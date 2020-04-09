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هل تتجه السلطات إلى تمديد حالة الطوارئ الصحية بعد 20 أبريل؟

هل تتجه السلطات إلى تمديد حالة الطوارئ الصحية بعد 20 أبريل؟
هسبريس - عبد الإله شبل
الخميس 09 أبريل 2020 - 21:00

تشهد العاصمة الاقتصادية منذ أيام خطوات متسارعة لتشييد مستشفيات ميدانية بعدة نقط، وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتقليل من الضغط المرتقب على المراكز الاستشفائية في حالة ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة.

فبعد إعلان تشييد مستشفى ميداني على مستوى مطار بنسليمان التابع لجهة الدار البيضاء سطات من طرف القوات المسلحة، ثم الشروع في تشييد مستشفى آخر على مساحة كبيرة تخصص لتنظيم المعارض الكبرى، ومستشفى بالنواصر؛ في حين يرتقب أن يتم تشييد مستشفى داخل القاعة المغطاة بمركب محمد الخامس.

وتتهيأ السلطات العمومية بالبلاد، من خلال هذا العدد من المستشفيات الميدانية، لمواجهة ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لاسيما في حالة عمل المصالح الصحية على الرفع من حالات الكشف عن هذا الوباء.

وتُنبِئ هذه الإجراءات المتخذة بكون السلطات العمومية ستلجأ إلى تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد، بعدما حددت تاريخ 20 أبريل الجاري كموعد لنهايتها.

واعتبر المحلل السياسي محمد شقير أن السلطات المغربية قد تلجأ إلى تمديد فترة الحجر الصحي إذا ما تبين لها أن عملية محاصرة وباء كورونا لم تؤت أكلها خلال الفترة التي حددتها، لافتا في هذا السياق إلى كون "مسألة التمديد مرتبطة بمدى نجاح السلطة في التحكم في حركيّة الوباء، ومدى طبيعة تطوره، فإذا تم انتشاره بطريقة خارج تصورها فستلجأ إلى التمديد".

وأوضح شقير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الدولة "انتهجت منذ البداية خطة استباقية من خلال إغلاق الحدود ومختلف المرافق الترفيهية والمقاهي والمساجد، في محاولة لمحاصرة انتشار هذا الوباء، ليتم بعد ذلك إعلان حالة الطوارئ الصحية التي كان الهدف منها المزيد من محاولات احتواء انتشار العدوى عبر تقليص حركيّة السكان"، وزاد مستدركا: "لكن يبدو أن كل هذه الإجراءات لم تؤد إلى تجاوز المغرب المرحلة الأولى والثانية، والبعض يقول إننا في المرحلة الثالثة".

وأضاف المتحدث نفسه: "السلطة لجأت إلى تعبئة مكونات الطب العسكري من خلال مستشفيات ميدانية، نظرا للضعف الكبير في المنظومة الصحية، وأيضا لانضباط وتجربة مكونات الطب العسكري التي لها تجربة كبيرة في التعامل مع هذه الحالات؛ وكل هذا يدخل في عملية الاحتواء. غير أن كل هذه الإجراءات لا يقين بمدى نجاحها في محاصرة الوباء، خاصة أننا نشهد في الآونة الأخيرة تصاعد حالات الإصابة المؤكدة، لاسيما أنها آتية من خلال العدوى العائلية حسب تصريحات المسؤولين؛ ناهيك عن استيراد مجموعةً الآليات للقيام بعمليات التشخيص المبكر".

ورغم كل هذا، يرى المحلل السياسي أن "دولا أكثر تطورا لَم تستطع التحكم في انتشار هذا الوباء، ما يؤشر على أن المغرب قد يمدد مدة الحجر الصحي، على اعتبار أنه إذا كانت هذه المدة لم تسمح بوقف الوباء، فهذا لا يمنع من التمديد لفترة زمنية أخرى قد تكون أسبوعا أو أسبوعين رغم أن الأمر قد يخلق صعوبة في رمضان".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (35)

1 - حسن الخميس 09 أبريل 2020 - 21:04
اكيد لان بعض المواطنين لم يلتزموا بتدابير حالة الطوارئ الصحية .بسبب التهاون .
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75
2 - مغاربي الخميس 09 أبريل 2020 - 21:04
وماذا عن شهر رمضان اذا مدد الحجر المنزلي ....يعني نصومو بالليل ونفطرو بالنهار ...وصلاة التراويح
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-174
3 - yassine الخميس 09 أبريل 2020 - 21:04
اصبح هذا الامر من البديهيات في ظل ما يتم تداوله من تجاوزات من العديد من المدن من طرف المواطنين في الحجر الصحي.. حتى الدولة من ورقة الخروج... الراميد.. و الكمامات بالتقسيط.
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40
4 - داخلاوي الخميس 09 أبريل 2020 - 21:05
التمديد أصبح أكديد مع العشوائية التي تواجه بها الحكومة الكارثة... و أكبر مثال على هذه العشوائية هي الكمامات التي لم تصل لمدينة الداخلة إلى يومنا هذا
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36
5 - متلبع الخميس 09 أبريل 2020 - 21:05
و الله انه امر مرغوب جدا للحد من الخسائر و لتطويق الجاءحة. و على الله التوفيق
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50
6 - صحراوي الخميس 09 أبريل 2020 - 21:05
معم، للأسف , حتى 5 ماي.على الأرجح والله اعلم
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32
7 - متتبع الخميس 09 أبريل 2020 - 21:05
حنا يعونونا ماديا نريحو العام كامل ماشي نريحو فدار وناكلو الحجر
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51
8 - عابر سبيل الخميس 09 أبريل 2020 - 21:05
لا داعي للتساؤل فهذا أمر بديهي، الله يلطف بنا
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48
9 - medoujda الخميس 09 أبريل 2020 - 21:05
لنكن واقعيين ضروري من تمديد حالة الطوارئ لان الوضع لازال غير مستقر .
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20
10 - mmm الخميس 09 أبريل 2020 - 21:06
20 avril vous revez au moins 20 juin.
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6
11 - Amine الخميس 09 أبريل 2020 - 21:06
وبالتالي متى سوف يتم الإعلان عن زيادة مدة الحجر الصحي؟
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4
12 - مغربية الخميس 09 أبريل 2020 - 21:07
نتمنى أن يرفع الله عنى هذا البلاء
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14
13 - هشام الخميس 09 أبريل 2020 - 21:08
يجب على الدولة ان تمدد من حالة الطوارئ حتى يزول هذا الوباء وان تعود الحياة كما كانت من قبل. نسال الله تعالى ان يزيل عنا هذا الوباء .
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5
14 - mounir الخميس 09 أبريل 2020 - 21:08
االلهم لا نسالك رد القضاا و لكن نسالك اللطف فيه يا ارحم الراحمين و ادخل علينا شهر رمضان و نحن نطلب العفو و المغفرة من عندك و نصلي في رحاب بيوتك العزيزة و صلا الله و سلم علا نبينا محمد و علا اله و صحبه اجمعين.
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8
15 - عبداللطيف الخميس 09 أبريل 2020 - 21:08
ادا كانت الظرورة القسوى تستدعي دلك فلا بد من تزيار السمطة شي شوية حتى يفرج الله.
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3
16 - mizo الخميس 09 أبريل 2020 - 21:08
بصراحة لا نريد دلك و لاكن إدا دعت الضرورة فما علينا إلا التطبيق
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5
17 - يا حفيظ الخميس 09 أبريل 2020 - 21:08
اتوقع من المجلس الحكومي ان يمدد الحجر لأسبوعين أخرين على اقل تقدير . نبقاو فالدار اخوتي
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5
18 - أم سلمان الخميس 09 أبريل 2020 - 21:08
نتمنى من الله العلي القدير أن يرفع عنا هذا الوباء قبل حلول شهر رمضان المبارك اللهم احفظنا في مغربنا و في ملكنا نصره الله
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4
19 - كريم التدلاوي الخميس 09 أبريل 2020 - 21:09
اعتقد انه في ظل هذه الظروف ستلجا السلطات إلى تمديد حالة الطوارئ 15يوما قابلة للتجديد
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6
20 - محمد الخميس 09 أبريل 2020 - 21:09
ضروري لاحتواء الازمة لكن يجب على الدولة ان تقوم بحماية المناطق الغير موبوءة لكي لا يكسب الفيروس مساحة اكبر
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5
21 - ممكن جدا الخميس 09 أبريل 2020 - 21:09
إذا كانت الدولة قادرة على تحمل نفقات معيشة الفقراء و تراجع مداخيلها بشكل كبير فلتمدد الحجر الى سنة أخرى لا مشكل لدينا الحكومة تصرف علينا و حنا واكلين شاربين ناعسين الى ظهور المسيح الدجال مالنا اش خاسرين
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6
22 - خديجة حجوجي الخميس 09 أبريل 2020 - 21:09
يجب الأخذ بعين الاعتبار حالة المواطنين بعين الاعتبار ..
النفسية مخنوقة و خائفة و المصير مجهول .. عوامل كفيلة بتولد عقد و اضطرابات و نزاعات نفسية و عائلية مهولة .
الله يساوي و خلاص ، و صبر جميل .
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6
23 - مهاجر الخميس 09 أبريل 2020 - 21:10
دول العظمى من 26 ابريل شوف تشوف
اما مغربي الحبيب الله اعلم نهاية شهر 7
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0
24 - الفاروق الخميس 09 أبريل 2020 - 21:10
تزيد بالنسبة للمدارس والكليات والمعاهد اما بالنسبة للعمل دير شروط وقائية باش الناس تخدم
مثلا انا المهنيين سائقوا الطاكسيات بالرباط اجبروا على التوقف دونهم دون المدن الأخرى لي مازال خدامين
ولم يتلقوا اَي تعويض
نخن كمهنيين نريد العمل بحالنا بحال المدن الأخرى
ماشي شي يخدم وشي جالس
لا تعويض لا هم يحزنون
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4
25 - Mouncef el mir الخميس 09 أبريل 2020 - 21:11
نحن مع تمديد فترة الحجر للسيطرة على هذا الوباء و ندعو الله أن يكون سندا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات جميعا و شكرا
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5
26 - مغربي غيور الخميس 09 أبريل 2020 - 21:11
انا من وجهة نظري وجب التمديد لاسبوعين لان اغلب المغاربة لا يعرفون عن رمضان غير السهر بالليل والنوم في النهار لي بقا فيا هو التراويح الله يسمحلنا ويفرج على جميع المسلمين
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27 - مشينا فيها الخميس 09 أبريل 2020 - 21:11
اوى الله الطف بينا كنتمنى ازول هدا الوباء
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0
28 - أبو ياسر الخميس 09 أبريل 2020 - 21:11
لقد بات من الضرورة الرفع من درجات الالتزام بالحجر الصحي. ونسأل الله العلي القدير أن يرفع عنا هذا البلاء قبل دخول شهر رمضان المبارك إن سميع قريب مجيب الدعاء.
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0
29 - Ahmed ben lebsir الخميس 09 أبريل 2020 - 21:12
اكيد بدون تردد لان المراض يزداد بوثيرة غير مطمئنة ادا على الاقل 15 يوما حتى نشاهد بعد وضع الكمامة لان الناس مايزالون لايعرفون كيف يتعاملون بطريقة تباعدية والوقائية بينهم نثمنى الشفاءوالرحمة
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30 - عبدو عبدالله الخميس 09 أبريل 2020 - 21:12
اي قرار اتخذته الحكومة سيكون في صالح الشعب. نتقبله بصدر رحب. ما يهمنا هو أن نضع يدا في يد من أجل القضاء على هذا العدو القاتل الذي ينخر جسد البشرية جمعاء بلا رحمة ولا شفقة
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1
31 - azul الخميس 09 أبريل 2020 - 21:12
يجب التمديد ومعه إجبار كل الأنشطة على الإغلاق الا تلك المتعلقة بالتغذية والدواء
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2
32 - مفاهمش الخميس 09 أبريل 2020 - 21:12
لمادا كل هده الزوبعة على 20 ابريل هل سيعلن الفيروس استسلامه في اروبا وامريكا يقول العلاج سيتوفر في غضون عام ونصف على الأقل وكدالك المصبابين في تزايد مستمر.
المرجو أن تلتزمو بالبيت والسلطات.
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33 - الفاسي الخميس 09 أبريل 2020 - 21:12
نعم هذا أمر مؤكد أن المدة ستطول وستطول بما نراه من بعض أبناء الشعب المغربي الغير منضبطين بالحجر الصحي وكذالك بطئ عملية الكشف اليومية لوزارة الصحة
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3
34 - هشام ingénieur الخميس 09 أبريل 2020 - 21:12
نحن مع التمديد لشهر أخر حتى اندثار الوباء اللعين
المهم ضرورة تقيد المغاربة بالحجر الصحي و الصحة هي كل شيء و الباقي يأني من بعد ..الله كبير صحيح أن الكلفة الاقتصادية كبيرة و لكن لا شيء يعلو على الموارد البشرية و صحتها و هي أساس كل تنمية
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35 - رشيد72 الخميس 09 أبريل 2020 - 21:13
بطبيعة الحال، ومسأل مفروغ منها حثى يزيح الله هذه الكرب
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