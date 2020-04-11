"وباء كورونا" يعيد ترتيب الأولويات .. المثقف والطبيب في المقدمة

هسبريس - نورالدين إكجان

متكلفا بما عجزت عنه إستراتيجيات وقطاعات وزارية متعددة، نجح فيروس كورونا في إعادة ترتيب أولويات الاهتمام لدى المغاربة، فأمام وضع الأزمة القائمة صار الاستماع إلى صوت المثقف مفروضا، خصوصا في علاقته بطرق تدبير الوضع الراهن.

ولم يجد الكثيرون سبيلا للإحاطة بكل جوانب الخطر المحدق سوى الاستعانة بأصوات الكتاب والأطباء والمؤرخين والصحافيين المهنيين، وهو ما أعاد إلى هؤلاء أدوارهم التأطيرية داخل المجتمع، بعد أن سحب منهم البساط لصالح شخصيات مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبذل قطاعات مهنية، وأصوات مثقفة، مجهودات كبيرة لإعادة الريادة للمعرفة والمعلومة، وتبيان حجم الحاجة إلى مزيد من الاهتمام بمجالات معينة، ووقف انتشار ثقافات التسطيح واستسهال الأمور، والميل إلى الأجوبة الجاهزة للمآزق الإنسانية.

وبالنسبة لعبد المجيد سباطة، وهو أديب مغربي، فمن السابق لأوانه الحديث عن إعادة ترتيب لقدر الناس والمهن رغم كل ما يقال حاليا، ربما لأن الأمر يحتاج أولا إلى تغير جذري في الذهنية السائدة، وهو ما يحتاج عدة سنوات على الأقل.

ويضيف سباطة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن العالم كله يعيش حاليا تحت وقع الصدمة، وربما لم يصدق البعض ما يجري، فراجت مرة أخرى نظرية المؤامرة التي تريح فئة معينة وتمنعها من استخدام ملكة التفكير.

ويؤكد صاحب رواية "ساعة الصفر" أن هذا العالم سيتغير بعد كورونا، إذ ستسقط تحالفات وتنشأ أخرى، وستنهار قيم وشعارات لطالما تغنت بها بعض الدول الكبرى، بعدما انكشف ضعفها أمام عدو لا يرى بالعين المجردة.

"وتتجه أنظار الجميع اليوم نحو المختبرات العلمية، والسباق الذي يخوضه العلماء ضد الزمن، في أفق التمكن من السيطرة على الفيروس وإيقاف عداد ضحاياه الذي يتضاعف يوما بعد يوم"، يقول المتحدث.

وفي انتظار ذلك، يشدد سباطة، على أن "الحجر الصحي فرصة مناسبة لإعادة ترتيب الأولويات أو على الأقل وضعها في سكتها الصحيحة، بقطع الطريق أمام طوفان التفاهة (ونشكر كورونا لأنه ساهم في الحد منه بشكل كبير) وتجديد علاقتنا بالكتاب الذي همشته الثورة التكنولوجية".

وزاد الأديب خاتما: "كورونا أحيت كذلك ثقافة الاعتراف، بإعادة الاعتبار للطبيب والممرض والصحافي وكل الذين يضحون بأرواحهم في خط الدفاع الأول ضد هذه الجائحة التي ذكرت الإنسان بمعلومة صغيرة طالما نسيها أو تناساها: أنه أضعف بكثير مما يتصور!".