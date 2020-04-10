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كُتّاب وآراء
في ظرف 24 ساعة .. المغرب يسجل 74 حالة إصابة مؤكدة بكورونا
كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل 74 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1448 حالة.
مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، أورد في الموعد اليومي، أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 5791 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.
وبخصوص عدد الوفيات، أبرز المسؤول ذاته أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 107 حالات، فيما تم تسجيل 13 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 122 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (45)
3 مليون كمامة موفرة في اليوم، و العلبة فيها 10 او 100 يعني الا كانت العلبة فها 10 راها 300 الف علبة لي كا توزع في اليوم.. و الا كانت فها 100 راها 30 الف لي كاتوزع في اليوم..و كاين لي را ياخد منها 2 ولا 3 .. هداكش علاش دغيا كطير في السوق
نسأل الشفاء العاجل لجميع المصابين، و الله يرحم جميع المتوفين. نسال الله العلي القدير ان يرفع عنا هذا الوباء.
حوالي 800 تحليلة اليوم
مافائدة التصريح بالحالات السلبية ألى الواحد ماقيه والو علاش كاتصرحو بيه ماعندها حتى تفسير من غير لتغطية الحالات القليلة لي كاتحللوها باش تجمعو كلشي ويبان العدد كتير
واحد مالقيتو فيه والو باش غادي ينفع رأي العام ألى عرفها ؟؟؟
وعلاش ديما الحالات القليلة التي يتم تحليلها وعلاش رجعتو تعطلو من جديد في أضهار النتيجة ؟؟؟
من 10 د الصباح ل 6 لعشية 368 تحليلة 17 منها فقط لي ايجابية هذا مؤشر جيد
ان شاء الله عما قريب غادي نحاصرو المرض
ان شاء الله في نهاية الظلام هناك نور ينتظر السطوع
يصرح و ليس يسجل لأننا لسنا في أوربا حيت كثرة التحاليل
الرقم المصرح يبقى مجرد رقم للتصريح أما الإصابات فهي أكثر من ذلك و الدليل ارتفاع نسبة الوفيات يوميا.
المهم سبمدد السجن الصحي عاجلا أم آجلا
ابقى فدارك، الفرج يلوح في الافق