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المغرب يُقرر تعميم علاج الكلوروكين على الحالات المشتبهة بكورونا

المغرب يُقرر تعميم علاج الكلوروكين على الحالات المشتبهة بكورونا
هسبريس من الرباط
الجمعة 10 أبريل 2020 - 09:40

قررت وزارة الصحة بالمغرب تعميم علاج الكلوروكين على كل حالة محتملة إصابتها بفيروس كورونا المستجد تظهر عليها الأعراض، دون انتظار النتائج المختبرية.

وجاءت هذه التوجيهات في دورية بعثتها الوزارة إلى المدراء الجهويين للصحة ومدراء المراكز الاستشفائية الجامعية ورئيس المجلس الوطني للأطباء.

وقالت الوزارة في الدورية إن القرار جرى اتخاذه بناءً على توصيات اللجنة التقنية والعلمية الاستشارية التابعة للبرنامج الوطني للوقاية ومراقبة الأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة.

ويتوجب على المستشفيات المعنية مباشرة العلاج، وفق البروتوكول المفصل في الدورية رقم 023 بتاريخ 24 مارس الخاصة باستعمال الكلوروكين، لدى كل حالة محتملة إصابتها بفيروس كورونا دون انتظار نتائج التحليل المخبري، على أن يتم توقيف العلاج إذا كانت النتيجة سلبية، أي ثبوت عدم إصابتها بكوفيد 19.

وكانت السلطات الصحية بالمغرب قبل هذه الدورية تعتمد هذا العلاج فقط بالنسبة للذين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، لكن ارتفاع أرقام المصابين والوفيات جعل عددا من الأطباء يدعون إلى توسيع الكلوروكين ما أمكن.

يأتي هذا في وقت ناهز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المغرب 1374 حالة إلى حدود مساء أمس الخميس؛ فيما تواصل حالات الوفاة والشفاء ارتفاعاً بشكل متقارب بتجاوز سقف 90 لكل منهما.

وكان البروفيسور شفيق الشرايبي اقترح وصف علاج الكلوروكين لكل من ظهرت عليه أعراض الأنفلونزا الموسمية، أي كل الحالات المشتبهة، عوض الاقتصار فقط على الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد بهدف كبح وتيرة انتشار الفيروس.

وباستثناء التأثير على دقات القلب، فإن علاج الكلوروكين ليست لديه أي أعراض جانبية أخرى كثيرة، فهو يستعمل اليوم لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد في عدد من دول العالم، بعدما كان مخصصاً للملاريا والتهاب المفاصل وأمراض مناعية أخرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (81)

1 - هناء الجمعة 10 أبريل 2020 - 09:46
شنو سباب باش مايتسناوش حتى اخرج النتيجة المخبرية
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-56
2 - الحذر الجمعة 10 أبريل 2020 - 09:47
حذاري ثم حذاري هذا راه سميتو اللعب بالنار
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-59
3 - badr الجمعة 10 أبريل 2020 - 09:48
معدل الوفيات مرتفع أصلا بالمغرب، أتوقع أن يزداد بعد هذا القرار اللذي لم تتخذه الدول الكبرى نظرا لخطورته، الله يحفظ و صافي
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21
4 - Samira الجمعة 10 أبريل 2020 - 09:50
جمعة مباركة، الله يحفظنا و يحفظ جميع الناس. معرفتش علاش عندي احساس بللي هاد الوباء قرب يمشي.
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137
5 - abdouabdoi الجمعة 10 أبريل 2020 - 09:50
اتمنى ان لا يكون هناك تسرعا في اتخاذ هذا القرار ،ارواح المغاربة غالية جدا.اللهم ازل الوباء عن بلدنا.
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22
6 - طارق الجمعة 10 أبريل 2020 - 09:50
قرار حكيم، و تفاعل يحسب للدولة. حيث ما فتئ بعض المختصين بالنداء الى تعميم استعمال الدواء للمخالطين حتى قبل ظهور التحاليل التي تثبت اصصابتهم بالفيروس، بل هناك من ينادي بتوفير الدواء في الصيدليات و التشديد على بيعه بعد احضار الوصفة الطبية. نتمنى السلامة للجميع.
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56
7 - ان شاء الله خير الجمعة 10 أبريل 2020 - 09:50
ان شاء الله وبإذن الله ستنتصر على هذا الفيروس وتعود الحياة الطبيعية قبل رمضان اللهم اشفي مرضانا اشتقنا للمساجد واشغالنا
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93
8 - Abourida الجمعة 10 أبريل 2020 - 09:51
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العالم يجهد نفسه للقضاء على الفيروس. والمغرب ما شاء الله يسارع في القضاء على المصاب بالفيروس.
إذا وسد الأمر إلى غير أهله ف.............
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-73
9 - لطفك يا ربي الجمعة 10 أبريل 2020 - 09:52
دون معرفة النتائج المخبرية !! قررت وزارة الصحة تعميم الكلوركين رغم خطورته !! اليس هذا في نظركم تجربة الدواء على اﻻشخاص !! هذا ما فعلته فرنسا باﻻفارقة ، فأقام بعض المغاربة المحسوبين على الدفاع والحقوق ، الدنيا ولم يقعدوها !! هل سيفعلون نفس الشيء او اذا كان كﻻمهم من فضة فسكوتهم من ذهب !!!!!!!
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-48
10 - immad الجمعة 10 أبريل 2020 - 09:52
يمكن أن يتسبب المفعول غير المرغوب فيهه عند استعمال جرعات عالية من الكلوروكين، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض عديدة، اضطرابات عضوية وظيفية مختلفة، مثل العمى وأمراض عضلة القلب واضطراب ضربات القلب وحالات الانهيار وفشل الكبد، وما إلى ذلك.
هذه المجموعة من المرضى هي بالتحديد المعرضة للخطر بشكل خاص عبر "كوفيد-19". قد تحدث تأثيرات إضافية غير مرغوب فيها عبر التفاعل بين الكلوروكين والأدوية المصاحبة، وهي أمور لا يمكن لنا توقعها.
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-18
11 - محمد الجابر الجمعة 10 أبريل 2020 - 09:52
الكلوروكوين له اعراض مدمره تودي للوفاه و يا هسبرس ان عددا من دول العالم توقفو عنه لما تسبب من جلطات و توقفات لدقات القلب،
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12
12 - 2020 الجمعة 10 أبريل 2020 - 09:53
ملاحظة/ في حالة نجاح هدا الدواء فهو فقط يمنع من مضاعفات المرض وظهور الاعراض وليس للقضاء على الفيروس من جدوره نهائيا
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23
13 - visiteur الجمعة 10 أبريل 2020 - 09:53

كنت ب1300 مصاب و 97 ديال الموتى واش غايكولوا الدول الآخرين.
دأب ولات عندنا لجنة تقنية استشارية قدرات تأخذ قرار صعب و مصيري و لي النتائج ديالو تقدر تكون كارثية.
في المقابل نفس اللجنة كان خاص على الأقل توصي باستعمال الماسك شي لي الآثار ديال واخا متكونش صحيحة ماشي مشكل.
المهم عند ديان يوم الدين تلتقي الخصوم.
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3
14 - مغربي منضبط الجمعة 10 أبريل 2020 - 09:57
الحمد لله وخا هاد الوباء شكل خطر على المجتمع الا انه أظهر لنا كثيرا من الانسجام دمعت عيناي كثيرا حجزت نفسي في الحجر الصحي بعيدا عن عائلتي وخا قراب ليا المهم شفنا الأمن والأطباء والممرضين كلشي متجند من أجل الحد منهاد الوباء المغرب بلد رائع الحمد لله غنعاود نشكر السلطات بصفة عامة وكنشكر هسبريس بزاااف الله يلطف ويحفظ الجميع
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34
15 - داوي خاوي الجمعة 10 أبريل 2020 - 09:57
المفروض الزيادة في عدد الاختبارت وتوسيع عدد المختبرات والاسراع في التحليلات وليس تعميم دواء له تعراض جانبية على دقات القلب وكأنه أمر بسيط ، فلسطين أجرت ثلاثة أضعاف ماقمنا به من الاختبارت فهل هذا معقول؟!.
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38
16 - سعيد الجمعة 10 أبريل 2020 - 09:57
الحل هو اكثرار من التحاليل فلا يعقل تم شراء اجهزة الاختبار من كوريا ولم يتم استعمالها و الان نستعمل دواء دون معرفة هل هو مصاب ام لا
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26
17 - كمالي الجمعة 10 أبريل 2020 - 09:58
اجراء حكيم بهاد الطريقة نقضيو على لوباء انشاء الله
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-3
18 - خديجة الجمعة 10 أبريل 2020 - 09:58
نعم الرأي. لقد نادى بهذا القرار عدة أطباء. هكذا سنتغلب على الجانحة بإذن الله تعالى
اللهم احفظنا و سائر البشرية في هذا اليوم المبارك في هذا الشهر الفضيل
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8
19 - خالد المانيا الجمعة 10 أبريل 2020 - 09:58
لماذا لا تستعمله ألمانيا أمريكا و ايطاليا
واسبانيا ؟
جواب من فضلك سيدي الوزير
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32
20 - تازي الجمعة 10 أبريل 2020 - 09:58
السلام عليكم
أولا أين هو الكلوروكين؟(plaquenile) فالدولة قد جمعت كلما كان موجود عند مختبرات صانوفي
ثانيا لم تتطرقوا لأفراد العائلة الذين من المفروض عليهم أن يأخذوا الكلوروكين أيضا إن ظهرت على فرد واحد أعراض الإنفلونزا .
ثالثًا هل الكلوروكين كاف لوحده ؟
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4
21 - Bob الجمعة 10 أبريل 2020 - 09:59
لكن ارتفاع أرقام المصابين والوفيات جعل عددا من الأطباء يدعون إلى توسيع الكلوروكين ما أمكن.
لكن بعض العلماء ينبهون من الآثار السلبية
مع مرور الوقت
هل نعمل بنصائح لمنظمة الصحة العالمية
أم أطباء البلاد ؟
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10
22 - yassine benfkir الجمعة 10 أبريل 2020 - 09:59
يقولون لمدا فرنساء تجربو فينا اللقحات نحن لسناء فيران. ولكن مع الكرولكين أليس هو ايظاء تجريب من دكتور فرنسي غاول. اذا من أفريقيا سيعرف حقيقة هذا الدواء لان كتير من كبار دكاترة فرنسا يقولون ليس فعال.
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10
23 - كريم التدلاوي الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:01
قرار جاء متأخرا نسبيا بالنظر لكون عدد كبير من الوفيات كان بالإمكان تجنب تدهور حالتها التي افضت إلى الوفاة
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6
24 - mohamed الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:03
في رأيي المتواضع ،أرى من الخطوره إعطاء الكلوروكين لمن هو ليس مريضا لما له من اثار جانبيه.
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16
25 - زروالي حر الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:06
عملت دولة السويد على التراجع عن استعمال الكلوروكين لما له من أضرار جانبية على صحة المرضى.
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0
26 - Ingénieur الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:06
الكلوروكين له أعراض خطيرة لايمكن توقها على القلب و الكبد...هذا كلام الإختصلصيين؛ يجب استخدام بروتوكول العلاج باستعمال الكلوروكين كاختبار فقط من خلال دراسة مقارنة؛ إذ لا يوجد حتى الآن أي دليل على أن هذا العلاج يقلل إحصائيا بشكل كبير من الوفيات.
في رأي المختصين، يجب أن يوصف الكلوروكين فقط كدراسة علمية أو "للاستخدام بدون تصريح" (Off-Label-Use). يجب إبلاغ المرضى بطبيعة هذه الدراسة وفقًا للمعايير المعتادة "لـلطب المسنود بالدليل". كون جائحة "كوفيد-19" هي حالة طارئة لا يبرر منح المرضى أملا غير مبرر، عبر عقار لم تظهر نجاعته في إنقاذ الحياة حتى الآن....
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1
27 - hamid الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:06
وسمعنا هاد الخبر منذ أول حالة وفاة وها حنا وصلنا 100 وفاة مزال مشفتا كلوروكين
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1
28 - Dr Abdelouarit الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:06
خبر غير سار.. هذا يعني عدم السيطرة على المرض
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0
29 - Stikeur du halazoune الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:06
نعم فهنالك عدة إجراءات تمهيدية في حين نرى تعثر بعض البلدان في التعامل و ترددها يزيد من تفاقم الوباء لكن على المواطنين التحلي بالانضباط الذاتي الصارم لمحاربة كل أنواع الريع البرلماني و معاشات الوزراء و فك العزلة عن العالم القروي و الإقلاع الاقتصادي لضمان استتباب الرخاء و تفعيل آليات إدماج الشباب في إطار عام مع الحفاظ على الهوية و حقوق الطفل لكي نحارب جميعا هذا الفيروس. و شكرا
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0
30 - سعيد الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:06
انشاء الله بهذه الخطوة سيتمكن من حصر هذا الوباء الفتاك لكن الن يؤثر على الناس الحاملين لأمراض مزمنة أنا لست طبيبا ولكن مجرد سؤال
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0
31 - مراكشي الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:07
خطوة انشاء الله موفقة الا أنه يجب مراعاة الحالة الصحية لمستعملي هذا الدواء اللهم اننا اتخدنا الأسباب لرفع الوباء فأبعد عنا الداء يا أرحم الراحمين
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0
32 - Bravo الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:08
Bravo pour cette décision.
La presse par contre doit être suivie en justice pour les articles qui mettent en doute l'efficacité de la chloroquine.
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33 - fouad الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:08
هل مضاعفات أخد الدواء متحكم فيها ،،؟ أمراض القلب والشرايين ، ضغط الدم ، السكري.......
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0
34 - ibrahim الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:08
علاه نتوما خاسرين شي حاجة اللي شكيتو فيه عطيوه الدوا،أولا علاش ما تعطيوهش ل المغاربة كاملين أ تهنيو راسكوم
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1
35 - نحن ضد استعماله لغير المصابين الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:09
ستكون كارثة عظمى لاقدر الله كيف لشخص لم بتبث إصابته بالفيروس وقبل صدور التحاليل ان تعطوه هذا الدواء مع العلم ان له مضاعفات خطيرة وماذا لوت خرجت هذه التحاليل سلبية نطلب من جلالة الملك نصره الله أن يتدخل ويعطي تعليماته إلى وزير الصحة بعدم استعمال هذا الدواء حتى تخرج التحاليل سلبية لانه لا قدر الله ستكون مضاعفات خطيرة
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1
36 - مراد الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:11
هاد الدواء كل الدول تخلت عن نيتها في استعماله بعدما اتضح ان اضراره اكبر من نوافعه والله اعلم.
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0
37 - wassim الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:12
فكرة ممتازة
لانه لو اتبعبنا بروتكول الدول المتقدمة سنستزف ماهو اقتصادي واجتماعي ونرجع الي الستينات مبعد الاستعمار
لن نخسر في تعميم الكلوركين وفق البروتكول العلاجي اكتر ما سنخسر من المغمارة
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0
38 - الزموا بيوتكم يا قوم الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:13
من الاعراض الجانبية لهذاةالدواء : الفشل الكلوي ،يمكن الانسان ان يصاب بالعمى ،
كورونا ادى الى العقم و العجز الجنسي ،كما اكدت الصين بالنسبة للذين شفوا منه ،
هناك عدة اختبارات :
ا،#لتقزقيز =الاصابة بكورونا عندما لا نلتزم بالحجر الصحي
،الشفاء بدون دواء مع العجز الجنسي الدائم و العقم
الموت بكورونا او الكلوروكين
العمى باستعمال الكلوروكين
الفشل الكلوي باستعمال الكلوروكين
#او الالتزام بالحجره الصحي تسلم انت و من معك
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-1
39 - العليوي الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:13
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم رب الناس اذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما الشكر موصول للجهات الحكومية وخاصة وزارة الصحة والأطر العاملةبها بكل تفان ونكران ذات
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0
40 - Hicham الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:17
ألفنا شرب الادوية دون مراعات الاعراض الجانبية ...
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0
41 - ام اميرة الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:17
مشكلة هذي الى بداو يعطيوا الكلوروكين لجميع الناس المشكوك في اصابتهنا قالك كيأثر غييير على القلب ولكن هذا جزااء الناس ليمكيحتارموش الحجر الصحي عياات الدولة متهضر وحاجة اخرى ان الناس مغاديش ييقاو يديكلاريو بريوسهم خوفا من هاذ الدوا ياخذوه وهما مفيهمش كورونا ايوا الله يلطف بنا وصافي
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0
42 - مصطفى الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:18
لأن الدكتور راولت مدير سانوفي في مرسيليا قال بأن الدواء يكون فعال فقط إذا استخدم لمريض مبكرا
عكس اذا تفاقمت وضعية المريض فالدواء لن يكون فعال
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0
43 - افريقيا و فئران التجارب الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:19
مازالت فرنسا تقوم بتجارب على فئرانها في افريقيا ، لأن ابناء جلدتها أغلى من فئرانها في افريقيا.... لكم الله يا أبناء شعبنا
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1
44 - asb9 الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:19
il n y a aucun probleme celui qui ne veut pas le prendre avant le resultat du test ne sera pas contraint de le prendre.vraiment la il n y a aucun sujet a contreverse.moi je ferai confiance a mon medecin et je le prend avant le resultat par precaution.
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45 - البشير عزالعرب الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:19
لماذا تعميم هذا الدواء الذي يثير جدلا كبيرا و عواقبه و تداعياته الجانبية كثيرة و خطيرة ؟ هل نحن فئرات تجارب كما في دول جنوب الصحراء لصالح بعض الدول و المختبرات؟ حرام...
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46 - عادل الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:19
هدا قرار خطير جداااا لان بعض الدول توقفت عن استعماله و المغرب يقرر العمل به ... الكمامات قالوا غير ضرورية و بعد ايام قليلة تفرض عن المواطنين بعقوبات حبسية. افضل كورونا 14 يوم اما الشفاء او الموت.على العيش بمضاعفات لا علاج مدى الحياة. الله اهديكم را حياة الناس هدي


توقفت المستشفيات السويدية عن تجاربها في إعطاء دواء الكلوروكوين
للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن تسبب بظهور أعراض شديدة الوطأة عليهم، كالصداع الحاد، فقد البصر، وتشنجات مؤلمة.

وبحسب التقارير الصادرة عن الجهات الطبية في السويد، فإن كلوروكوين يسبب عدم انتظام في دقات القلب، قد يؤدي إلى نوبة قلبية قاتلة، لشخص من كل مئة استخدموا الدواء.

وأفاد أطباء في منطقة "فاسترا غوتالاند"، التي تبعد حوالي 320 كيلومترا عن العاصمة ستوكهولم، بأنهم توقفوا عن استخدام الدواء الذي وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب سابقاً بأنه "معجزة".

وأبلغ عدد من المستشفيات في السويد عن حالات تشنج عانى منها من تناولوا الدواء، لحقتها تأثيرات على البصر، وصداع نصفي حاد، خلال أيام من وصف كلوروكين لهم.
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47 - الصرد الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:19
فيروس كورنا له غشاء خارجي من السكر لذلك يخدع المضادات لبعض فصاىل الدم وخوصا فصيلة الدم A ومستضاده A والمضاد B هو من يدمر الخلايا السليمة اضافة الجلوجولينات من مضادات الف وبيتا وخصوصا مضاد غاما المناعية التي ينتجها الكبد وازداد بالصيام ويمكن زيادتها بالصيام اضافة الى الكلوروكين واضافة اميدرون ومضاد بيتا لمرضى القلب
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48 - حقيقة الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:19
الدواء خطير ويمكن أن يظر كثيرا بالقلب لذا قرار كهذا لا أظنه آن أوانه فنحن لم نصل بعد بآلاف من المصابين كجيران الشمال. طبعا بمكن تفسيره لإنقاذ سمعة البلاد فقط. ف 100 متوفي في بلد صغير كبلدنا العديد من البلدان تتكلم عنه لأنه حقيقة عدد هائل مقارنة مع نسبة المصابين. مثال إسرائيل أظن أكثر من 3 آلاف مصاب لكن القتلى قليلون... يجب مضاعفة العناية بالمرضى لتقليل الوفيات أظن
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49 - Abdo الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:21
اعتبر هذا القرار شجاعا و يعبر عن استقلالية المغرب في اتخاد إجراءات طبية عقلانية في التصدي لهذه الجائحة.(بعيدا عن التخوفات الفارغة التي تبديها بعض الدول حول هذا العلاج)
أي تأخر أو تماطل في اتخاد القرارات يؤدي إلا مزيد من الوفايات.
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50 - ذعشير الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:21
اجتهاد في محله لتجنب الاتضاظ والوفاة شكرا لوزارة الصحة واللجنة العلمية التي تتفاعل مع ما يقترحه المواطنون
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51 - طارق الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:21
الاخوان ، جازاكم الله خيرا، الكلوروكين يستعمل منذ زمن، و آثاره الجانبية أضعف من نسبك فتك الفايروس، و هو يعطى للجنود المغاربة الذين ينتقلون الى دول افريقيا جنوب الصحراء ناهيكم عن استعماله في عدة دول افريقية من بينها السودان التي اعلنت على ان هذا الدواء له فعالية ضد المالاريا و مضاعفاته خفيفة.
اما بالنسبة لفرنسا، فانتظروا خطاب ترامب لتتأكدوا.
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52 - مهتم الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:24
الحل هو الزيادة في عدد التحليلات التي مازالت هزيلة مقارنة مع الدول العربية الأخرى... ولم تصل إلى 700 في اليوم، لا تغامرو بأرواح الناس من فضلكم
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53 - mmoudda الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:24
صراحة الارتفاع الصاروخي لعدد الوفايات ...يثير الشكوك حول المضاعفات الجانبية لادوية التي تعطى للمرضى ...عموما المنطق يقضي بانه لا يعقل ان نجرب دواء لازال الجميع لايدرك حقيقة نجاعته على المواطن!!
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54 - ETAMINE الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:25
Imposer un protocole de soin même à des personnes suspectées d'avoir le covid-19 est dangereux car beaucoup vont cacher leur symptôme. On n'utilise pas un médicament à la légère, si de nombreux pays ne l'ont pas utilisé il y a bien une raison d'efficacité et des faits secondaires graves. Et je joins les mauvaises langues qui disent c'est une expérience à grande échelle pour les pays développés. Dans la majorité des cas les patients infectés s'auto-immunisent, pourquoi, alors, prendre un risque inutile ? Nous savons rien c'est Allah le grand savant
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55 - مروان لندن الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:26
وباستثناء التأثير على دقات القلب، فإن علاج الكلوروكين ليست لديه أي أعراض جانبية أخرى كثيرة،ههههه،بحالا التأثير على دقات القلب شيء بسيط، و هاد القرار يهم الصحة ديال الامة و ماشي من المعقول باش يتاخدو شخص واحد، خاص يتخاد من طرف لجنة مختصة، يعني على حسب الاحصائيات لي كيقولو ديال 5000 واحد معطاتش النتائج المخبرية ان فيهم كورونا، تخيل كولهم عطيناهم الكلوروكين... ان قتلو واحد الف منهم باعراض جانبية، اوروبا الموت فيها كثير او مبغاوش يستعملو الكلوروكين الا لضرورة القصوى، خاص الدولة تجبد الفلوس ( الفوسفاط، الصيد البحري، textil, السياحة ، صندوق كورونا...) او يشريو les test raides لي ف 15 دقيقة كتبان النتيجة او باراكا من التجارب او الاستهزار بأرواح ولد الشعب، او انوجه سؤال لهاد السي الشرايبي : الا شي واحد من العائلة ديالو ضنو انه يقدر يكون مريض بكورونا ( ولدو، بنتو، مرتو، امو، باه...) ايعطيه مباشرة الكلوروكين اولا يتسنا النتائج المخبرية؟؟؟ و للاشارة فارقام خايبا فالمغرب الله يستر، الوفيات مع المشافين تقريبا قد قد، دول اخرى كل حالة موت هناك 3 او 4 حالات شفاء، الله يسترنا او صافي
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56 - هذا انا الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:27
الله المستعان . الله يحفظنا ويحفظ خلقة . امين يارب
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57 - الزاز الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:28
اهل مكة ادرى بشعابها
نتمنى التوفيق، أطباؤنا هم اللذين يعملون في الدول المتقدمة لا بد هنآك استشارات
بالتوفيق إنشاء الله
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58 - حسن الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:28
قرارات ليست صائبة علما انه هاد الدواء تم رفضه من عدة دول بسبب اعراضه الخطيرة منها فقدان اللبصر.
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59 - Driss الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:31
التداوي بالكلوروكين مبكرا لدى المريض تقنية طبية مرغوب فيها،
نظرا للخصائص الصيدلانية التي تتميز بها مادته النشطة في ما يخص تخفيض شحنة الفيروس في الرئتين قبل أن تدركها ملازمة ضيق التنفس الحاد الناتجة عن إلتهاب الجهاز التنفسي بسبب هيجان ردة فعل المناعة ااطبيعية. إلا أن هذا الإجراء، الذي اتخذته وزارة الصحة، غير كافي في غياب الفحوصات المكثفة للكشف عن وجود الفيروس من عدمه عند المشكوك فيهم. لهذا المرجو بذل المزيد من المجهود في هذا الصدد لنَتَفرّغ للجهاد الأكبر بدليل أن المتطلبات الشعب متنوعة و متعددة. الله يرزق الصحة والسلامة.
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60 - هدى الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:32
سلام لو كنت من المشكوكين فيهم لطلب منهم إمدادي بالدواء قبل معرفة التحاليل لأن عند الإنتظار يكون قد انتشر في الرئة لهذا أقول تعمم على الجميع قبل إظهار النتائج و قبل موت الكثير نطلب الله العفو و العافية الكل في خدمة الشعب المغربي
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61 - Yoyo الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:33
يقول المقال بايتثناء التاثير على ضربات القلب ليست له اعراضا جانببة كثيرة،ما هي الاعراض القليلة؟في حالة تعميمه ييتوجب الامر تتبع صحي مكثف والا نصف المصابين او المحتملين سوف يحتسبون من اعداد الموتى
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62 - عبدالله الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:35
ومن سيقوم باستبعاد مرضى القلب والأمراض الأخرى والكشف عنهم بالسرعة قبل تناول الدواء ناهيك عن عودة التحاليل من المختبر هناك من لديه أمراض ولايعلم بها أصلا ببساطة لأنه لم تتح له أية فرصة للكشف عنها سابقا ما مصيره إن أجبر عن أخد الدواء؟ الحل الوحيد إجراء فحوصات القلب والشرايين لكل من تريدون اجبارهم عن اخد الدواء.وليس فقط طرح أسئلة هل لديك قلب لا....ابلع ابلع...هدا ليس منطقي
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63 - Marocain الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:35
Cette décision n’est pas prise même dans son pays d’origine. La france connaît un grand débat a ce sujet, les résultats de grandes etudes cliniques ne sont pas encore communiqués a ce jour. Le Maroc prend une longueur d’avance? Je pense pas simplement cette décision est la moins chère a l’instant
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64 - اللطف الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:36
و هي مناسبة جيدة لنتخلص من المخزون الكبير من هذا الدواء الذي اقتنيناه بكميات كبيرة و بملايين الدولارات رغم عدم ثبوت فعاليته في معالجة الداء....و ماذا عن مضاعفاته الخطيرة..
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65 - abdu الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:37
bonjour,svp c'est une maladie virale ,c'est fatal de traiter sans certitude de l'agent infectieux pour ne pas tomber dans le tableau de complication,c'est un medicament special et non pas un antibiotique d'ordre general et meme les antibiotiques de resistance .il faut proceder avec le rsultat de l'antibiogramme ,a mon avis comme professionnel de sante d'une trentaine d'annee experience ,il faut instaurer d'abord un traitement symptomatique et une prise en charge pour oxygenotherapie et en cas d'aggravation des signes;on peut commencer avec l'antibiotique =azithromycine=en attendant le resultat d'analyse laboratoire et merci confreres
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66 - سندان الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:38
Il faut arrêter de vouloir être médecins sans l'être vraiment ! À Marseille où le traitement est administré dès le début sans attendre la manifestation de la maladie, le nombre de décès est très bas. Ce traitement est donné chaque année à des personnes saines pour prévenir les maladies tropicales pour ceux qui comptent voyager en Afrique. Le médicament arrête la multiplication du virus dans le corps. En anticipant on peut stopper le virus dès le début et réduire le temps de guérison.. Les européens n o't que faire de l'Afrique.. Ils ont leurs propres volontaires sur lesquels ils vont commencer à tester un vaccin dès juin.. J'espère qu'ils sont plus humains et intelligents que certaines personnes ici sinon ils vont garder leurs médicaments pour eux.. Et alors allez vous soigner avec le vinaigre blanc et chi7.
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67 - CITOYEN الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:39
احذر الشعب المغربي عدم الذهاب الى المستشفيات و عدم تناول ا ي دوا ء ما يسمى بكرونا فهو لا يصيب الا الجهاز التنفسي وخاصة اللين يعانون من امراض اخرى كالسل وامرض القلب وخخاصصة المسنين
لذلك المزيد من الحذر من الاءعلام اللموجه والذي يخدم شركات من يسيطر على منظمة الصحة العالمية
انصح بتغطية الراءس عند الخروج من المنزل وعدم ترك الاغطية والملابس في الهواء الطلق
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68 - alkotbi ahmed الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:42
C EST LE MEME AVIS D UN MEDECIN AMERICAIN HIER SUR FR24/
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69 - بامكنا الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:44
معروف من زمان أن الطب في المغرب متأخر جداجدا مقارنة بنظراءه في دول أخرى و الدليل أن ملك البلاد بنفسه عندما تصيبه وعكة صحية يتوجه مباشرة نحو فرنسا و كذلك يفعل جميع أغنياء البلد ، لأنهم ببساطة لايثقون بقدرات و لا بكفاءة الأطباء المغاربة، فكيف يجرأ هؤلاء المسؤليين على الصحة في المغرب على اتخاذ مثل هذا القرار الذي لم تجرأ دول متقدمة على اتخاذه بل العديد من الدول حذرت من استعمال هذا الدواء لعلاج المصابيين الذين تبين مرضهم فكيف بغير من لم يتبين مرضه، أعتقد أن المغاربة سيستخدمون كفئران مختبرات في هذه الجائحة.
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70 - abdou الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:45
نسأل الله السلامة أولا ثانيا أهل مكة أدرى بشعابها كما يقولون هم لديهم قراء،ة وخلفية ما في الموضوع ليتجنبوا مزيدا من الضحايا هذا أكيد اللجنة المكلفة تتصارع مع هذا الوباء الحمد لله لدينا خبرة أطباء وأكفاء ولهم خبرة في الميدان داءما نعطي المثال بالغرب وتتناسوا بأن أطر مغاربة هناك يعطى بهم المثل تيقوا في كوادرنا ولنتعاون معهم بالدعاء.إن الدعاء يرد القدر كما الرسول صل الله عليه وسلم وما علينا إلا أن نسأل الله أن يكون في. عونهم ويفتح بصاءرهم وبصرهم ويرزقهم الصبر والمثابرة والصحة والعافية حتى يتمكنوا من حصر هذه الجاءحة إن شاء الله وسيصلون بحول الله عاجلا الدعاء الدعاء والله الموفق
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71 - أبو يزيد الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:47
بحسب شهادات من علماء و خبراء فهناك تحذير من استعمال هذا الدواء ، إضافة على التأثير في دقات القلب فهناك أعراض سلبية أخرى . و إلى الآن لم تعتمده كبريات الدول و حتى إن تم استعماله فيبقى للحالات المتقدمة أو المتدهورة و أنت تقررون استعماله على الناس المشتبه بإصابتها وليس المتبث إصابتها . للإشارة فإن بالسويد تم إيقاف استعمال الدواء بعد إثباث أنه 1بالمائة ممن استعملوا الدواء يتعرض لسكتة قلبية . إضافة إلى تأثيره على البصر و آلام بالرأس
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72 - aziz الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:47
خبر مفرح الله يجيب الفرج وبعد علينا هاد الوباء
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73 - عبدالله التطواني الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:49
الملاحظة الأولى كثرة التصويت السلبي على التعليقات رغم أنها تعليقات منطقية وكأن وزارة الصحة موجودة هنا وتدافع على اختيارها هناك من يتساءل لماذا باقي دول العالم لاتستعجل هذا الدواء فأخبره ان ماما فرنسا لاتستعمله على الجميع كذلك والجواب ببساطة لان هذه الدول هناك محاسبة ان توفي المريض بسبب هذا الدواء عكسنا نحن فإن توفي شخص فلاأحد سيقدم للمحاكمة بسبب تصرفاته قلت سابقا ان سبب الوفيات قد يكون سببه هذا الدواء فهو لايصلح لكل المرضى فيجب ان يقوموا بتحليلات مسبقا لمعرفة حالة المريض الصحية فكيف ستعطي هذا الدواء لشخص يعاني القلب او الكبد المغرب بإمكانه ان يحقق نجاح لو قام برفع عدد الفحوصات مع الاهتمام بالنصابين بالأكل المغربي الأصيل الذي يتوفر على كل مايرفع المناعة فالانسان الافريقي مناعته أقوى من الإنسان الأوروبي والأمريكي بحكم طريقة العيش شخصيا انتظر رفع عدد الوفيات مع هذا الاقتراح وهو إعطاء الدواء حتى للمخالطين دون انجاز اي تحاليل للناس اظن ان المواطن المغربي أصبح حقل تجارب
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74 - جواد الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:51
أعتقد أنها خطوة مهمة للحد من خطورة الفيروس لأن هذا الدواء يعمل على منع الفيروس من الثكاتر ومن الضروري إستعماله في البداية،
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75 - انا الحر الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:52
يجب استعمال الكلوروكين للحد من انتشار هذا الوباء الان منافعه اكثر من أضراره .واكثر من هذا يجب على المغاربة ان يعرفوا ان كورونا سيستمر لعدة شهور لاحظوا الصين كنمودج إذا لم يخترع علماء الطب علاجا أو عقارًا
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76 - samir الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:52
هل تسعون الى انهاء الفيروس والمصاب به معا
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77 - Mohamadoune الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:52
D' après l'initiateur de la chloroquine le professeur Didier Raoult l'efficacité de ce traitement est tout au début des symptômes pour diminuer la charge virale. A mon sens administrer la chloroquine des la manifestation des premiers symptômes me paraît être une bonne décision. Bravo
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78 - خالد الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:53
لماذا لا يتم الكشف السريع على هؤلاء الاشخاص. أين هي معدات الكشف التي أتى بها المغرب من الصين و كوريا الجنوبية؟
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79 - هشام متسائل الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:55
يعني شخص ربما خال من الفيروس يعطوه دواء غير لائق له.
قرار غير منطقي

نفترض شخص توفي بسبب هذا الدواء من يتحمل المسؤولية ؟ وهل يسمى هذا قتل بالعمد ؟

شي طبيب وشي محامي يجاوبنا الله يرحم والديهم
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80 - عربي غيور الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:58
هدا استهتار بصحة المواطن المغربي مانخسر والو هنا ولا لهيه الم تلاحظو ارتفاع عدد الموتى هدا بسبب الكلوركين
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81 - Hisham الجمعة 10 أبريل 2020 - 10:58
قرار سليم، الكلوروكين لا تفيد كثيرا عندما تنتشر كورونا في الرئة، و لأن وظيفة الكلوروكين العلاجية هي إبطاء تكاثر الفيروس فمن الأفضل أن يؤخد هذا العلاج مع ظهور أولى الأعراض مع مراعاة الحالة الصحية للمريض.
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