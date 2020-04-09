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الرئيسية | مجتمع | وزارة الصحة تحدد متوسط فترة حضانة فيروس كورونا في 6 أيام

وزارة الصحة تحدد متوسط فترة حضانة فيروس كورونا في 6 أيام

وزارة الصحة تحدد متوسط فترة حضانة فيروس كورونا في 6 أيام
هسبريس من الرباط
الخميس 09 أبريل 2020 - 19:00

كشف محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة، عن فترة حضانة فيروس كورونا في المغرب، مشيرا إلى أن المعدل المتوسط لحضانة الفيروس بالمملكة تم تحديده في 6 أيام.

وأوضح اليوبي، في التصريح الصحافي اليومي، أن "مدة حضانة الفيروس المتوسطة، وهي الفترة التي تفصل بين اللقاء الذي يعتبر عرض الشخص للعدوى ووقت ظهور علامات المرض، تم تحديدها في ستة أيام".

وأورد اليوبي أن "هناك حالات في المغرب سجلت فيها فترة حضانة للفيروس لم تتجاوز يوما واحدا، وحالة أخرى 15 يوماً، وهو نفس ما تؤكده المعطيات الدولية".

وحسب منظمة الصحة العالمية فإن فترة حضانة "كوفيد 19" تتراوح ما بين يوم واحد و14 يوماً، وعادة ما تستمر خمسة أيام.

وكشف اليوبي، في تصريحه، أن جميع الجهات بالمغرب سجلت حالات وفيات وشفاء، باستثناء جهة العيون الساقية الحمراء وجهة كلميم واد نون والداخلة وادي الذهب، بالإضافة إلى عدم تسجيل جهة درعة تافيلالت لأي حالة وفاة.

وارتفعت نسبة الحالات المحلية إلى 90 في المائة، والوافدة تراجعت إلى 10 في المائة، بحكم أن الحالات المستوردة سجلت خلال الفترات الأولى من الوباء، يوضح مدير الأوبئة.

ولم تتغير الحالة الصحية للمصابين في المغرب، إذ قال اليوبي إن 15 في المائة لم تكن تظهر عليهم أي علامات مرضية، و70 في المائة منهم حالاتهم بسيطة وعادية، بينما 15 في المائة وضعيتهم الصحية حرجة ومتقدمة.

"متوسط عمر المصابين في المغرب يتراوح ما بين 47 و48 سنة"، يورد اليوبي، الذي كشف أن إجمالي عدد المخالطين منذ ظهور الوباء بالمملكة ارتفع إلى 8664 مخالطا، تأكدت إصابة 504 منهم بين إجمالي الإصابات المؤكدة.

وأعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، تسجيل 99 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1374 حالة.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 97 حالة إلى حدود السادسة مساء؛ فيما تم تسجيل 12 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 109 حالات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - من درعة نافيلالت الخميس 09 أبريل 2020 - 19:09
حالة درعة تافيلالت نموذجا
الرشيدية عدد التحاليل69 الاصابات 5
ميدلت عدد التحاليل176 الاصابات 33
ورزازات عدد التحاليل 103 الاصابات 25
تنغير عدد التحاليل 25 الاصابات 1
زاكورة عدد التحاليل 8 الاصابات 3
المجموع عدد التحاليل 381 الاصابات 67
الجهة سجلت 3 بؤر
1 ارفود
2 الريش
3 ورزازات المدينة
سوف نسيطر على الوباء قريبا ان شاء الله وقريبا ان شاء الله سوف نسمع 0 اصابة جديدة ل 3 اسباب اولا لالتزام ساكنة الجهة بالتعليمات و عدم وجود الاكتظاظ السكاني و العمراني و لكون البؤر مطوقة*
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98
2 - كلميمة الخميس 09 أبريل 2020 - 19:13
عدم تسجيل جهة درعة تافيلالت لأي حالة وفاة.

لن تسجل هذه الجهة أي حالة وفاة وذالك راجع للنظام الغدائي للساكنة و المتكون بالاساس من زيت بلدية عسل الحر حساء و كسكسو الذرة التمر
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-62
3 - اش هيوقع الخميس 09 أبريل 2020 - 19:15
الا ماتت مليون او حتى 10 مليون,اش هيتغير في الدنيا? والو,هينقص بنادم لي كتر بلا فايدة,وهنصرفو فلوس اقل على صندوق المقاصة
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-332
4 - حميد الخميس 09 أبريل 2020 - 19:16
أين اختفى وزير الصحة لماذا لا يتواصل مع المغاربة ؟؟؟ قيل أنه ضمن الكفاءات التي تم اختيارها لمادا توارى عن الانظار حتى أصبح لا يرى بالعين المجردة ولا حتى بالمجهر. الشطابة التي شطبت كورونيا يجب أن تشطب هذا الوزير الشبح وتحية عالية للرجل الطيب اليوبي.
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50
5 - سؤال الخميس 09 أبريل 2020 - 19:16
هل هذا يعني أن الدولة ستعلن الانتصار على كوفيد 19 بعد ستة أيام من تسجيل صفر حالة
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27
6 - الزعتر الخميس 09 أبريل 2020 - 19:16
يجب تطويق الفيروس بمزيد من الفحوصات وإلا فإن كورونا غادي ابقا يلعب معانا كاش كاش حتى العام جاي، ؤغادي نكونو دخلنا فحوايج اخطر من كورونا...الله ارحمنا ولطف بينا.
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43
7 - مواطن عادي الخميس 09 أبريل 2020 - 19:17
فينما تخرج من الدار عاود الحساب
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30
8 - رشيد الخميس 09 أبريل 2020 - 19:17
دول متقدمة كبريطانيا و السويد لديها نسبة وفيات أكثر من نسبة الشفاء و الحمد لله بدأت نسبة المتعافين تفوق نسبة المتوفين بالمغرب الأمر قضاء و قدر
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31
9 - الفاسي الخميس 09 أبريل 2020 - 19:18
اليوم فترة حضانة الفيروس في ستة أيام وغدا سيقولون عشرون يوما
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-16
10 - N.H الخميس 09 أبريل 2020 - 19:18
هههه على نتوما لي حددتو فترة الحضانة في 6 أيام!!! إنجاز عظيم هذا أنا سامع هذه المعلومة ملي يلاه بدا في الصين أعود بالله من الصين
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-34
11 - فاطمة الخميس 09 أبريل 2020 - 19:18
ثقتنا كبيرة في ربنا انه هو الكريم والقادر ان يرفع عنا هذا البلاء..فقط علينا التزام بيوتنا وعدم استهتار البعض بأرواحهم وأرواحنا ..إلتزموا بيوتكم جزاكم الله خيرا..لا نريد ان نفقد احدا من ابناء وطننا..سماع وفيات وإصابة اسر بأكملها يحز في انفسنا ..فكلنا إخوة في الله ..
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64
12 - السطاتي الخميس 09 أبريل 2020 - 19:20
الى كل الاخوان الذين يتساءلون لما الوزارة لا تقوم باستعمال الات الكشف السريع التي تم اقتناؤها من كوريا والصين بشكل مكثف :
اولا فهي لا تقوم بالكشف عن الفيروس بل تكشف عن مضادات الاجسام التي يفرزها الجسم بعد مدة من العدوى لدا فهاته المضادت لا توجد بعد عند من انتقلت لهم العدوى حديتا.
تانيا دقة الاجهزة في افضل الحالات لا تتجاوز 85%.
لذا ففي جل الدول لا تستعمل الا لتشخيص الحالات الشبه مؤكدة و يتم التاكيد عن طريق مختبرات متطورة التي على عكس الاخبارات السريعة تكشف عن الجينوم بدل مضادات الاجسام.
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13
13 - Adil الخميس 09 أبريل 2020 - 19:23
المرجوا من المواطنين و المواطنات عدم اخد الكمامات بالتقسيط من المحلات لخطورة الامر فقد تنقل لك العدوى من عند البقال الذي يتعامل اليوم بأكمله مع النقود والزبائن المدخنين المورجو ابلاغ الجمييييييييع
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31
14 - قلة السكان والحرارة الخميس 09 أبريل 2020 - 19:23
أليس من الملاحظ ان المناطق الجنوبية للمغرب مثل تافلالت والجنوب الشرقي والصحراء المغربية كلها كانت الإصابات فيها ضعيفة او ناذرة إن لم تكن منعدمة احيانا ، وسبب ذلك حسب المفاهيم العامة للمرتبطة بالوباء هو ضعف نسبة أو عددالسكان في الكيلمتر المربع، اي التباعد الطبيعي بين الناس من جهة، ومن جهة ثانية، مستوى درجة الحرارة المرتفعة نسبيا مقارنة مع المدن والمناطق الاخرى التي ترتفع فيها نسبة السكان والتقارب التلقائي بينهم وانخفاض درجة الحرارة..كلها عوامل أثرت سلبا او إيجابا في عدد الإصابات المسجلة ، ولو بغض النظر عن العدوى المباشرة من شخص لآخر..
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16
15 - سعاد الخميس 09 أبريل 2020 - 19:24
السبب لأن لا تؤخد فحص التحاليل من هده المنطقة بكثرة وخاصة أرفود ومناطق المجاورة،لكن هدا جيد..فالمناعة والحمدالله قوية وكدا لان المناخ شديد الحرارة ويساعد في التخلص من هدا الوباء الفتاك
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9
16 - خالد.ف الخميس 09 أبريل 2020 - 19:28
قبح الله هذا الفيروس اللعين نحن أمة لا تأكل إلا طيبا و هذا الخبث أصله نجس و لا صلة لنا به ، اللهم باعد بيننا و بينه كما باعدت بين السماء و الأرض!
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20
17 - mouss الخميس 09 أبريل 2020 - 19:28
فترة حضانة فيروس كورونا في المغرب، تم تحديدها في 6 أيام...هل هذا يعني ان الانسان اذا ما بقي منعزلا في بيته 6 ايام ولم تظهر عليه حمى او سعال او ضيق في التنفس .فهو آامن باذن الله ؟ اليس كذلك ؟ اللهم احفظنا جميعا من المرض .
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10
18 - Ahmed الخميس 09 أبريل 2020 - 19:31
Endiguer la pandemie : 3 critères fondamentaux. 1/identification précoce
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-3
19 - فيروس كورونا الخميس 09 أبريل 2020 - 19:32
السلام غير صحيح فترة حضانة الفيروس كورونا هي 25 يوما التحليل ضعيف جيدا في المغرب و الأسبوعين المقبلين اسواء مما يتوقع البعض
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-15
20 - عبدالله الخميس 09 أبريل 2020 - 19:34
ما سبب التعتيم على عدد الاختبارات . كم من تحليل تقوم به المختبرات في بلادنا ؟ لمادا يتجاهل السيد اليوبي هدا المعطى . ؟ معطى مهم جدا. وجد مهم.
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4
21 - اطار مقاول الخميس 09 أبريل 2020 - 19:34
اللهم انصر اخواننا الأطباء في هذه المعركة و اجزهم عنا خير الجزاء
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16
22 - مرضى الصرع الخميس 09 أبريل 2020 - 19:36
مرضى الصرع و المستشفى الحكومي باب لبيبة بالرباط وخصاص دواء ديباكين الدي هو مقطوع عن صيدليات المستشفيات الحكومية وانتم تعلمون ان مرضى الصرع يعتبرون حالات خاصة و الدواء يخفف من نوبات الصرع التي يمكن أن يعرض المريض للموت في بعض الأحيان مع أن الأعمار بين يدي الله تعالى وهده رسالة موجهة الى وزير الصحة و المسؤول عن الدواء في صيدليات المستشفيات الحكومية لتوفير الدواء وإلزام إدارة المستشفى في طلب الدواء من الوزارة و توفيره للمرضى لأن هناك تماطل وعدم الالتزام في أداء المهام الوظيفية
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5
23 - Laoban الخميس 09 أبريل 2020 - 19:37
منطقيا الارقام اكثر بكثير من الصرح بها كون التحاليل تجرى على فئة جد محصورة...
خبير اميركي يقول ان النسب المصرح بها في امريكا تمثل حدود 12% من الارقام المحتملة... نفس الشيء في العديد من الدول بما فيها المغرب...
على الدولة ان تدعم الكمامات وان تكون كمامات ذات جودة مقبولة لا كماكات بحال الشبكة كدوز كلشي... تعميم الكمامات ذات الجودة وتوعية الناس بكيفية استخدامها هو الممكن يساعد في التقليل من مدة الحجر! ملايير تضيع من الدولة بسبب الحجر الجل متضرر لكن هناك بطء شديد في اتخاذ قرارات...
نحن ننتقد حبا للوطن لا شماتة و ندعوا بظهر الغيب لكل من ساهم ولو بذرة...
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3
24 - العم حام الخميس 09 أبريل 2020 - 19:38
هاهي القرارات المتضاربة والمتناقضة التي تنزل وتفرض على المواطن دون دراسة علمية ..فالنظر لتصرف المغاربة بهده الكمامة التي نزلت للسوق ..والتي حدد ثمنها 80 سنت ..فهي اصلا قد تزيد الطين بلة وقد نحمل للبعض هدا الوباء كل دوي الاختصاص اقروا بعدم جدواها ولاصلاحية لها ...وانه
لامر مريب..وربما هي عملية تجارية على ظهر اامواطن وهي لعبة من الاعيب معدومين الظمير...
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2
25 - افران الاطلس المتوسط الخميس 09 أبريل 2020 - 19:42
الى 1 - من درعة نافيلالت
شكرا لكم على هذه التفاصيل المعطية المدققة . اللهم يارب ارفع عنا هذا الوباء القاتل امين . ابقوا في الحصار في منزلكم ولاتخرجوا الا للحاجة الماسة الضرورية . كما نرجوا من سلطتنا المحلية الاستمرارر في تعقيم جميع انحاء شوارع مدننا
Restez confinée votre maison ou appartement et ne sortez que pour les besoins urgents nécessaires. Nous demandons également à notre autorité locale de continuer à stériliser toutes les rues de nos villes à travers tout le pays
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0
26 - simo الخميس 09 أبريل 2020 - 19:46
إلى التعليق 3.
يجب أولا إحترام هذا المنبر الذي أتاح لنا هذه الفرصة لنتبادل الآراء بيننا ونخفف على حالنا. أما عن مضمون تدخلك فلا أصدع رأسي بأمثالك.
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0
27 - مغربي الخميس 09 أبريل 2020 - 19:46
الى الرقم 8 المسمى رشيد
هل حقًا تعتقد ان نسبة الوفيات اكبر من المتعافون في هذه الدولتين أم مجرد تتهوس ؟؟؟
سوف تتفاجأ قريبا عدد المتعافون عندهم و ستغير رأيك و حياتك و يزداد قلبك حقدا على بلدك بسبب عدد الموتى مقابل المتعافون .
في كندا التي هي دولتي و افتخر بها كان عدد المتعافون 0 و الموتى 56 قلت كيف هذا و كندا دولة قوية بكل المقايس من بعد يومين فقط و ارى 2500 متعافون . اه ياعمي تقارن لا متقارن
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28 - الرباط الخميس 09 أبريل 2020 - 19:47
اين اختفت اجهزة التحليل السريعة 100000 ؟؟ هل ام ارجعاها ام ماذا
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0
29 - Tim الخميس 09 أبريل 2020 - 19:47
ACH HAYW93 et vous monsieur ou madame,on vous compte avec les morts ou avec les survivants?c'est quoi ce commentaire débile et mal placé par les temps qui courent?
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0
30 - simo الخميس 09 أبريل 2020 - 19:48
ولو كثرنا من الفحوصات. فقد تكشف أن شخصا غير مصاب ولكنه بعد ذلك يمكنه أن يصاب بالمخالطة. فالحل الوحيد هو أن ينعزل الشخص ويعتبر الآخر مصاب.
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31 - مهتم الخميس 09 أبريل 2020 - 19:51
المغرب منذ ظهور الوباء اعتمد استراتيجية تقوم على إجراء تحاليل للأشخاص التي تبدو عليهم أعراض الإصابة كما قام تدريجيا بعمليةإغلاق موازية.وإعلان حالة الطوارئ الصحية.الحالات في أغلبها متجمعة في بؤر عائلية و تحت السيطرة.أعتقد أن المشكل سيكون بالخخصوص في المدن الكبرى قد تلجأ السلطة إلى إغلاق الأحياء و إلى مزيد من الصرامة لإجبار الناس على البقاء في المنزل.
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32 - ايوب الخميس 09 أبريل 2020 - 19:54
للصحاب التعليق رقم 3

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرًا أو ليصمت »
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33 - متتبع الخميس 09 أبريل 2020 - 19:55
هناك ملاحظة . في هذه المعادلة ::
--- نعلم جميعا انه كلما ارتفع عدد من أجريت لهم التحليلات لكشف الفيروس كلما ارتفع عدد المصابين بالفيروس اي الوباء.
--- ونستنتج من هذا انه هناك من الناس اي
( المخالطين و مخالطي المخالطين وغيرهم ) من هو حامل للفيروس و يعدي الآخرين ولم يكن معروفا.وهذا هو الخطر بعينه.الان الوباء سينتشر في المجتمع بطريقة سريعة وخيالية وبالتالي لن نستطيع التحكم فيه.
إذا علينا وعلى السلطات المعنية وجميع المسؤولين أن يضاعفوا ويكثروا من التحليلات حتى تشمل أكبر عدد ممكن من الناس.للحد من هذا الوباء الخطير.
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34 - Clairvoyant الخميس 09 أبريل 2020 - 19:56
ما هو متداول عالميا هو أربعة عشر يوما،بما أن الوزارة قلصت من المدة إلى ستة أيام وبما أننا نقترب من التاريخ المفترضلنهاية الحجر الصحي.فذلك يدل ربما على أن هناك ترتيبات ربما لفرض حالة الطوارئ الكلية في المدة المتبقية...يعني سيمنعون كل شيء
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35 - Abdoû الخميس 09 أبريل 2020 - 19:57
Pour le commentaire numéro 3 imaginer des gens qui meurent ce sont tes parents ou quelqu'un de ta famille maintenant est-ce que vous allez voir les choses autrement et pour des gens qui sont à la retraite ce sont des gens qu'ils ont cotisé pour
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36 - Abdel الخميس 09 أبريل 2020 - 19:58
نتا واحد من دوك الناس لي عايشين بلا فايدة
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37 - مغربي الخميس 09 أبريل 2020 - 19:58
السلام
الى التعليق رقم 3 انك شخص نرجسي و اناني و تحب الا نفسك.تريد ان تعيش لوحدك في هدا الوطن العزيز
تريد الاستفادة لوحدك من صندوق المقاصة
صراحة عقلية تنم عن سوداوية و عن تعفن عنصري يجري في عروق بعض الناس سماحهم الله.
ما دخل صندوق المقاصة بحياة الاشخاص او حتى موتهم.
ارجوا من الكونترول سحب متل هاته التعاليق المشمءزة التي تدعوا الى الكراهية و حب الدات.
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38 - aroubi الخميس 09 أبريل 2020 - 20:00
je trouve bizarre dans les pays développés les cas sont 100 fois Supérieur que dans les pays sous developpe trop beau pour être beau
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