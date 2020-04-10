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عدد المتعافين يواصل تجاوز المتوفين بسبب كورونا في المملكة

عدد المتعافين يواصل تجاوز المتوفين بسبب كورونا في المملكة
هسبريس من الرباط
الجمعة 10 أبريل 2020 - 11:00

واصل عدد المتعافين من فيروس كورونا تجاوز عدد المتوفين بسببه في أرجاء المغرب، إلى حدود الساعة العاشرة من صباح الجمعة.

وأوردت معطيات جديدة لوزارة الصحة المغربية، أن خمس حالات جديدة للشفاء سجلت في مختلف جهات المملكة، ليصل العدد الإجمالي إلى 114 حالة شفاء.

وبالمقابل ارتفع عدد المتوفين بسبب التداعيات الصحية لفيروس كورونا بـ8 حالات خلال الفترة بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح الجمعة، ليرتفع العدد إلى 105 حالات.

وقررت وزارة الصحة بالمغرب تعميم علاج الكلوروكين على كل حالة محتملة إصابتها بفيروس كورونا المستجد تظهر عليها الأعراض، دون انتظار النتائج المختبرية.

وحري بالذكر أنه تم تسجيل 57 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حتى العاشرة من صباح اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 1431 حالة.

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