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بنيوب يتبرع بنصف راتبه شهريا لـ"صندوق كورونا"

بنيوب يتبرع بنصف راتبه شهريا لـ"صندوق كورونا"
هسبريس من الرباط
الجمعة 10 أبريل 2020 - 15:35

أعلن أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، تحويل نصف راتبه الشهري لفائدة الصندوق الخاص بتدبير مواجهة جائحة كورونا.

وقرر المندوب الوزاري، وفق بلاغ له توصلت به هسبريس، تحويل نصف راتبه ابتداء من شهر أبريل الجاري إلى حين رفع الحجر الصحي وعودة الأوضاع إلى حالتها الطبيعية بالبلاد.

وكان المندوب الوزاري قد ساهم براتب شهر واحد لفائدة الصندوق، يقول البلاغ، و"ذلك في إطار التعبئة الوطنية القيمة، في ظل قيادة الملك محمد السادس، للحد من الآثار السلبية لوباء فيروس كورونا (كوفيد-19)".

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