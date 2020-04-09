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كُتّاب وآراء
العثماني يطالب المغاربة بالصبر ويحذر من انتهاك الحجر الصحي
حث سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، المواطنين على تفهم خطورة الوضع الراهن، ودعاهم إلى الالتزام الصارم بالحجر الصحي، مؤكدا أن لعدم الالتزام بالحجر وعدم التعاون مع السلطات عواقب وخيمة.
وجدد العثماني خلال افتتاح المجلس الحكومي دعوته المواطنين، بعد ظهور بؤر عائلية لفيروس كورونا المستجد، إلى مزيد من الصبر والالتزام خلال هذه المدة بالحجر الصحي، وعدم مغادرة البيوت إلا لضرورة قصوى وباحتياطات مشددة.
رئيس الحكومة ثمن المبادرات الاستباقية وتوجيهات الملك التي جعلت صحة المواطنات والمواطنين وسلامتهم أولوية، مشيرا إلى أن "هذه العوامل أكدت ريادة بلادنا وتعبئتها الاستباقية لمواجهة جائحة كورونا".
وأكد العثماني أن الحكومة تعمل كفريق واحد، لا سيما في هذه الظروف التي تستدعي من الجميع أعلى مستويات التضامن والتعاون، وطالب بجعل مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل الاعتبارات.
وتقدم العثماني بالشكر إلى كافة أعضاء الحكومة على ما يبذلونه، داعيا إياهم إلى "مضاعفة الجهود ومتابعة الوضع بكل جدية وتفان وتضحية حتى تكون الحكومة في مستوى التحديات التي تواجه البلد في هذه الظروف العصيبة".
ودون إغفال الاهتمام بمختلف الملفات القطاعية العادية، أشار رئيس الحكومة إلى أنه "من الطبيعي أن يكون التركيز اليوم منصبا على محاصرة تفشي وباء كورونا المستجد"، مبرزا أهمية حماية المواطنين، ولا سيما الفئات الضعيفة والهشة التي تحظى بعناية ملكية خاصة.
وفي الوقت الذي أوضح فيه العثماني أن الحكومة تتابع الفئات الهشة بشكل مستمر، أبدى أمله في الخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار على الوطن والمواطنين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (39)
كفاكم تظليلا للشعب
هل تعلمون ان حراس الامن الخاص مازالو يعملون في هذه الضروف
ولم يتلقوا راتبهم الهزيلة حتى الان 9/4/20
نتمنى ان تقولو الحقيقة للمواطنين ولم مرة واحدة
و تجعل نصب اعينها خدمة الانسان و توفر له بيت مال خاص و تستثمر فيه لصالح الضعفاء من الشعب و ما اكثرهم ....
اما الخطابات السياسوية فلن تزيد الوضع الا غرقا .....
و الله لا افهم أي شي! أنا مغربي فرنسي رجعت من مراكش لباريس عل متن Air France رحلة نظمت خصيصا لارجاع المغاربة و الفرنسيين المقيمين بفرنسا ... و في الطائرة التقيت بمغاربة عندهم غير بطاقة الإقامة الفرنسية ( ما عندهومش الجنسية ) و مع ذالك رجعوا .... و لكن مغاربة بلجيك شدوا معاهم العكس شرطة المطار ؟ لا افهم لماذا ؟ ماذا فعل المغاربة البلجيكيون لمعاقبتهم بعاد الطريقة ؟
السي العثماني :
ما شئ معقول تتشتت العائلات ما بين المغرب و بلجيك ؟ الناس عندها 20 عام في بلجيكا جاوا اشوفوا آبائهم المسنين و في الأخير يمنعون من الرجوع ؟؟؟ إش هاد المصيبة الله يستر ما باقي فهمنا والو ، واش هي كاميرا خفية قبل رمضان ؟؟!!!!
انا بعدا ما شفتوش من نهار ما كانش قادر يوفر لينا لكمامات .
فاش بقا ليه غير شوية و يقول لينا اللي دار لكمامة يمشي الحبس .
طلب العثماني من الشعب الصبر للحالة المزرية التي تعيشها البلاد هو اعتراف منه لعجزه عن التسيير البلاد.
Il faut faire beaucoup de testes, monsieur le premier ministre, car le confinement ne doit pas durer plus d'un mois ce sera dangereux. Durant ces deux prochaines semaines, il faut faire le nécessaire, pour préparer les gens à l'après confinement et ce quelque soit la situation. Le mieux c'est d'apprendre aux gens et d'insister sur les mesures de distanciations et de propretés et de port de masque. De consulter pour faire des testes pour toutes personnes ayant des symptômes même minimes de grippe. Test Test Test pour contrôler la pandémie
بغینا غیر نعرفو واش وصلنا لمرحلة الذروة فی بلادنا و لا مازال ؟؟
و الله یعافي أمة محمد
بعد هذ الحجر الصحي قلنا نعم لمصلحة الجميع .
لكن اسي العثماني الفين درهم اش غادي تدير ليا نخلص منها مدرسة دراري الما و الضو .علما ان واجب المدرسة الحرة 3600 درهم .
على الاقل اسعادة الوزير خرجوا بقرار وزاري ان يعفي المغاربة من فواتر الماء و الضو و واجب المدرسة لان الفين درهم راه متوكلش اسرة
فالمطلوب يا سيدي الوزير المحترم الالتفات الى هده الفءة من الماجورين لاعنتها على سد خصاصها بمعونة و لو رمزية كساءر المواطنين الاخرين المستفدين، اعنكم الله على ما فيه خدمة الصالح العام.