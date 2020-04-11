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الرئيسية | مجتمع | "درْس كورونا" يستوجب النهوض بالبحث العلمي في جامعات المملكة

"درْس كورونا" يستوجب النهوض بالبحث العلمي في جامعات المملكة

"درْس كورونا" يستوجب النهوض بالبحث العلمي في جامعات المملكة
هسبريس - محمد الراجي
السبت 11 أبريل 2020 - 22:00

فجرت الابتكارات العلمية التي تمخضت عن الحاجة إلى أجهزة طبية لتوفير حاجيات المستشفيات منها، خاصة أجهزة التنفس، دعوات إلى تخصيص مزيد من الدعم للبحث العلمي، الذي تُرصد له ميزانية ضئيلة في المغرب لا تتعدى حوالي 0,8 في المئة من الناتج الداخلي الخام.

وتمكن باحثون مغاربة ينتمون إلى عدد من المؤسسات من تطوير جهاز للتنفس الاصطناعي وجهاز لكشف الحرارة، وهما جهازان مغربيّا الصنع مائة بالمائة، تم صنعهما في إطار تعبئة الكفاءات المغربية من أجل مواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وأعادت صناعة الجهازين المذكورين إلى الواجهة مسألة ضعف البحث العلمي في المغرب، رغم الجهود التي يبذلها الباحثون؛ إذ إن الميزانية المخصصة لهذا القطاع، فضلا عن عدم تطوير الترسانة القانونية، عاملان يُبطئان تطوره في المملكة.

جمال صباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، اعتبر أن ثمة ضرورة للعمل، بعد تجاوز الظرفية الحالية التي فرضتها جائحة "كورونا"، على رد الاعتبار للجامعة المغربية، التي هي حاضنة البحث العلمي، من أجل النهوض به.

وأضاف صباني، في تصريح لهسبريس، أن منظومة التعليم العالي ليست فقط قمّة الهرم الدراسي، "بل هي مفتاح التقدم، لأن مهمّة الجامعة هي تكوين النخب وإنتاج المعرفة"، مشددا على ضرورة إصلاح حقيقي لهذه المنظومة، وتوفير الإمكانيات الضرورية لنهضتها، ومراجعة القوانين المؤطرة للبحث العلمي.

ويرى المتحدث ذاته أنّ جملة من الأخطاء أدّت إلى إضعاف البحث العلمي في المغرب؛ ففضلا عن ضعف الميزانية والإمكانيات المرصودة له فإن إنشاء مؤسسات للتعليم العالي غير تابعة للجامعة، مثل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، ومعهد الزراعة والبيطرة، أدى إلى حصر دور الجامعة في التكوين في المواد الأساسية.

ورغم أن مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة، والتي تتبع لبعض الوزارات، غير مخوّل لها، قانونيا، القيام بالبحث العلمي، فإن توليها مهمة تكوين الأطر، وتدريس العلوم التطبيقية، جعل الجامعة تفقد جزءا من هؤلاء الأطر الذين كان من المفترض أن تقوم هي بتكوينهم من أجل قيادة سفينة البحث العلمي.

وفي وقت توجه انتقادات للجامعة المغربية بشأن قدرتها على النهوض بالبحث العلمي، قال جمال صباني إن نشأة الجامعة المغربية حديثة نسبية، إذ لم تتأسس أول جامعة سوى سنة 1959، وانصبّ عملها في البداية على تكوين الأطر المغربية التي ستعوض الأطر الأجنبية في إطار "مغربة" مختلف المجالات، وهو ما كلّف سنوات خصصت فقط لهذا الغرض.

وشدد المتحدث ذاته على أن إعادة الاعتبار للجامعة، من خلال تمكينها من الوسائل والإمكانيات المادية الضرورية، ومراجعة الشق القانوني المنظم لها، هو المدخل الأساسي للتقدم المنشود، لافتا إلى أن كل الدول الأكثر تقدما وعدالة وديمقراطية هي تلك التي تتوفر على تعليم عال جيد، وفي المقابل فإن الدول الأقل تقدما هي التي لديها منظومة تعليم عال ضعيفة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - Amir19 السبت 11 أبريل 2020 - 22:06
الفترة التي يمر بها المغرب اصبحت صعبة فبدون التضامن والتضحية سيستحيل التصدي للامبراطور المدمر كوفيد ١٩-حان الوقت لترك الانانية جانبا.بالله عليكم كيف للمساكين ان يستمروا في حجرهم وهم لايتوفرون على اي مدخول واخرون يتقاضون اجورا سمينة ولايقومون باي عمل كقطاع التعليم.يجب ايقاف صرف اجور الاشخاص الذين لايقومون باي عمل في هذه الظرفية .على هذا النحو نكون قد طبقنا مبدأ المساواة وما تم اقتطاعه من تلك الاجور نسد به حاجيات باقي المغاربة من الفقراء، والمعوزين والمعطلين.يجب على الجميع ان يضحي.المسألة بسيطة ولاتستدعي الاحتجاج ـالاجر هقابل العمل
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-6
2 - عادل السبت 11 أبريل 2020 - 22:06
منذ تغييب السياسيين عن أزمة كورونا تغير حالنا، وتمكنت الدولة من بسط القانون وظهرت المبادرات ونهض الحس الوطني و المجتمعي، السياسة حقا تفسد أكثر مما تصلح...
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0
3 - ali السبت 11 أبريل 2020 - 22:07
نعم ويستوجب انفاق المال فيمااهو مفيد.
كم كلفنا المنتخب الوطني والمهرجانات.

لو ثم تخصيص ربع ذلك المبلغ في البحث العلمي لاكتشفنا ما وراء المجموعة الشمسية
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4 - الصحة و التعليم السبت 11 أبريل 2020 - 22:08
دابا خاص المسؤولين يهتمو أكثر بالبحث العلمي من المهرجانات الخاوية والتي تلتهم ميزانيات ضخمة .... كورونا أسقطت أوراق التوت .
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5 - مراكز البحث بالجامعات المغربية السبت 11 أبريل 2020 - 22:09
كنا نتأسف ونحن نتابع دراستنا بسلك الماستر على نموذج البحث العلمي بالجامعات خاصة عندما كنا نمر يوميا أو نجلس أمام مدخل مركز البحث العلمي بجامعات المولى إسماعيل بمكناس والذي لم يفتح لسنوات كان فضولنا يسائل الظاهرة عما يوجد بداخل هذا المركز لكن سؤالنا لم يجد دوابا بدوام إغلاقه
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6 - المانيا السبت 11 أبريل 2020 - 22:10
درس كورونا :بناء الجامعات والاهتمام بالعلم ، والنهوض بالقطاع الصحي ، وإعطاء الأوسمة للعلماء ماشي صحاب البندير ، وتوظيف أموال موازين و ..... في البحث العلمي
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7 - لمي السبت 11 أبريل 2020 - 22:10
هذا جيد لأنه في المستقبل منكن إن أهتم بلدنا بكل ما هو ابتكار و تصنيع فيمكن أن نلتحق بركب المصدرين لأجهزة طبية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.
ايضا اتمنى لو الغيت الفرنسية في التكوين المهني لكي يفهم الشباب جيدا عوض الحفظ و النقل(الغش) لأجل النجاح و كفى و ان يصب التركيز على تحفيز المتوجهين إليه إلى الابتكار عوض احتقار هذا النوع من التكوين.
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8 - زعفان السبت 11 أبريل 2020 - 22:10
يجب دعم البحث العلمي وتشجيع مدارس المهندسين في كل المجالات عوض الجمعات بشعب اكل الدهر عليها وشرب، وكذالك يجب التخلي على الأحزاب السياسية لاننا لم نرى لها أي دور وتقليص عدد البرلمانيين،وإلغاء مجلس المستشارين، ودعم الشرطة والقياد وكذا القوات المساعدة وبدون ان ننوي الجهاز الطبي
بعد كورونا ستكون الفرصة متاحة لربة المحاسبة بالمسؤولية
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9 - مغترب السبت 11 أبريل 2020 - 22:10
هنا في أروبا أعلى ميزانية للبحث العلمي لأنه سبب تقدم الدول أو تبعيتها
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10 - مواطن 2020 السبت 11 أبريل 2020 - 22:11
كثير من التغيرات ولافكار الجدية سوف تطبق في الميدان العلمي المغربي واقول ان للمغرب كفاءات اكثر من الغرب ..اعطوهم فقط فرصة وسيرينكم العجب العجاب..ياريت لو كانت الدولة تعطي اهمية لهولاء المهندسين والثقنيين..لما احتجنا الى الاستيراد
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11 - محمد بركات السبت 11 أبريل 2020 - 22:14
البحث العلمي هو أساس تطور اي مجتمع
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12 - [email protected] السبت 11 أبريل 2020 - 22:15
الحاجة أم الاختراع ، لهذا أطلق لفظ الأم على الحاجة ، فالشيء الذي يدفع الإنسان إلى الاختراع هو الضرورة ، والضرورة هي الحاجة.
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13 - مواطن السبت 11 أبريل 2020 - 22:15
النهوض بالبحث العلمي سيعطي اكله لا محالة.
وستظهر اختراعات رائعة باذن الله تعود على البلاد بالخير وعلى سائر البشرية.
الشباب المغاربة الباحثون في الجامعات يحتاجون الى رعاية ودعم وتشجيع والخير الى الامام انشاء الله.
شكرا هسبريس على النشر.
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14 - Momo السبت 11 أبريل 2020 - 22:16
يجب على المسؤولين استخلاص الدروس من هذا الوباء لأن لا مالهم و لا سلطتهم ستنفعهم،يكفي من جمع الاموال و الاختلاسات و الانانية في الانفراد بالامتيازات فكل شيء الى زوال،اصلحوا التعليم و شجعوا الكفاءات الوطنية على البحث العلمي و ابنوا مستشفيات تليق بالانسان،كفاكم من الحسابات الفارغة بينكم و بين احزابكم اهتموا شيئا ما بالمواطن و احتياجاته و كرامته و ابعدوا عنا هؤلاء المغنيين التافهين و لا نريد مهرجانات تستنزف ملايين الدراهم على التفاهة و الفساد.
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15 - مهتم متهم السبت 11 أبريل 2020 - 22:16
كثيرة هي الدروس التي يجب أن نعطيها الإعتبار من جائحة كورونا هي 1/ ان نخرج الى حيز الوجود صندوق ميزانية الكوارث 2/ أن نقلص من ميزانية المهراجانات 3/ أن نقلص ميزانية الأحزاب و الإنتخابات 4/ أن نلغي صندوق المقاصة وتوزع أمواله على المستحقين 5/ أن نخرج للوجود صندوق الإكتتاب يساهم فيه الأغنياء و الفقراء كل حسب استطاعته.
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