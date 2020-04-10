وزارة الفلاحة: إنتاج الخضراوات يغطي السوق الوطنية

هسبريس من الرباط

طمأنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الجمعة، المستهلكين بأن إنتاج الخضراوات يغطي حاجيات السوق الوطنية إلى غاية دجنبر 2020.

بلاغ للوزارة، توصلت به هسبريس، أكدت من خلاله أن الإنتاج المتوفر من الخضراوات حاليا بالأسواق، وخاصة الطماطم والبصل والبطاطس والجزر والقرع الأخضر والفلفل والباذنجان واللفت والخيار، ناتج عن محاصيل توزيع الزراعات التي تمت خلال فصل الشتاء.

وأشارت إلى أن الإنتاج يغطي حاجيات الاستهلاك خلال شهري أبريل وماي، المتزامنين مع شهر رمضان، مشددة على أن هذه المنتوجات، بالإضافة إلى الفاصوليا والبطيخ والبطيخ الأحمر (الدلاح)، ستكون متوفرة في السوق ابتداء من شهر يونيو بفضل تنفيذ برنامج الزراعات الربيعية، الذي يوجد في مرحلة متقدمة من الإنجاز.

وأوضحت الوزارة أن تنفيذ برنامج توزيع الزراعات الربيعية الممتد على إجمالي مساحة 85.000 هكتار، يتم وفق جدول زمني محدد مسبقا، حيث بلغت نسبة الإنجاز إلى حدود اليوم 65 في المائة من البرنامج.

وأشار البلاغ إلى أن بقية البرنامج ستتم تكملتها في شهر أبريل، وأن الإنتاج المتوقع ابتداء من شهر يونيو والأشهر التي ستليه سيفوق الطلب وحاجيات الاستهلاك من هذه المنتوجات، مشددة على أن برنامج توزيع الزراعات المعتمد في فصل الصيف (على مساحة 17.000 هكتار) للزراعات المذكورة سلفا، الذي سيتم تنفيذه في شهر يونيو، سيضمن إنتاج هذه المنتوجات في الخريف من أجل تغطية حاجيات الاستهلاك إلى غاية شهر دجنبر 2020.

وأكدت الوزارة أنها تقوم بتتبع يومي وصارم لوضعية الإنتاج وتموين السوق على الصعيد الوطني منذ الإعلان على وضعية الطوارئ الصحية، مشيرة إلى أن عملية توزيع الزراعات تتم وفق البرامج المحددة بتنسيق مع المديريات الجهوية حسب خصائص الجهات وضمن رؤية شاملة تضمن التوازن بين العرض والطلب، مضيفة أن محاصيل الشتاء والزراعات الربيعية والصيفية ستسمح بضمان تموين عادٍ ومنتظم للسوق بالمنتوجات الفلاحية، لا سيما المنتوجات ذات الاستهلاك الكبير، وذلك إلى غاية شهر دجنبر.

وشددت الوزارة على أنها اتخذت جميع التدابير الضرورية لضمان تنفيذ برامج توزيع الزراعات المحددة من أجل تموين عادٍ ومنتظم للسوق إلى غاية دجنبر 2020. كما أن نظام الحكامة الذي تم وضعه بتنسيق مع المصالح الإقليمية والجهوية للفلاحة يسمح بضمان تتبع يومي لوضعية تموين السوق وتتبع أسبوعي لتنفيذ برنامج توزيع الزراعات.

وختمت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بلاغها بالتأكيد على أن التنسيق جارٍ مع جميع الفاعلين على طول السلسلة الفلاحية من أجل تكييف مستمر لمختلف البرامج، واتخاذ القرارات الملائمة لضمان فعالية سلسلة القيمة الفلاحية انطلاقا من مراحل التموين إلى غاية تسويق المنتوجات الفلاحية والغذائية.