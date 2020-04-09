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الرئيسية | مجتمع | ثاني إصابة بكورونا بتاونات و3 حالات جديدة بفاس

ثاني إصابة بكورونا بتاونات و3 حالات جديدة بفاس

ثاني إصابة بكورونا بتاونات و3 حالات جديدة بفاس
رشيد الكويرتي من فاس
الخميس 09 أبريل 2020 - 17:05

وفق معطيات إحصائية رسمية صادرة عن المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس، تتعلق بالحالة الوبائية بالجهة ما بين السادسة من مساء أمس الأربعاء والعاشرة من صباح اليوم الخميس، تم تسجيل 4 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد بجهة فاس مكناس، لترتفع بها حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 165 حالة.

ووفق المصدر ذاته فقد تم تسجيل حالة إصابة ثانية بإقليم تاونات، تخص شابا وافدا من مدينة فاس إلى جماعة ازريزر، لتنضاف هذه الحالة إلى مثيلتها المؤكدة الأولى التي رصدت قبل خمسة أيام بدوار سيدي سعود بجماعة عين مديونة، وتخص شابة وافدة من مدينة الدار البيضاء.

ووفق المعطيات الرسمية نفسها سُجلت، خلال الفترة المذكورة، 3 حالات إصابة مؤكدة جديدة بمدينة فاس، لترتفع بها الحصيلة، منذ تفشي الوباء، إلى 58 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كوفيد 19".

واستقرت الحالة الوبائية خلال الفترة ذاتها بباقي عمالات وأقاليم جهة فاس مكناس، حيث يبلغ مجموع الإصابات بمدينة مكناس 61 حالة، وبإقليم تازة 24 إصابة مؤكدة، وبإقليم إفران 12 حالة، وبصفرو استقر الوضع في 8 إصابات.

كما استقرت حصيلة الشفاء والوفاة ذات الصلة بالإصابة بهذا الوباء على صعيد جهة فاس مكناس في ما مجموعه 22 حالة شفاء، مقابل 16 حالة وفاة.

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