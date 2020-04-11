"التكوين المهني" يبسط حصيلة التدريس عن بعد

هسبريس - أمال كنين

قدم مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل حصيلة تقديم الدروس عن بعد التي انطلقت منذ إعلان تعليق الدراسة بسبب جائحة كورونا، قائلا إنه إلى حدود يوم الثلاثاء الماضي تم إحداث 8.836 قسما افتراضيا وإنجاز 83.356 حصة للتكوين، وهو ما يعادل ما مجموعه 228.946 ساعة للتكوين.

وأشار المكتب ضمن بلاغ له إلى انتقاء 2.600 محتوى (وثائق، فيديوهات، برمجيات....) قال إنه وضعها رهن إشارة المتدربين عبر مختلف القنوات الإلكترونية ومنصات تشارك وتقتسم المحتويات، موضحا أن عملية إنتاج هذه المحتويات مازالت مستمرة.

وفي ما يهم الأعمال التطبيقية، يؤكد المكتب أن أطره ومكونيه يعملون على إنتاج مقاطع فيديو للمحاكاة سيتم تقاسمها بصفة تدريجية مع المتدربين.

وأعلن المكتب كذلك أنه وضع رهن إشارة متدربيه منذ بداية السنة مكتبة وسائطية رقمية توفر ما يقارب 40.000 من أهم المراجع في مختلف التخصصات، موردا أن عدد الصفحات المقروءة على هذه المكتبة تجاوز مليوني صفحة، إضافة إلى إطلاق منصة لتعلم اللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية عن بعد لفائدة حوالي 280.000 متدرب.

على صعيد آخر، بادرت مجموعة من أطر ومستخدمي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالمساهمة بمبلغ قدره 2 مليون درهم في الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة جائحة كوفيد 19؛ "وقد عرفت هذه المبادرة انخراط ما لا يقل عن 2.222 موظفا، ساهموا بشكل اختياري، كل حسب استطاعته، بأجرة يوم إلى ثلاثين يوم عمل"، حسب بلاغ المكتب.