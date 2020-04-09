العثماني يطالب المغاربة بالصبر ويحذر من انتهاك الحجر الصحي

هسبريس من الرباط

حث سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، المواطنين على تفهم خطورة الوضع الراهن، ودعاهم إلى الالتزام الصارم بالحجر الصحي، مؤكدا أن لعدم الالتزام بالحجر وعدم التعاون مع السلطات عواقب وخيمة.

وجدد العثماني خلال افتتاح المجلس الحكومي دعوته المواطنين، بعد ظهور بؤر عائلية لفيروس كورونا المستجد، إلى مزيد من الصبر والالتزام خلال هذه المدة بالحجر الصحي، وعدم مغادرة البيوت إلا لضرورة قصوى وباحتياطات مشددة.

رئيس الحكومة ثمن المبادرات الاستباقية وتوجيهات الملك التي جعلت صحة المواطنات والمواطنين وسلامتهم أولوية، مشيرا إلى أن "هذه العوامل أكدت ريادة بلادنا وتعبئتها الاستباقية لمواجهة جائحة كورونا".

وأكد العثماني أن الحكومة تعمل كفريق واحد، لا سيما في هذه الظروف التي تستدعي من الجميع أعلى مستويات التضامن والتعاون، وطالب بجعل مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل الاعتبارات.

وتقدم العثماني بالشكر إلى كافة أعضاء الحكومة على ما يبذلونه، داعيا إياهم إلى "مضاعفة الجهود ومتابعة الوضع بكل جدية وتفان وتضحية حتى تكون الحكومة في مستوى التحديات التي تواجه البلد في هذه الظروف العصيبة".

ودون إغفال الاهتمام بمختلف الملفات القطاعية العادية، أشار رئيس الحكومة إلى أنه "من الطبيعي أن يكون التركيز اليوم منصبا على محاصرة تفشي وباء كورونا المستجد"، مبرزا أهمية حماية المواطنين، ولا سيما الفئات الضعيفة والهشة التي تحظى بعناية ملكية خاصة.

وفي الوقت الذي أوضح فيه العثماني أن الحكومة تتابع الفئات الهشة بشكل مستمر، أبدى أمله في الخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار على الوطن والمواطنين.