كارثة الكوارث في نقل العدوى بشكل جنوني وسريع بين الاشخاص الحمقى والمغفلين من الذين يتبادلون الكمامات ويصرون على التقاطها من كل ساقطة ولاقطة في الارض او حتى على مشارف الازبال بحجة تعمية السلطات وماهو الا ضرب من الجنون لان بهاته التصرفات الحمقاء يتم نقل العدوى بسرعة البرق بين الافراد ....يجب على العقلاء والنبهاء ايجاد حلول اخرى تتناسب مع خصوصية المجتمع المغربي في ابطاء انتشار العدوى بين الافراد ...اما الكمامات فهناك فئام من الناس ثقافة الاستبدال وتغيير الملابس عندها ضرب من الضنك والمشقة حيث تلفي من لا يستبدل جواربه حتى تكون انتن من جيفة هدهد كفن في جورب مسافر ابخر....وهناك من لا يغير الدخيل منها حتى تكتمل دورة الشرنقة الدودية وما خفي انتن .....والايام ستفضح السلوكات الحمقاء لبعض من سيمتهن حرفة التدوير والتجارة في الكمامات القديمة وبيعها للناس لتكون بذلك القنبلة الموقوتة ....فالحذر الحذر
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34 - هشام الجمعة 10 أبريل 2020 - 00:10
هادشي لي بقى تبادلو كمامة ( رياكة ) عامرة ريوك و رداد إبتلاء بمرض ماشي عدوة. صرامة يا
وزارة الداخلية مع كل هاد ماركات
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35 - مغربيه الجمعة 10 أبريل 2020 - 00:15
كان عى الحكومه ان توفر الكمامات و توعي الناس قبل فرض ارتداءها لان اكثر الناس لا يستعملونها وهي دخيله عليهم اولا ثانيا مشكل بيعها بالتقسيط حتى الصيدليات تبيع الكمامات بالتقسيط . لماذا لم يبيعوها بعلب مغلقه حتى لو تكون 3 كمامات بالعلبه لكي لا يلمسها موظف الصيدليه لان لا نعرف هل يده معقمه ام لا ويقولون من اين تأتي العدوى . الله يحفظ وصافي .
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36 - طنجاوي غيور الجمعة 10 أبريل 2020 - 00:15
وفين كانت السلطات مند بداية الحظر والكمامات تباع بالتقسيط على الطرقات
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