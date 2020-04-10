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الرئيسية | مجتمع | إجمالي "وفيات كورونا" بالمملكة 107 .. وعدد المتعافين: 122

إجمالي "وفيات كورونا" بالمملكة 107 .. وعدد المتعافين: 122

إجمالي "وفيات كورونا" بالمملكة 107 .. وعدد المتعافين: 122
هسبريس من الرباط
الجمعة 10 أبريل 2020 - 19:00

خلال الفترة الزمنية الممتدة بين الساعة السادسة من مساء أمس والسادسة اليوم، تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 107 حالات.

وإبان نفس الفترة الزمنية، أوردت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 13 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ويرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 122 حالة.

ويلاحظ مراقبون توالي حالات الشفاء جنبا إلى جنب مع أعداد الوفيات، لكن بتفوق بين لحالات التعافي من فيروس كورونا.

وعزا البعض هذه الحالات المتزايدة للمتعافين من كورونا إلى اعتماد علاج الفيروس بعقار "الكلوروكين"، قبل أن يمتد قرار العلاج أيضا إلى المخالطين المشتبه في إصابتهم.

وكانت وزارة الصحة قد كشفت، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل 74 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1448 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (45)

1 - رأي الجمعة 10 أبريل 2020 - 19:06
بغيت نعارف العالم الغربي كولو فتاح مختبرات لاكتشاف لقاح او دواء لكورونا، وحنا مدابزبن على كمامات. مع العلم ان لدينا خبراء واطباء وعلماء لهم قدرة على ذلك مغاربة من اذكى الشعوب رغم ان موازبن وغيرو من مهرجانات مخلا للعلم ميدير
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26
2 - [email protected] الجمعة 10 أبريل 2020 - 19:06
‏الصحة الكويتية تطلب من المتعافين التبرع للاستفادة من البلازما في علاج مرضى كورونا .
يجب على المغرب اختبار جميع الوسائل كذلك لانقاذ مرضانا.
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37
3 - yassine الجمعة 10 أبريل 2020 - 19:07
الله يبعد علينا هاد الوباء و يرحم لي مات او يشافي لي مريض
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44
4 - الحاج أمين (الرباط) الجمعة 10 أبريل 2020 - 19:07
لا تنسوا دعاء النبي محمد عليه أفضل الصلاة و أزكى السلام "اللهم إني أعوذ بك من البرص و الجنون و الجذام و سيئ الأسقام"
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66
5 - الخطبة الجمعة 10 أبريل 2020 - 19:08
كاغلب البلدان لدينا مرضى جدد واموات ومتشافون كل يوم وكباقي البلدان لا احد يعرف مايجب عمله,فهناك من فرضت حجر كامل واخرى جزءي واخرى لم تفرض اي حجر وكلها تتقبل النقد لانه جزء من حرية التعبير الا حكام المغرب فلا يقبلون اي انتقاد "لانهم على حق" وهاجمو وسائل الاعلام الاوروبية التى انتقدتهم ولهذا ادعو القنوات الاوروبية الى اذاعة نشرة اخبار تلفزة المخزن
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-30
6 - جمال إبن بطوطة الجمعة 10 أبريل 2020 - 19:08
لا داعي للقلق..
مادامت الأرقام تعبر عن نفسها بنفسها..
ومازلنا سوى التعبير عن تفاؤلنا..
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9
7 - Zakaria de الجمعة 10 أبريل 2020 - 19:11
اموال طائلة تصرف على تافهين يركظون وراء جلدة منفوخة من المراهقين الفاشلين و جعلهم نجوم مع انهم لا يقدمون سوى التفاهة والانحراف و جيوش من المحللين والبلاتوهات و المشجعين و المؤسسات وااسهرات التافهة التي تستنزف ميزانيات الدول بسبب هذه هذه القاذورات التافهة والسخيفة التي لادور لها سوى تخدير والهاء الشعوب. كأن ذلك ليس كافيا لتصبح ايضا قنبلة تهدد صحة الشعوب وتدمر الاوطان! اذا لم يتغير العالم بعد كورونا فهو يستحق اكثر !
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65
8 - العزوزي ولد الحاج الجمعة 10 أبريل 2020 - 19:11
نـــــداء،
أصبح من الضروري تعليق العمل بالجماعات الترابية،
لأن أغلبها ذات مكاتب ضيقة و لا تستجيب لأدنى شروط السلامة الصحية زيادة على ضمها لعدد كبير من الموظفين.
لطفك يا اللٌه.
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12
9 - أسماعيل الماموني الجمعة 10 أبريل 2020 - 19:11
‏الحمد لله على رحمته ‏نتمنى الشفاء لجميع المرضى بإذن الله ‏اللهم ‏بلغنا رمضان بدوني هذا الوباء اللهم اكفنا شره ‏برحمتك يا أرحم الراحمين
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12
10 - سعيد الجمعة 10 أبريل 2020 - 19:11
الحمدالله بدأت حالة الشفاء في ارتفاع ونتمنى أن تنخفض حالة الإصابة وكذلك حالة الوفات ونتظرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء الفتاك ومزيدا من الحيطة والحذر
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22
11 - بنت القرية الجمعة 10 أبريل 2020 - 19:12
لطفك ياااا رب.انا شخصيا بقوة الخلعة و الخوف ولا تايجيني ضيق التنفس كل عشية..ماعرفتو من القولون العصبر ولا من الستريس ولا من المعدة !!! و مابقيتش تانقضر نتابع الاخبار بصفة نهاءية..تانكتافي ب موقع هسبريس فقط.. يااا ربي ارحمنا و حن علينا و اهل علينا شهر رمضان و نحن في أحسن الأحوال..يا رب اشف مرضانا و مرضى المسلمين و ارحم موتانا و جميع اموات المسلمين يا ارحم الراحمين
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29
12 - Mustapha الجمعة 10 أبريل 2020 - 19:12
الله يلطف بنا وصافي القضية حامضة حالات الوفيات متوازية مع المتعافون أظن هناك خلل إما التقصير في حق المرضى او نقص المعدات الله يرحم الأموات ويصبر دويهم
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4
13 - Karima الجمعة 10 أبريل 2020 - 19:12
Combien de Test se fait par jour ? Combien des Gens sont hospitalisee? Combien des Gens se
trouve en urgence ? Sans ses statestiques que l etat doit fait public , c est tres difficile de savoir la situation reele . Allah nous protege
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9
14 - mostafa الجمعة 10 أبريل 2020 - 19:13
و يعزى سبب ارتفاع المتعافين الى طول مدة الاستشفاء و الى ان نسبة الوفيات العالمية مقدرة ب 3.4 بالمئة
اي ان التعافي من الله سبحانه و تعالى بالمناعة الطبيعية التي وهبها لجميع خلقه
يعني نسبةالتعافي بالمناعة الطبيعية خي 96.6 بالمئة اما عقار الكلوروكين فحاليا تأثيره غير واضح على نسبة 3.4 بالمئة من الوفيات لو خفضت الى 2 بالمئة نقول ان تأثيره هو التقليل من نسبة الوفيات فقط الى الثلث و ليس التقليل من النسبة العامة
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-1
15 - redwan الجمعة 10 أبريل 2020 - 19:14
اللهم ارحم امواتك المسلمين ، والله الا صعيبة هده الظرفية
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3
16 - حاميدو الجمعة 10 أبريل 2020 - 19:14
بغينا نسمعو أخبار عن إنخفاض أو إنعدام عدد الإصابات أما المصابون فمصيرهم بيد الله نسأل الله لهم الشفاء العاجل وللمتوفين الرحمة والمغفرة أما نحن فنموت في اليوم ألف مرة من كثرة الأخبار التي تؤلم النفس وتدمي القلب ولا حول ولا قوة إلا بالله.
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8
17 - الفاهم الجمعة 10 أبريل 2020 - 19:19
بحول الله ستبدا حالات الاصابة في التراجع وقبل انصرام هدا الشهر سيرفع الله عنا هدا الوباء وتبعاته وما علينا سوى اتباع التدابير والاجراءات التي سنتها البلاد والاكثار من الدعاء وانشاء الله ستعود الحياة ونصلي التراويح في المساجد امين امين يا رب العالمين
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21
18 - Amra الجمعة 10 أبريل 2020 - 19:19
آلله يشافي جميع المرضى وآلله يحفظ بلادنا من هذا الفيروس الخطير
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6
19 - reda الجمعة 10 أبريل 2020 - 19:19
ou sont les masques ? est ce que le Maroc envoi ces masques aux pays du golf ? émirats, Arabie saoudite ?? svp la priorité au peuple marocain. 5 millions de masques par jour et les masques sont introuvables !!! ou sont ils ?
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10
20 - لشهالي الجمعة 10 أبريل 2020 - 19:19
هدا الوباء سيرفع عن قريب إنشاءالله ياربي قولو أمين
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26
21 - محمد الجمعة 10 أبريل 2020 - 19:20
2000 حالة اصبحت وشيكة . لانلحض هنالك هبوط في الارقام المسجلة رغم شبه حجر .
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0
22 - Omar الجمعة 10 أبريل 2020 - 19:23
اللهم ارفع عنا هذا الوباء فانه قد حير الاطباء والعلماء ولا احد من البشر استطاع ان يجد له دواء لذا نسالك يارب ان تنزل الدواء ىهذه الجاءحة التي عطلت كل شيء امين يارب العالمين
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10
23 - Hind الجمعة 10 أبريل 2020 - 19:24
واش كورونا ولا شبه كورونا غير نفهمو
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3
24 - bourg الجمعة 10 أبريل 2020 - 19:25
هناك أوديو لشخص عامل فيه خبير يقارن المغرب بألمانيا وإسبانيا ويعزي العدد الألف ونيف فقط من المصابين إلى قلة التحليلات مقارنة بألمانيا 70000 تحليلة في اليوم لكن يا عبقرينوا الوفيات المائة وإثنان مقابل آلاف الوفيات في أوروبا كيف تفسرها شطارتك بشروا ولا تنفروا يكفينا ما نحن فيه أتريدون أن نكتئب يكفي الحجر الصحي
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5
25 - السلاوي الجمعة 10 أبريل 2020 - 19:27
أتمنى أن يتم فرض الصرامة لتطبيق قانون الحجر الصحي كما تفعل مملكة الأردن حيث لم تسجل بها أية حالة إصابة رغم إجراء 1500فحص في ظرف 24ساعة و هي التي بدأت اليوم حظر تجوال شامل لمدة 24ساعة و قد كانت منذ بداية ظهور الوباء تفرض حظر تجوال جزئي و يتنقل مواطنيها لقضاء حوائجهم مشيا على الأقدام فقط و للإشارة فقط فقد ظهر بها الوباء في نفس الفترة التي ظهر بها ببلادنا إلا أن عدد الإصابات بها لحد اليوم هو 372 إصابة مؤكدة، لذا رجاءا لنكون في حجم المسؤولية اوو نبقاو فديورنا
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6
26 - deffie hellman الجمعة 10 أبريل 2020 - 19:28
على ما يبدو هناك ارتفاع في عدد التحاليل المنجزة وتحسن في عدد الحالات المتماثلة للشفاء وهو امر يبشر بالخير وننتظر بحول الله تراجع عدد الوفيات وعدد الاصابات الى ان يرفع الله عنا هدا الوباء/البلاء
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8
27 - larache الجمعة 10 أبريل 2020 - 19:28
الله يجازيكم بالخير
اطلبوا. من. الناس. بعدم الخروج من المنازل
الله يرحم الوالدين بقاو فديوركم
نبقاو فديورنا. بلا. شرطة. بلا. مخزن بلا شيخ بلا مقدم
عاااااااااااافاكم. الخوت
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3
28 - yahya الجمعة 10 أبريل 2020 - 19:32
كل الجهات والمدن تعرف تزايدا في عدد حالات الشفاء إلا الجهة الشرقية و بالخصوص مدينة وجدة حيث من بين 36 حالة ولا حالة شفيت مقابل أربع وفيات رغم أن المدينة كانت من أوائل المناطق التي عرفت تسجيل إصابات بالفيروس
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0
29 - رمضان الجمعة 10 أبريل 2020 - 19:33
عدد الاصابات مع ارتفاع نسبة التحاليل المخبرية يبشر بالخير لكن ينبغي الجميع ان يلتزم بالحجر المنزلي اليوم الاردن لم تسجل فيه اي حالة وذلك راجع لالتزام مواطينهم ووعيهم بخطورة انتشار الفيروي وهي ستفرض 48 ساعة حجر صحي كامل رغم 0 حالة
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3
30 - Samir الجمعة 10 أبريل 2020 - 19:33
Sur Ben guérir Rhamna, le non-respect des mesures du confinement est une devise d'héroïsme chez certains crétins ignobles qui se croient des héros... Je note bien des cas flagrants d'infraction journalière par des délinquants ados du haschich et des joints ainsi que des retraités qui sont accoutumés de se croiser les mains et les pieds sous les terrasses des cafés avant...
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1
31 - رضى الجمعة 10 أبريل 2020 - 19:35
السلام عليكم. عندي بعض الملاحضات:
1-الكمامات المتداولة ضعيفة.
2-بعض الناس يستعملون الكمامات فقط امام رجال الامن ولا يضعونها على افوتههم عند المحلات وعند الكلام مع الاخرين. لذا يجب تفعيل دوريات داخل الاحياء
3- الكمامات غير متوفرة في مجموعة من المناطق.
4-الباعة واصحاب المحلات غير ملتزمون بوضع الكمامات. مع العلم انهم يمتلون خطر على الناس في حالة اصابتهم بالوباء.
5- حركة التعقيم ضعيفة داخل المدن. فمحلول جافيل 0.1% كاف لهذه العملية.
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3
32 - محمد الجمعة 10 أبريل 2020 - 19:36
يجب على الوزارة التواصل المستمر بكل استباقية للحد من المعلومات الخاطءة، و يجب تفعيل المراقبة الاستباقية لتحديد المصابين قبل ان ينشرو الوباء. اما الاعتماد على باراجات الشرطة و مراقبة اوراق الترخيص لا تكفي و لا تفيد في شيء
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0
33 - محمد الجمعة 10 أبريل 2020 - 19:40
المرجوا من الإعلام المغربي أن يوعي الشعب بحقيقة الأمر عن هذا الفيروس ،لكي لا يفقد فيه الشارع المغربي الثقة بلا رجعة بعد زوال الجائحة.
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0
34 - نسبة الوفيات مرتفعة الجمعة 10 أبريل 2020 - 19:45
نسبة الوفيات مرتفعة هناك دول تتراوح نسبة وفياتها بين 0,25% و 1%
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0
35 - aziz الجمعة 10 أبريل 2020 - 19:47
نرجو من الله عز و جل أن يرفع عنا الداء و البلاء و نتمنى خلال الايام المقبلة أن يتراجع عدد الحاملين لهذا الفيروس . و في هذه الأزمة على الجميع التضامن و كل من يقطن بجواره معوز أو مريض أو معاق أن يقدم يد المساعدة من أكل أو تقديم خدمة و تكون لوجه الله عز و جل حتى تمر مرحلة هذا الوباء بسلام اذن التضامن داخل البيوت و بين العائلات و اتباع التعليمات لا تنسوا الدعاء و التضرع لله عز وجل و السلام
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0
36 - casawiya الجمعة 10 أبريل 2020 - 19:47
إنشاء الله و بإذنه سوف يصبح هذا الفيروس في خبر كان وتعود الحياة من جديد لشوارعنا و تفتح المساجد ونسمع ربنا و لك الحمد من المصلين. لنتفاءل خيرا يا إخوان و ننتظر مستقبلا افضل لبلدنا و مستشفيات كافية في جميع المدن ربما تكون هذه الجائحة سببا في مراجعة انفسنا و النقص في شتى المجالات .فعسى أن تكرهوا شيئا و هو خير لكم. بالرغم من أننا خسرنا ارواحا بسبب هاته الجائحة نسأل الرحمة للجميع
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0
37 - مواطنة الجمعة 10 أبريل 2020 - 19:50
أود شكر جلالة الملك حفظه الله و أشكر المسؤولين و الأطباء و الممرضين و أصحاب جمع النفايات و الأسواق و الصيدليات على مساعدة المواطنين في هذه الجائحة و أود كذلك أن أشكر جميع المواطنين و المواطنات لحبهم لوطنهم الأم و التعاون فيما بينهم ولو بالقليل ولاأنسى أن أشكر الساهرين على هسبريس الصحافة التي أبانت على مصداقيتها شكرا لكم
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38 - fati الجمعة 10 أبريل 2020 - 19:53
اللهم يا رب العالمين يا ارحم الراحمين ارفع عنا الوباء والبلاء وقنا شر الداء بلطفك ورحمتك يا الله يا الله يا الله
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0
39 - YASSINE الجمعة 10 أبريل 2020 - 19:55
سوف تمر هذه المرحل بإذن الله أتمنى الشفاء لجميع المسلمين و المسلمات و التزام بقواعد الحجر الصحي
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40 - dim الجمعة 10 أبريل 2020 - 20:04
.svp le verus est contagieux et poir eviter la propagation restez chez vous et parlez avec les personnes qui sortent juste pour se montrer quils dont forts donnez leur une lecon et ca necessite lintervention de la police nheditez pas a appeler la police des gamains veulent nous tuer ou koipour sen sortir il faut pas sortir
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41 - ايت وانعيم مينة الجمعة 10 أبريل 2020 - 20:05
ان شاء الله الامور راح تتحسن قبل حلول شهر رمضان الكريم
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0
42 - مصطفى السوسي الجمعة 10 أبريل 2020 - 20:06
يالله فينكم اصحاب سنطرال وسيدي علي.
هاشتااغ ***سبعة في واحد من واحد***
يعني : (جمع اغراض ايام الاسبوع السبعة وقضاؤها في يوم واحد من طرف شخص واحد).
- يالله اراو يا المغاربا الاحرار نزيدو نبينوا للعالم علو كعب الوطنية ديالنا.ونهنيوا المخزن ديالنا والاطقم الطبية ديالنا.
.........على بركة الله،باسم الله
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1
43 - فؤاد الجمعة 10 أبريل 2020 - 20:06
الحمد لله نلاحظ إنخفاظ في عدد الإصابات يارب إشفي المصابين أكتر و جنب المرض من كل إنسان سواءء مغربي أو غير دلك وشكرا
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0
44 - benrami oussama الجمعة 10 أبريل 2020 - 20:11
احسن مقولة استفدت منها في هده الجاءحة .هي منين ترجلت الدولة،الشعب تبرهش.وهنا لا يجب ان نلوم الاحزاب او الجمعيات .... لانه هي عصارة وعينا و تقافتنا المرجو من الله عز وجل ان يهدينا و ان نبقى في منازلنا .و الله المستعان
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45 - رأي حر الجمعة 10 أبريل 2020 - 20:13
الهدف المنشود من هاد القصة كلها هو بث الرعب فنفوس الناس و الهلع و الخوف و الان الكرة الأرضية مصدر المعلومات عندها هو 200 شخص اي 200 ناطق رسمي لكل حكومة تيقول لي خاصو يقولو: و نفس الهضرة تتعاود: فكل الدول تقريبا الا السويد و فيتنام و شي حاجة قليلة ديال الدول لي محترمين ذكاء و جدية سكانها.
دابا كلشي شوماج... و كل الاقتصادات انهارت.... اذن شكون الوحيد لي رابح؟ فالاخير المطبعة ديال لفلوس هيا لي رابحة.... و المغربي و الميريكاني و الفرنسي و الاسباني... غادي خاصهم يخدمو اكثر ب صالير اقل و حتا ايلا بقا نفس الثائر ف المواد الاستهلاكية اتولي بالاضعاف المضاعفة... تفكروني Achraf مر من هنا.
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