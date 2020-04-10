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انتشار "فيروس كورونا" يُنذر بتمديد إغلاق المساجد في رمضان

انتشار "فيروس كورونا" يُنذر بتمديد إغلاق المساجد في رمضان
هسبريس ـ نور الدين إكجان
الجمعة 10 أبريل 2020 - 13:40

أجواء استثنائية يعيشها المغاربة على امتداد فترة الحجر الصحي القائم، فإلى حدود اللحظة مازالت مؤشرات تمديد فترة الطوارئ من إلغائها مبهمة، ورهينة سلوكيات المغاربة، فيما تبوح الأرقام المسجلة يوميا بإمكانية استمرارها إلى حين استقرار الأوضاع.

وتظل مسألة تمديد فترة الطوارئ الصحية قائمة، أياما أو أسابيع بعد تاريخ 20 أبريل المقرر من لدن السلطات، وهو ما سيجعل شهر رمضان مشمولا بالفترة، لكون علماء الفلك توقعوا مباشرة أولى أيامه في 24 أو 25 من الشهر الحالي.

ويسود قلق كبير في صفوف المغاربة من إمكانية تمديد الفترة، واستمرار قرار إغلاق المساجد خلال رمضان، وهو ما سيحرمهم من الأجواء الروحانية المعتادة بتوقيف صلاة التراويح والفجر، وقيام الليل بالمساجد، خصوصا بعد صدور قرارات مماثلة بدول الجوار.

وقررت السلطات المصرية توقيف الأنشطة الدينية وموائد الرحمان خلال شهر رمضان، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما يجعل احتمال تصديق السلطات المغربية على الأمر نفسه واردا، بالعودة إلى تفشي الفيروس بالمملكة.

ويرى لحسن السكنفل، رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات تمارة، أن الموضوع مرتبط بقرار السلطات العليا التي ترعى مصلحة البلاد، مشددا على أن إغلاق المساجد ليس أمرا اعتباطيا، بل جاء بفتوى أمير المؤمنين وبموافقة علماء الوطن جميعا.

وأضاف السكنفل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن إغلاق المساجد فيه حفاظ على حياة الناس، ومسوغ شرعا، مؤكدا أن السبب واضح وهو انتشار المرض، ومنبها إلى وتيرة ارتفاع عدد الإصابات.

وبخصوص شهر رمضان وصلوات التراويح، قال المتحدث: "الصلاة في المنزل مع الأولاد، بما حفظ من القرآن، أمر جيد"، مسجلا أن "المرض ينتشر مثل النار في الهشيم، ولا مجال للعاطفة في تدبيره".

وطالب السكنفل بضرورة استحضار الاحتياطات اللازمة؛ فالكل يريد المساجد وصلوات التراويح، لكن الضرورات تفرض أمرا آخر، موضحا أن حرمة حياة الناس أهم من المساجد عند الله.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - جمال إبن بطوطة الجمعة 10 أبريل 2020 - 13:49
يمكن تمديد الفترة الى اسبوع فقط ..اي سبعة ايام نظرا للحالة التي يكون فيها المغاربة من خشوع مع ترتيب الاولويات بشكل تدريجي ومنتظم..حيث الحياة تعود الى طبيعتها بشكل منتظم ومنظم
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2 - مهاجر بلجيكي مريض الجمعة 10 أبريل 2020 - 13:50
لطفك يارب لطفك وأنت الرحمان الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبدو وإياك نستعين إرفع البلاء على المغرب فهم شعب لاحول ولا قوة لهم يا الله
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3 - قولوا العام زين الجمعة 10 أبريل 2020 - 13:50
ماخفي أعضم نسأل الله أن ينجيناإلى بر الأمان وهو القادر على كل شيء امين
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4 - ما شاء الله الجمعة 10 أبريل 2020 - 13:50
( ويسود قلق كبير في صفوف المغاربة من إمكانية تمديد الفترة، واستمرار قرار إغلاق المساجد خلال رمضان،) تمديد الفترة واستمرار اغلاق المساجد ليس بيد السلطات بل هو بيد المغاربة انفسهم اما بانتهاك الحجر الصحي او باحترامه
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5 - yass الجمعة 10 أبريل 2020 - 13:51
نتمنى ان تجتهد وزارة الاوقاف و العلماء في ايجاد حل لتأقلم المواطن مع هذا الفيروس... ببث الصلاة على قناة السادسة... و تكبير بالمساجد... و لما صلاة الامام التراويح بالمكبرات.. و كلش يصلي معاه فدارو... و الله.. اعلم المهم الاجتهاد و حث الناس على البقاء في المنازل... دون المساس بخصوصية الشهر الكريم.. ونحن بحاجة الى الطمأنينة الروحية و الدينية... و كذا السلامة الصحية.
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6 - دكتور من المانيا الجمعة 10 أبريل 2020 - 13:51
صراحة إنسان ما تعرف بحق النعمة،حتى تتفقد منو!!!! إوا الله إحد علينا هاد البأس.
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7 - Rachid Agadir الجمعة 10 أبريل 2020 - 13:52
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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8 - مغربي هنا الجمعة 10 أبريل 2020 - 13:52
راها باينا الحجر الصحي سيطال رمضان بسبب تفشي الفيروس ونحن في المرحلة النصف النهاية وهي تفشي كورونا في الداخل يجب توفير الأقنعة والأصحاب الدكاكين أي الحوانت يديرو تاويل هادا راه ماسك ماشي درهم ديال زريعة والله يدير تاويل الخير قولو آمين.
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9 - علياء الجمعة 10 أبريل 2020 - 13:55
صلاة التراويح بالمساجد عادة و ليست حتى سنة فالنبي لم يجمع الناس للصلاة بهم التراويح، و حتى لو كانت فرضا فان سلامة الناس أهم واكبر أجرا عند الله ، فتبينوا
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10 - احمد الجمعة 10 أبريل 2020 - 13:55
اللهم ارفع هذا الوباء عن العالم بأسره الإسلام دين يسر وليس عسر المسجد موجود في كل مكان ولاداعي الغلو في الدين
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11 - متؤلم الجمعة 10 أبريل 2020 - 13:55
لا حول ولا قوة الا بالله . اللهم ارفع عنا هذا البلاء
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12 - Mohamed الجمعة 10 أبريل 2020 - 13:55
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
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13 - طاما كبرى الجمعة 10 أبريل 2020 - 13:56
الله يدير شي تويل ديال الخير او الله يشفي جميع المرضى او عواشركم مباركة(بقاوا في ديوركم)!!!!
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