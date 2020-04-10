24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3107:0113:3417:0619:5921:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. كراء المأذونيات يدفع سائقي "الطاكسيات" إلى طلب مساعدة الحكومة (5.00)

  2. معاناة شاب مُقعد (5.00)

  3. شباب مغاربة ينجحون في صناعة جهاز لتقوية التنفس الاصطناعي (5.00)

  4. وزارة الصحة تحدد متوسط فترة حضانة فيروس كورونا في 6 أيام (5.00)

  5. هذه مسطرة الحصول على الدعم لغير المسجلين في خدمة "راميد" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | إصابات كورونا ترتفع في المغرب بـ57 حالة .. الحصيلة: 1431

إصابات كورونا ترتفع في المغرب بـ57 حالة .. الحصيلة: 1431

إصابات كورونا ترتفع في المغرب بـ57 حالة .. الحصيلة: 1431
هسبريس من الرباط
الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:20

بزيادة 57 حالة جديدة، ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 1431 حالة، إلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة.

وأودت معطيات مُحينة لوزارة الصحة أن عدد المتماثلين للشفاء بلغ 114، بينما عدد الذين توفوا جراء إصابتهم بهذا الفيروس ناهز 105

وكانت عداد الإصابات بكورونا في المملكة قد توقف، في حدود الساعة السادسة من مساء أمس، عند 1374 حالة.

وتطالب وزارة الصحة المواطنات والمواطنين بالالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.