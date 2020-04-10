في ظرف 24 ساعة .. المغرب يسجل 74 حالة إصابة مؤكدة بكورونا

هسبريس من الرباط

كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل 74 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1448 حالة.

مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، أورد في الموعد اليومي، أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 5791 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وبخصوص عدد الوفيات، أبرز المسؤول ذاته أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 107 حالات، فيما تم تسجيل 13 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 122 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية