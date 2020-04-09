24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:31
|07:01
|13:34
|17:06
|19:59
|21:16
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الأطباء يطالبون "الصحة" بتعويض ضحايا كورونا عن حوادث الشغل
- مديرية الأمن الوطني تواصل محاربة شائعات كورونا
- "كورونا" يسبب أكبر أزمة اقتصادية منذ سنة 1929
- مساعدات لأسر بقصبة تادلة
- شفاء أول حالة من فيروس كورونا بمدينة خريبكة
شباب مغاربة ينجحون في صناعة جهاز لتقوية التنفس الاصطناعي (5.00)
وزارة الصحة تحدد متوسط فترة حضانة فيروس كورونا في 6 أيام (5.00)
هذه مسطرة الحصول على الدعم لغير المسجلين في خدمة "راميد" (5.00)
- الرباط ترفض السماح للمغاربة مزدوجي الجنسية بالمغادرة إلى أوروبا - (236)
- مغاربة ينهون تصنيع 30 جهازا للتنفس الصناعي في وقت قياسي - (197)
- هذه مسطرة الحصول على الدعم لغير المسجلين في خدمة "راميد" - (145)
- المغرب يسجِّل 99 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة - (132)
- هل تتجه السلطات إلى تمديد حالة الطوارئ الصحية بعد 20 أبريل؟ - (126)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مغاربة يتبادلون ويرمون الكمامات .. وخبير يحذر من انتقال العدوى
سلوكيات وممارسات سيئة رصدتها عدسات المصورين بشوارع المملكة بعد أول يوم من تفعيل قرار إجبارية ارتداء الكمامات في صفوف المواطنين المسموح لهم بالتنقل، في خطوة تروم الوقاية من تفشي وباء كورونا المستجد في ظل حالة الطوارئ الصحية.
وتأرجحت هذه السلوكيات بين استعارة وتبادل الكمامة الواحدة بين الأشخاص، وبين رميها والتخلص منها وسط الطرقات والممرات وعلى الأرصفة؛ وهو ما يشكل خطرا وتهديدا لصحة الفرد والمجتمع.
الدكتور الطيب حمضي، رئيس النقابة الوطنية للطب العام بالمغرب، رصد جملة من الأفعال الخاطئة التي تطبع تعامل المغاربة مع استعمال وسائل الوقاية والتدابير الاحترازية التي تعتبر جديدة في أوساط المجتمع المغربي وغير معهودة، محذرا من أن تتحول هذه الوسائل الوقائية (من كمامات وقفازات) إلى خطر وتهديد للصحة العامة.
وأورد المتحدث ذاته أن الأقنعة الجراحية وجدت لتغطية الفم والأنف لمنع تسرب الرذاذ من شخص إلى آخر، معتبرا بيعها بالتقسيط خطوة غير معقولة وغير محسوبة، نظرا لاحتمال انتقال الفيروس من يد البائع إلى الكمامة ومنها إلى منطقة الوجهة، على اعتبار أنه في اتصال دائم بالأوراق والقطع النقدية والتي تصنف من أكثر الأشياء قذارة وقد تصبح الكمامة في هذه الحالة رصاصة وناقلة للفيروس.
وقال رئيس النقابة الوطنية للطب العام بالمغرب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن ارتداء الكمامات يجب أن يراعي مجموعة من التدابير؛ أولها غسل اليدين بالماء والصابون وتنشيفهما، أو بمطهر كحولي دون تنشيف، والتأكد من عدم وجود أي ثقب بالكمامة قبل استعمالها، ثم تغطية الفم والأنف بالكمامة بطريقة محكمة بحيث لا يكون هناك فراغ بين الوجه والكمامة، "مع الحرص على جعل الثنيات أو الجهة الملونة في الجانب الخارجي، وكذا الضغط شيئا ما على الطرف العلوي للكمامة ليأخذ شكل الأنف، مع جر الجزء السفلي لها لتغطية الفم والذقن وإزاحة الشريط المطاطي أو الرابطين خلف الرأس أو وراء الأذنين".
وأضاف الطبيب ذاته أن استعمال الكمامات ضروري قانونا وصحيا، وذلك استنادا إلى دراسات وتجارب عديدة أثبتت نجاعة هذا الاحتراز الوقائي في الحد من تفشي الوباء واتساع رقعته، مشددا في الوقت نفسه على أن الأصل هو البقاء بالمنازل واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي كدرع واق والابتعاد قدر الإمكان عن التواجد بالشارع العام و"خيطي بيطي"، وفق تعبيره.
وأوضح الدكتور حمضي أن ارتداء الكمامة لا يعني أننا في مأمن، "ومعندها حتى معنى نديروها فالعنق أو فالجبهة"، وزاد موضحا: "ملامستنا لواجهة الكمامة يحتم علينا غسل اليدين بالماء والصابون وتنشفيهما أو محلول كحولي دون تنشيف"، مؤكدا على ضرورة "التخلص منها على مقربة من حاويات الأزبال، وماكاينش لاش نبقاو ندورو بها فيدينا للمسافة طويلة عاد نرميوها في الأماكن المخصصة لذلك".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا مشينة تهدد الصحة العامة، توثق لرمي كمامات وقفازات بالفضاءات العمومية إلى جانب رمي مناديل ورقية بمحاذاة الشبابيك الأوتوماتيكية لوكالات بنكية دون مراعاة للخطر الذي يمكن أن تشكله هذه الممارسات على المواطن ورجال وعمال النظافة وانتشار هذه المخلفات بسرعة الرياح وبالتالي تفشي العدوى.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (36)
انا خاءف هير من ثورة الجياع
يجب التبليغ عن مرتكبي تلك الجراءم
كما احيي اقرار المسؤلين بمنع تقسيط الكمامات
فاستعمالها لا يجب ان يتعدى بضع ساعات
لدى لا تكفي واحدة للخروج الى العمل.
كما ان البعض يشتكي من ضعفها لكني ارى ان قوة فاعليتها في ضعفها لان هذا وباء فيروسي وليس غبار فالواجب تغيير الكمامة في اقصر وقت هو الافضل لكن بالطريقة الصحيحة.
اما لو كانت الكمامة متينة وباهضة .فلن ترميها لسهولة وتحافظ عليها اكبر وقت ممكن مما يجعلها قنبلة موقوتة.
الكممات التى تباع ب 0.80 درهم اصلا ذات جودة جد رديئة ولا يجوز بيعها اصلا .
بدات تتبين اموال الصندوق المتلاعب بها في صفقات الكمامات
ورأيت فتيات يعاملنها معاملة الشعر أو الفولار؛ بحيث يحاولن تعديل وضعيتها كل دقيقة
من المستحيل ان نغير قيم المجتمع إلى الاحسن وبالأحرى ان نصلح ما أفسده الاعلام خلال عقد او أكثر من الزمن ....
كما يقول المثل با طاح وراه من الخيمة خرج مايل ...
اعيدوا لتعليم قيمته والاعلام عفته...
وهانحن الآن نرى النتيجة.
نسبة كبيرة شعب جاهل لا يعي خطورة الوباء. وتجار دين و الخزعبلات جيشو فئة من اكلخ ما في الشعب للخروج في تجمعات في عز الوباء. قال ليك تضرعا الى الله وطردا للوباء . الله اعطيهم على قد تكلاخهم. شوهونا وشوهو دينهم . وعرضو عائلاتهم للخطر.
على الدولة بعد انحسار الوباء هذا بعد ايجاد اللقاح طبعا . على الدولة ان تراجع ميزانية التعليم والصحة والبحث العلمي. وعليها استغلال درس كورونا وتشجع الاغتراع المحلي والصناعة المحلية. اذا اردنا بلادنا قوية فعلينا ان نتحد ونقضي على وباء الجهل والخزعبلات واصحابه ومموليه. وارى ان الملك فضل المواطن على الاقتصاد وهذا دليل على مدى حرص جلالته على اولوية وهي المواطن . واتمنى من جلالته ان يحرص على تحقيق بلادنا للاكتفاء الذاتي في كل شيء فما بعد كورونا ليس هو ما قبله . وعلى بلادنا ان تصنع وتصدر وتخرج كل ما لديها من عقول مبدعة .
هؤلاء الذين يرمون ويستعيرون الكمامات لو اعطيت لهم الكلمة في موضوع معين لرفعوا اصواتهم بحب الوطن وتمسحوا.
من يقوم برمي الكمامات او تبادلها فهو مسخوط الوطن والدين مهما كان.
يجب ان يعلم هؤلاء اننا نتحدث اليهم لان اثار سلوكاتهم تصل الينا وتهددنا.
كفى من الاعذار وليتحمل كل شخص مسؤوليته.
وزارة الداخلية مع كل هاد ماركات