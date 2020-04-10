إصابات كورونا ترتفع في المغرب بـ57 حالة .. الحصيلة: 1431

هسبريس من الرباط

بزيادة 57 حالة جديدة، ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 1431 حالة، إلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة.

وأودت معطيات مُحينة لوزارة الصحة أن عدد المتماثلين للشفاء بلغ 114، بينما عدد الذين توفوا جراء إصابتهم بهذا الفيروس ناهز 105

وكانت عداد الإصابات بكورونا في المملكة قد توقف، في حدود الساعة السادسة من مساء أمس، عند 1374 حالة.

وتطالب وزارة الصحة المواطنات والمواطنين بالالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية".