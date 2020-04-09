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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مجتمع | العثماني يطالب المغاربة بالصبر ويحذر من انتهاك الحجر الصحي

العثماني يطالب المغاربة بالصبر ويحذر من انتهاك الحجر الصحي

العثماني يطالب المغاربة بالصبر ويحذر من انتهاك الحجر الصحي
هسبريس من الرباط
الخميس 09 أبريل 2020 - 22:00

حث سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، المواطنين على تفهم خطورة الوضع الراهن، ودعاهم إلى الالتزام الصارم بالحجر الصحي، مؤكدا أن لعدم الالتزام بالحجر وعدم التعاون مع السلطات عواقب وخيمة.

وجدد العثماني خلال افتتاح المجلس الحكومي دعوته المواطنين، بعد ظهور بؤر عائلية لفيروس كورونا المستجد، إلى مزيد من الصبر والالتزام خلال هذه المدة بالحجر الصحي، وعدم مغادرة البيوت إلا لضرورة قصوى وباحتياطات مشددة.

رئيس الحكومة ثمن المبادرات الاستباقية وتوجيهات الملك التي جعلت صحة المواطنات والمواطنين وسلامتهم أولوية، مشيرا إلى أن "هذه العوامل أكدت ريادة بلادنا وتعبئتها الاستباقية لمواجهة جائحة كورونا".

وأكد العثماني أن الحكومة تعمل كفريق واحد، لا سيما في هذه الظروف التي تستدعي من الجميع أعلى مستويات التضامن والتعاون، وطالب بجعل مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل الاعتبارات.

وتقدم العثماني بالشكر إلى كافة أعضاء الحكومة على ما يبذلونه، داعيا إياهم إلى "مضاعفة الجهود ومتابعة الوضع بكل جدية وتفان وتضحية حتى تكون الحكومة في مستوى التحديات التي تواجه البلد في هذه الظروف العصيبة".

ودون إغفال الاهتمام بمختلف الملفات القطاعية العادية، أشار رئيس الحكومة إلى أنه "من الطبيعي أن يكون التركيز اليوم منصبا على محاصرة تفشي وباء كورونا المستجد"، مبرزا أهمية حماية المواطنين، ولا سيما الفئات الضعيفة والهشة التي تحظى بعناية ملكية خاصة.

وفي الوقت الذي أوضح فيه العثماني أن الحكومة تتابع الفئات الهشة بشكل مستمر، أبدى أمله في الخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار على الوطن والمواطنين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (39)

1 - محمد الخميس 09 أبريل 2020 - 22:09
أسي العتماني دائما تحتنا على الصبر فزيادة في البنزين فالاقتطاعات في التعليم في الصحة الشعب مند مدة و هو لا يحتاج نصيحتك
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2 - ANAS الخميس 09 أبريل 2020 - 22:09
حزب بدء بالربيع العربي و انتهى بكورونا ، من هو؟
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8
3 - Molahid الخميس 09 أبريل 2020 - 22:10
الكمامة التي تم انتاجها على نطاق واسع ليست ذات فعالية لأنها مفتوحة من الجانبين العلوي والسفلي ولا تفي بالغرض من استعمالها، المرجو اعادة النظر و انتاج نفس نوع الكمامات التي تم استرادها.
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4 - مجمد الخميس 09 أبريل 2020 - 22:11
الخطاب شئ والواقع شئ اخر
كفاكم تظليلا للشعب
هل تعلمون ان حراس الامن الخاص مازالو يعملون في هذه الضروف
ولم يتلقوا راتبهم الهزيلة حتى الان 9/4/20
نتمنى ان تقولو الحقيقة للمواطنين ولم مرة واحدة
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7
5 - المحجوبي الخميس 09 أبريل 2020 - 22:13
المرجو ان تأخذ الحكومة و الحكومات المقبلة درسا خالدا لتدبير الأزمات .....
و تجعل نصب اعينها خدمة الانسان و توفر له بيت مال خاص و تستثمر فيه لصالح الضعفاء من الشعب و ما اكثرهم ....
اما الخطابات السياسوية فلن تزيد الوضع الا غرقا .....
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9
6 - noure الخميس 09 أبريل 2020 - 22:14
مع الاسف هناك بعض المستهترين خصوصا بالاحياء الشعبية لا يولون أي أهتمام للحجر الصحي .حبدا لو ثم الاغلاق على الساعة الثالتة عوض السادسة فنحن نعطي هؤلاء المستهترين المزيد من الوقت للتجول بدون حاجة .الله يهديهم
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7 - متفائلة الخميس 09 أبريل 2020 - 22:15
سندعو الله ونثوب إليه وسيزول الوباء بإذنه وستعود الحياة الى طبيعتها.فقط الزمو بيوتكم وطبقو شروط الوقاية وتكلو على الله.
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8 - رسالة من مهاجر يتعذب الخميس 09 أبريل 2020 - 22:15
و في نفس الوقت ، المغاربة البلجيكيين مزدوجي الجنسية عالقين بالمغرب بعدما رفضت الرباط السماح لهم بالسفر عبر الخطوط البلجيكية للعودة لوطنهم الثاني ...

و الله لا افهم أي شي! أنا مغربي فرنسي رجعت من مراكش لباريس عل متن Air France رحلة نظمت خصيصا لارجاع المغاربة و الفرنسيين المقيمين بفرنسا ... و في الطائرة التقيت بمغاربة عندهم غير بطاقة الإقامة الفرنسية ( ما عندهومش الجنسية ) و مع ذالك رجعوا .... و لكن مغاربة بلجيك شدوا معاهم العكس شرطة المطار ؟ لا افهم لماذا ؟ ماذا فعل المغاربة البلجيكيون لمعاقبتهم بعاد الطريقة ؟
السي العثماني :

ما شئ معقول تتشتت العائلات ما بين المغرب و بلجيك ؟ الناس عندها 20 عام في بلجيكا جاوا اشوفوا آبائهم المسنين و في الأخير يمنعون من الرجوع ؟؟؟ إش هاد المصيبة الله يستر ما باقي فهمنا والو ، واش هي كاميرا خفية قبل رمضان ؟؟!!!!
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9 - لا ينفع التمني الخميس 09 أبريل 2020 - 22:18
هذا السيد دائما يتمنى لا وقت للتمني ارينا ماذا فعلت الحكومة من تدابير وجدولة لهذا الفيروس ارينا الخطط والاستراتيجيات اما التمني لا وقت له
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10 - الصبر الخميس 09 أبريل 2020 - 22:19
ليس هناك جديد في كلامه وفيه إشارة لتمديد الحجر الصحي
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11 - بو عبيد الخميس 09 أبريل 2020 - 22:19
العثماني و كبار المسؤولين المغاربه رواتبهم مضمونه. ايوا بينوا على الوطنية ديالكم و نقصوا خمسين في الميه ديال الرواتب ديالكم عاد نتكلمواعلى الصبر.
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12 - يوسف الخميس 09 أبريل 2020 - 22:20
وايلي علاه السي العثماني باقي رئيس الحكومة
انا بعدا ما شفتوش من نهار ما كانش قادر يوفر لينا لكمامات .
فاش بقا ليه غير شوية و يقول لينا اللي دار لكمامة يمشي الحبس .
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13 - Hassan HMS الخميس 09 أبريل 2020 - 22:20
السيد العثماني نسيتي موضوع الگمامات آش قلت عنه بدون تدبير وتفگير زيد قول عاود حاجة أخرى باش إشهـد التاريخ على خرايف جحا في المغرب
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14 - اه ثم اه الخميس 09 أبريل 2020 - 22:20
بالضبط ا السي العثماني المغاربة صابرين حتى قبل كورونا لاننا تربينا على ذلك منذ زمان لانه في كل مكان من بلدنا اينما تذهب يقولون لك (صبر تا يجي فلان)
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15 - مغربية حرة الخميس 09 أبريل 2020 - 22:21
لو كل واحد منا لتازم بالقوانين اللي تعطاتو غنتغلبو انشالله على هاد الكارثة اللهم احفظ بلادنا وسائر الأمة برحمتك وجلال قدرتك على كل شيء
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16 - الراي العام الخميس 09 أبريل 2020 - 22:21
نصبر على قضاء الله وقدره ،اما صبرنا عليك وعلى حكومتك السريالية فقد نفذ هذا الصبر .
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17 - moroc الخميس 09 أبريل 2020 - 22:21
وسي العثماني ناس مزال متوصلوش بالكود ديال الفلوس المساعدة والناس كيتاصلو ب رقم 1212 لا احد يجيب اشهارات الخاويين في التلفزة وفي الواقع الله غالب سي العثماني 1200 راه ثمن الكراء الناس كيموتو بالجوع عيشين ب الزيت والخبز حتا الخضرة معندهم باش اشريوها ...سي العثماني الحجر الصحي واجب ولكن من حق الدولة ان تسارع اطلاق مساعدة راه كينين عائلات مغيشدو هذا جوج فرانك حتى افوت رمضان عن مساعدة تتحدثون فتورة الضو والماء المواد الغذائية وزييد الله اهديكم رحمو الشعب المغربي ولو مرة واحدة في العمر.
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18 - مليون و 300 الف الخميس 09 أبريل 2020 - 22:23
حسب الوزير محمد شعبون استفاذ مليون و300 الف مواطن من المبالغ المالية في اطار المساعدات المالية المقدمة لحاملي بطاقات * رميد * كدفعة اولى . يعني ان مليون و300 الف مواطن خرجوا الى الشارع لسحب المبالغ المالية في يومين وهذا يبعثنا على التساؤل ان كان هذا العدد تم تاطيره لاحترام الاجراءات الاحترازية التي تتطلبها المرحلة ام كانوا لا قدر الله سببا في تفشي الوباء بينهم .
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19 - خالد الخميس 09 أبريل 2020 - 22:23
أنه من السهل بالنسبة العثماني أن يطلب من المغاربة الصبر، سوف نقبل الصبر اذا كنا نحصل على نفس الامتيازات التي يحصل عليها، كراتبه الضخم و غيرها ...
طلب العثماني من الشعب الصبر للحالة المزرية التي تعيشها البلاد هو اعتراف منه لعجزه عن التسيير البلاد.
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20 - citoyen الخميس 09 أبريل 2020 - 22:26
Les masques monsieur le premier ministre? ils disparaissent avant d'arriver au points de ventes.
Il faut faire beaucoup de testes, monsieur le premier ministre, car le confinement ne doit pas durer plus d'un mois ce sera dangereux. Durant ces deux prochaines semaines, il faut faire le nécessaire, pour préparer les gens à l'après confinement et ce quelque soit la situation. Le mieux c'est d'apprendre aux gens et d'insister sur les mesures de distanciations et de propretés et de port de masque. De consulter pour faire des testes pour toutes personnes ayant des symptômes même minimes de grippe. Test Test Test pour contrôler la pandémie
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21 - صحراویة مغربیة الخميس 09 أبريل 2020 - 22:26
الحمد لله صابرین ومعاونینکم بالجلوس فی منازلنا و ندعو لکم بالتوفیق و الله یجازیکم بأعمالکم
بغینا غیر نعرفو واش وصلنا لمرحلة الذروة فی بلادنا و لا مازال ؟؟
و الله یعافي أمة محمد
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22 - موظف الخميس 09 أبريل 2020 - 22:27
لماذا يخرج الموظفون خاصة بالجماعات و العمالات و الذين ليست لهم اعمال ضرورية او استعجالية خاصة في هذا الظرف الاستثناءي حيث يمكن لتلك الاقسام ان تغلق نهائيا احتراما للحجر الصحي المطبق من طرف الحكومة؟
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23 - مواطن الخميس 09 أبريل 2020 - 22:28
سؤالي لسي العثماني انا كمواطن كنت كنربح راتب لابأس به كنخلص مدراست ولادي عايش منوا مداوي منو واكل شارب منو .
بعد هذ الحجر الصحي قلنا نعم لمصلحة الجميع .
لكن اسي العثماني الفين درهم اش غادي تدير ليا نخلص منها مدرسة دراري الما و الضو .علما ان واجب المدرسة الحرة 3600 درهم .
على الاقل اسعادة الوزير خرجوا بقرار وزاري ان يعفي المغاربة من فواتر الماء و الضو و واجب المدرسة لان الفين درهم راه متوكلش اسرة
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24 - yaaaaaaaaadris الخميس 09 أبريل 2020 - 22:29
سمحولي ، لكن كلام هذا الرجل لا يمكن أن يُعْتَدُّ به، لأنه متناقض في كل تصريحاته، و الأولى، أن يعفيه جلالة الملك من منصبه ، و يقوم هو بكل المهام مستعينا في مهمته من بعض شرفاء الوطن و ليس الأغبياء أو العفاريت و التماسيح
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25 - تايكة غرماد الخميس 09 أبريل 2020 - 22:31
السبب الحقيقي الحجر هو انهيار تام لقطاع الصحة بعد ان تم إهماله لعشرات السنين ولأسباب سياسية ومالية اهتمت بالكرة والمهراجانات والترشح لكاس العالم !!ووجدت الدولة نفسها في فضيحة عالمية امام انهيار قطاع الصحة العمومية !!وعاجزة عن توفير ادنى وساءل الإغاثة والعلاج العام وتبين مدى هول الجريمة التي ارتكبت في حق الشعب !! وسيبقى المواطن العادي والشعب هو الضحية في كل الأحوال
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26 - nabil الخميس 09 أبريل 2020 - 22:31
و اسي العثماني الحجر الصحي للمغاربة الاغنياء اما الفقراء المقصيين من صندوق كورونا يموتون جوعا, لماذا تدعمون رب الاسرة فقط, هناك مواطنين مغاربة عزاب عمرهم يفوق 50 سنة و 60 سنة ليس لهم ابناء هل تتركهم الدولة يموتون جوعا , اين هو التكافل الاجتماعي يجب التضامن مع الكبار السن ليس لهم ابناء كذلك,
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27 - ibrahim الخميس 09 أبريل 2020 - 22:32
أحملك المسؤولية إذا تفشى الفيروس في البلاد لأن التحكم في الوباء كان في المتناول
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28 - ابو كورونة الكوفيدي الخميس 09 أبريل 2020 - 22:33
راحنا صابرين و متعودين على العيش في الجحر ... اصبر انت و زملاءك و الجيش العرمرم من البرلمانيين و تنازلوا عن امتيازاتكم ....
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29 - said الخميس 09 أبريل 2020 - 22:33
سبحان الله ثم سبحان الله رئيس الحكومة يثمن مجهودات اعضاء الحكومة فقط في مقاله هذا ونسي جنود الخفاء الذين هم في الامام يضحون بحياتهم وعائلاتهم واسرهم امام العدو الفتاك الذي هو فيروس كورونا. من اطر صحية وشرطة والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي .نصفق لك ياسي العثماني لأنك نسيت هاته الفئات التي تضحي وراء جلالة الملك من اجل الشعب المغربي. ومن هذا المنبر نشكر جلالة الملك على حكمته وتبصره الحكيم ونقول لك لولا جلالته لأصبحنا اضحوكة للعالم و نتمنى في قادم الايام ان لا تنسى هؤلاء الجنود . ونحمد الله اننا عندنا ملك حكيم متبصر اطال الله في عمره
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30 - عبد الله الخميس 09 أبريل 2020 - 22:34
عن اي تحدير السيد الرئيس ماذا عن كمامات توزع وتباع على شكل وحدات منعزلة دون الحد الادنى من السلامة ،تعارض واضح مع ما تدعو اليه الإجراءات الوقائية للحكومة ، بل وسائل الإعلام تطبل وتهلل في نشراتها (نشرة المساء من يومه الخميس)لمبادرات بعض الشباب الذين يقومون بتوزيع هذه الكمامات و يعملون على تثبيتها على وجه المواطنين في بعض المدن هذا هو الغباء بعينه لانه عمل اكيد سيساهم في انتقال العدوى ليستمر التضارب والارتجال في اتخاذ القرارت دون التدقيق في الحيثيات والتداعيات. ندعو الله عز وجل ان يخفظ البلاد والعباد وهو خير الحافظين.
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31 - Aziz الخميس 09 أبريل 2020 - 22:34
اتمنى من رييس الحكومة ان يصبر هو وزايه والبرامانيين و اصحاب الاجور العليا ان يساهمو بخمسين في الماية من رواتبهم الى حين انتهاء الازمة
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32 - حسن الخميس 09 أبريل 2020 - 22:34
عندما كان المواطنون يصيحون و يطالبون بغلق الحدود خرجت لترحب باخواننا المهاجرين. لو الحكومة فرضت الحجر الصحي على كل من رغب في الدخول لما وصلنا الى هذه الكارتة.جل ما قامت به الحكومة كان ضد رغبة الشعب و الامثلة كثيرة.....الصحة و التعليم و .....
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33 - مغربي الخميس 09 أبريل 2020 - 22:37
مسائل خطيرة يجب الانتباه لها اولا الكمامات التي تتكون من لاستيك واحد يوضع خلف الراس خطيرة على صاحبها لانها صعبة الازالة نرجو وضع 2لاستيكات توضع خلف الاذنين لانها سهلة الاستعمال ومامنة ثانيا بالنسبة للكامامات 80 سنتيم نرجو اضافة طبقة اخرى لان الهواء يمر من الفم عند الاستعمال نرجو اضافة طبقة اخرى ولو من ورق التطهير ثالثا اذا كان الاشخاص مرتدي الكمامة يضعونها تحت الفم او البعض يضعها تحت الانف فهنا لم تعد الكمامة تقوم بما صنعت لاجله اي بحماية الاشخاص فمن المستحسن ازالتها و عدم استعمالها حيث نجد العديد من مستعمليها لا يتقنون طريقة الاستعمال و شروط الاستعمل نرجو من الجهات المسؤولة توعية الاشخاص بذلك عبر القنوات التلفزية و شكرا
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34 - الحقوق تسبق الواجبات الخميس 09 أبريل 2020 - 22:39
الدولة الناجحة بعد الكورنا هي تلك التي تعطي الاهمية للجانب الاجتماعي الان الدول مطالبة تحقيق حاجيات الشوب
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35 - chihab الخميس 09 أبريل 2020 - 22:43
بهذا الأسلوب فلا أعتقد أننا سوف نتغلب على الفيروس هناك خرق سافر للحجر الصحي من طرف مجموعة من الناس كما يقع بجماعة المشور فاس الجديد دون أي تحرك من السلطات هناك مقاهي لا زالت تعمل بكل حرية تقوم بتقديم كووس القهوى لزبنائها في الخارج
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36 - البيضاوي الخميس 09 أبريل 2020 - 22:43
السلام عليكم والله سىرت تائها في ما يحصل !! الشعب جاهل بالوضعية و كترث الأمية وسط المستهثرين بالوضع + غياب معطيات وزارة الصحة و تحليل المعطيات و الأرقام و عدد المصابين حسب المدن وليس الجهات + بطئ شديد في الفحص اليومي للمشكوك في أمرهم + غياب الندوات الصحفية و غياب وزير الصحة للتعريف بوضعية المغرب في هاته الضرفية و الإجابة عن تساؤلات المواطنين + طوارئ فقط حبر على ورق + إقتراض الدولة رغم صندوق التضامن الخاص بكورونا + عدم الإنفتاح على تجارب دول تغلبت على الوباء و قلت فيها نسبة الوفيات مثل ألمانيا و اليابان ...والله أحمد الله أني في كامل قواي العقلية كي أكتب هذا التعليق و الحمد للله أنكم أيها ااشعب المغربي صبور و لكن نسو مسؤولينا أن الظغط يولد الإنفجار
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37 - Hrmamo ouarzazat الخميس 09 أبريل 2020 - 22:44
لا عليا الا ان نصبر لمحاصرة هذا الوباء الفتاك ولكن نتامنى من سي الوزير اوفر لينا المنامات تنبغيو نخرجوا نجيبو غير الخبز تنوحلو بصفتنا خدامين اوزوفريا عبت ماسولت عليها فتمارة مكاينينش ؟؟
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38 - Rachid nederland الخميس 09 أبريل 2020 - 22:45
في كل البلدان يطل كل مرة رئيس الحكومة في مباشر وأحيانا رئيس او ملك البلاد،للرفع من معنويات الشعب ،وكذلك يمدهم بالجديد وأحيانا بالأرقام.كذلك يمرر لهم احيانا خطابات واقعية لكل لا يتفاجئ أحد من بعد ،وذلك بطرق بسيكولوجية ربما ساعده في ذلك مختص في الميدان.الا في هذا البلد السعيد .يتركون القايدة حورية تقوم بمجهود خرافي.
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39 - عبدالحق ا الخميس 09 أبريل 2020 - 22:46
ارينا يا معالي الوزير كيف للمتقاعدين ارباب عاءلات و الذين يقل تقاعدهم عن 2000 درهم شهريا ان يعولوا اسرا من 4 افراد و يزيد بعد ان اصبح الابناء الذين لا يتوفرون على راميد و لا على عمل عالة على ابتاءهم ففي اي خانة سندخل هؤولاء خاصة ادا ما عرفنا ان هؤولاء المتقاعدين و زوجاتهم فى الغالب يعانون امراضا مزمنة تتطل ب مصاريف رغم وجود التغطية الصحية .
فالمطلوب يا سيدي الوزير المحترم الالتفات الى هده الفءة من الماجورين لاعنتها على سد خصاصها بمعونة و لو رمزية كساءر المواطنين الاخرين المستفدين، اعنكم الله على ما فيه خدمة الصالح العام.
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