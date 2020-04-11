"درْس كورونا" يستوجب النهوض بالبحث العلمي في جامعات المملكة

هسبريس - محمد الراجي

فجرت الابتكارات العلمية التي تمخضت عن الحاجة إلى أجهزة طبية لتوفير حاجيات المستشفيات منها، خاصة أجهزة التنفس، دعوات إلى تخصيص مزيد من الدعم للبحث العلمي، الذي تُرصد له ميزانية ضئيلة في المغرب لا تتعدى حوالي 0,8 في المئة من الناتج الداخلي الخام.

وتمكن باحثون مغاربة ينتمون إلى عدد من المؤسسات من تطوير جهاز للتنفس الاصطناعي وجهاز لكشف الحرارة، وهما جهازان مغربيّا الصنع مائة بالمائة، تم صنعهما في إطار تعبئة الكفاءات المغربية من أجل مواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وأعادت صناعة الجهازين المذكورين إلى الواجهة مسألة ضعف البحث العلمي في المغرب، رغم الجهود التي يبذلها الباحثون؛ إذ إن الميزانية المخصصة لهذا القطاع، فضلا عن عدم تطوير الترسانة القانونية، عاملان يُبطئان تطوره في المملكة.

جمال صباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، اعتبر أن ثمة ضرورة للعمل، بعد تجاوز الظرفية الحالية التي فرضتها جائحة "كورونا"، على رد الاعتبار للجامعة المغربية، التي هي حاضنة البحث العلمي، من أجل النهوض به.

وأضاف صباني، في تصريح لهسبريس، أن منظومة التعليم العالي ليست فقط قمّة الهرم الدراسي، "بل هي مفتاح التقدم، لأن مهمّة الجامعة هي تكوين النخب وإنتاج المعرفة"، مشددا على ضرورة إصلاح حقيقي لهذه المنظومة، وتوفير الإمكانيات الضرورية لنهضتها، ومراجعة القوانين المؤطرة للبحث العلمي.

ويرى المتحدث ذاته أنّ جملة من الأخطاء أدّت إلى إضعاف البحث العلمي في المغرب؛ ففضلا عن ضعف الميزانية والإمكانيات المرصودة له فإن إنشاء مؤسسات للتعليم العالي غير تابعة للجامعة، مثل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، ومعهد الزراعة والبيطرة، أدى إلى حصر دور الجامعة في التكوين في المواد الأساسية.

ورغم أن مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة، والتي تتبع لبعض الوزارات، غير مخوّل لها، قانونيا، القيام بالبحث العلمي، فإن توليها مهمة تكوين الأطر، وتدريس العلوم التطبيقية، جعل الجامعة تفقد جزءا من هؤلاء الأطر الذين كان من المفترض أن تقوم هي بتكوينهم من أجل قيادة سفينة البحث العلمي.

وفي وقت توجه انتقادات للجامعة المغربية بشأن قدرتها على النهوض بالبحث العلمي، قال جمال صباني إن نشأة الجامعة المغربية حديثة نسبية، إذ لم تتأسس أول جامعة سوى سنة 1959، وانصبّ عملها في البداية على تكوين الأطر المغربية التي ستعوض الأطر الأجنبية في إطار "مغربة" مختلف المجالات، وهو ما كلّف سنوات خصصت فقط لهذا الغرض.

وشدد المتحدث ذاته على أن إعادة الاعتبار للجامعة، من خلال تمكينها من الوسائل والإمكانيات المادية الضرورية، ومراجعة الشق القانوني المنظم لها، هو المدخل الأساسي للتقدم المنشود، لافتا إلى أن كل الدول الأكثر تقدما وعدالة وديمقراطية هي تلك التي تتوفر على تعليم عال جيد، وفي المقابل فإن الدول الأقل تقدما هي التي لديها منظومة تعليم عال ضعيفة.