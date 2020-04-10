24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:31
|07:01
|13:34
|17:06
|19:59
|21:16
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الأطباء يطالبون "الصحة" بتعويض ضحايا كورونا عن حوادث الشغل
- مديرية الأمن الوطني تواصل محاربة شائعات كورونا
- "كورونا" يسبب أكبر أزمة اقتصادية منذ سنة 1929
- "مدن الاحتجاجات" تستجيب للسلطات .. و"المحور" يخرق "الحَجر"
- مساعدات لأسر بقصبة تادلة
شباب مغاربة ينجحون في صناعة جهاز لتقوية التنفس الاصطناعي (5.00)
وزارة الصحة تحدد متوسط فترة حضانة فيروس كورونا في 6 أيام (5.00)
هذه مسطرة الحصول على الدعم لغير المسجلين في خدمة "راميد" (5.00)
المغرب يُقرر تعميم علاج الكلوروكين على الحالات المشتبهة بكورونا (5.00)
- الرباط ترفض السماح للمغاربة مزدوجي الجنسية بالمغادرة إلى أوروبا - (257)
- هذه مسطرة الحصول على الدعم لغير المسجلين في خدمة "راميد" - (159)
- هل تتجه السلطات إلى تمديد حالة الطوارئ الصحية بعد 20 أبريل؟ - (147)
- المغرب يسجِّل 99 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة - (132)
- منع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحلات التجارية - (108)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المغرب يُقرر تعميم علاج الكلوروكين على الحالات المشتبهة بكورونا
قررت وزارة الصحة بالمغرب تعميم علاج الكلوروكين على كل حالة محتملة إصابتها بفيروس كورونا المستجد تظهر عليها الأعراض، دون انتظار النتائج المختبرية.
وجاءت هذه التوجيهات في دورية بعثتها الوزارة إلى المدراء الجهويين للصحة ومدراء المراكز الاستشفائية الجامعية ورئيس المجلس الوطني للأطباء.
وقالت الوزارة في الدورية إن القرار جرى اتخاذه بناءً على توصيات اللجنة التقنية والعلمية الاستشارية التابعة للبرنامج الوطني للوقاية ومراقبة الأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة.
ويتوجب على المستشفيات المعنية مباشرة العلاج، وفق البروتوكول المفصل في الدورية رقم 023 بتاريخ 24 مارس الخاصة باستعمال الكلوروكين، لدى كل حالة محتملة إصابتها بفيروس كورونا دون انتظار نتائج التحليل المخبري، على أن يتم توقيف العلاج إذا كانت النتيجة سلبية، أي ثبوت عدم إصابتها بكوفيد 19.
وكانت السلطات الصحية بالمغرب قبل هذه الدورية تعتمد هذا العلاج فقط بالنسبة للذين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، لكن ارتفاع أرقام المصابين والوفيات جعل عددا من الأطباء يدعون إلى توسيع الكلوروكين ما أمكن.
يأتي هذا في وقت ناهز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المغرب 1374 حالة إلى حدود مساء أمس الخميس؛ فيما تواصل حالات الوفاة والشفاء ارتفاعاً بشكل متقارب بتجاوز سقف 90 لكل منهما.
وكان البروفيسور شفيق الشرايبي اقترح وصف علاج الكلوروكين لكل من ظهرت عليه أعراض الأنفلونزا الموسمية، أي كل الحالات المشتبهة، عوض الاقتصار فقط على الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد بهدف كبح وتيرة انتشار الفيروس.
وباستثناء التأثير على دقات القلب، فإن علاج الكلوروكين ليست لديه أي أعراض جانبية أخرى كثيرة، فهو يستعمل اليوم لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد في عدد من دول العالم، بعدما كان مخصصاً للملاريا والتهاب المفاصل وأمراض مناعية أخرى.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (81)
العالم يجهد نفسه للقضاء على الفيروس. والمغرب ما شاء الله يسارع في القضاء على المصاب بالفيروس.
إذا وسد الأمر إلى غير أهله ف.............
هذه المجموعة من المرضى هي بالتحديد المعرضة للخطر بشكل خاص عبر "كوفيد-19". قد تحدث تأثيرات إضافية غير مرغوب فيها عبر التفاعل بين الكلوروكين والأدوية المصاحبة، وهي أمور لا يمكن لنا توقعها.
كنت ب1300 مصاب و 97 ديال الموتى واش غايكولوا الدول الآخرين.
دأب ولات عندنا لجنة تقنية استشارية قدرات تأخذ قرار صعب و مصيري و لي النتائج ديالو تقدر تكون كارثية.
في المقابل نفس اللجنة كان خاص على الأقل توصي باستعمال الماسك شي لي الآثار ديال واخا متكونش صحيحة ماشي مشكل.
المهم عند ديان يوم الدين تلتقي الخصوم.
اللهم احفظنا و سائر البشرية في هذا اليوم المبارك في هذا الشهر الفضيل
واسبانيا ؟
جواب من فضلك سيدي الوزير
أولا أين هو الكلوروكين؟(plaquenile) فالدولة قد جمعت كلما كان موجود عند مختبرات صانوفي
ثانيا لم تتطرقوا لأفراد العائلة الذين من المفروض عليهم أن يأخذوا الكلوروكين أيضا إن ظهرت على فرد واحد أعراض الإنفلونزا .
ثالثًا هل الكلوروكين كاف لوحده ؟
لكن بعض العلماء ينبهون من الآثار السلبية
مع مرور الوقت
هل نعمل بنصائح لمنظمة الصحة العالمية
أم أطباء البلاد ؟
في رأي المختصين، يجب أن يوصف الكلوروكين فقط كدراسة علمية أو "للاستخدام بدون تصريح" (Off-Label-Use). يجب إبلاغ المرضى بطبيعة هذه الدراسة وفقًا للمعايير المعتادة "لـلطب المسنود بالدليل". كون جائحة "كوفيد-19" هي حالة طارئة لا يبرر منح المرضى أملا غير مبرر، عبر عقار لم تظهر نجاعته في إنقاذ الحياة حتى الآن....
La presse par contre doit être suivie en justice pour les articles qui mettent en doute l'efficacité de la chloroquine.
لانه لو اتبعبنا بروتكول الدول المتقدمة سنستزف ماهو اقتصادي واجتماعي ونرجع الي الستينات مبعد الاستعمار
لن نخسر في تعميم الكلوركين وفق البروتكول العلاجي اكتر ما سنخسر من المغمارة
كورونا ادى الى العقم و العجز الجنسي ،كما اكدت الصين بالنسبة للذين شفوا منه ،
هناك عدة اختبارات :
ا،#لتقزقيز =الاصابة بكورونا عندما لا نلتزم بالحجر الصحي
،الشفاء بدون دواء مع العجز الجنسي الدائم و العقم
الموت بكورونا او الكلوروكين
العمى باستعمال الكلوروكين
الفشل الكلوي باستعمال الكلوروكين
#او الالتزام بالحجره الصحي تسلم انت و من معك
عكس اذا تفاقمت وضعية المريض فالدواء لن يكون فعال
توقفت المستشفيات السويدية عن تجاربها في إعطاء دواء الكلوروكوين
للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن تسبب بظهور أعراض شديدة الوطأة عليهم، كالصداع الحاد، فقد البصر، وتشنجات مؤلمة.
وبحسب التقارير الصادرة عن الجهات الطبية في السويد، فإن كلوروكوين يسبب عدم انتظام في دقات القلب، قد يؤدي إلى نوبة قلبية قاتلة، لشخص من كل مئة استخدموا الدواء.
وأفاد أطباء في منطقة "فاسترا غوتالاند"، التي تبعد حوالي 320 كيلومترا عن العاصمة ستوكهولم، بأنهم توقفوا عن استخدام الدواء الذي وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب سابقاً بأنه "معجزة".
وأبلغ عدد من المستشفيات في السويد عن حالات تشنج عانى منها من تناولوا الدواء، لحقتها تأثيرات على البصر، وصداع نصفي حاد، خلال أيام من وصف كلوروكين لهم.
أي تأخر أو تماطل في اتخاد القرارات يؤدي إلا مزيد من الوفايات.
اما بالنسبة لفرنسا، فانتظروا خطاب ترامب لتتأكدوا.
نتمنى التوفيق، أطباؤنا هم اللذين يعملون في الدول المتقدمة لا بد هنآك استشارات
بالتوفيق إنشاء الله
نظرا للخصائص الصيدلانية التي تتميز بها مادته النشطة في ما يخص تخفيض شحنة الفيروس في الرئتين قبل أن تدركها ملازمة ضيق التنفس الحاد الناتجة عن إلتهاب الجهاز التنفسي بسبب هيجان ردة فعل المناعة ااطبيعية. إلا أن هذا الإجراء، الذي اتخذته وزارة الصحة، غير كافي في غياب الفحوصات المكثفة للكشف عن وجود الفيروس من عدمه عند المشكوك فيهم. لهذا المرجو بذل المزيد من المجهود في هذا الصدد لنَتَفرّغ للجهاد الأكبر بدليل أن المتطلبات الشعب متنوعة و متعددة. الله يرزق الصحة والسلامة.
لذلك المزيد من الحذر من الاءعلام اللموجه والذي يخدم شركات من يسيطر على منظمة الصحة العالمية
انصح بتغطية الراءس عند الخروج من المنزل وعدم ترك الاغطية والملابس في الهواء الطلق
قرار غير منطقي
نفترض شخص توفي بسبب هذا الدواء من يتحمل المسؤولية ؟ وهل يسمى هذا قتل بالعمد ؟
شي طبيب وشي محامي يجاوبنا الله يرحم والديهم