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وزارة الداخلية تنفي إغلاق محلات بيع المواد الغذائية
الخميس 09 أبريل 2020 - 16:36
أفادت وزارة الداخلية المغربية أنه تم رصد تدوينات ورسائل ومقاطع صوتية متداولة على تطبيقات التراسل الفوري ومواقع التواصل الاجتماعي، تدعي أنه "سيتم إغلاق كافة المحلات التجارية وبيع المواد الغذائية ابتداء من يوم الجمعة على الساعة الثانية عشرة زوالا إلى يوم الاثنين".
وتؤكد وزارة الداخلية، ضمن بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أنه لم يصدر أي قرار من هذا القبيل، كما أنه ليس هناك أي تغيير في مواقيت اشتغال كافة الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية التي ستعمل على الاستمرار في تقديم خدماتها ومنتوجاتها للمواطنين خلال فترة الطوارئ الصحية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
1 - عقلاني الخميس 09 أبريل 2020 - 16:47
ذهبت إلى مرجان، اسيما، أسواق السلام، بيم، الناس كايدخلوا بالكمامات و يهبطوها، حتى كايجيو يخرجوا عاد كايطلعوها.
نفس عقلية حزام السلامة و الهاتف أثناء السياقة، يعتبرون الإجراءات الاحترازية إجبارية و ليست حمائية.
نفس عقلية حزام السلامة و الهاتف أثناء السياقة، يعتبرون الإجراءات الاحترازية إجبارية و ليست حمائية.
2 - بقا فدارك تحمي راسك ودارك الخميس 09 أبريل 2020 - 16:48
لماذا هاته الشائعات ومن يستفيد منها لا حولة ولا قوة الا بالله
3 - abderrahim الخميس 09 أبريل 2020 - 16:48
وزارة الداخلية من نهار عقلنا عليها و هي غير تنفي ..
4 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الخميس 09 أبريل 2020 - 16:49
هناك ركود تجاري هذه الأيام. قد يكون صاحب تلك الإشاعة من تجار الازمات يريد بيع منتوجه. حيث انه دائما بعد مثل هذه الاكاذيب يحصل تهافت أعمى على المنتوجات الغذا
5 - hassan الخميس 09 أبريل 2020 - 16:49
نعم توقيف تزويد الاسواق بالمواد الغدائية غير وارد ، و هدا ما لن يحدث مهما حصل. لكن يجب تفعيل مراقبة صحة و سلامة ناقلي المواد الغدائية من مصدر الانطلاق ،قبل التوجه لباقية المناطق. و إلا سيكون هدا مصدر و منفد ممكن للفيروس لمناطق و أشخاص أخرين .
6 - هشام قالبة الخميس 09 أبريل 2020 - 16:50
فعلا لقد تم إغلاق المحلات التجارية بشارع السكاكين و البزازين على الساعة الواحدة ظهراً من طرف السيد القائد و قوات الأمن الوطني و القوات المساعدة و أعوان السلطة و نحن ممن أغلق لهم المحلة ولم نعرف أهو قرار رسمي أم لا ؟؟؟
7 - مواطن الخميس 09 أبريل 2020 - 16:50
لاحول ولا قوة الا بالله، هؤلاء الاشخاص الذين يروجون الاكاذيب والاشاعات قصدهم هو خلق الفتنة بين الناس، يجب معاقبتهم بصرامة، لما في الامر من خطورة.
8 - تاجر الخميس 09 أبريل 2020 - 16:51
علاش كاين الفرزيات حنا قالونا نسدو مع 14:00 و جهات أخرى تال 18:00 علما أن مدينتي 0 إصابة مع جوج و مكناس حدايا فيها اصابات بزاف مع سادسة فهم تسطا
9 - خالد الخميس 09 أبريل 2020 - 16:51
يجب اتخاذ اجراءات أكثر صرامة في حق مروجي هذه الأخبار الزائفة والتب يمكن أن تحدث فوضى عارمة.
10 - تاجر الخميس 09 أبريل 2020 - 16:52
الله أودي عاد جا عندنا القايد شبعنا معيور فتنا الثانية بعد الزوال بدقائق معدودة
11 - jzmayka br الخميس 09 أبريل 2020 - 16:52
يجب اصضار الاحكام القاسية على كل من يروج الاخبار الكادبة وشكرا
12 - مواطنة حرة الخميس 09 أبريل 2020 - 16:53
ليس هناك دخان بدون نار.والفاهم يفهم.دبا إلى متحكمنا فهاد الجائحة من هنا لرمضان مشينا فيها حت كاع الناس غتخرج وغيتضرب كولشي ف زيرو.فكرو فشي حل قبل رمضان نشاء الله.
13 - younes الخميس 09 أبريل 2020 - 16:55
لا بد من الجزر للحد من هذه الإشاعات التي تمس بالمواطنين
14 - Ghizlane الخميس 09 أبريل 2020 - 16:56
أنا أستاذة التعليم الإبتدائي
أشتغل بالجهة الشرقية جماعة سيدي لحسن مديرية تاوريرت
جئت الى مدينة وجدة قبل الحجر الصحي أنا و تلميذة تدرس عندي
اليوم أهل التلميذة يطلبون مني أن أحضر لهم إبنتهم هل هناك طريقة لمساعدتي و شكرا لكم
أشتغل بالجهة الشرقية جماعة سيدي لحسن مديرية تاوريرت
جئت الى مدينة وجدة قبل الحجر الصحي أنا و تلميذة تدرس عندي
اليوم أهل التلميذة يطلبون مني أن أحضر لهم إبنتهم هل هناك طريقة لمساعدتي و شكرا لكم
15 - سعيد الخميس 09 أبريل 2020 - 16:57
أيها المتهورين برك علينا من هد التفاهات انكم تخلقون الفتنة يكفينا هذا الوضع الذي نعيشه وانا على يقين انهم سيأخذون جزاهم أو بركة متلعبو على نفسية المغاربة
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