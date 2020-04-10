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في ظرف 24 ساعة .. المغرب يسجل 74 حالة إصابة مؤكدة بكورونا

في ظرف 24 ساعة .. المغرب يسجل 74 حالة إصابة مؤكدة بكورونا
هسبريس من الرباط
الجمعة 10 أبريل 2020 - 18:05

كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل 74 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1448 حالة.

مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، أورد في الموعد اليومي، أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 5791 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وبخصوص عدد الوفيات، أبرز المسؤول ذاته أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 107 حالات، فيما تم تسجيل 13 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 122 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (45)

1 - badr الجمعة 10 أبريل 2020 - 18:12
الله يحفظ الجميع ز يشفي كل مصاب. اللهم بلغنا رمضان
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130
2 - أبو يوسف الجمعة 10 أبريل 2020 - 18:13
رحمتك يارب فإنك تعلم ولا نعلم وانت علام الغيوب
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119
3 - محمد الجمعة 10 أبريل 2020 - 18:13
اللهم ارفع هدا الغضب علينايا ارحم الراحمين
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101
4 - الهاشمي الجمعة 10 أبريل 2020 - 18:14
وا وزارة الصحة الله يخليكوم من حقنا نعرفو المدن والاقاليم حرام عليكم ركبتو فيا الاعصاب
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76
5 - محمد الجمعة 10 أبريل 2020 - 18:14
الله يدير تاويل دالخير من عندو ويرفع علينا هاد البلاء قبل رمضان يا رب
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78
6 - kamal الجمعة 10 أبريل 2020 - 18:14
فين ما مشيت كايقولو ليا ما بقاوش كمامات .
3 مليون كمامة موفرة في اليوم، و العلبة فيها 10 او 100 يعني الا كانت العلبة فها 10 راها 300 الف علبة لي كا توزع في اليوم.. و الا كانت فها 100 راها 30 الف لي كاتوزع في اليوم..و كاين لي را ياخد منها 2 ولا 3 .. هداكش علاش دغيا كطير في السوق
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56
7 - ثري الجمعة 10 أبريل 2020 - 18:15
اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين و لا مفقودين.
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91
8 - خميس الجمعة 10 أبريل 2020 - 18:15
الحمد لله بدأت بوادر العد التنازلي للاصابات تتضح راجين من الله رفع الوباء و آملين في الشعب المغربي العزيز ان يمكث بيته قدر المستطاع
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76
9 - مغربي الجمعة 10 أبريل 2020 - 18:15
الله يشفي للمريض والله يرحم لتوفى وبقوا في ديوركم راه كورونا راه مزال في المغرب مزال حيطة وحظر
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42
10 - aziz الجمعة 10 أبريل 2020 - 18:15
هذا أمر طبيعي يلازم الأوبئة ،فالمدة التي يقضيها الوباء متوقف على جدية ماتقوم به الدولة من مجهودات مند اللحظة الأولى لظهور الوباء وعلى مدى التزام المواطنين بالتدابير المتخذة في هذا الباب، فأي تراخ أوتهور من كلا الطرفين في أي جانب سيؤدي لا محالة إلى إطالة مدة الوباء وبالتالي زيادة أعداد المصابين كما نرى حاليا ، والعكس بالعكس..... هذا هو مجمل القول. ونتمنى من الله العلي القدير أن يرفع عنا هذا الوباء .
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46
11 - عادل القنيطري الجمعة 10 أبريل 2020 - 18:15
اللهُمَّ بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين وراضي عنا يا رب العالمين عافين معافين يااااااارب
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65
12 - مغربي الجمعة 10 أبريل 2020 - 18:15
امنية أصبحت أتمناها وهي الصلاة ببيوت الله في رمضان والخروج للشارع تهليلا وفرحا وسعادة وشكرا لله والملك والاطقم الطبية وللشعب كله عما ابنا عنه من ود وتراحم وتعاون.اتمنى ان نحقق جميعا هده الأمنية.
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68
13 - Yassine الجمعة 10 أبريل 2020 - 18:15
نسبة الوفيات تقريبا نفسها ديال الشفاء.. يعني إلى مرضتي 50% تعيش و 50% تموت.. اللهم بقا فدارك و رتاح
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19
14 - ابن البيضاء الجمعة 10 أبريل 2020 - 18:15
اللهم يارب الأرض والسماء أنزل علينا الشفاء وأذهب عنا الداء وهزيمة الوباء، اللهم إن كنت طردتنا من بيوتك لا عمرة ولا جمعة ولا صلاة في المساجد فلا تطردنا من رحمتك ولا تؤاخذنا بما فعلنا وكن لنا ولا تكن علينا، اللهم إن كان هذا الوباء والبلاء بذنب ارتكبناه أو جرم أجرمناه، فإنا تائبون إليك منه ونادمون، اللهم يا منزل الداء أظهر لنا الدواء واجعله في أيدينا سهلا ميسورا، بفضلك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين
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57
15 - معلق الجمعة 10 أبريل 2020 - 18:16
من المنطقي الابقاء على الحجر الصحي لمدة شهر اخر في المغرب لان بعض الحالات لاتظهر الا بعد 20 يوم وبالنسبة لاوروبا فالحجر عليه ان يبقى لمدة 3 اشر نظرا لارتفاع الحالات
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5
16 - مغربي الجمعة 10 أبريل 2020 - 18:16
الحل الوحيد هو الوقاية بالالتزم بقواعد النظافة و الحجر الصحي انشاء الله نتغلب على هذا الوباء قريبا.
نسأل الشفاء العاجل لجميع المصابين، و الله يرحم جميع المتوفين. نسال الله العلي القدير ان يرفع عنا هذا الوباء.
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15
17 - حسن الجمعة 10 أبريل 2020 - 18:17
الحمد لله اليوم هناك ارتفاع في عدد التحاليل اليومية
حوالي 800 تحليلة اليوم
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40
18 - مواطنة حرة الجمعة 10 أبريل 2020 - 18:17
verry happy with this news.love u my country
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1
19 - سؤال لوزارة الصحة الجمعة 10 أبريل 2020 - 18:17
سؤال لوزارة الصحة أتمنى لهيسبريس نشره

مافائدة التصريح بالحالات السلبية ألى الواحد ماقيه والو علاش كاتصرحو بيه ماعندها حتى تفسير من غير لتغطية الحالات القليلة لي كاتحللوها باش تجمعو كلشي ويبان العدد كتير

واحد مالقيتو فيه والو باش غادي ينفع رأي العام ألى عرفها ؟؟؟

وعلاش ديما الحالات القليلة التي يتم تحليلها وعلاش رجعتو تعطلو من جديد في أضهار النتيجة ؟؟؟
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-20
20 - هزلت الجمعة 10 أبريل 2020 - 18:18
بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 5791 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، رقم هزيييييييييل جدا
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16
21 - حسناء الجمعة 10 أبريل 2020 - 18:18
الله يرحم لي ماتو ويجعلهم من الشهداء و الحمد لله على سلامة المتعافين وعقبال للبقية
من 10 د الصباح ل 6 لعشية 368 تحليلة 17 منها فقط لي ايجابية هذا مؤشر جيد
ان شاء الله عما قريب غادي نحاصرو المرض
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32
22 - N.H الجمعة 10 أبريل 2020 - 18:18
واش أ عباد الله ملي بدا الوباء شهر دبا يلاه ديرين التحاليل لما مجموعه 7239 حالة فيها الحالات المستبعدة و الحالات المرضية!!!!؟؟؟؟فينا هي 110 ألاف جهاز للكشف السريع!!!؟أقسم بالله و بقاو غدين على هذه الطريقة ديال كيديرو التحاليل غير لي بانو عليهم علامات المرض حتى المغرب و المغاربة يصبحن في خبر كان واش هادو تسطاو!!!!!؟؟؟؟
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25
23 - حرية التعبير الجمعة 10 أبريل 2020 - 18:18
كاغلب البلدان لدينا مرضى جدد واموات ومتشافون كل يوم وكباقي البلدان لا احد يعرف مايجب عمله,فهناك من فرضت حجر كامل واخرى جزءي واخرى لم تفرض اي حجر وكلها تتقبل النقد لانه جزء من حرية التعبير الا حكام المغرب فلا يقبلون اي انتقاد "لانهم على حق" وهاجمو وسائل الاعلام الاوروبية التى انتقدتهم ولهذا ادعو القنوات الاوروبية الى اذاعة نشرة اخبار تلفزة المخزن
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8
24 - yassin الجمعة 10 أبريل 2020 - 18:18
782 تحليلا فاليوم عدد مقبول بالمقارنة مع الايام اللي قبل الحمد لله والله افاجيها من عندو
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16
25 - خوف من خوف الجمعة 10 أبريل 2020 - 18:19
انا كنت في شارع قبل10د والله الشارع مملوء بالناس وهناك ازدحام عند الخضارة ووووو فاين الحجر الصحي واين ...
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11
26 - moitine الجمعة 10 أبريل 2020 - 18:19
Ne chercher plus de masques, il suffit d'en fabriquer à la maison deux ou trois et eviter de sortir assez souvent. ce week end est décisif, soit on va compter les cas par centaines ou on va rester en dessous de la barre des centaines et je pense que ce sera un bon signe.
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1
27 - Jamila L الجمعة 10 أبريل 2020 - 18:19
الله يهديكم بقاو فديوركم حتى يفرجها الله
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21
28 - المتنبي الجمعة 10 أبريل 2020 - 18:20
الحمد الله ملي تزادت 25 حالة ديال الشفاء نتمناو تنخفض الحالات المؤكدة و يتشافاو كاملين يارب
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15
29 - بنباهة حميد الجمعة 10 أبريل 2020 - 18:20
اللهم الطف بنا وابعد الوباء عنا
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5
30 - سمير الليل الجمعة 10 أبريل 2020 - 18:20
الحمد لله على كل شيء ..
ان شاء الله في نهاية الظلام هناك نور ينتظر السطوع
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6
31 - Fixible الجمعة 10 أبريل 2020 - 18:20
في ظرف 24 ساعة .. المغرب يسجل 74 حالة إصابة مؤكدة بكورونا
يصرح و ليس يسجل لأننا لسنا في أوربا حيت كثرة التحاليل
الرقم المصرح يبقى مجرد رقم للتصريح أما الإصابات فهي أكثر من ذلك و الدليل ارتفاع نسبة الوفيات يوميا.
المهم سبمدد السجن الصحي عاجلا أم آجلا
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3
32 - بلاد المغرب الجمعة 10 أبريل 2020 - 18:20
اللهم اشفي مرضنا، و احم موتانا و نجينا من كل داء و وباء، و أفرج عنا الكرب و الضيق و العناء
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6
33 - مروكي الجمعة 10 أبريل 2020 - 18:21
نتمنى أن يكون اليوم الأول في مؤشر الانخفاض لعدد الحالات المصابة
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3
34 - abdellatif الجمعة 10 أبريل 2020 - 18:21
تحصنت بذي العزة والجبروت وإعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت؛ٱصرف عنا الأدى إنك على كل شئ قدير.....
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9
35 - طاما كبرى الجمعة 10 أبريل 2020 - 18:21
الحمدلله هذي خبار زينة المصابين في تنازل (بقاوا في ديوركم) الله يرحم لكم الوالدين!!!!
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6
36 - عمالة البرنوصي الجمعة 10 أبريل 2020 - 18:22
هنا بالبرنوصي لا احد يريد ان يدخل لبيته وخصوصا الشباب والخطير هو تناوبهم على تدخين المخدرات كما ان هنا مروجين معروفين يجب اعتقالهم فورا للحد من تنقل المدمنين لشراء المخدرات فواحد الضابط مسكين لعبين معاه حابة هو يدوز من هنا وهم يدوزوا من هنا فعلا لقد مسنا الجهل اكثر من كورنا والغريب في الامر ان الاباء اصبحوا لا يكترثون لما يقوم به ابناءهم
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13
37 - Omar الجمعة 10 أبريل 2020 - 18:22
74 حالة واستبعاد حوالي 800 حالة في 24 ساعة، مؤشر خير ان شاء الله.
ابقى فدارك، الفرج يلوح في الافق
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9
38 - chihab الجمعة 10 أبريل 2020 - 18:22
الوباء سوف يزداد انتشارا لا تتعبوا أنفسكم ولا تغامروا باررواح رجال الشرطة ورجال السلطة الآخرين هولاء يقومون بدورهم لكن يعيش بيننا أناس من طينة أخرى يغلب عليهم الجهل والتخلف من يخرج سوف يصدم من الازدحام خاصة في الأحياء الشعبية خاصة مسوولية الدولة حماية الآخرين الملتزمون بالحجر وخير وسيلة هي القوة المفرطة ضد هولاء المفسدين وخير طريقة هي إطلاق يد رجال الشرطة والقواة المساعدة من أجل فرض القانون والانزال الكثيف للجيش هذا هو الحل وغيره ما هو إلا مضيعة للوقت وللمجهودات والأيام ببننا
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-1
39 - Med Mas الجمعة 10 أبريل 2020 - 18:22
اللهم قنا من هذا 《covid19coronavirus》
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3
40 - DALAMOUNI الجمعة 10 أبريل 2020 - 18:22
اللهم ارحم ضعفنا وارفع عنا المرض والوباء عاجلا غير آجلا. هاذه نتيجة التهاون في فحص الناس الفحص لايشمل حتى 1في الماءة والتأخير في فحص المصابين ربي أغثنا
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3
41 - hicham الجمعة 10 أبريل 2020 - 18:23
بالنسبة للوفايات مقارنة بعدد المصابين بالفيروس هادشي متيبشرش بالخير. خاص اجتهاد اكتر من وزارة الصحة. نسال الله العفو والعافية .الله اشافي جميع المرضى والله ارحم الموتى يا رب
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2
42 - Ezzidi Khalil الجمعة 10 أبريل 2020 - 18:23
je demande d'arrêter cette ordure de produits acide nitrique ou sulfurique qui se rejette tout le jour dans les rivières à grands débits et penser au solution du bien être à tout le monde et comme à dit notre dieu:من أحيى نفسا فكأنما أحيى الناس جميعا و من قال نفسا كأنما قال الناس جميعا .
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0
43 - يوسف الدراز الجمعة 10 أبريل 2020 - 18:23
للأسف الشديد لا تزال الأحياء الشعبية هي بؤرة الوباء،لدى يجب على الجميع تحمل المسؤلية.في محاربة الوباء.راجين من الله أن ينزل رحمته علينا.
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1
44 - rachid الجمعة 10 أبريل 2020 - 18:23
نتمنى من الله الشفاء للجميع . لكن لو كنا نقوم التحليلات أكثر لاكتشاف المرض لكان الوضع أحسن بكثير .لكن بطء الاشتغال على التحاليل أبان الشيء الكثير
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3
45 - الحسين الجمعة 10 أبريل 2020 - 18:24
اللهم أبعد عنا الوباء يا رب العالمين
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4
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