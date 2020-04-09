وزارة الصحة تحدد متوسط فترة حضانة فيروس كورونا في 6 أيام

هسبريس من الرباط

كشف محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة، عن فترة حضانة فيروس كورونا في المغرب، مشيرا إلى أن المعدل المتوسط لحضانة الفيروس بالمملكة تم تحديده في 6 أيام.

وأوضح اليوبي، في التصريح الصحافي اليومي، أن "مدة حضانة الفيروس المتوسطة، وهي الفترة التي تفصل بين اللقاء الذي يعتبر عرض الشخص للعدوى ووقت ظهور علامات المرض، تم تحديدها في ستة أيام".

وأورد اليوبي أن "هناك حالات في المغرب سجلت فيها فترة حضانة للفيروس لم تتجاوز يوما واحدا، وحالة أخرى 15 يوماً، وهو نفس ما تؤكده المعطيات الدولية".

وحسب منظمة الصحة العالمية فإن فترة حضانة "كوفيد 19" تتراوح ما بين يوم واحد و14 يوماً، وعادة ما تستمر خمسة أيام.

وكشف اليوبي، في تصريحه، أن جميع الجهات بالمغرب سجلت حالات وفيات وشفاء، باستثناء جهة العيون الساقية الحمراء وجهة كلميم واد نون والداخلة وادي الذهب، بالإضافة إلى عدم تسجيل جهة درعة تافيلالت لأي حالة وفاة.

وارتفعت نسبة الحالات المحلية إلى 90 في المائة، والوافدة تراجعت إلى 10 في المائة، بحكم أن الحالات المستوردة سجلت خلال الفترات الأولى من الوباء، يوضح مدير الأوبئة.

ولم تتغير الحالة الصحية للمصابين في المغرب، إذ قال اليوبي إن 15 في المائة لم تكن تظهر عليهم أي علامات مرضية، و70 في المائة منهم حالاتهم بسيطة وعادية، بينما 15 في المائة وضعيتهم الصحية حرجة ومتقدمة.

"متوسط عمر المصابين في المغرب يتراوح ما بين 47 و48 سنة"، يورد اليوبي، الذي كشف أن إجمالي عدد المخالطين منذ ظهور الوباء بالمملكة ارتفع إلى 8664 مخالطا، تأكدت إصابة 504 منهم بين إجمالي الإصابات المؤكدة.

وأعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، تسجيل 99 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1374 حالة.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 97 حالة إلى حدود السادسة مساء؛ فيما تم تسجيل 12 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 109 حالات.