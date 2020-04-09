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كُتّاب وآراء
منع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحلات التجارية
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الخميس، أنه يمنع منعا كليا بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحلات التجارية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنه "وحفاظا على صحة المواطنين وللحيلولة دون انتقال العدوى بينهم، يمنع منعا كليا بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحلات التجارية"، مشددة على أنه سوف ت تخذ التدابير القانونية الزجرية اللازمة في حق كل من يخالف هذا الإجراء.
وسجل البلاغ أنه في إطار التدابير المتخذة لتزويد الأسواق بالكمامات الواقية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، قامت السلطات الحكومية بتوجيه الوحدات الإنتاجية من أجل تعبئة الكمامات الواقية في علب تضم 10 وحدات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
الا كان لوضع فجميع المحلات هكا صافي مشينا فيها
والكمامة لي مفروض تحميك هي غتعاديك
دير قرار اليوم وتراجع عليه غدا
ما معنى هذا؟ ؟؟ من الاستمارة. لمحطة الحافلات. للدعم بالبريد الوحيد. للكمامة. اجمعينا.بلا نظام واتركي كرونة تقوم بالواجب. لان لا نظام ولا تدبير ولا خطة عمل... تتعول على. مقدم. مخازني. مول الحليب. في قرارات مصيرية. تجمهر يعني فتك جماعي بالوباء