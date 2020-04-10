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السلطات المغربية تمنعُ نقل جثث "الموتى العاديين" بين مدن البلاد

السلطات المغربية تمنعُ نقل جثث "الموتى العاديين" بين مدن البلاد
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الجمعة 10 أبريل 2020 - 11:40

الإجراءات الاستثنائية التي طرأت على قوانين الدفن بالمغرب لا تقتصر فقط على ضحايا فيروس كورونا، بل شملت أيضاً الموتى الذين يتوفون خارج مدنهم بالمملكة لأسباب مختلفة.

وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وجه دورية إلى الولاة والعمال في الأقاليم والجهات تمنع نقل الجثث داخل عمالات وأقاليم التراب الوطني.

وشددت دورية وزير الداخلية، التي اطلعت عليها هسبريس، على منع نقل الأموات بين المدن مهما كان سبب الوفاة، أي في حالة وفاة شخص معين خارج مدينته في مصحة أو في مستشفى يتم دفنه في أقرب مقبرة إليه.

وأوقفت المصالح الجماعية المختصة إجراءات نقل الجثث داخل عمالات وأقاليم التراب الوطني، بعد قرار وزير الداخلية، الذي جاء في إطار السلامة الصحية للمواطنين.

ومنعت السلطات المحلية في إقليم العرائش، أمس الخميس، نقل جثة شخص توفي في المستشفى الإقليمي بالمدينة إلى القصر الكبير، حيث كان يقطن، وذلك تطبيقاً للقرار الصادر حديثاً عن وزير الداخلية.

وتوضح دورية السلطات أيضا إجراءات دفن ضحايا وباء "كوفيد 19" بالمغرب، إذ شدد وزير الداخلية على ضرورة التنسيق مع المصالح الصحية في حالة الوفاة بالفيروس، ودفن الهالك في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى نقل الجثة المفترضة مباشرة إلى المقبرة دون توقف سيارة الإسعاف.

ويأتي تشديد هذه الإجراءات، بعدما تبين أن الفيروس يمكن أن يبقى على قيد الحياة في جسم الميت لمدة معنية. لذلك تشدد التعليمات على اعتماد معدات وقائية خاصة بنقل ودفن مرضى كورونا، من نظارات واقية للوجه وأقنعة وبذلة خاصة ووزرة بلاستيكية إلى صناديق خاصة بالجثث.

ويبدو أن تشديد إجراءات الدفن ومنع نقل الجثث بين المدن بالنسبة للمتوفين لأسباب غير مرتبطة بوباء كورونا جاء بعد تحول بعض الجنائز في المغرب إلى بؤر عائلية لتفشي "كوفيد 19".

وكانت وزارة الصحة أكدت أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد ناتج عن ظهور "بؤر عائلية" يوماً بعد يوم، الأمر الذي تسبب في تمركز الوباء في بعض الأقاليم والعمالات.

وتشير آخر المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة إلى ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب إلى 1431 حالة، إلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة.

وأوردت معطيات مُحينة لوزارة الصحة أن عدد المتماثلين للشفاء بلغ 114 بفضل 5 حالات جديدة، بينما عدد الذين توفوا جراء إصابتهم بهذا الفيروس ناهز 105، بسبب وفاة 8 حالات جديدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - مهاجر الجمعة 10 أبريل 2020 - 11:51
اودي على اجتهاد فاشل معندو معنا.حاربو كورونا و باراكا مدوخو ناس و تلهيوهم بالخوا خاوي
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-21
2 - محمد الجمعة 10 أبريل 2020 - 11:53
ابي عندو وصية ان يدفن في اسفي و نحن نسكن في الجديدة، هل لا تنفذ وصيته ؟!
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-10
3 - الله أكبر عين العقل الجمعة 10 أبريل 2020 - 11:55
هذا هو الشرع الدفن في أقرب مقبرة أتمنى ان يبقى هذا القانون ساري به العمل مدى الحياة
إكرام الميت دفنه والأفضل والأرجح والصواب دفنه في أقرب مقبرة إسلامية وفي أقرب وقت ممكن
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17
4 - خالد امير الجمعة 10 أبريل 2020 - 11:57
ليس بالسهل ان يدفن احد اقاربك في مدينة بعيدة عنك .
هناك من يزور والديه بشكل شبه يومي ويدعو لهم
ويستأنس بوجودهم قربه ولو في القبور
لكن ارض الله اينما دفن ستصله دعواتك .
فأصبرو وصابرو .
ورحمة الله تسع كل مؤمن.
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33
5 - مسلم الجمعة 10 أبريل 2020 - 11:57
اجرای لیس فی محله راه بزاف علی سلامه ارحمو ناس هذا كل خوف من العدوی وحتی الموت منعتوها من الدفن قرب الاهلی ناس مقصحا وزتوا قصحتها ولله كون كانت هده كرونا تصیب سوی الفقرا لما كان كل هذا الخوف لاكن الشكر لله كلنا سواسیه امامه
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-9
6 - مراد الجمعة 10 أبريل 2020 - 11:58
في هذه الفترة الحرجة وحتى ينجلي هذا الوباء وجب دفن جميع الموتى سواءا بجائحة كورونا او بأي مرض أخر بنفس الطريقة. وذلك تفاذيا لإصابة جديدة بسبب ألإختلاط.
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16
7 - علاء الجمعة 10 أبريل 2020 - 11:58
ما يضر سلخ الشاة إذا ذبحت . الجنازة اصلا في ديننا أن تكون صامتة لا أحد يتكلم وبعد دفن الميت نطلب له الرحمة وكل يذهب إلى حال سبيله لعله يتذكر لا أن نجتمع للاكل والامداح وممول الحفلات بدع ما انزل الله بها من سلطان. يوم اموت لا يهمني اين ادفن بقدر ما يهمني حياتي الجديدة التي ذاهب اليها وما قدمت لها. شكرا كورونا فيقتينا بزاف.
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32
8 - Laoban الجمعة 10 أبريل 2020 - 12:00
الوصفة الوحيدة والمؤكدة لمحاربة كورونا والقضاء علية هي الحجر الصحي الشامل . رجاء الزموا بيوتكم.ورجاء من مسؤولي السلطة باصدار قرارات اكثر صرامة بخصوص الحجر!
مافيه حل خير هذا!
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20
9 - هل فهمتم؟ الجمعة 10 أبريل 2020 - 12:01
اسمعوا كلام الوزارة فهي تعلم ان اغلب الوفيات قد يكون اصلها كورونا ،
الأرقام المعلن عنها مجرد رإس جبل الجليد
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12
10 - متطوع في المسيرة الخضراء الجمعة 10 أبريل 2020 - 12:03
نعم هذا صحيح فعلا للحفاظ على سلامة المواطنين ويتلائم أيضا مع الواقع يصعب نقل الموتى من وإلى مسقط رأسه بسبب الفاجعة الأليمة والقرار أيضا مطابق للشريعة لأن الدولة في حرب الشهداء يدفنون في ميدان المعركة نتوجه إلى الباري جلا في علاه أن يتغمد بواسع رحمته تعالى على جميع موتى المسلمين في مشارق الارض ومغاربها ونرجوا الله تعالى أن يعجل برفع الوباء كورونا على وطننا الحبيب والعالم
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9
11 - متتبع الجمعة 10 أبريل 2020 - 12:04
دفن الميت في أي مقبرة داخل الوطن أو خارجه جائز .. بحضور المئات في الجنازة أو زوج دالناس راه بحال بحال. حنا عندنا لمرافحين يحاضروا معهم الآلاف والفقراء لقليل لي يحضر في جنازتهم!! لا حيلة مع الله أيها المغفلون
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10
12 - Amazigh الجمعة 10 أبريل 2020 - 12:07
ولكن يجب منع نقل الجثامين الى حيث اراد.أهلهم دفنهم.المرجو القليل من الليونة مع طبيعة الحال منع مواكب جنائزية والاختلاط أما نقل الميت غلابأس لما كل هذه الشدة في حين أناس يخرقون الطوارئ في واضحة النهار وجنحة الليل ولا من يردعهم المرجو تشديد اللمراقبة على الاحياء الشعبية
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-3
13 - مراكش الجمعة 10 أبريل 2020 - 12:07
الله يرحمهم جميعا ، شيئ مؤسف فراق بلا وداع ، لكنها الضرورة ...
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7
14 - ابوزيد الجمعة 10 أبريل 2020 - 12:10
كما يجب حضور الجنازة 4 او 5 اشخاص من المقربين او العاءلة لا اكثر و يجب وضع الكمامات واخذ مسافة 1 متر على الاقل .والله المعين والشفاء العاجل للجميع .
اللهم ارحم موتاك وادخلهم فسيح جنتك .امين
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3
15 - حسن الجمعة 10 أبريل 2020 - 12:14
السلام عليكم ورحمة الله قال تعالى:وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي أرض تموت صدق الله العظيم إكرام الميت ذفنه والوقاية خير مت العلاج المهم عسى الناس ان يأخذوا بنصيحة وقرار وزير الداخلية وبدون تعليق لأن هاذا الوباء يتفشى بين الأسر سريعا لكثرة الاختلاط وأي أحد لايبالي لازلنا في التعنث وخاصة الأحياء الشعبية اللهم إني بلغت اللهم فاشهد وجمعة طيبة مباركة للجميع.
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1
16 - CITOYEN الجمعة 10 أبريل 2020 - 12:16
نتحدى وزارة الصحة ان تعطي اسماء المتوفون بكورونا حتى يمكن للاءعلام كشف الحقائق
كمهاجر بالديار الفرنسية الارقام التي يتم تداولها تاتي من المستشفيات وكما العادة هناك وفيات من جميع تتعلق بكل انواع الامراض السل والقلب كما ان نسبة المسنين الذين يعانون منذ زمان تم اقتحامهم في الموظوع
على الاءعلام ان يتكللم عن الجنود المصابون في حاملات الاسطول الاءمريكية والفرنسية
اتحدى ذلك الاءعلام المستاجر ان ياتي بشاهد عيان لكائن توفي بكرونا وان يكون هذا الكائن للم يدخل المستشفى من قبل
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-3
17 - خالد.ف الجمعة 10 أبريل 2020 - 12:18
منع الناس من زيارة مكة و المدينة كما أغلقت المساجد في وجوههم و كأنه غضب من الله من كثرة المعاصي و الذنوب و ها هي الٱن الجنائز تمنع أيضا من كثرة البدخ و التبذير و التباهي فيها و كأنك في عرس !
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18 - سعاد الجمعة 10 أبريل 2020 - 12:19
عمل جيد..فأينما توجد أرض الله فالله سبحانه و تعالى موجود
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0
19 - amine الجمعة 10 أبريل 2020 - 12:23
قل لن يصيبنا الا ماكتبه الله لنا , اعيش في اسبانيا وايماني في الله وحده ولااعرف قبري الابدي هل في المغرب او في اسبانيا او في مكة المكرمة والله هو الذي يعلم,
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0
20 - لا حرج عليك الجمعة 10 أبريل 2020 - 12:24
هذا القرار جاء بسبب عدم احترام البعض اجراءات الحجر الصحي بداعي الجنازة ...بالدارجة بنادم تيتجمع في الكنازات بزااف وبنادم تيقولك خلصني نمشي نعزي ...اتقوا الله في نفسكم هانتوما حرمتوا عائلة الميت الصغيرة يستافدوا من دفنه...بنادم متيجيه الميت حتى حاجة ولا ريحة الشخمة في الشاقور و تيقولك خاصني نمشي نعزي....ولا بنادم تيقول ايلا معزيتش فلان غادي يبقى فيه لحال من جيهتي..جلس على قاعك شوية راكم عيقتوا غادي تسببوا في موتنا كاملين.
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21 - جواد الجمعة 10 أبريل 2020 - 12:27
أضن أنه إجراء في محله لتفادي الإختلاط، إنه لمن الصعب على أي إنسان الفراق في مثل هذه الضروف
الله يرحمهم ويعفو عنهم ويثبتهم.. ويدخلهم فسيح جناته ..
والله يرزقك أهاليهم الصبر والسلوان ..
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22 - مصطفى الجمعة 10 أبريل 2020 - 12:29
اللهم ارحم الموتى اينما دفنوا
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23 - بو دروس الجمعة 10 أبريل 2020 - 12:36
قرارات متسرعة ليس فيها نقاش. الدول الديكتاتوريه ليس فيها أي نقاش و القمع هو اللغة المستعملة.
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24 - حمزة الجمعة 10 أبريل 2020 - 12:36
هذه إجراءات لفائدة الانسان الحي أما الميت فرحمة الله عليه،بحكم الحي اولا من الميت. ولاداعي لتضخيم الامور ولتكن فينا الشجاعة وحب الوطن ،كفانا استهتارا بالاموروكل قرار ننتقذه،يجب ان ننتقذ إذا كانت هناك استثناءات في تطبيق القانون وليس النقذ من أجل النقد.
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25 - الداخلية الجمعة 10 أبريل 2020 - 12:38
وزارة الداخلية أصبحت أكثر تشددا من سنوات الرصاص أو من كوريا الشمالية زرع الله في قلوبهم الرعب لأنهم بعيدون عن الله. كل هذا خوف من العدوى و مايضير دفن الميت في بلدته يكفي منع إقامة جنازة يحضرها الناس و الأمر بسيط لا تزيدو حنق الشعب عليكم فالأوضاع أصبحت لا تطاق و أننم كل ساعة قرار جديد هاةالطوارئ ها لكمامات ها الخدمة والو ها المحلات التجارية يسدو مع 3 و زيد و زيد. الله يعطينا الصبر معاكم و الله يطليكم بهاء كورونا لي خلاتكم تطغاو على العباد
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26 - Citoyen الجمعة 10 أبريل 2020 - 12:40
Même les morts supposés être d'ures origine que covid 19, peuvent être atteindsur de coronaires. Pour étrès logique tous les morts doivent êtrese enterrés de la même façon et ne prendre aucun risque pour le reste de la population. Il faut être claire avec les citoyens en leur expliquant ce danger.
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27 - الفراغ الجمعة 10 أبريل 2020 - 12:41
في نظري المتواضع المغرب يطبق سياسة لا تغني ولا تسمن من جوع، منع المهاجرين من مغادرة البلاد، منع تنقل الاموات في المغرب نفسه، استعمال الكلوروكين الذي تبين في معظم الابحاث انه جد ضار للانسان واثاره قد تكون كارثية، المهم قرارات لا تلعب اي دور في محاربة الوباء الخبيث.
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