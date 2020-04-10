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كُتّاب وآراء
إجمالي "وفيات كورونا" بالمملكة 107 .. وعدد المتعافين: 122
خلال الفترة الزمنية الممتدة بين الساعة السادسة من مساء أمس والسادسة اليوم، تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 107 حالات.
وإبان نفس الفترة الزمنية، أوردت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 13 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ويرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 122 حالة.
ويلاحظ مراقبون توالي حالات الشفاء جنبا إلى جنب مع أعداد الوفيات، لكن بتفوق بين لحالات التعافي من فيروس كورونا.
وعزا البعض هذه الحالات المتزايدة للمتعافين من كورونا إلى اعتماد علاج الفيروس بعقار "الكلوروكين"، قبل أن يمتد قرار العلاج أيضا إلى المخالطين المشتبه في إصابتهم.
وكانت وزارة الصحة قد كشفت، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل 74 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1448 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (45)
يجب على المغرب اختبار جميع الوسائل كذلك لانقاذ مرضانا.
مادامت الأرقام تعبر عن نفسها بنفسها..
ومازلنا سوى التعبير عن تفاؤلنا..
أصبح من الضروري تعليق العمل بالجماعات الترابية،
لأن أغلبها ذات مكاتب ضيقة و لا تستجيب لأدنى شروط السلامة الصحية زيادة على ضمها لعدد كبير من الموظفين.
لطفك يا اللٌه.
trouve en urgence ? Sans ses statestiques que l etat doit fait public , c est tres difficile de savoir la situation reele . Allah nous protege
اي ان التعافي من الله سبحانه و تعالى بالمناعة الطبيعية التي وهبها لجميع خلقه
يعني نسبةالتعافي بالمناعة الطبيعية خي 96.6 بالمئة اما عقار الكلوروكين فحاليا تأثيره غير واضح على نسبة 3.4 بالمئة من الوفيات لو خفضت الى 2 بالمئة نقول ان تأثيره هو التقليل من نسبة الوفيات فقط الى الثلث و ليس التقليل من النسبة العامة
اطلبوا. من. الناس. بعدم الخروج من المنازل
الله يرحم الوالدين بقاو فديوركم
نبقاو فديورنا. بلا. شرطة. بلا. مخزن بلا شيخ بلا مقدم
عاااااااااااافاكم. الخوت
1-الكمامات المتداولة ضعيفة.
2-بعض الناس يستعملون الكمامات فقط امام رجال الامن ولا يضعونها على افوتههم عند المحلات وعند الكلام مع الاخرين. لذا يجب تفعيل دوريات داخل الاحياء
3- الكمامات غير متوفرة في مجموعة من المناطق.
4-الباعة واصحاب المحلات غير ملتزمون بوضع الكمامات. مع العلم انهم يمتلون خطر على الناس في حالة اصابتهم بالوباء.
5- حركة التعقيم ضعيفة داخل المدن. فمحلول جافيل 0.1% كاف لهذه العملية.
هاشتااغ ***سبعة في واحد من واحد***
يعني : (جمع اغراض ايام الاسبوع السبعة وقضاؤها في يوم واحد من طرف شخص واحد).
- يالله اراو يا المغاربا الاحرار نزيدو نبينوا للعالم علو كعب الوطنية ديالنا.ونهنيوا المخزن ديالنا والاطقم الطبية ديالنا.
.........على بركة الله،باسم الله
دابا كلشي شوماج... و كل الاقتصادات انهارت.... اذن شكون الوحيد لي رابح؟ فالاخير المطبعة ديال لفلوس هيا لي رابحة.... و المغربي و الميريكاني و الفرنسي و الاسباني... غادي خاصهم يخدمو اكثر ب صالير اقل و حتا ايلا بقا نفس الثائر ف المواد الاستهلاكية اتولي بالاضعاف المضاعفة... تفكروني Achraf مر من هنا.