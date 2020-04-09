وزارة الداخلية تنفي إغلاق محلات بيع المواد الغذائية

هسبريس من الرباط

أفادت وزارة الداخلية المغربية أنه تم رصد تدوينات ورسائل ومقاطع صوتية متداولة على تطبيقات التراسل الفوري ومواقع التواصل الاجتماعي، تدعي أنه "سيتم إغلاق كافة المحلات التجارية وبيع المواد الغذائية ابتداء من يوم الجمعة على الساعة الثانية عشرة زوالا إلى يوم الاثنين".

وتؤكد وزارة الداخلية، ضمن بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أنه لم يصدر أي قرار من هذا القبيل، كما أنه ليس هناك أي تغيير في مواقيت اشتغال كافة الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية التي ستعمل على الاستمرار في تقديم خدماتها ومنتوجاتها للمواطنين خلال فترة الطوارئ الصحية".