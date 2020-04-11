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كُتّاب وآراء
أخصائي يبسط طرق التغلب على الاضطرابات النفسية بسبب "كورونا"
قدم عادل خبيلة، أستاذ في الطب النفسي بكلية الطب والصيدلة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدارالبيضاء، بعض السبل التي يمكن تتبعها لاجتناب الأحاسيس السلبية والاضطرابات النفسية التي يمكن أن تنتج عن الوضع الحالي المرتبط بالحجر الصحي وانتشار جائحة كورونا.
وقال خبيلة: "هناك عدد من الأشياء تغيرت، والجانب المادي له تأثير كذلك؛ إذ لم يعد هناك يقين بأي شيء، وهو الوضع الذي يؤثر على كثير من الأشخاص بشكل مختلف من شخص إلى آخر"، موضحا أن الناس الذين يعانون من اضطرابات الخوف ويرغبون في التحكم بالأمور، يتأثرون أكثر.
وتحدث خبيلة عن وجود شخصيات مختلفة، وبالتالي التأثير النفسي يكون مختلفا، موضحا أن "الدماغ حينما يحلل الأمور ويرى أن الوضع خطير، ينتج الخوف، إلا أن هذا الأمر يختلف حسب كل شخص؛ فهناك من يخافون في الحين وآخرون لن يحسوا بالخوف إلا حين إصابة أحد أفراد أسرهم أو أقربائهم، وآخرون يأتيهم الخوف متأخرا".
وقال المختص ذاته إن "الدراسات أثبتت أنه حتى الحاضر يحدد المستقبل، وبالتالي ما يقوم به الشخص حاليا هو الذي سيتحكم فيه وفي مدى خوفه".
وقدم خبيلة بعض النصائح لنقص التوترات، إلا أنها يلزمها وقت واستمرارية حتى تؤتي أكلها، منها ضرورة الوعي بالتغيرات الحاصلة والأحاسيس التي ترافقها، سواء كانت خوفا أو حزنا أو غضبا، والتي تترجم جسديا كذلك عن طريق أعراض مثل فقدان الشهية، وحتى آلام الرأس أو المعدة.
ومن بين توصيات الخبير ذاته، اللجوء إلى الاسترخاء، فـ"هناك تمارين تساعد على مواجهة هذه الأحاسيس يمكن تعلمها من خلال فيديوهات على يوتيوب، وشبكة الأنترنيت عموما، ثم محاولة الانشغال بأشياء تساعد على تناسي الأحاسيس السلبية التي غالبا ما تكون مدتها دقيقة واحدة إذا ما وعى الشخص بها وعرف كيف يتجاوزها".
ودعا كذلك إلى "الانتباه للأفكار التي يمكن أن تراود الشخص ومحاولة التغلب عليها عبر تقديم نصائح ذاتية عن طريق خلق مونولوغ بينك وبين نفسك يرد على تلك الأفكار السلبية بأخرى إيجابية".
وشدد خبيلة أيضا على "ضرورة عدم التشبث بالأفكار التي تؤدي إلى أحاسيس سلبية واتباع روتين؛ فحتى لو كان الشخص لا يشتغل يلزمه الاستيقاظ باكرا أو في وقت محدد، وغسل الوجه وتغيير ملابس النوم، وملأ الوقت بأنشطة متنوعة لإلهاء الذات والمساعدة على ضبط العالم الداخلي".
وأوصى الأستاذ في الطب النفسي أيضا بوجوب التواصل مع باقي الناس وتعزيزه بالاتصالات الهاتفية، لأن الإنسان مخلوق اجتماعي يجب أن يتحدث مع الغير، وتفادي العزلة تماما التي يمكن أن تخلف اضطرابات.
وقال الخبير النفسي إنه "أمر عادٍ أن تكون هناك اضطرابات في النوم في ظل هذه الوضعية، إلا أنه يجب التحكم في هذه الاضطرابات لكي لا تصبح مزمنة تصاحب الإنسان حتى بعد نهاية الأزمة"، وأوصى بمساعدة الغير، وخاصة من يكونون في أوضاع سلبية، موضحا أن ذلك أمر يريح نفسية الفرد.