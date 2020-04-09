شفاء أول حالة من فيروس كورونا بمدينة خريبكة‎

هسبريس - و.م.ع

كشفت التحاليل المخبرية خلو جسم شاب من فيروس كورونا المستجد، ليغادر، اليوم الخميس، المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة.

المعني بالأمر شاب من مدينة وادي زم، يبلغ من العمر 33 سنة، تماثل للشفاء التام بعدما أصيب بالفيروس إثر مخالطته لأخيه المصاب القادم من إسبانيا.

المندوب الإقليمي للوزارة الصحة بخريبكة، أحمد أوديش، قال في تصريح صحافي: "إن الأمر يتعلق بأول حالة شفاء من فيروس كورونا تسجل على مستوى الإقليم، والثالثة على مستوى الجهة".

وأشار المسؤول ذاته إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستعرف تسجيل حالات شفاء أخرى بالمستشفى الإقليمي بخريبكة هي حاليا في طور التأكيدات المختبرية اللازمة، وفق البروتكولات الطبية المعمول بها.

كما دعا المندوب بالمناسبة الساكنة إلى اتخاذ الحيطة والحذر واستعمال جميع وسائل الوقاية من الفيروس، خاصة حمل الكمامات واحترام مسافة الأمان مع الأشخاص الآخرين، وبالخصوص احترام الحجر الصحي والمكوث في المنازل لكي لا يتم نقل الفيروس إلى داخل الأسر.