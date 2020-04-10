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كُتّاب وآراء
الزاوية الريسونية تدعو إلى حملة ابتهال إلكترونية
دعت الزاوية الريسونية بمدينة شفشاون، كل شيوخ الطرق الصوفية والزوايا المغربية والعلماء وجميع المغاربة، إلى الانخراط في الحملة الإلكترونية الوطنية للدعاء والابتهال إلى الله، بأن يحفظ المغرب وسائر البلدان من كل بلاء وأن يرفع عنها الوباء.
وتأتي هذه الدعوة، وفق بلاغ صادر عن الزاوية الريسونية، عملا بقول الله عز وجل (ادْعُونِي أستَجب لكُم)، وامتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنَّ ربَّكم تبارَكَ وتعالى حيِيٌّ كريمٌ، يستحيي من عبدِهِ إذا رفعَ يديهِ إليهِ، أن يردَّهُما صِفرًا"، والتماسا لبركات ليلة النصف من شعبان وما فيها من تجليات الحق على الخلق، وجريا على عادة الأسلاف والصالحين بالتضرع إلى الله في أوقات الأزمات.
كما خُصص، حسب البلاغ، هاشتاغ يحمل اسم #دعاء_كورونا لتسهيل تداول هذه الأدعية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى القناة الإلكترونية على اليوتوب تحت اسم Maghribona Tv.
كما وجهت الزاوية، في بلاغها، الشكر للملك محمد السادس "على ما يقوم به من تدابير هامة وإجراءات نافعة في مواجهة هذه الجائحة العالمية، وندعو له بخير الدنيا والآخرة. كما ندعو الله الكريم أن يحفظ بلدنا المغرب وسائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. إنه سميع مجيب".