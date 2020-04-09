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الرئيسية | مجتمع | منع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحلات التجارية

منع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحلات التجارية

منع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحلات التجارية
هسبريس من الرباط
الخميس 09 أبريل 2020 - 17:40

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الخميس، أنه يمنع منعا كليا بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحلات التجارية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنه "وحفاظا على صحة المواطنين وللحيلولة دون انتقال العدوى بينهم، يمنع منعا كليا بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحلات التجارية"، مشددة على أنه سوف ت تخذ التدابير القانونية الزجرية اللازمة في حق كل من يخالف هذا الإجراء.

وسجل البلاغ أنه في إطار التدابير المتخذة لتزويد الأسواق بالكمامات الواقية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، قامت السلطات الحكومية بتوجيه الوحدات الإنتاجية من أجل تعبئة الكمامات الواقية في علب تضم 10 وحدات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - oujdi الخميس 09 أبريل 2020 - 17:45
هكا كيتباعو لكمامات فلحوانت بدون حماية بدون غشاء .. ومول لحانوت داير ليگات دبلاستيك يشد بيهم لفلوس يعطي بيهم سلعة ويمد ليك بيهم لكمامة
الا كان لوضع فجميع المحلات هكا صافي مشينا فيها
والكمامة لي مفروض تحميك هي غتعاديك
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188
2 - علي الخميس 09 أبريل 2020 - 17:45
هذا ما يسمي بلعب الدراري الصغار.
دير قرار اليوم وتراجع عليه غدا
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43
3 - مواطن الخميس 09 أبريل 2020 - 17:46
الناس راها تقاتل باش تلقا اللقاح حنا مقاتلين غير علا الكمامه او علاش خرجتي
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72
4 - أحمد الخميس 09 أبريل 2020 - 17:46
نطالب الوزارة المعنية بتزويد السوق بأكبر عدد من الكمامات لان الطلب يفوق بكثير العرض. وتنضيم عملية البيع
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88
5 - nadia الخميس 09 أبريل 2020 - 17:47
اين هي هذا الكمامات لا تتوفر لا بتقسيط لا بالجملة لم نجدها في اي مكان لا في المحلات التجارية ولا الصيدليات
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138
6 - moncef الخميس 09 أبريل 2020 - 17:49
كيف المني بعض الناس يتركون الكمامة حول عنهم ولا يضعون في مكانها الصحيح إلا عند رؤية المخزن..عار والف عار
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74
7 - يوسف الخميس 09 أبريل 2020 - 17:49
السلام عليكم ليس متوفيرين لا بالتقسيط ولا في، العلبة
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64
8 - immad الخميس 09 أبريل 2020 - 17:49
يبدو ان قصة هاته الكمامات لن تنتهي ابدا!!! منذ ثلاثة ايام ونحن نبحث عن الكمامة دون جدوى ...والان ينبغي ان تشتري علبة كاملة فيها عشرة كمامات !! والقدرة الشرائية للمواطنين في الحضيض!!!
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21
9 - متابع الخميس 09 أبريل 2020 - 17:50
لم نجد لا بالجملة و لا بالتقسيط ..... وجب توزيعها ضمن رزم خمسة او عشرة أقنعة لضمان عدم شراء رزم المءة التي لم نجدها مدة يومين
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48
10 - niama الخميس 09 أبريل 2020 - 17:50
لم افهم شيء يوما يقولون ستوزع شركات الحليب للمتاجر الكمامات واليوم التاني ستتاخد اجراات زجرية ان وجدت الكمامات تباع بالمحلات.؟؟؟؟؟؟ بدون تعليق!
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-6
11 - حميد الخميس 09 أبريل 2020 - 17:51
فيناهوما بتقصيط والا بلباكية ناس مالقاوهومش اصلن
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28
12 - إبراهيم الخميس 09 أبريل 2020 - 17:51
حسنا فعلت. لأن في بيعها بالتقسيط دون أتخاذ أي إجراءات للوقاية تعرض الشخص مباشرة وبشكل سريع للعدوى. رايت بأم عيني اليوم ، اشخاص يشترونها من عند التاجر ويضعونها مباشرة على أفواههم وهي أصلا غير مغلفة !! وكأنه إيصال للفيروس للفم بالمضمون
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26
13 - هولاكو الخميس 09 أبريل 2020 - 17:52
احسن حل .. برافو وزارة الصحة !!
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10
14 - اي كمامات تتكلمون عنها الخميس 09 أبريل 2020 - 17:53
انها مجرد اشاعات لا نرى لا كمامات ولا شيء سوى تجمهرنا. اما صيدليات .....شوكة المحتكرين. والتماسيح غليظة تعترض طريق هاته الكمامات امام التعامل و تنهبها ....ويبقى التجمهر. وانتشار الوباء. على الخاوي. سياية حكومة لا تعرف شي عن الندلير والتسيبر والمراقبة... بكفي اصدار قرار... وينفذ ه. مول الحليب. عيب عيب ياحكومة تكلفي مول الحليب.. شوهة عالمية للتجمهر.. وانتشار الوباء ...ياك التجمهر ينسو الوباء. وراه كل قرارات الحكومة. تخلق التجمهر.
ما معنى هذا؟ ؟؟ من الاستمارة. لمحطة الحافلات. للدعم بالبريد الوحيد. للكمامة. اجمعينا.بلا نظام واتركي كرونة تقوم بالواجب. لان لا نظام ولا تدبير ولا خطة عمل... تتعول على. مقدم. مخازني. مول الحليب. في قرارات مصيرية. تجمهر يعني فتك جماعي بالوباء
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12
15 - ملاحظ الخميس 09 أبريل 2020 - 17:56
الله يهديكم كثرو من تحاليل اختبارات الفيروس ومانبقاوش مقتصرين غير على ثلاث مختبرات ..إلى بقينا على هاد الحال هاديك 9000 مخالط ستصبح 900000 ..كثرو من مراكز التخاليل ودخلوا مختبرات القطاع الخاص ..والمسشفيات الجامعية..باش نقدرو نسيطرو على الفيروس ونحدو من انتشارو .الوثيرة باش غادين ثقيلة بزااف وكتزيد تفاقم الازمة ...إلى بقينا على هاد الحال غادين نبقاو نشوفو محمد اليوبي شهور وسنوات...ومن ناحية أخرى بقاو تعطيو المدن والأحياء الموجود فيها الفيروس ماتبقاوش تقولوا الجهات. .باش ناس تاخد الاحتياطات ديالها ..الله يهديكم كثرو من التحليلات اليومية ...
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28
16 - محمد الخميس 09 أبريل 2020 - 17:58
صافي الحكومة والله الا تلفات اصبحت تتخدت اجراءات عشوائية تتخبط فيها ، الحكومة ديال الوز اراه قبل ماتخرجي شي قرار درسيه من جميع الجوانب عاد طرحي الفكرة .
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17 - Mohamed الخميس 09 أبريل 2020 - 17:58
منذ بداية القرار و أنا تصنع كمامتي بنفسي و الحمد لله
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17
18 - الفاسي الخميس 09 أبريل 2020 - 17:58
ما هذا التناقض سابقا أعلن رئيس الحكومة العثماني أنه لا يجب على الجميع إرتداء الكمامات فقط الأشخاص المصابين ورجعوا وقالوا أنه يجب على الجميع إرتداء الكمامات مع العلم أن العثماني دكتور ولا يجب أن يتلخبط في مثل هذه الأمور أرجوكم يا إخواني المغاربة لا تخرجوا إلا للضرورة القصوى حفاظا على سلامتكم وسلامة أبنائكم وأهلكم وحتى عند الخروج لشراء المواد الغذائية إشتروا ما يكفيكم لمدة أطول فما نراه من خرق بعض المتهورين للحجر الصحي لا يبشر بالخير وسيزيدون الطين بلة ومدة الحجر ربما ستمدد والله يكون في عون الناس البسطاء اللهم أمين
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11
19 - سناء الخميس 09 أبريل 2020 - 17:59
والو والله مالقينا مللي كانسولو كايقولولينا سالاو ولا مكاينينش ولا حتى لغدة ايجيو ايوا كيفاش انشريو احنازهاذ الكمامات
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14
20 - من بلقصيري الخميس 09 أبريل 2020 - 18:00
فين هوما الكمامات .قلبنا عليهم .مكاينينش.وفروهم لينا.الله يجازيكم بخير
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14
21 - Toujaj الخميس 09 أبريل 2020 - 18:01
لا وجود للكمامات بسيدي علال البحراوي.... الصيدليات مكتوب في أبوابها.... انعدام الكمامات للبيع.... للعلم بعض أصحاب الدكاكين توصلوا بكميية 50 كمامة
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