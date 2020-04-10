إجمالي "وفيات كورونا" بالمملكة 107 .. وعدد المتعافين: 122

هسبريس من الرباط

خلال الفترة الزمنية الممتدة بين الساعة السادسة من مساء أمس والسادسة اليوم، تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 107 حالات.

وإبان نفس الفترة الزمنية، أوردت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 13 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ويرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 122 حالة.

ويلاحظ مراقبون توالي حالات الشفاء جنبا إلى جنب مع أعداد الوفيات، لكن بتفوق بين لحالات التعافي من فيروس كورونا.

وعزا البعض هذه الحالات المتزايدة للمتعافين من كورونا إلى اعتماد علاج الفيروس بعقار "الكلوروكين"، قبل أن يمتد قرار العلاج أيضا إلى المخالطين المشتبه في إصابتهم.

وكانت وزارة الصحة قد كشفت، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل 74 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1448 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية