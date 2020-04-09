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كُتّاب وآراء
وزارة الصحة تحدد متوسط فترة حضانة فيروس كورونا في 6 أيام
كشف محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة، عن فترة حضانة فيروس كورونا في المغرب، مشيرا إلى أن المعدل المتوسط لحضانة الفيروس بالمملكة تم تحديده في 6 أيام.
وأوضح اليوبي، في التصريح الصحافي اليومي، أن "مدة حضانة الفيروس المتوسطة، وهي الفترة التي تفصل بين اللقاء الذي يعتبر عرض الشخص للعدوى ووقت ظهور علامات المرض، تم تحديدها في ستة أيام".
وأورد اليوبي أن "هناك حالات في المغرب سجلت فيها فترة حضانة للفيروس لم تتجاوز يوما واحدا، وحالة أخرى 15 يوماً، وهو نفس ما تؤكده المعطيات الدولية".
وحسب منظمة الصحة العالمية فإن فترة حضانة "كوفيد 19" تتراوح ما بين يوم واحد و14 يوماً، وعادة ما تستمر خمسة أيام.
وكشف اليوبي، في تصريحه، أن جميع الجهات بالمغرب سجلت حالات وفيات وشفاء، باستثناء جهة العيون الساقية الحمراء وجهة كلميم واد نون والداخلة وادي الذهب، بالإضافة إلى عدم تسجيل جهة درعة تافيلالت لأي حالة وفاة.
وارتفعت نسبة الحالات المحلية إلى 90 في المائة، والوافدة تراجعت إلى 10 في المائة، بحكم أن الحالات المستوردة سجلت خلال الفترات الأولى من الوباء، يوضح مدير الأوبئة.
ولم تتغير الحالة الصحية للمصابين في المغرب، إذ قال اليوبي إن 15 في المائة لم تكن تظهر عليهم أي علامات مرضية، و70 في المائة منهم حالاتهم بسيطة وعادية، بينما 15 في المائة وضعيتهم الصحية حرجة ومتقدمة.
"متوسط عمر المصابين في المغرب يتراوح ما بين 47 و48 سنة"، يورد اليوبي، الذي كشف أن إجمالي عدد المخالطين منذ ظهور الوباء بالمملكة ارتفع إلى 8664 مخالطا، تأكدت إصابة 504 منهم بين إجمالي الإصابات المؤكدة.
وأعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، تسجيل 99 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1374 حالة.
وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 97 حالة إلى حدود السادسة مساء؛ فيما تم تسجيل 12 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 109 حالات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (38)
الرشيدية عدد التحاليل69 الاصابات 5
ميدلت عدد التحاليل176 الاصابات 33
ورزازات عدد التحاليل 103 الاصابات 25
تنغير عدد التحاليل 25 الاصابات 1
زاكورة عدد التحاليل 8 الاصابات 3
المجموع عدد التحاليل 381 الاصابات 67
الجهة سجلت 3 بؤر
1 ارفود
2 الريش
3 ورزازات المدينة
سوف نسيطر على الوباء قريبا ان شاء الله وقريبا ان شاء الله سوف نسمع 0 اصابة جديدة ل 3 اسباب اولا لالتزام ساكنة الجهة بالتعليمات و عدم وجود الاكتظاظ السكاني و العمراني و لكون البؤر مطوقة*
لن تسجل هذه الجهة أي حالة وفاة وذالك راجع للنظام الغدائي للساكنة و المتكون بالاساس من زيت بلدية عسل الحر حساء و كسكسو الذرة التمر
اولا فهي لا تقوم بالكشف عن الفيروس بل تكشف عن مضادات الاجسام التي يفرزها الجسم بعد مدة من العدوى لدا فهاته المضادت لا توجد بعد عند من انتقلت لهم العدوى حديتا.
تانيا دقة الاجهزة في افضل الحالات لا تتجاوز 85%.
لذا ففي جل الدول لا تستعمل الا لتشخيص الحالات الشبه مؤكدة و يتم التاكيد عن طريق مختبرات متطورة التي على عكس الاخبارات السريعة تكشف عن الجينوم بدل مضادات الاجسام.
خبير اميركي يقول ان النسب المصرح بها في امريكا تمثل حدود 12% من الارقام المحتملة... نفس الشيء في العديد من الدول بما فيها المغرب...
على الدولة ان تدعم الكمامات وان تكون كمامات ذات جودة مقبولة لا كماكات بحال الشبكة كدوز كلشي... تعميم الكمامات ذات الجودة وتوعية الناس بكيفية استخدامها هو الممكن يساعد في التقليل من مدة الحجر! ملايير تضيع من الدولة بسبب الحجر الجل متضرر لكن هناك بطء شديد في اتخاذ قرارات...
نحن ننتقد حبا للوطن لا شماتة و ندعوا بظهر الغيب لكل من ساهم ولو بذرة...
لامر مريب..وربما هي عملية تجارية على ظهر اامواطن وهي لعبة من الاعيب معدومين الظمير...
شكرا لكم على هذه التفاصيل المعطية المدققة . اللهم يارب ارفع عنا هذا الوباء القاتل امين . ابقوا في الحصار في منزلكم ولاتخرجوا الا للحاجة الماسة الضرورية . كما نرجوا من سلطتنا المحلية الاستمرارر في تعقيم جميع انحاء شوارع مدننا
Restez confinée votre maison ou appartement et ne sortez que pour les besoins urgents nécessaires. Nous demandons également à notre autorité locale de continuer à stériliser toutes les rues de nos villes à travers tout le pays
يجب أولا إحترام هذا المنبر الذي أتاح لنا هذه الفرصة لنتبادل الآراء بيننا ونخفف على حالنا. أما عن مضمون تدخلك فلا أصدع رأسي بأمثالك.
هل حقًا تعتقد ان نسبة الوفيات اكبر من المتعافون في هذه الدولتين أم مجرد تتهوس ؟؟؟
سوف تتفاجأ قريبا عدد المتعافون عندهم و ستغير رأيك و حياتك و يزداد قلبك حقدا على بلدك بسبب عدد الموتى مقابل المتعافون .
في كندا التي هي دولتي و افتخر بها كان عدد المتعافون 0 و الموتى 56 قلت كيف هذا و كندا دولة قوية بكل المقايس من بعد يومين فقط و ارى 2500 متعافون . اه ياعمي تقارن لا متقارن
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرًا أو ليصمت »
--- نعلم جميعا انه كلما ارتفع عدد من أجريت لهم التحليلات لكشف الفيروس كلما ارتفع عدد المصابين بالفيروس اي الوباء.
--- ونستنتج من هذا انه هناك من الناس اي
( المخالطين و مخالطي المخالطين وغيرهم ) من هو حامل للفيروس و يعدي الآخرين ولم يكن معروفا.وهذا هو الخطر بعينه.الان الوباء سينتشر في المجتمع بطريقة سريعة وخيالية وبالتالي لن نستطيع التحكم فيه.
إذا علينا وعلى السلطات المعنية وجميع المسؤولين أن يضاعفوا ويكثروا من التحليلات حتى تشمل أكبر عدد ممكن من الناس.للحد من هذا الوباء الخطير.
الى التعليق رقم 3 انك شخص نرجسي و اناني و تحب الا نفسك.تريد ان تعيش لوحدك في هدا الوطن العزيز
تريد الاستفادة لوحدك من صندوق المقاصة
صراحة عقلية تنم عن سوداوية و عن تعفن عنصري يجري في عروق بعض الناس سماحهم الله.
ما دخل صندوق المقاصة بحياة الاشخاص او حتى موتهم.
ارجوا من الكونترول سحب متل هاته التعاليق المشمءزة التي تدعوا الى الكراهية و حب الدات.