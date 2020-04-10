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كُتّاب وآراء
"جمعية إصلاح الإدارة" تساهم في صندوق كورونا
قررت جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع إصلاح الإدارة، باسم جميع موظفيه، التبرع بمبلغ 100.000 درهم، أي 10 ملايين سنتيم، كمساهمة لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".
وأوردت الجمعية في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن مساهمتها تأتي استجابة لواجب التعبئة الوطنية الشاملة لمواجهة تداعيات ومخاطر وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، والتي دعا إليها الملك محمد السادس، وإسهاما منه في دعم الحساب المرصد للصندوق.
وأكد موظفو القطاع سالف الذكر انخراطهم الصادق في كل المبادرات الوطنية، وتجندهم المستمر تحت القيادة الملكية، لتجاوز هذه الظرفية الصعبة التي تمر بها البلاد.